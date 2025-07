4 mosche di velluto grigio torna in sala

Torna al cinema uno dei film più importanti di Dario Argento: 4 mosche di velluto grigio. Il thriller del 1971 torna nelle sale italiane il 14 luglio in versione restaurata in 4K, distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Cat People, grazie a Surf Film. Uscito per la prima volta in sala nel 1971, 4 mosche di velluto grigio è il terzo capitolo trilogia degli animali, dopo L’uccello dalle piume di cristallo (1970) e Il gatto a nove code (1971).

Il film, nato da un soggetto di Argento, Luigi Cozzi e Mario Foglietti, e accompagnato dalla colonna sonora di Ennio Morricone, è stato seguito nel restauro dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con Surf Film, con il sostegno di Mibact presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata. Nel dettaglio, il restauro 4K è stato effettuato a partire dal negativo camera originale techniscope e dal negativo del suono italiano, messi a disposizione da Reel One per conto di Surf Film. L’intervento di color correction è stato realizzato con la supervisione del direttore della fotografia Luciano Tovoli. L’intero restauro è stato portato a termine nel 2020.

