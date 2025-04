Antonella Carone: ad alte frequenze

Il tuo film Malamore è in uscita a breve, sarà nelle sale dall’8 maggio, per 01 Distribution. Non l’ho visto, solo il trailer. Come me lo introdurresti?

È un melocrime, propriamente, un film di genere, dove, a mio avviso, il punto focale non è tanto l’aspetto crime, che comunque c’è e rappresenta un contesto narrativamente forte. Ma per me il punto focale sono le relazioni disfunzionali che il film mette in luce tra tutti i personaggi. Perché è un film corale a tutti gli effetti. Poi quando lo vedrai mi dirai se ho ragione. Ogni personaggio è sia vittima sia carnefice. Come è la complessità umana: si trova il bene nel male e si può trovare la meschinità anche nelle grandi altezze. In particolare, il mio personaggio, Carmela, è la moglie del boss Nunzio, che è in carcere, e fa le veci del marito. Però, come sempre avviene nelle organizzazioni criminali, il potere della donna è di natura delegata e temporanea. Per cui, non appena Nunzio sta per uscire di prigione, ecco che i poteri che sono stati dati a Carmela (che è una donna fortemente ambiziosa e le piace questo ruolo di comando) pian piano iniziano a esserle tolti. Ma non è l’unica cosa che le viene tolta: dall’essere moglie amata e lei stessa innamoratissima del marito, scopre anche un tradimento, la relazione che Nunzio ha con una giovane, Mary. Una relazione tossica in cui Mary è al centro delle smanie di possesso e di controllo dell’uomo. In più, c’è l’aspetto fondamentale della maternità desiderata, fortemente desiderata, di Carmela, che però non arriva e quindi si scontrano in lei, da una parte il desiderio autentico di vivere l’esperienza della maternità, e dall’altra la sua stortura, cioè la funzione sociale che la maternità assume all’interno della famiglia criminale, che non ha niente a che vedere col sentimento autentico, ma che si innesta in una gerarchia: perché la donna è quella che deve dare al mondo una discendenza al clan. Sotto più fronti, quello di boss, quello di moglie e quello di possibile madre, ecco che la storia di Carmela pian piano si avvierà verso il suo epilogo…

Un ruolo complesso, stratificato, da come lo illustri. Immagino anche coinvolgente per un’attrice…

È stato un ruolo molto complesso, sì. Sentivo la responsabilità di raccontare una tematica così delicata come quella della maternità, soprattutto quando questa maternità non arriva. E per me che sono mamma e vivo l’esperienza della maternità quotidianamente, ha significato fare un ulteriore sforzo, più che altro per trattarla con la giusta misura ed evitare che questo aspetto potesse scadere un po’ nel patetico… Tante donne, effettivamente, nella vita reale affrontano con dolore la difficoltà a concepire un figlio, con profondo dolore. Ho tante amiche che mi hanno raccontato quanto sia psicologicamente provante tutto il percorso delle fecondazioni assistite e quant’altro. Carmela non arriva a quello, però il dolore che è alla base, la sofferenza, sono gli stessi. Poi, in una donna vengono fuori anche tutti i sensi di colpa reconditi, di non essere all’altezza e cose del genere, si innesca una lotta interiore, forte, e quindi per me la complessità era appunto dettata da questo: restituire con onestà e con sensibilità un sentimento simile.

Da attrice, come ti prepari per un ruolo di questo tipo, qual è il tuo iter? Cerchi di pescare anche dalle tue esperienze, immagino…

Sì, gli attori pescano nel proprio vissuto, inevitabilmente, andandosi ad agganciare a dei sentimenti che non devono essere necessariamente gli stessi del personaggio, ma in qualche modo essere affini. Questo è il grande paradosso dell’attore. Io posso anche provare a rifare le stesse esperienze del personaggio, no? De Niro in Taxi driver, per esempio, ha fatto il tassista per mesi. Poi, però, di fronte a scene che non sono ripercorribili, come, ad esempio, quelle della morte, come fai? Allora è lì che deve subentrare qualcos’altro. Io per il lato più crime del personaggio di Carmela, ho cercato di lavorare sui sentimenti della rabbia e anche del controllo, che fanno un po’ parte della mia personalità, soprattutto quello del controllo, perché io sono abbastanza una maniaca del controllo. Per quanto riguarda l’esperienza della maternità, mi sono aggrappata alla paura di ogni genitore di perdere un figlio. In quei giorni, mentre giravamo, era virale e sicuramente lo ricorderai, quel video, che poi è diventato una foto pluripremiata, di una donna di Gaza che stringe il corpo di un bambino in un telo di di plastica bianco. Tutti noi pensavamo fosse il figlio, ma a quanto pare la donna era la zia e il bambino il nipote. Questo ancora di più ci fa capire che non importa il legame di parentela, non importano i dettagli, non sono rilevanti. Ciò che importa è il sentimento che ci comunica e quello che ci arriva, che passa attraverso quell’immagine. Mentre giravamo le scene nello studio ginecologico dove Carmela inizia questa sorta di “via crucis”, tra i controlli, le visite mediche per riuscire a capire perché perché il concepimento non arriva, io, Antonella attrice, avevo quell’immagine talmente impresa nella mente che mi provocava un grande dolore, empaticamente. Mi tornava sempre quell’immagine. E ho riflettuto tanto sul senso della perdita di un bambino. Perché è vero che il personaggio di Carmela non diventa mamma. Non è ancora mamma, ma proprio non essendolo, in qualche modo, dentro di sé vive già una sorta di lutto…

Certo, sperimenta comunque una negazione, un’assenza…

Chiaro, già la vive…

Ho letto qualche nota che ti riguarda: hai cominciato da bambina a voler essere attrice…

Sì, è cominciato molto presto, e non c’è stato un momento in cui ho detto “Voglio fare l’attrice”. Nel mio caso è stato quasi uno scivolamento verso questa che, a conti fatti, non sarebbe potuta che essere l’unica professione possibile per me. Senza alternative. Ho iniziato prestissimo con dei corsi, dei laboratori, già alle scuole medie, poi durante gli anni del liceo, insieme ad altri amici, mettemmo su una piccola compagnia teatrale: facevamo delle cose un po’ diverse rispetto agli altri ragazzi. Non andavamo in discoteca, ma ci riunivamo fino a notte fonda a casa di uno di questi amici e leggevamo i copioni teatrali. E leggendo, leggendo, abbiamo iniziato a dire: «Ma perché non ne mettiamo in scena uno?». E così pian piano abbiamo iniziato. Abbiamo visto tanto teatro, io ho visto tanto, tanto cinema. Anche negli anni del liceo, per esempio, ho avuto la fortuna di incontrare una professoressa, la mia professoressa di greco, grande appassionata di cinema e oggi una delle mie prime fan, che ha iniziato a portarmi a dei Festival. Io sono pugliese e dalle mie parti, a Monopoli, nel comune vicino, da tanti anni si tiene il Sudestival, dove arriva il meglio del cinema italiano, del cinema d’autore. Diciamo che la mia fortuna, sin da bambina, è stata anche quella di incontrare persone che mi hanno sensibilizzato al teatro e al cinema e me ne hanno fatto innamorare.

Però poi tu hai seguito un curriculum di studi anche differente, al di là della recitazione, e ti sei laureata in lettere… Che è abbastanza insolito per un attore/attrice…

Sì, di solito non capita, però, provenendo da una famiglia di genitori in cui mamma era una maestra, ho sempre avvertito un po’ sulle spalle la responsabilità di riuscire nel mestiere che sceglievo. Il lavoro dell’attore, lo sai, è precario per antonomasia e questo ha sempre portato i miei a essere i principali fautori e detrattori insieme di Antonella. Quindi, parallelamente, ho fatto contenti i miei genitori, anche perché comunque mi è sempre piaciuto studiare, laureandomi. Mi sono laureata prima in lettere e poi ho fatto la specialistica in editoria, addirittura in editoria e scrittura. E per un periodo, a vent’anni, a Roma, ho anche collaborato con alcune testate di cinema, di teatro. Andavo, vedevo gli spettacoli teatrali e li recensivo. Non è che volessi fare la giornalista, ma era un modo per portarmi il pezzo di carta a casa e allo stesso tempo studiare, perché in questo lavoro se non osservi, se non impari da quello che fanno gli altri, non studi abbastanza… Devi saper “rubare”, saper osservare gli altri che sono sul palco, come lavorano, come recitano. Quindi per me è stato veramente un allenamento alla visione ed è stato anche parte dello studio. Parallelamente agli studi universitari, ho fatto il mio percorso di formazione artistica, con Dario Fo alla Libera università di Alcatraz..

Il rapporto con Dario Fo mi pare di capire sia stato sia stato essenziale, fondamentale…

Totale. Sì, è stato veramente la chiave di volta. Dario Fo non mi ha insegnato come fare questo lavoro, i grandi non ti insegnano come si fa questo lavoro, perché noi non ci occupiamo di scienze esatte, ma mi ha insegnato chi essere mentre fai questo lavoro. La cosa fondamentale che Dario Fo mi ha insegnato è legata alla dimensione pratica del fare questo mestiere. Chiaramente, lui si riferiva al teatro, però io all’epoca avevo vent’anni e di fronte a me avevo l’ignoto. A vent’anni ancora più di oggi. Lui diceva: «Se hai un’urgenza, se hai una storia da raccontare, se hai la necessità di raccontare qualcosa, fallo! Se vuoi fare questo lavoro, devi farlo!». Significava: “Non aspettare la chiamata, non aspettare il provino. Ma racconta, porta in scena un testo”. Aveva il copione tra le mani di Coppia aperta, quasi spalancata, che aveva fatto con Franca Rame, decenni prima. «Ti piace questo testo? Fallo, portalo in scena, mettilo in scena!». Ed effettivamente di lì a due anni ho portato in scena Coppia aperta, quasi spalancata, reloaded, che era una riscrittura di quel testo; fu illuminante ed è stata anche la mia prima esperienza di autoproduzione a livello teatrale. Così ho iniziato a lavorare a teatro, perché mi hanno visto, mi sono fatta conoscere e ho continuato a lavorare. Tre anni fa, ho fondato insieme a Tony Marzolla e Loris Leoci la compagnia UNO&Trio, che per noi è il lavoro quotidiano. Al di là delle esperienze cinematografiche, dei provini vinti, io ogni giorno posso dire che faccio questo mestiere, perché abbiamo una ricca tournée nazionale, lavoriamo costantemente. Anche adesso stiamo lavorando, stiamo studiando per una prossima produzione: è un lavoro senza soluzione di continuità.

È proprio legato alla dimensione del fare come qualsiasi altro mestiere. È sul campo, attivamente…

Il vero attore non smette mai di essere tale. Spesso ci lamentiamo che non c’è lavoro, che il settore del cinema è congestionato per tutta una serie di problematiche. Però il vero attore non smette mai, perché è alla continua ricerca di storie, per capire come le può raccontare e mettere in atto. Chiaramente nel teatro è più facile perché basta avere uno spazio, qualcuno che racconta e qualcuno che ascolta. Nel cinema è più complesso.

Il primo rapporto col cinema per te come è avvenuto?

Eh, assolutamente grazie alla Puglia, dalla quale me n’ero andata. A diciotto anni ho deciso di andar via, perché la Puglia mi stava stretta, non era certo la Puglia di oggi. Però, nel momento stesso in cui me ne sono andata, ci sono state tutta una serie di politiche culturali assolutamente vincenti, che hanno fatto esplodere anche il settore cinematografico…

Un paradosso…

Sì, paradossalmente, nel momento in cui io vado a Roma e inizio a formarmi e a studiare, mi arrivano dopo un annetto, le prime richieste di provino per film che si sarebbero dovuti girare in Puglia. Quindi io, che ero andata via, piano piano sono ritornata e adesso ci sono in pianta stabile…

E lì fai Controra…

Sì, una delle primissime esperienze fu Controra di Rossella De Venuto, un thriller horror.

Molto bello, tra l’altro, un bellissimo film Controra…

Lì interpretavo un personaggio molto scuro, molto ombroso, non positivo. Quindi, diciamo, ho iniziato già in giovane età a incarnare i villain…

A proposito di cattivi, tu sei ormai universalmente nota per il personaggio di Perfidia, nella serie di film di Me contro te: sette capitoli a tutt’oggi, con il primo che raggiunse i nove milioni di incasso…

Anche lì… tutta la mia vita e, diciamo, tutta la mia carriera, è sempre stata segnata da piccolissime cose che poi si sono evolute in altro. In questo mi reputo fortunatissima, perché veramente anche quelle più insignificanti, quelle che inizialmente pensavo sarebbero rimaste esperienze isolate, poi mi hanno portato ad altro. A un certo punto mi chiamano per un provino, per una serie mockumentary, con Fabio Volo, che si chiamava Traditional, ed è andata in onda sul Nove, per la seconda stagione: avevo un piccolissimo ruolo all’interno di una puntata, quindi veramente una cosa molto piccola. Lì ho conosciuto il regista Gianluca Leuzzi e siccome il mio piccolo ruolo era andato bene, era piaciuto, era risultato molto simpatico, quando Gianluca si trovò a fare i provini per il primo film dei Me contro te, Me contro te – La vendetta del Signor S, mi disse: «Senti, sto cercando di quadrare questo piccolo progetto….», perché fu un progetto piccolo, cioè budget ridottissimo, che poi ha incassato 9 milioni e mezzo… Ma questo non lo poteva prevedere nessuno. Erano quattro ambientazioni, 21 giorni di riprese e quattro personaggi. Gianluca mi dice: «C’è questo ruolo? Ti piacerebbe provare?»; «Sì, mi piacerebbe!». Mi arriva il profilo, faccio il provino. Mi contattò la casting e anche loro, i Me contro te, Luì e Sofi, hanno visionato il mio materiale e mi hanno scelta per incarnare questo personaggio che non esisteva prima, non era neanche evocato nei loro video, era completamente nuovo, che sarebbe appunto la cattiva, Perfidia, la loro antagonista. Ed è stata un’esperienza molto divertente perché ho creato un personaggio da zero, c’erano poche indicazioni all’inizio, non c’erano riferimenti precisi, non dovevo attenermi a nulla, quindi avevo davanti a me una pagina bianca e tanti colori.

Ma poi è molto indovinato anche il look, di Perfidia, la caratterizza benissimo…

Sì, sì, è anche quello che la caratterizza in maniera così forte. Questo è un lavoro che a me piace molto fare con i personaggi. Io vorrei fare la caratterista tutta la vita. Quel personaggio mi ha offerto una bellissima occasione. Il complimento più bello che mi è arrivato è stato quando un papà, appena uscito dal cinema, mi ha visto e non mi ha riconosciuto… (ride). Ero andata a vedere l’ultimo film della serie, Cattivissimi a Natale, con la mia famiglia, ed ero ovviamente in borghese. A un certo punto c’era un bimbo che piangeva dopo lo spettacolo, perché gli era dispiaciuto che il film fosse finito. Allora, gli si avvicina un mio amico e gli dice: «Dai, non piangere! Se smetti di piangere ti faccio fare una foto con Perfidia», e lo dice indicandomi. Il papà di questo bimbo si gira verso di me e dice: «Ah, ma guarda! Effettivamente le somiglia?», si fa una risata, si gira e se ne va. Ci sono rimasta piacevolmente male (ride): m’ha proprio riso in faccia, avrà pensato: «Vedi a ‘sta tipa che disgrazia le è capitata, che somiglia alla cattiva del film…», senza sapere che ero io. E questa cosa per me è stata un complimento enorme, perché ho capito che avevo fatto, diciamo, discretamente bene il mio lavoro, nel senso che avevo creato un personaggio che in qualche modo viveva di vita propria. L’avevo caratterizzato bene, in modo tale da essere, appunto, irriconoscibile.

Ne avete fatti una marea di Me contro te: ce n’è qualcuno che ami e che ricordi particolarmente?

Sette, ne abbiamo fatti sette, in cinque anni. Sicuramente, il primo è stato un fenomeno assoluto ed è quello che ricordo di più. Fenomeno lo è stato anche per me, che non immaginavo certo che da un semplice provino, ricavato da un piccolo ruolo fatto in precedenza, potessi fare un film da coprotagonista che si presentava con poche ambizioni ma che ha finito per guadagnare 9 milioni e mezzo. E fu molto bello, per esempio, all’indomani del primo weekend al box office, in cui mi pare avesse incassato già qualcosa tipo quattro milioni, ricevere dei fiori dalla Warner Bros con un biglietto: “Grazie per aver contribuito a questo successo”. E quindi è un ricordo che conservo con molto affetto, con molta amorevolezza.

A proposito dei film che avevi fatto prima: c’era Outing, Fidanzati per sbaglio, ma nella tua fimografia forse ancora prima, è segnato un corto Tender Tinder…

Un corto con la regia di Nicola Zucchi. Erano dieci minuti, girati tutti in piano sequenza. Nasceva da un’installazione. Nelle vie del paese dove abbiamo girato, Ceglie Messapica, in Puglia, questo regista, insieme al suo staff, aveva messo su una serie di postazioni e inquadrandole con un QR code, si aprivano dei piccoli contenuti video, dei cortometraggi ambientati in quello in quello spazio, in quelle vie, in quello scorcio della città vecchia. Le storie raccontate avvenivano in quel posto, ma non raccontavano il posto, cioè erano storie diverse.

Outing – Fidanzati per sbaglio era invece una commedia…

Sì, una commedia…

Che rapporto hai con i generi? Ti piace la commedia o preferisci i generi, diciamo così, più scuri, più drammatici?

Io adoro, mi piace tantissimo la commedia, anche per formazione. Vengo dalla commedia. Dario Fo ha celebrato la commedia nella sua forma letteraria e artistica più alta, però anche i ruoli drammatici mi piacciono molto. Ma amo lavorare con un ventaglio, con una tavolozza molto ampia di colori , altrimenti non avrei scelto questo mestiere, per cui, davvero, a me piace saltare da un genere all’altro, dai ruoli più drammatici ai ruoli in commedia. Mi diverte tutto, perché mi diverte proprio il lavoro dell’attore. Trovo godimento nel processo creativo che mi porta un personaggio, al di là del genere nel quale quel personaggio è collocato.

Spaccapietre è un film forte, cioè un film, diciamo pure drammatico. Com’è stata quell’esperienza? Siamo nel 2020/2021…

Uscito nel 2021, ma girato nell’estate-autunno 2019, proprio un mese prima che facessi il primo film dei Me contro te. Un’esperienza meravigliosa, intanto, lavorare con i gemelli De Serio, Massimiliano e Gianluca, i registi. Devo dire che nella mia carriera artistica ho lavorato sempre con registi dalla grande umanità e i De Serio lo erano e lo sono, grande umanità e grande ascolto. Loro hanno una sensibilità anche da documentaristi e quindi, ancora di più, si mettono in ascolto e al servizio delle storie e anche delle proposte degli attori. Spaccapietre è un racconto molto potente. Io sentivo sulle mie spalle il peso di dover rappresentare una donna morta di lavoro, nei campi, come tante ce ne sono state, e ci auguriamo ce ne siano sempre meno, nella mia terra. E quando si portano sul grande schermo storie che in qualche modo sono simbolo di altre cose, che si fanno portavoci di una realtà, la responsabilità che si avverte è maggiore. È stato meraviglioso lavorare con Salvatore Esposito e con Samuele Carrino che poi ha avuto il boom con Il ragazzo dei pantaloni rosa, ultimamente. La famigliola eravamo io, Salvatore Esposito e Samuele che interpretava nostro figlio, protagonista e coprotagonista del film insieme a Salvatore, perché il mio personaggio muore all’inizio del film, poi torna alla fine, in un ricordo. È stato un bellissimo team.

Cos’era Il ritorno di Ulisse? Qui siamo molto indietro nel tempo, perché credo che sia una delle primissime cose che ha fatto per il cinema…

Sì, forse in assoluto il primo film… guarda, oddio, sei andato a beccare un ricordo remoto. Forse avevo 19 anni, o anche meno, quando l’ho fatto. Era la storia di un ragazzo, interpretato da Marco Giannone, che si chiamava Ulisse. Ambientato a Bari, era una storia di migrazione giovane. Poi Ulisse tornava, perché qui in Puglia aveva i suoi affetti, aveva i suoi legami più o meno torbidi. Non mi ricordo manco come si chiamasse il mio personaggio… Ero davvero giovanissima e interpretavo l’amica della protagonista femminile, Eleonora Siro.

Malamore è diretto da Francesca Schirro. Tu eri stata diretta anche da Rosella Di Venuto in Controra, che ricordavamo. Per molto tempo si è lamentata la mancanza di registe donne nel cinema italiano, adesso la situazione sembra che si sia sbloccata, perché ci sono parecchie donne registe in azione, anche molto brave…

Sì, ci sono molte donne valide. Sai, a me sembra una cosa scontata, però mi rendo conto che si senta il bisogno di parlarne. Ahimè, ahinoi, c’è bisogno sempre di stare a specificare “regista donna”, quasi come se il semplice sostantivo regista non fosse sufficiente. Ecco, secondo me la vera conquista arriverà nel momento in cui non sentiremo più il bisogno di specificare.

Parlando delle altre tue cose in arrivo, sott’occhio ho un Carmen è partita di Domenico Fortunato…

L’abbiamo girato a novembre scorso ed è una commedia, molto poetica, molto delicata. Nel cast c’è Domenico Fortunato che oltre a essere regista è il protagonista. C’è, nel ruolo di Carmen, Giovanna Sannino, la Carmela di Mare fuori. Poi ci siamo io, Maurizio Mattioli e Alessandro Tersigni. È una commedia prodotta da Altre storie e Rai Cinema e sarà in uscita prossimamente. Io intanto continuerò con il mio lavoro nei teatri, in tournée nazionale. Ho debuttato, anche, da poco con il mio primo monologo, 88 Frequenze, per la regia di Giulia Sangiorgio, ispirato alla storia di Hedy Lamar, la “ragazza più bella del mondo”, la diva hollywoodiana degli anni Quaranta della quale, però, pochi o nessuno sa che inventò… il wi-fi! Brevettò questo suo ritrovato durante la Seconda guerra Mondiale e quando negli anni Novanta ci fu la cancellazione del segreto militare sul brevetto, si diffusero tutta una serie di tecnologie basate su questa invenzione, dai GPS al wi-fi, appunto. Nello spettacolo parlo di questo ma non solo, perché viene introdotto un discorso anche sull’identità e sulla percezione degli individui, tale per cui se qualcuno è un attore, un’attrice, non può essere considerato allo stesso tempo qualcosa di diverso, nel caso specifico un’inventrice. Difatti, la Lamar non vide mai un centesimo per quella sua invenzione che si stima abbia fatto guadagnare cifre folli a chi poi se ne appropriò e la fece fruttare. Il titolo 88 Frequenze allude proprio al fatto che ogni essere umano è costituito da varie frequenze, capacità, risorse e possibilità. Nello spettacolo, grazie a una tecnologia che si chiama NDI, sviluppata per la produzione video professionale dal vivo, con uno smartphone in scena, proiettiamo la mia immagine in live-cam, con una serie di sovrapposizioni e manipolazioni… Il concetto ruota sempre attorno all’idea di realtà e apparenza, come ho detto.

Stolen moments è un’altra delle tue cose che vedremo, in arrivo…

Che bella esperienza è stata, Stolen Moments! Il film è uscito ufficialmente, dopo avere debuttato in anteprima al Bi Fest dell’anno scorso. Ha avuto una distribuzione indipendente e sta toccando con eventi speciali diverse sale cinematografiche in tutta Italia. Anche questo è un mockumentary, un falso documentario sul jazz, dove appunto si intrecciano delle scene propriamente di fiction, inventate, con delle testimonianze, tra le quali anche quella di Pupi Avati, che racconta di questo Sabino, il protagonista del mockumentarym, come se l’avesse conosciuto realmente, ma in realtà, Sabino non esiste, cioè non è un personaggio reale. Di reale, nel contesto, c’è la vita di quei meridionali che negli anni 70 raggiungevano Torino per lavorare nelle fabbriche e vivevano in condizioni disumane nelle casermette. E quindi si intrecciano poi effettivamente dei filmati d’epoca, dei filmati storici che testimoniano e denunciano le condizioni di vita di queste persone. Dietro tutto questo c’è il grande amore di Stefano Landini, il regista, che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa. E Stolen Moments rappresenta il testamento artistico che ci ha lasciato. Io sono molto onorata di averne fatto parte e di essere stata la protagonista femminile, insieme a Nicola Nocella, altro attore grandioso.

Molto bravo, sì… Ebbi modo di conoscerlo qualche anno fa per il documentario, anche lì tra finzione e realtà, Fulci for Fake di Simone Scafidi…

Nicola è veramente straordinario, una persona meravigliosa, è un attore che meriterebbe, secondo me, molto di più ed è stato bellissimo lavorare con lui anche su certe scene. Alcune addirittura non erano neanche scritte in sceneggiatura. C’era una bozza di scena e io e Nicola, grazie anche alla possibilità che ci ha dato Stefano, abbiamo improvvisato. Una delle scene secondo me più potenti del film, l’addio di Maria, il mio personaggio, a Sabino, alla stazione degli autobus di Torino, in sceneggiatura era descritta solamente in un paio di righe ma si è trasformata, mentre la interpetavamo, in qualcosa di impatto emotivo molto forte: questo lo puoi fare quando hai dei compagni di scena che sono totalmente in ascolto e con i quali è proprio bello buttare via le sovrastrutture, tutti gli aspetti performativi legati al nostro mestiere. Quindi nel momento in cui hai di fronte un attore con cui dici: «Ok, non sto interpretando, non sto recitando, ma lascio fluire i sentimenti»… grazie a questa situazione nella quale il regista ci ha messo, con Nicola è successo esattamente così. Ci sono stati dei piccoli miracoli all’interno del film che sono, almeno per la mia esperienza e il mio ricordo, davvero tali…

Una domanda sui massimi sistemi: la situazione del cinema in Italia, attualmente, dal punto di vista di un’attrice. C’è molta competizione, vedo… C’è il dubbio legittimo, anche, se il talento venga riconosciuto o se siamo in una situazione tale per cui spesso vengono fatte delle scelte non sulla base della capacità, ma… che ti posso dire… sul numero di followers che un personaggio ha nei social media…

Sì, succede che si stia andando, ahimè, in questa direzione, perché il cinema è sempre più affamato di spettatori e lo spettatore è sempre più pigro… Anche se per me questo resta un alibi: non è vero, lo spettatore non è pigro, lo spettatore semplicemente non vuole essere preso in giro. Ed è facile, troppo facile, diciamo, portare al cinema solo pubblico occasionale, solo perché è un follower di quel certo personaggio. Però… io vengo da un’esperienza di sette film commerciali fatti da due protagonisti, Luì e Sofi, che arrivano da un altro mondo, dal mondo del web, degli youtuber, e loro hanno sempre dichiarato che vengono da quel mondo, con estrema onestà. Il punto è: si può fare, serve anche quello, ma non deve diventare una regola. Nel senso che bisogna sempre continuare a investire nel cinema. Se fossi un produttore e dovessi investire su un fenomeno social, io per prima mi domanderei: «Ma tra dieci anni, cosa avrò lasciato al cinema italiano? Ho fatto un film commerciale, benissimo, ho lasciato un’impronta, ma non ho coltivato, per esempio, una classe di nuovi registi, non ho coltivato attori che hanno studiato per questo mestiere«». E purtroppo è un andazzo, questo, del cinema italiano. Io mi auguro, però, che al di là del fenomeno social, si possa dare anche spazio a professionisti che hanno studiato per questo mestiere… Ma come, del resto, è stato fatto per me, con la possibilità che mi è stata data. I Me contro te nel momento in cui hanno debuttato sul grande schermo, non hanno mai nascosto la loro provenienza e hanno continuato, tra l’altro, a fare se stessi, quello che facevano sulla piattaforma Youtube, però si sono circondati da attori giovani, sconosciuti, pressapoco sconosciuti e con i quali hanno instaurato una sorta di dialogo, di scambio.

Certo, questo sarebbe uno scenario auspicabile. Che non sempre però si verifica, proprio perché, appunto come dicevi tu, uno punta a un successo immediato che però poi si volatilizza. Tu dicevi dieci anni: secondo me sei ottimista, anche tra tre anni probabilmente di certe cose non resteranno nemmeno, come diceva il Tommaseo, “i bachi della sepoltura”…

A volte è proprio una scelta di comodo, io penso sia una scelta proprio di comodo. Perché ci sono i film in grado di portare le masse al cinema, succede anche nel 2025, è successo con la Cortellesi ma, ma anche film come Diamanti di Ozpetek che è andato benissimo, o come FolleMente di Genovese. Cioè, il pubblico c’è, basta saperlo intercettare. Saper intercettare quello di cui il pubblico ha bisogno. Voglio dire, l’esempio di C’è ancora domani docet…

Il tuo rapporto, invece, con la televisione, com’è?

Non ho mai fatto nulla o quasi…

Non ti piace la televisione?

Boh, forse sono io che non piaccio alla televisione? No, al di là delle battute, non è capitato. Ho fatto un piccolo ruolo, l’anno scorso, in una serie che uscirà, con Alessandro Gassman per Rai Uno, I casi dell’avvocato Guerrieri, tratto da dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Avevo fatto già qualcosa, da ragazzina, nella serie Liceali, ma una cosa totalmente dimenticata. Però al momento non si è presentata l’occasione. Sarà che in questi ultimi anni ho lavorato tanto al cinema: in media, negli ultimi cinque anni, sono uscita con due film all’anno al cinema, quindi… diciamo che anche non c’è stato neanche spazio. Chissà, per il futuro…

Grazie Antonella, è stato un piacere parlare con una persona che, tra l’altro, sa esprimersi con grande chiarezza. Gli studi contano, c’è poco da fare…