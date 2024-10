La console per fruire film e serie tramite dvd, Blu ray e 4K Ultra Hd

Al via da oggi una campagna social con il lancio di uno spot promosso da Univideo in collaborazione con Different, finalizzato a sensibilizzare il grande pubblico all’uso delle console per fruire di film e serie TV tramite DVD, Blu ray e 4K Ultra HD.

“Guardare i tuoi DVD preferiti quando vuoi, tutte le volte che vuoi usando le console”. È questo in sintesi il messaggio dello spot che UNIVIDEO – l’associazione di categoria che rappresenta gli Editori Audiovisivi su media digitali (DVD, Blu ray, 4K Ultra HD) e online (piattaforme video on demand) vuole trasmettere al grande pubblico, attraverso una campagna di comunicazione social che inizia oggi e che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la visione del prodotto audiovisivo utilizzando le console hardware ormai diffusissime nelle case degli italiani.

L’home entertainment rappresenta nel nostro Paese non solo un settore che nel tempo si è evoluto, in termini di visione altamente tecnologica dei prodotti e di un’offerta sempre più personalizzata, con contenuti di valore e un packaging ricercato, ma la fruizione di film e contenuti audiovisivi continua a rappresentare una sana propensione alla socialità familiare, è in sostanza un’avanguardia sociale impermeabile. Per questa ragione, e in considerazione del fatto che le console hanno avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, UNIVIDEO, attraverso il lancio di questa campagna, intende sensibilizzare giovani e adulti nell’utilizzo degli strumenti tecnologici, per condividere le emozioni che solo il contenuto audiovisivo è in grado di trasmettere.

Lo spot, dalla durata di circa 60 secondi, realizzato dalla società Different di Milano, sottolinea l’importanza di condividere nella vita familiare di tutti i giorni momenti unici e inclusivi grazie ad una console e un’opera audiovisiva. “Il prodotto fisico rimane una certezza per le famiglie italiane; asseconda i desideri degli appassionati di cinema e non solo, offre l’opportunità di fruire di un prodotto sempre disponibile, a portata di mano. Uno dei vantaggi dei DVD, Blu ray e 4K Ultra HD è che si possono vedere ovunque, anche su una console, senza la necessità di ricorrere a dispositivi specifici e, soprattutto, in qualsiasi momento.

La nuova campagna di comunicazione da noi promossa nasce proprio da questo assunto: ci rivolgiamo alle famiglie italiane dicendo loro che il prodotto audiovisivo ha una funzione importante ovvero quella di riunire genitori e figli, amici e parenti mettendo al centro la socialità e la condivisione delle emozioni. Questo indipendentemente dal device utilizzato per la visione. Vista la grande diffusione delle console nel nostro Paese abbiamo voluto sottolineare la possibilità di utilizzarle in modo abituale anche per godersi la trama di un film appena uscito o di un titolo che ha fatto la storia del cinema, dando spazio così alla memoria storica del repertorio cinematografico” ha commentato la presidente di UNIVIDEO, Luciana Migliavacca.

Clicca qui per visualizzare lo spot

UNIVIDEO è l’associazione di categoria che rappresenta gli Editori Audiovisivi su media digitali (DVD, Blu ray, 4K Ultra HD) e online (piattaforme di distribuzione digitale) www.univideo.org.