Ambra Principato: danzando sulla soglia

Il 17 esce nelle sale per Fandango Invisibili, il secondo lungometraggio di Ambra Principato dopo Hai mai avuto paura? Un paio di anni fa ebbi modo di parlare con Ambra e la conversazione, sul suo film di debutto e sul suo background, fu parecchio interessante. Si sollevavano temi non banali né comuni. A maggior ragione accade ora per Invisibili, il cui fil rouge si dipana lungo la linea d’ombra che separa vita e morte. E i loro valori apparenti…

Quando ci siamo sentiti, in occasione del tuo primo film, Hai mai avuto paura?, mi accennavi a un progetto che stavi cercando di portare avanti da tempo. Era questo, era Invisibili?

Sì… In realtà, Invisibili era il mio primo progetto di lungometraggio, grazie al quale ero entrata in contatto con il mio produttore, Marco De Micheli. Lo conobbi a un pitch, sai di quelli che si fanno in Italia, dove ti danno otto minuti per raccontare la tua storia? Ho conosciuto Marco durante il Covid, feci on-line questo pitch e gli portai Invisibili. A lui era piaciuto, me l’aveva opzionato… Però, prima di mandarlo in produzione, saltò fuori la possibilità di quadrare subito un altro film. Marco mi diede da leggere il romanzo di Michele Mari, Io venìa pien d’angoscia a rimirarti. “Dagli un’occhiata e dimmi che ne pensi”. Lo lessi, era molto bello, stimolante. “Proviamo a collaborare su questo, iniziamo così…”. Riadattai il romanzo di Mari e facemmo Hai mai avuto paura? Insomma, Invisibili veniva prima, ma lo abbiamo un attimo messo da parte, recuperandolo dopo…

Quindi Invisibili era un progetto primario, che ti portavi dietro e ti stava a cuore…

Sì, assolutamente. Lo sento molto personale, questo film, nel senso che anche come tematica fa parte di me. Invisibili è stato molto più complesso rispetto a Hai mai avuto paura?, ma anche, banalmente, a livello produttivo. C’erano più location, più situazioni da gestire. Infatti, l’elaborazione ha preso più tempo. Le riprese sono durate sei settimane.

Quando lo hai girato, Invisibili?

Tra ottobre e novembre dello scorso anno, poi siamo andati al montaggio, quindi abbiamo chiuso in primavera. L’ho finito prima di partire per il Giappone…

Me lo ricordo che anche l’altra volta parlavi molto del Giappone, dell’Oriente, che sono i tuoi “luoghi geniali”…

Sì, sì, è un viaggio che desideravo fare da tantissimo tempo, perché sono molto attratta dall’Oriente. C’entra sicuramente il fatto che sono cresciuta a fumetti orientali. I miei maestri, i miei preferiti, sono autori orientali. Ho una predilezione per tanti aspetti di quella cultura. Quindi, spesso viaggio con lo zaino e vado in Oriente…

Cos’è che ti ha mosso a pensare alla storia di Invisibili, qual è stato l’innesco?

Invisibili è una storia che si è scritta negli anni ed è partito tutto… da un’immagine. Perché io, quando inizio a scrivere, parto sempre da un’immagine. Ho un tipo di sviluppo di storia che è molto onirico, nel senso che ho tante piccole… passami il termine… “visioni”, che poi metto insieme finché, piano piano, la storia prende corpo. E solo dopo che ho finito di scriverla, riesco a capire il significato di quella prima immagine.

E qual era la prima immagine di Invisibili…?

Una farfalla bianca…

Che è anche quella che si vede nella primissima scena del film…

Sì. Una farfalla bianca, che in realtà fa parte dei miei ricordi ancestrali… Non so se tu hai mai riflettuto su come scopriamo la morte quando siamo piccoli? Io ricordo perfettamente come è avvenuto: ho provato a catturare proprio una farfalla bianca e, tra le manine, l’ho portata alla maestra: ma non si muoveva più, perché l’avevo inavvertitamente uccisa…

Continua…

E la maestra mi ha detto: “Ambra, la farfalla è morta…” e io non capivo, non capivo… Questa immagine mi si è sedimentata così in profondità che probabilmente è stata il primo twist che mi ha spinto a iniziare a ragionare su cos’è la “soglia”, il limite che esiste tra il mondo dei vivi e la morte…

Nell’antica Grecia psyché era il termine che indicava l’anima, ma anche la farfalla…

… e si pensava che la farfalla fosse un ponte verso il mondo dei morti. Sono tutte cose che ho appreso dopo, crescendo, quando ho cominciato a sviluppare certi interessi, certi temi. Sai, sono stata un’assidua frequentatrice della Libreria ecumenica, a Milano…

Quella sotto piazza San Babila, a Milano….

La conosci?

Piuttosto bene. Andavo pure io per quei sentieri, un tempo… Era un punto di rifornimento essenziale per chi si interessasse di esoterismo…

Sono sempre stata affascinata dal concetto della “soglia”. Io non sono cattolica, ma le religioni, le filosofie mi affascinano, perché comunque affrontano aspetti che non siamo più abituati a considerare oggi. E forse è anche il motivo per cui gli horror sono in crisi. Sai, io amo i film che esplorano quello che non viene detto… Oggi c’è un grosso tabù nei confronti della morte… Ho appena subito un grave lutto: mio padre se n’è andato settimana scorsa, dopo otto giorni di coma, e io ero lì accanto a lui, tutto il tempo… Sono stata a contatto con la “soglia”, ho “assorbito” questa idea. La vita è qualcosa che se ne può andare in un attimo…

… come il battito di ali di una farfalla…

Mi sono sempre interessata di queste tematiche, che mi aiutano a capire tanto del mondo dei vivi.

Invisibili ha, come pilastri, due personaggi principali. Uno te lo sei portato appresso da Hai mai avuto paura?…

Assolutamente, Justin Alexander Korovkin…

E poi c’è Sara Ciocca. Immagino che fosse un nodo fondamentale, trovare due figure che incarnassero due differenti aspetti della, chiamiamola, “invisibilità”…

La difficoltà è stata proprio scegliere due persone che, “per spirito”, avessero quello che cercavo. Quando scelgo gli attori, amo conoscerli, amo vedere di che pasta sono fatti, anche, banalmente, nel loro modo di essere. Justin Korovkin e Sara Ciocca, si sono rivelati, veramente, le incarnazioni di questi due personaggi. Abbiamo, da una parte, Tommy, che vorrebbe “sparire”… E Justin è molto particolare come personalità, molto discreto. Ascolta tantissimo e ti restituisce tantissimo, senza bisogno di troppe parole. Mi sono trovata sempre bene con lui, perché siamo molto affini, in questo. Sara Ciocca, invece, è fuoco, è letteralmente fuoco, è esplosiva. E quindi ho pensato fosse perfetta per il personaggio di Elise, che ha un forte desiderio di apparire… già lo aveva quando era viva… ma non può farlo. Cosa succede quando cerchi disperatamente di essere visto e non puoi farlo? Nel film, affronto “l’essere visto”, come valenza psicologica. Cosa significa “essere visti”? In psicologia è un terreno che, secondo me, è super attuale. “Essere visti” va al di là del semplice “essere guardati”, significa “sentirsi riconosciuti”: è la validazione delle tue emozioni. Il personaggio di Elise non ha avuto questa validazione. Mentre Tommy si nega un altro diritto fondamentale: quello all’esistenza, ad esistere, a essere come si è, e ad essere accettati. Sono due fragilità che si incontrano, due caratteri all’opposto. Però, paradossalmente, secondo me, il personaggio più delicato e più fragile non è Tommy, ma Elise.

Tu, però, giochi a ribaltare un po’ queste posizioni apparenti nel corso del film…

Sì, nell’evoluzione della storia i ruoli si scambiano: Elise parte molto sicura, Tommy molto sotto la soglia della visibilità, ma, piano piano, lui acquista forza grazie a lei, grazie quindi a uno scambio, ma non si accorge della fragilità di Elise…

Elise è impetuosa, mercuriale, ma…

Ma, se noti, sbatte subito in faccia a Tommy il manoscritto, le note stampate: la pagina strappata è lì fin dall’inizio! Dentro Invisibili ho seminato tante, tante cose, se lo si guarda più volte si colgono tante piccole cose essenziali: il manoscritto era lì, con la musica, lo spartito era lì… Tommy ci mette anche gli occhi sopra, ma non capisce cosa deve fare, all’inizio, perché non è pronto. Non è pronto a farlo. Quindi questi due personaggi, in qualche modo, sono due fragilità che trovano un punto di contatto. E per me era importante poterlo raccontare proprio perché oggi viviamo una situazione in cui siamo tutti dei singoli, non so come dire… siamo tutti delle unità….

Hai ragione, siamo delle monadi…

Non siamo più abituati a vedere l’altro. A me spiace se questo film viene bollato solo come un “manifesto contro il bullismo”, perché non è questo…

Ma no, ma no, assolutamente…

Eh, ma sai, ormai piace questa parola, “bullismo”, ci si crogiola in questa parola. In realtà, quello che vorrei, tantissimo, è che si parlasse di più di cose che stanno “alla base”, e le cose che stanno “alla base” passano tutte attraverso il confronto, che non c’è più. È questa la verità…

L’altra volta mi parlavi dell’importanza degli storyboard: tu lavori moltissimo con gli storyboard.

Sì, anche in questo caso è stato così. Da poco ho pubblicato delle cose, ma non sono i miei storyboard, le elaborazioni che sono uscitei su Fandango. Ho tantissimo materiale che pubblicherò nei prossimi giorni, con i miei disegni. Per me è importante proprio perché, come ti dicevo, essendo molto visiva, le immagini che ho in testa, ho bisogno di metterle su carta e quindi di visualizzarle. Questa è un’arma a doppio taglio, perché poi, ovviamente, ti devi scontrare con tantissime cose, dalla location in avanti, cioè hai dei limiti fisici. E io, essendo molto “onirica”, a volte vado al di là di quello che si può fare. Il direttore della fotografia Davide Sondelli che mi aveva accompagnata anche nel primo film, mi dice sempre: “Ok, ma non ti fissare più con gli storyboard!”, perché lui invece è molto pratico, molto “messa a terra”. Però per me sono fondamentali, cioè ne ho bisogno per creare, ne ho proprio bisogno. Anche per la mia formazione, perché ho sempre disegnato…

E hai una bella mano, tra l’altro…

Sì, ma io amo anche l’animazione… ho questa predilezione a fissare concetti magari difficili da spiegare a parole, con un’immagine: in tre secondi ti faccio uno schizzo ed è molto più chiaro di quello che ti potrei spiegare dire a voce…

Hai dovuto rinunciare a molto, nel film?

A livello produttivo intendi?

Rispetto alle tue idee iniziali…

Beh, qualche compromesso è stato d’obbligo. Ad esempio, il ponte che hai visto nel film, doveva essere una diga. E avevamo una diga meravigliosa, ma l’ente che la gestiva non ci ha permesso di utilizzarla. Perché, dicevano: “è un messaggio negativo”. In realtà non è negativo il messaggio del film…

Perché Elise sarebbe dovuta saltare da questa diga…

Sì… che poi è diventato un ponte. A livello visivo, avrebbe fatto la differenza, perché la diga che avevamo in mente era stupenda…

Dov’era, la diga?

Nelle Marche. Però è presieduta da un ente che non ha collaborato e abbiamo dovuto cambiare. È molto bella, molto, molto bella a livello visivo: quando Elise cammina su questa “soglia”, doveva esserci la diga, non il ponte, e ti assicuro che l’impatto era molto diverso.

Invisibili dove è stato girato?

Abbiamo girato a Roma. E poi a Posticciola, in provincia di Rieti, dove c’è un ponte romanico, vicino al lago del Turano. Io in realtà il film l’avevo pensato per essere ambientato nelle montagne del nord. Era un ambiente molto più freddo, a livello visivo. Però nel Lazio non si trovano paesaggi del genere. Quello che avrei mantenuto, sicuramente, è il paese che non esiste: Valbruma non esiste e l’avrei mantenuto, questo aspetto.

Quindi, l’idea era di ambientarlo qui tra le nostre montagne?

Sì, Tommy si muoveva tra Milano e le montagne a nord. Perché sono anche zone che da piccola frequentavo. Però abbiamo girato a Roma, quindi sono stati fatti diversi adattamenti, ma abbiamo mantenuto questo paese X. Ci ho tenuto anche a cercare di trovare sempre attori con una dizione neutra… e questo non è facile, Davide, t’assicuro che non è facile…

Immagino, con l’aria che tira…

Ah, è terribile, perché proprio non se ne accorgono di avere la cadenza, quindi per me, che voglio mantenermi neutra perché il film possa arrivare a più persone possibili e non localizzarlo mai in un unico punto, non è facile. Però devo dire che gli attori sono stati veramente in gamba. Sara Ciocca – un’altra cosa che è importante e ci tengo a dirla – è lei che suona al pianoforte, cioè lei si è imparata un brano di Chopin, in un mese e mezzo. Le sue mani sono quelle che vedi nel film, non abbiamo preso una controfigura. Sara è un mostro di dedizione e impegno, come Justin, ma anche gli altri del cast, Anche Ilaria Genatiempo, che fa la madre di Tommy. Non è stato facile neanche il casting per quel personaggio della madre, perché per Tommy quello è “il boss” finale. È “il boss” finale come il padre di Elise lo è per Elise. Non è stato facile trovarla, ma Ilaria ha veramente dato il meglio. E la squadra tecnica anche: era parzialmente la stessa del precedente film, quindi hanno imparato un po’ a conoscere tutte le mie moniacalità nelle precisioni. Se noti, ci sono delle proposte, anche scenografiche, che magari passano inosservate: per esempio, la madre, nell’incubo, ha dei fiori, sullo sfondo, che sono secchi, morti. Mentre verso il finale i fiori, proprio per il percorso che compie la donna, sono gli stessi, ma sono vivi. Tutte queste piccole “pennellatine” che abbiamo aggiunto, nascono dal confronto con la squadra. Io amo confrontarmi con le squadre perché, basta comunicare, e loro hanno gli strumenti per poterti proporre come risolvere al meglio le necessità.

È difficile anche da classificare come genere, Invisibili. Tu, quando ci eravamo sentiti l’altra volta, ti eri limitata a definirlo un teen drama, stando sulle generiche…

Sì… Non volevo spoilerare…

Allora, ecco, cos’è, Invisibili, come lo definiresti? Chiaramente ha degli aspetti, definiamoli così, “scuri”, senza arrivare a dire horror, perché non me la sento di dire che è un horror…

Ah no, infatti ha delle combinazioni. Guarda, ti dico come l’ho strutturato e come l’ho pensato: a me piace molto la contaminazione, cioè, come nella musica, penso che sia una strada interessante… Ci sono ovviamente dei codici, nei generi. Però, cosa succede? Io amo gli acquerelli e le chine, perché? Perché si mischiano, e l’acqua non la governi molto bene, ma si creano delle sfumature uniche. E mi piace pensare la stessa cosa nel momento in cui tu prendi una materia che deve stare, secondo me, al servizio del tema che vuoi raccontare. Quindi, prima ancora di definirlo come genere, io ho studiato Invisibili come un film che inizia con un teen dramma, quasi ti inganna perché ti prende e ti dice: “C’è il triangolo amoroso, c’è il ragazzino con i problemi, che incontra difficoltà con i compagni…”, però piano piano, se noti, prende delle sfumature e diventa sempre più, passami il termine, “adulto”: come se crescessimo un po’ con loro. E ti dà delle sfumature anche dell’horror, ti dà questo brivido: perché quello che io racconto, se vogliamo vederla in quest’ottica, è la nascita di un demone: se Tommy non avesse finalmente capito cosa doveva fare, quella diventava una casa infestata. Io racconto quello che sta prima, perché il non essere visti crea mostri. Crea veramente mostri. Un altro elemento di contaminazione è la linea di detection, della ragazzina che fa le fotografie. C’è anche questo. C’è una linea anche di detection che lega tutto. Ma mi piace proprio l’idea che le contaminazioni aiutino ad accompagnare lo spettatore lungo un percorso insieme ai personaggi. Cioè io non me li voglio perdere e ho usato questa metodologia: non lo so se si fa, ma io l’ho fatto…

Molto interessante, nel film, è che fino a un certo punto non ci si rende conto di quale sia la vera natura di Elise… Sono giocate molto bene le carte, in modo tale che si continui a pensare fino a un certo punto che lei è “visibile”…

Il confronto tra i due, quando sono al pianoforte e Elise dice: “Mi senti?”, è esattamente il midpoint del film, quindi non è un twist finale. Ma perché mi serviva che fosse lì, perché il viaggio doveva continuare e dovevamo arrivare a questa importante svolta. Una volta che sa questa cosa, Tommy, potrebbe agire, ma non è ancora pronto, non ha ancora capito…

Mi vien da dire, Ambra, che è tutto molto raffinato. Io sono però anche realista, nel senso che purtroppo oggi bisogna fare i conti con un pubblico… non voglio usare il termine “grezzo”, però l’idea è un po’ quella. Invisibili emotivamente arriva, sicuramente è una cosa che emotivamente arriva. Poi, che tutte le sfumature riescano ad essere colte, questo non lo so, sono molto sfiduciato dal pubblico italiano oggi, onestamente. Però ti ripeto che da un punto di vista emotivo, la storia arriva…

Sono contenta che mi dici questa cosa…

Ma sì, a meno che uno ci vada pensando di trovarci un horror e di vedere, che ne so? Terrifier 3…

Un po’ è stato spinto anche in questo senso, ma lì sono scelte che ovviamente non dipendono da me…

Eh, sai meglio di me che si punta su quello perché può chiamare un certo tipo di pubblico, però ti ripeto: io sono convinto che da un punto di vista emotivo, arriva potentemente. Conto molto su questo, ecco… Come era andato Hai mai avuto paura?

Per la diffusione che ha avuto, è andato anche bene, ovviamente il periodo di uscita, di lancio, non ha non aiutato per niente. Però la cosa che mi fa piacere è che molte persone mi scrivono in privato, per esprimermi il loro pensiero sulla visione del film. Hai perfettamente ragione a dire che il pubblico è diventato più difficile…. Per come la penso, non è che è ignorante, non è che è stupido, è che non è più abituato a sentire… E neanche, banalmente, a stare seduto due ore guardando la stessa cosa. Ci sono persone che riescono a stare al cinema col cellulare acceso. E sono soprattutto i più giovani, ma non solo loro. È sbagliato dire che sono solo i più giovani. Mia madre, a 73 anni è, letteralmente, sempre connessa. La soglia dell’attenzione si è abbassata tantissimo e quindi la difficoltà sta proprio nel riuscire a trovare tematiche che aggancino nel modo giusto, e naturalmente nel cercare di sviluppare la storia così che mantenga l’attenzione: che è, ripeto, sempre più bassa, ma proprio perché ci stiamo involvendo. Io spero che Invisibili arrivi a più persone possibili, proprio perché questo film parla di cose, di piccoli gesti, di un argomento, l’essere visti, che non vale solo per adolescenza… perché c’è chi se lo trascina tutta la vita. Lo sviluppo del carattere dipende molto da come ci si è rapportati con questa problematica. Il bullismo non esisterebbe se io fossi in grado di vedere l’altro, perché nel momento in cui vedi la sofferenza dell’altro non ti metti a bullizzarlo…

Lo svolgi in maniera molto delicata questo tema del bullismo, anche nella scena in cui gli altri ragazzi vanno addosso a Tommy, con quello che lui gli dice e che li blocca. Ecco, lì è risolto in maniera molto sottile e non retorica. Cioè, ti aspetteresti in un qualunque film, che ne so?… che lui faccia qualcosa. Anche questo è molto apprezzabile, cioè il fatto che si sia approcciato un tema così sensibile, non in modo stereotipo…

Tra l’altro, in quella scena c’è la musica dei Mokadelic, e abbiamo montato un suono che nel film c’è quando c’è Elise. È come se qualcosa di Elise, proprio per la sua vicinanza, fosse entrata a far parte di Tommy, quindi gli dà quella forza. È Elise che alza sempre il dito medio, non è Tommy. In qualche modo lui assorbe quella parte di Elise, quella parte di forza che gli mancava per poter rispondere, tra l’altro giocando d’astuzia, perché l’intelligenza è l’unica cosa che in quel momento può salvarlo. Per quanto riguarda la figura del padre, invece, arriva proprio sul finale. Mario Sgueglia arriva sul finale e ha veramente pochi minuti…

Ma è potente. Il personaggio del padre è potente anche quello…

Ha veramente pochi minuti, nel film, per stabilire che cos’è un padre… Anche quando lo ferma Tommy, hai presente? Lui è uomo che cammina e che è abituato a essere circondato da persone che galoppano, è uno che non ha tempo. E probabilmente questo riflette anche un modo di essere con la figlia: quando trovano il corpo, il padre non piange. E anche questo è stato studiato insieme a Mario, perché il padre è un uomo molto trattenuto. Un’altra tema che affronta Invisibili è sicuramente la possibilità di esprimere i propri sentimenti prima che sia troppo tardi. Viene ricucito qualcosa post mortem, quindi è proprio un riappropriarsi dei sentimenti o riconoscerli. Non è un caso se il padre crolla alla fine.

Comunque di te si sta parlando nell’ambiente, Ambra, il tuo nome circola…

Inizia a girare… (ride)

Sento spesso parlare di te. Insomma, sei nominata. Quindi questa è già una cosa buona…

E mi fa piacere, guarda, mi spiace però che finora con Invisibili non siamo riusciti ad agganciare dei Festival, perché i Festival sono vetrine importanti, sono una cassa di risonanza, soprattutto nel periodo in cui esce Invisibili, nel cuore di luglio, un periodo non bellissimo, ci avrebbe aiutato. E poi io ci tengo tantissimo a valorizzare le maestranze. Cioè, sono bravi, e il film va visto, anche per dare valore agli “invisibili”.

Ormai hai formato un team dal primo film…

Più che altro perché la produzione è la stessa. Non ho mai provato a lavorare con altre persone, ma sono sicura che l’Italia è piena di gente di talento, di professionisti incredibili. E credo che più si punta in alto, più vada allargata la “famiglia”, in qualche modo. Adesso sto scrivendo ancora diverse cose…

Te lo stavo domandando: quale altro progetto ti sta girando per la testa?

Mi stanno arrivando delle prime proposte di regia. Le sto valutando attentamente, perché, come sai, un film necessita di tanto, tanto tempo, tanti anni della tua vita, e voglio trovare tematiche che per me siano veramente importanti. In realtà, io scrivo molto, quindi ho tanti soggetti miei: adesso ho tra le mani e sto studiando un distopico particolare, sempre con un’ottica un po’ orrorifera. Questo è uno dei progetti per cui c’è bisogno di realtà produttive solide e complesse. Non è una cosa semplice da realizzare. In Invisibili ho lavorato con EDI, Effetti digitali italiani, e mi sono trovata benissimo, sono molto bravi e io per quelle cose che scrivo avrò sempre bisogno di post produzione, perché i miei soggetti parlano di cose reali e sentite, ma sono fantastici. Io vado in quella direzione. Ho anche un soggetto che stavo scrivendo, interamente ambientato su un treno. Ne ho veramente diversi. Devo solo capire su quale puntare, ma soprattutto conoscere realtà produttive che se la sentano di rischiare. Marco De Micheli è uno di questi. Si è sentito di rischiare tantissimo con Invisibili, perché, appunto, non è un genere specifico, è contaminato, ha un sacco di criticità. Invece Marco ha creduto in me e io di questo gliene sarò sempre grata. Perché non è facile, però abbiamo osato. Io ci tengo tanto a questa cosa, perché purtroppo, la difficoltà oggi è anche trovare realtà produttive le cui azioni corrispondano a quello che stanno dicendo. Cioè, se cercano cose nuove o esportabili, devono essere pronti ad accogliere l’autore e la visione dell’autore, perché è vero che siamo giovani e abbiamo anche noi da fare tanta strada, però è il semino dell’idea che va protetto. A tutti i costi, altrimenti è un attimo che ti venga messo accanto un editor, no? E in base alle esigenze della distribuzione, che conosce il suo pubblico, il film poi diventa qualcos’altro. Sai, il solito problema… Non è più la tua storia, non ha più quella freschezza che stanno cercando. Quindi è un po’ un atto di coraggio e di fede. E non è facile, perché mi rendo benissimo conto che un film è produttivamente impegnativo ed è un’impresa. Siamo su una lama, siamo sempre tutti su una lama, però secondo me ora più che mai, anche visto la situazione in cui stiamo col cinema, il tutto per tutto va rischiato, va smosso il terriccio, va ridata nuova energia…