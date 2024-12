Andrea Bruschi: la musica della recitazione

Andrea Bruschi esordisce nella conversazione dicendomi che sia lui sia suo fratello sono lettori storici di Nocturno. Il che non può farmi che immenso piacere. Genovese, attore dal corposo curriculum, esordì fin dalla seconda metà degli anni Novanta, in cinema e in tv, tra film e fiction: una carriera che si è dipanata e che ancora oggi si divide tra la recitazione e la musica, quella di Bruschi, alla vigilia dell’uscita del suo quarto disco, firmato Marti. Spopola, intanto, su Netflix una delle più recenti serie alle quali ha partecipato, The Empress, e numerosissimi sono gli altri suoi impegni, ultimati, in corso e all’orizzonte per il 2025…

Stavo studiando tutta la tua torrenziale filmografia: hai fatto davvero un sacco di cose, superi addirittura i novanta titoli, su IMDB! Hai lavorato anche con Andreas Schnass, addirittura, in Demonium?

Eh sì… Tra l’altro, proprio Nocturno venne anche sul set, all’epoca, e mi fece anche un’ intervista…

Non ho mai conosciuto direttamente Schnaas, ma ho visto buona parte dei suoi film. C’è stato un periodo in cui si parlava molto di questo ragazzo tedesco, che girava horror underground, duri e puri, molti dei quali diventati di culto: che tipo era?

Io lo ricordo come una bravissima persona. Quando l’ho conosciuto, per Demonium, eravamo nel 2000, 2001. Fu uno dei miei primissimi film: ero reduce dal Partigiano Johhnny e mi chiamarono per offrirmi questo ruolo da protagonista con Schnaas. Sapevo che aveva girato questi film super-slasher... Stiamo parlando di venticinque anni fa, quando ancora Internet non esisteva: le informazioni su personaggi come Andreas circolavano grazie a riviste e fanzines, soprattutto estere, prima che arrivasse Nocturno. Schnaas era venuto a Roma per realizzare un lungometraggio che voleva omaggiare Lucio Fulci e un certo tipo di horror del passato, con cui era cresciuto e che anche io ben conoscevo…

Certo, lui era un grande appassionato di Aristide Massaccesi, di Lucio Fulci…

Aveva scritto una storia ambientata in un castello, ispirata al cinema di genere italiano horror degli anni 70. Convocò, per la prima volta… ed era una sfida per lui… dei veri attori. In Demonium il cast proveniva un po’ da tutto il mondo, addirittura aveva preso anche quella che all’epoca era una grandissima VJ, anglo-tedesca, un personaggio molto, molto famoso in Germania, Charlotte Roche. E fece questo investimento, allestendo quella che rispetto ai suoi standard era “mega-produzione”. Mi trovai molto bene, ero il protagonista, in Demonium, girato in 16 mm., in Super 16, forse, comunque ancora in pellicola. Ne ho un ottimo ricordo. Avevo appena finito Il partigiano Johnny, che era da poco uscito nelle sale, girato tra 1999 e 2000. Demonium venne subito dopo. Gli effetti speciali li realizzò Sergio Stivaletti, col quale avrei poi girato I tre volti del terrore…

Con il grande John Phillippe Law…

Certo, che ho avuto modo di conoscere bene e con il quale siamo diventati molto amici, prima che mancasse: ci incontrammo anche in America. Per me, John era l’uomo più bello del mondo: era stato Diabolik e l’angelo di Barbarella. Una persona eccezionale. Pensa che da ragazzo lavorava in una pompa di benzina a Los Angeles e aveva fatto il pieno a James Dean. Mi raccontò della prima volta in cui aveva ascoltato Hound Dog di Elvis Presley, alla radio: un pezzo che ebbe un impatto incredibile sulla società americana. Aveva un sacco di aneddoti, sul cinema degli anni Cinquanta, Sessanta: lui era stato Simbad, in The Golden Voyage of Sinbad, aveva fatto Il Barone Rosso con Roger Corman. E poi, appunto, Diabolik: perché John è rimasto per sempre il nostro Diabolik…

Parliamo di te, ora… C’è questo duplice aspetto, artistico, che ti caratterizza: cantautore, musicista, da un lato, e dall’altro attore. Come si sono sviluppati entrambi questi talenti?

Io sono di Genova. Sono nato e cresciuto a Genova. La musica che mi ha formato è stato il punk, il post punk. La New Wave, allora, comprendeva tutto, era un contenitore che aveva in sé la letteratura, la pittura, il cinema: un grande movimento che ci ha permesso la conoscenza, che ha consentito, ai ragazzi come me, di addentrarsi nel mondo dell’arte, più che il cantautorato italiano. C’erano David Bowie ma anche tanti altri, i gruppi sperimentali… Fu l’ultimo grande movimento d’avanguardia novecentesco, se vogliamo. Scoprii William S. Burroughs – quando ero piccolo – leggendo gli articoli sui Throbbing Gristle, un gruppo di musica industriale, e non capivo bene chi fosse questa figura. Burroughs mi ha dato poi l’accesso alla conoscenza della Beat Generation, mi ha trascinato dentro questa cultura. Per me la musica e il cinema andavano proprio in parallelo, c’era una grande contaminazione.

A che età hai cominciato a praticare questi campi artistici, musica e recitazione?

In teatro, iniziai in alcune commedie, da ragazzino. Poi ho formato i primi gruppi musicali e intorno ai vent’anni, anche proprio per un lavoro su di me, come performer, ho riapprocciato la recitazione: da lì è partito il mio percorso attoriale, “solido”. Diciamo che tutto era cominciato, come per molti della mia generazione, con la musica. Anche perché con la musica potevi creare un gruppo, potevi aggregare persone, compagni di scuola, con cui andavi anche al cinema, andavi ai concerti… condividevi tutto uno stream di interessi. Paolo Caredda, che è mancato un po’ di tempo fa, era un regista, genovese, molto innovativo, che ha sempre praticato una sua cinematografia molto particolare. Realizzò anche un bellissimo documentario su Andrea Pazienza. Caredda era molto amico di mio fratello e frequentava il Dams… Mio fratello ha sette anni più di me. Ci si trovava a casa di Paolo per vedere film in videocassetta, perché lui andava a Mentone, in Francia, a recuperare le vhs, quando ancora in Italia i videonoleggi non esistevano. Guardavamo i film in bianco e nero, perché erano in sistema Secam. E io ricordo di avere scoperto, per esempio, il cinema di David Cronenberg grazie a queste videocassette francesi: vidi Videodrome in bianco e nero, pensa! Ero proprio ragazzino, avrò avuto tredici, quattordici anni…

Ho vissuto anche io quel periodo pionieristico, all’inizio degli anni Ottanta… Le vhs da noi si stavano timidamente affacciando sul mercato…

C’era una gran voglia di vedere i film, ma non era affatto semplice procurarseli. Il nostro principale canale informativo, allora, erano le riviste, inglesi, americane, francesi. In Italia non si trovava nulla. Comunque, fin da quando ero piccolo, mia nonna mi aveva sempre portato al cinema: visto che i miei genitori lavoravano, sia io sia mio fratello, accompagnati dalla nonna, frequentavamo un cinema di terza visione nel nostro quartiere, a Genova: lì ci siamo visti veramente l’impossibile. Praticamente, quasi ogni giorno, ogni due giorni, cambiava programmazione. Quindi il mio approccio col cinema è stato anche questo, vedendo tantissimi film in sala. Ad esempio, vidi, quattordicenne, Apocalypse Now in un cinema all’aperto. Quello stesso anno, alle Cinque Terre, a Monterosso, scoprii film incredibili, compreso L’uccello dalle piume di cristallo, di Dario Argento, nell’ambito di una rassegna retrospettiva… Credo fosse il 1979/’80. Vidi anche Toro scatenato, in quell’occasione. Insomma, film pazzeschi…

Ti sei fatto una cultura cinefila in questo modo, proprio “sul campo”…

Sì, vengo da lì, vengo da lì come tante persone della nostra età o della nostra generazione. Veniamo dal leggere le riviste e dall’approfondire con la visione diretta dei film…

Nella tua filmografia vedo una nutrita serie di cortometraggi iniziali, a partire dal 1995: Insert Coin, Corti stellari, Senza piombo…

Allora, che successe? Io proseguivo nella mia carriera di song writer, giovanissimo, e frequentavo anche laboratori teatrali, impegnandomi nel capire il craft della recitazione. Mi iscrivo all’università, a Lettere, e incontro Lorenzo Vignolo, che è, praticamente, il mio più caro amico, insieme al quale ho iniziato tutto questo percorso. Ci mettiamo a fare dei cortometraggi. Non era così facile, allora, perché non esisteva il digitale. Lorenzo aveva una camera di quelle, diciamo, “amatoriali”. Con il secondo cortometraggio che realizzammo, abbiamo vinto il Premio del centenario del cinema, indetto dalla rivista Duel di Gianni Canova. Si intitolava Dove e venne incluso anche nell’antologia Corti stellari che comprendeva i migliori shorts di quel periodo. Cominciò ad andare ai Festival e uscì anche al cinema. Fu proprio l’inizio: era un po’ il “paleolitico” dei giovani filmmaker moderni. Lì abbiamo dato il via alla nostra carriera. Lorenzo, dopo essere stato uno dei più grandi registi di videoclip degli anni 90, e avere lanciato tutti i più grandi gruppi, Baustelle, Subsonica… adesso ha diretto una serie, Never too Late, appena uscita per Raiplay, tra l’altro di genere fantascientifico. E io ho iniziato, con quei cortometraggi, la mia carriera d’attore “cinematografico”, perché mi sono poi trasferito a Roma e ho frequentato vari laboratori di recitazione. Ho vinto i primi provini e ho subito cominciato a lavorare.

Prima citavi Il partigiano Johnny: credo sia stato il tuo primo titolo importante per il cinema, giusto?

Sì, esatto, fu il mio primo film uscito al cinema. Lo volevo fare assolutamente, anche perché conoscevo bene l’opera di Beppe Fenoglio, lo avevo portato alla maturità, proprio quel romanzo. Mi sono trovato, nel giro di pochi anni, a impersonificare uno dei dei partigiani. Set, il mio personaggio, era uno dei partigiani che alla fine muore con Johnny nel romanzo. Quindi è stata un’esperienza incredibile, anche perché un film di quella portata, con quella preparazione che abbiamo avuto, con quel budget, in Italia non è mai più stato fatto. Andò anche in concorso, al Festival di Venezia. Dal Partigiano Johnny la mia carriera è decollata alla grande. A seguire, feci 500!, un film a episodi, sempre con Lorenzo Vignolo e con il gruppo di lavoro genovese: oltre a Vignolo, i registi erano Matteo Zingirian e Giovanni Robbiano. Io ero il protagonista. Pensa che in 500! feci recitare anche Fernanda Pivano: credo sia l’unico film in cui recita. Lei era stata un po’ la mia mentore. La Pivano era genovese ed ero andato a cercarla per una mia tesi sulla Beat Generation: persona gentilissima, ne era nata un’amicizia e quindi la convinsi a fare questa parte nel film. Eravamo intorno al 2000: cominciarono ad arrivare altre proposte, sia per il cinema sia per la televisione: Demonium, Un posto al Sole e il resto…

Fin dal principio ti sei diviso equamente tra cinema e televisione, hai fatto Un prete tra noi, Giornalisti, più avanti R.I.S, Quo vadis baby?, 1995, 1993…

Esatto. Sono le basi, diciamo, con cui ho iniziato a “tirare i primi calci” a Roma, a muovermi dentro l’industria italiana. L’amore per la cultura britannica, la musica, il cinema, mi ha poi permesso di conoscere benissimo l’inglese e quindi mi sono creato una mia strada che mi ha portato a lavorare anche con grandi registi inglesi e americani. Questo era un po’ il mio sogno: capire se fossi riuscito ad avvicinarmi al grande cinema…

La musica la portavi avanti, contemporaneamente alla recitazione…

La musica l’ho sempre portata avanti. Anche se per un certo periodo mi sono fermato. Ma poi ho ripreso, con lo pseudonimo, Marti, che è anche il nome del mio gruppo.

Come mai lo pseudo?

Perché volevo avere un’identità diversa. Ho iniziato a fare dischi, con Unmade Beds, del 2006, quasi vent’anni fa, prodotto da Paolo Benvegnù. Col primo disco in inglese… e non era affatto ovvio, all’epoca… sono riuscito a uscire in Germania e quindi un po’ in tutta Europa. Ho cominciato a incidere questi dischi, parallelamente al percorso cinematografico. Perché li ho sempre concepiti come qualcosa di organico, per me: una necessità esistenziale, un mio modo di esprimermi, di raccontare, di inoltrarmi nei territori che avevo esplorato. Mi sono, in seguito, trasferito a Berlino, dove ho vissuto per tanti anni. Il secondo disco l’ho fatto in Olanda, il terzo a Berlino e adesso il quarto, che sta per che uscire nel 2025, in Italia. Ogni cinque anni, praticamente, ho inciso un disco.

Quindi sei un cosmopolita. Hai girato il mondo, ovunque...

Sì, ho girato tanto. Per me era una necessità, la mia curiosità era legata anche al fatto di vedere in prima persona le cose di cui magari avevo letto, che avevo sentito. Non era così automatico, allora. Negli ultimi quindici anni c’è stata una rivoluzione tale che ti permette di vedere cosa succede in tempo reale ovunque nel mondo. Ma allora non era affatto così. Quindi, viaggiare è stata un’avventura che mi ha dato molto.

Che film era La mucca magnetica, sempre del 2000?

Era un film realizzato dal Dams di Bologna. La mia carriera è legata anche a film indipendenti: si iniziava a provare a fare film, cosa che adesso è all’ordine del giorno, ma all’epoca no. Parliamo di prodotti realizzati principalmente in pellicola. Il digitale ancora non si era imposto. Questa fase nuova, moderna, del digitale, ha aumentato la comunicazione, quindi la possibilità, anche la rapidità. Allora si doveva comunque possedere l’attrezzatura, avere le luci e tutto il resto… Il discorso tecnico-cinematografico aveva un suo peso. Anche realizzare un cortometraggio, in pellicola, era piuttosto laborioso, impegnativo.

Col digitale tutti ci si sono buttati: è molto più semplice e, soprattutto, molto meno dispendioso...

Io sono sempre stato un’amante della pellicola, ovviamente: ora siamo arrivati a un livello per cui digitale e pellicola sono praticamente la stessa cosa, ma…

Tu l’hai vissuto dall’interno, e lo vivi, questo mondo “permutante”. Dal punto di vista di un attore che è da molto tempo all’interno di questo sistema, oggi che riflessioni fai?

Le cose sono in continua evoluzione, non si può pensare di vivere l’esperienza cinematografica, faccio per dire, del 1979. Basti pensare che adesso esistono gli smartphone, che si vede tutto da lì. Ovviamente, le arti visive ne risentono e ne beneficiano allo stesso tempo. Com’è cambiato questo mondo? Beh, innanzitutto, quando ho iniziato io, a cavallo tra la metà degli anni 90 e inizio 2000, c’erano pochissime serie in Italia. Si facevano più film. Adesso è l’opposto, nel senso che con l’avvento delle piattaforme, il racconto seriale è diventato una nuova narrativa visiva. Hanno preso campo tantissimo, le serie. Hanno assunto un po’ il ruolo che avevano i romanzi di intrattenimento, i romanzi a puntate novecenteschi, no? Io provengo da un certo periodo, quindi concepisco ancora le cose nel modo in cui le ho metabolizzate all’origine. Per me, vedere un film al cinema resta fondamentale. Ma prendo ugualmente atto che il modo di fruizione è cambiato…

Certo, il nostro linguaggio nativo era quello: il film era il cinema. Il paradigma oggi è cambiato e bisogna prenderne atto, realisticamente, senza fare gli inutili lodatori del tempo passato… Quello era un altro mondo…

Quando sono partito io, l’arte era vissuta come arte, non era una fase di intrattenimento o semplicemente una spinta edonistica. Capivi che in quel flusso di cose c’era veramente qualcosa di speciale… Anche la scansione del tempo era diversa. Adesso è tutto molto rapido: basta che ti alzi al mattino, accendi il telefono, ed ecco che sei già entrato in rapporto con il mondo intero. Allora dovevi fare più fatica, dovevi investire più tempo per connetterti con l’esterno. Ovviamente, oggi ci sono maggiori possibilità per chi voglia fare l’attore.

L’esperienza conta molto, comunque…

Guarda, su questo torniamo proprio a qualcosa di super attuale: ho appena girato una serie, The Empress – L’imperatrice, che adesso è la numero uno nel mondo. Su Netflix spopola ovunque, ed è una serie tedesca. Ho lavorato con ragazzi, giovani attori, davvero molto bravi. Sia il cast italiano sia il cast principale tedesco, era formato da attori molto giovani, tutti motivati, tutti bravissimi, con tantissima sostanza. Ne sono rimasto molto colpito.

L’ideatrice di The Empress è una donna, se non sbaglio…

Sì, la showrunner è una donna, Katharina Eyssen, sui quarant’anni e anche con lei il rapporto è stato ottimo. Al di là dell’interrogativo “meglio prima o meglio dopo”, ecco, io qui ho trovato persone super competenti, così come nell’altra serie che ho girato da poco, La legge di Lidia Poët, in costume, per Netflix, con tutti giovani attori e con alcuni interpreti più “maturi!”: ci siamo trovati benissimo. Quindi, sono occasioni che stanno accadendo perché si è dato spazio al racconto e quindi c’è una maggiore possibilità di entrare in progetti di grande valore. Mentre, magari, trent’anni fa di serie del genere ce n’erano tre in tutta Europa…

Tra le cose che hai fatto quest’anno, c’era anche Here After – L’aldilà. A me ha colpito molto questo film di Robert Salerno…

Mi fa piacere parlarne, perché secondo me è Here After merita. È un film, se vogliamo, anche classico, che si ispira a cose tipo Don’t Look Now, una delle pietre miliari degli anni 70, però con una sua chiave di modernità. Ha una cinematografia bellissima, che fotografa una Roma non scontata, molto slavata, molto, appunto, drammatica, con la pioggia…

L’avete girato tutto a Roma…

Tutto a Roma, sì. Robert Salerno ha un curriculum come produttore cinematografico importantissimo. Ha realizzato film d’autore americani, diciamo d’eccellenza. E in quest’opera prima da regista si è messo in gioco. Secondo me, ha pienamente vinto la scommessa perché ha fatto un bellissimo film, con una grande protagonista come Connie Britton e ha scoperto anche la giovane attrice nel ruolo della figlia, Freya Hannan-Mills. Robert ha scelto un gruppo di attori, di cui faccio parte anch’io, italiani, che lavorano in produzione internazionali. E questa è una cosa che meriterebbe di essere messa in luce, secondo me.

Certo: spesso, sulla stampa, si innescano vuote polemiche sul fatto che non esistono attori italiani che lavorano in produzioni internazionali, quando invece gli attori ci sono…

Secondo me, sarebbe ora che questa nozione venisse fuori, e detta con chiarezza. In Here After ci sono ottimi attori italiani. E lo stesso vale per Ferrari, di Michael Mann, dove si è scatenata la bagarre perché Adam Driver, che interpreta Ferrari, non è italiano… Io credo che sia il film di un maestro del cinema, straniero, ma con più attori italiani nel cast, di sempre. A parte i primi tre nomi, il resto sono tutti interpreti italiani. Anche per questo film c’è stata una preparazione incredibile, per tutti noi. Ma stiamo parlando di uno dei fuoriclasse del cinema contemporaneo.

Tu sei anche in Lamborgini…

Sì, e in Lamborghini ho una parte bellissima. Interpreto Franco Scaglione, il designer della prima Lamborghini. Nell’ambiente, da chi ama la storia delle autovetture, Scaglione viene considerato una specie di divinità, perché è uno dei più grandi designer inventivi, con una storia pazzesca alle spalle: una persona che ha patito il campo di concentramento in India, poi è tornato, ha cominciato a disegnare nella moda e si è buttato nel design delle macchine. Sono contento che Bobby Moresco mi abbia dato la possibilità di interpretare questo personaggio. E anche in Lamborghini, comunque, ci sono vari attori italiani. Mi piacerebbe un po’ aprire gli occhi su questa cosa, è giusto segnalarla, secondo me. Bobby Moresco si appresta adesso a girare un film sui Fratelli Maserati e mi ha voluto nel cast anche del nuovo progetto: è proprio notizia di questi ultimissimi giorni e te la passo in esclusiva…

Hai girato anche Yara, di Marco Tullio Giordana, nel passato recente, che a me non è dispiaciuto, nonostante, pure qui, siano state sollevate polemiche, nel merito della ricostruzione del caso…

Yara sono contento di averlo fatto per avere lavorato con Marco Tullio Giordana. Lui fa parte di quel gruppo di registi, storici e validissimi, che danno sempre importanza alla messa in scena della storia, quindi alla sceneggiatura: sono veri autori, anche per come scelgono e per come lavorano con gli attori. Ovviamente, è un film che si porta dietro il peso dell’argomento trattato e che non era affatto semplice da affrontare. Tanto è vero che avevamo dei copioni piuttosto ferrei, che erano stati scritti sulla base degli atti giudiziari e quindi non avevamo possibilità di improvvisare o di andare oltre il testo.

Di solito come ti prepari, Andrea, al ruolo? Com’è il tuo approccio?

Dipende dal personaggio, ovviamente. Diciamo che, con gli anni, la sfida è sempre più divertente… È un approccio artigianale. Ogni attore ha il suo modo, specialmente nel cinema. In teatro hai tutta una serie di prove, lavori col regista per mesi e poi la cosa viene messa in scena, in sequenza, dall’inizio alla fine. Nel cinema, innanzitutto, non fai mai un film consequenziale, con scene in ordine cronologico, quindi devi fare una preparazione differente e molto accurata. Molto dipende poi, se si tratta di un film d’epoca o di un film moderno. Comunque il mio approccio consiste sempre nel partire dal testo, perché lì c’è tutto, nel testo c’è tutto. E poi capire col regista quale impostazione dare al personaggio. Ogni regista, in questo senso, è diverso da un altro: Michael Mann, Bobby Moresco, Marco Tullio Giordana. Peter Greenway, con il quale ho lavorato due volte… Tra l’altro, per me il lavoro non cambia, sia che si tratti di una serie tv o di un film, il modo di prepararmi è sempre lo stesso. Mi lascio molto andare anche all’istinto, però, prima, devo fare le mie ricerche. Ad esempio, sia per The Empress, sia per Lidia Poët, mi sono andato a guardare tantissimo materiale iconografico, tantissime fotografie d’epoca, ho studiato la postura dei personaggi, cosa significava essere un nobile, piemontese – per quanto riguarda Lidia Poët – che ha fatto l’unità d’Italia in quel periodo storico. Ho comperato anche tantissime foto, le chiamano “formato Margherita”, quelle cartonate. Perché da lì, si impara moltissimo…

In Lidia Poët sei il Duca Marchisio…

Sì, sono un nobile piemontese, sabaudo, che è l’antagonista del fratello di Lidia Poët, cioè del protagonista della serie, perché mio figlio e sua figlia si dovrebbero sposare… In tutta la vicenda c’è un continuo stuzzicarsi tra il mio personaggio, che si stima superiore, e l’avvocato Poët, che, sebbene sia conosciuto nella società torinese, appartiene a uno status inferiore. Quindi questo matrimonio – stile Promessi sposi – “s’ha da fare, non s’ha da fare”…

In The Empress interpreti Salvatore Tadini, che è…?

Salvatore Tadini è ex militare del Kaiser del Regno Lombardo-Veneto. Ha due figli, e uno di loro, all’inizio della storia, sembra compiere un attentato contro gli imperatori e contro l’imperatrice particolarmente, durante il quale viene ucciso. L’imperatrice, venuta in Italia, cerca la famiglia Tadini per capire che cosa sia successo. Lo sfondo è l’Italia in cui serpeggia il dissenso nei confronti della secessione. Per The Empress, ho fatto una ricerca approfondita su cosa era la Lombardia, il Regno Lombardo Veneto, in quel periodo. E cosa poteva voler dire far parte dell’esercito, essere fedele al Kaiser, essere lombardo. Tra l’altro, il mio personaggio è stato ferito in guerra, non ha potuto continuare la sua carriera militare, quindi racchiude in sé un’amarezza profonda.

La somiglianza o non somiglianza fisica con il personaggio che si interpreta, tu la ritieni una pregiudiziale?

Io sono, come posso dire… affascinato sia quando vedo attori che assomigliano molto ai personaggi che interpretano, sia dagli attori fisicamente dissimili. Cioè, non credo che si debba sempre, per forza, essere dei sosia della persona che si va a interpretare, se questa persona esiste o è esistita veramente. Credo sia lecito renderne una propria visione. Per esempio, quello con Michael Mann per me è stato un lavoro “mimetico” straordinario, anche perché c’era molto tempo a disposizione. Facemmo un table reading con tutti gli attori, compresi gli attori americani che se non erano presenti, si collegavano in video dagli Usa. Mann mi ha poi messo a disposizione un prete, a Modena, dal quale ho imparato persino a dire la messa in latino. Questo sacerdote mi ha insegnato tutta la gestualità della messa, addirittura come si prende l’osta, come si prende il calice, come ci si inchina. Niente viene lasciato al caso con Mann, però lui ti dà tutto il tempo per farlo tuo. È uno scienziato e un’artista, allo stesso tempo, cioè ti mette a disposizione tutto per fare la cosa nel miglior modo possibile. E infatti ottiene dagli attori delle performance straordinarie.

M. il figlio del secolo è un’altra serie che hai in uscita, sull’ascesa di Mussolini, con la regia di Joe Wright…

Qui faccio il ministro liberale del primo Governo Mussolini. Ed è stata una grandissima occasione, lavorare con Wright, che è veramente un fuoriclasse. Anche Luca Marinelli, che interpreta Mussolini, è stato eccellente. Penso che per la serialità televisiva italiana, questo sia un prodotto importantissimo, che farà da spartiacque. Perché siamo ai livelli delle grandi serie americane e inglesi. Spero che la serialità italiana, se non tutta, almeno in parte, vada verso questa “epica”, questa grande narrazione che hanno realizzato con M. Quindi sono davvero contento di esserci.

All’orizzonte c’è, inoltre, Spyne: questo, però, è un film…

Sì, diretto da una regista milanese, una fotografa-regista, Anna Antonelli. Spyne è un gioco di parole con Spy, ovviamente, e con Spine, che indica la colonna vertebrale. Siamo io, Stefano Cassetti e Ivan Franek in questa vicenda che ha molti colpi di scena, di cui non posso rivelare nulla. Diciamo che è basato sulla storia vera di un agente dei Servizi italo-francese, e che si svolge tutto in Liguria. Io interpreto il migliore amico di questo agente dei Servizi. Abbiamo terminato di girarlo un paio di mesi fa. Adesso sono impegnanto anche in un film di Roberto Lippolis, Le melodie del bosco dei faggi, dove ci sono anche Nastassja Kinsky e Vincent Spano. È la storia di un grandissimo compositore, ormai anziano, che si trova a guardare indietro il suo percorso di vita. Ha una struttura a flashback e tutta una parte della storia è ambientata nel campo di concentramento di Terezin, quello in cui erano internati ebrei e artisti. E io sono il comandante di questo campo di concentramento.

Ma sei cattivo o sei buono?

Qui sono piuttosto cattivo e mi chiamo Rahm… Un’altra cosa che uscirà nel 2025 e alla quale tengo molto, è particolare. Si tratta di un docufilm, dove faccio il Virgilio della situazione. Lo ha diretto Michele Rovini e si chiama Nuovo Cinema Portofino, un omaggio al cinema girato a Portofino, dagli anni Trenta fino agli anni Sessanta. Portofino è stato un set magico, come protagonista di molti film, ma ha rappresentato anche un luogo di pace per molte mega-star americane che vi si sono fermate. Con Michele Rovini avevo già interpretato, nel 2022 Un mondo fantastico, che ha vinto il RIFF, il Rome Independent Film Festival nel 2022. Una sorta di commedia musicale, che racconta la storia di due personaggi che si incontrano per il loro amore per la musica. Uscirà su Prime, anche questo a gennaio 2025.