Arriva finalmente su Rakuten tv Blu 38, il thriller di Roger Fratter con protagonista Antonella Ponziani

Scenario: un appartamento in cui ha sede la centrale operativa di una compagnia di taxi. Un posto raccolto, perché si tratta di una piccola cooperativa, in una città della quale non vedremo mai nulla, se non qualche scorcio da una finestra, ma che supponiamo potrebbe essere una località di provincia. Lì lavorano due donne, una la interpreta Antonella Ponziani, si chiama Anita, l’altra, Gea, è Valentina De Simone (anche sceneggiatrice del film, insieme a Giancarlo Mangione). Due donne dal passato diversamente simile: una, la Ponziani, più matura, si porta dentro, addosso e anche fuori, i segni della morte di un figlio adolescente (Nicola Lepore) che, senza entrare nei dettagli, ha scelto forse il modo peggiore per ammazzarsi. L’altra, Gea, più giovane, è una ex squillo che le strane vie della vita hanno ora portato a lavorare qui, in questa sorta di bugigattolo-stazione, a conduzione familiare. C’è anche un pesce in un piccolo acquario, che non è solo un oggetto dell’arredo. Colpisce subito, questo acquario azzurro, l’unico punto di luce viva tra i colori scuri e ombrosi del resto, dal quale provengono ogni tanto crepitii sinistri, come se ci fosse qualcosa che non va nell’impianto, qualcosa che funziona male o a fatica… Il film sarà tutto dentro queste quattro mura, almeno fisicamente. Manca da dire che è la sera di Natale e che la ragazza più giovane, a un certo punto, va via, a festeggiare – festeggiare si fa per dire, perché la sensazione è che nessuno abbia niente da festeggiare. La Ponziani resta sola, con i suoi pensieri, le sue medicine antipsicotiche, i suoi ricordi, che in questa era possono essere solo ricordi telematici, residui di chat, WhatsApp, Facebook, fotografie e video che arrivano dal passato di Internet. Solo che… Solo che uno dei taxi di servizio, quello del titolo, alla cui guida c’è l’ex marito della donna, è andato a prelevare qualcuno, una ragazza, ed è accaduto qualcosa che pare

sfuggire totalmente al controllo…

Blu 38 è prodotto dalla Adamantis di Cesare Geremia Giromini e di Dario De Luca e dalla App Movie di Mario Chiavalin, e il regista è Roger Fratter. «A me piace lavorare con vari personaggi, tante location e tanti colpi di scena, perché il cinema con cui mi sono formato è quello italiano anni Settanta, che va dal genere al film d’autore, ma che non era mai girato in due stanze ed era abbastanza ricco di situazioni e di ambienti. Blue 38 è, invece, chiuso in uno spazio ristretto e con pochi attori, quindi ha rappresentato una sfida. Non solo perché dovevo dirigere un’attrice molto brava e arrivata, come la Ponziani, ma anche per il tipo di narrazione. La vicenda non è solo limitata nello spazio ma anche nel tempo, tutto si svolge in una notte, la notte di Natale. Parto dal principio che, fondamentale, in un film, è il ritmo. Che non deve mai calare e che non è soltanto una questione di azioni mostrate o di cose che avvengono. Il ritmo è quel “qualcosa” che ti spinge ad andare avanti nella visione e il senso del ritmo è ciò che ti consente di ottenere questo effetto sul pubblico. In Blu 38 è stato importantissimo giocare sulle musiche e sui rumori, non solo perché l’azione è limitata, ma anche perché, in questo caso, ogni rumore, anche ogni micro-rumore, ha un significato ben preciso. Infatti, a fare procedere la storia, qui, sono, in particolare, i suoni e le voci ascoltate attraverso il telefono». Antonella Ponziani è molto abile nel dare vita a un personaggio “torturato”, che sta cercando di venire a patti con un peso, immane, che la sovrasta. Roger ha riflettuto su come dare corpo a questo tormento interiore che, per esigenze di racconto, doveva in qualche modo estroflettersi, diventare cinema: «Antonella è un mostro di bravura e il problema, come sempre quando hai a che fare con interpreti a questi livelli, non è farli recitare ma farli recitare come vuoi tu. C’è il rischio che il grande attore faccia un po’ da guida a se stesso, ma nel caso di una professionista come la Ponziani, c’è stata tra noi la massima collaborazione. Una volta è successo che abbiamo ripetuto una scena 19 volte: Antonella l’ha rifatta 19 volte, benissimo ma non con la sfumatura che volevo io e alla fine mi ha dato esattamente quello che volevo. Perché Blu 38 è un film di sfumature. Una come Antonella non solo arriva a darti la nuance che tu cerchi ma poi, proprio perché è una grande professionista, sa tenertela».

Valentina De Simone, Roger la conosceva, avendola già diretta in alcuni suoi film “indipendenti”: «Valentina ha debuttato con me in Donne di marmo, e già allora avevo visto che era brava. Ma adesso è molto cresciuta, perché ha studiato parecchio, e mi ha seguito molto bene sul set. È un’attrice giovane, promettente, che ha, in più, capacità di scrittura, tant’è che è stata co-autrice della sceneggiatura». Anche Ana Uritu era stata già vista in alcuni film di Fratter, giovanissima moldava con un viso molto particolare, che in Blu 38 interpreta la fidanzata del figlio della Ponziani: un ruolo che resta obiettivamente impresso e per la fisicità dell’interprete e per il carattere, in qualche modo “alieno”, del personaggio. Tra i momenti clou della storia, c’è una lunga sequenza allucinata durante la quale Anita, la Ponziani, “perde il controllo” e l’ambiente che la circonda perde anch’esso i connotati abituali. Spiega Fratter: «Il personaggio esce da una condizione di equilibrio, infatti le inquadrature che ho usato sono storte. Anita già prima barcolla, il che preannuncia questa sua uscita, appunto, dal controllo che fino a quel momento è riuscita a mantenere, anche se con difficoltà. Dovevo trovare un modo per rendere questo, chiamiamolo “incubo”, che sono poi, nella storia, dei riverberi delle crisi di panico di cui soffriva suo figlio. Ho scelto di spostare il personaggio in questo lungo corridoio, in posizioni completamente differenti, a suggerire una dislocazione che fosse fisica ma anche mentale. Ho riflettuto molto su questa scena, che penso sia riuscita inquietante senza far ricorso a particolari effetti, ma solo usando la bravura di Antonella, la sua mimica, e il modo di inquadrare lei in rapporto allo spazio, che si trasforma in un luogo allucinante». A colpire, nel film, è la progressione drammatica che porta le cose verso un limite estremo, il gonfiarsi di un pathos che, senza mettere in scena nulla di particolarmente impressionante, dilata i personaggi, cioè il personaggio della Ponziani, e che si riverbera nell’ambiente, fino a quando l’energia che ha saturato quelle quattro mura, letteralmente, deve “esplodere”. E tutto questo è molto raffinato, perché non intellettualizza, non astrattizza, non resta una cosa di testa e, viceversa, non diventa nemmeno niente di soltanto detto, di didascalico, di spiegato, ma trova la strada per essere cinema.

«La produzione è stata fondamentale», aggiunge Roger, «primo nel darmi tutto quello che mi serviva per il film e poi nel non fare pressione con i tempi. Abbiamo girato Blu 38 la scorsa estate (2020, ndr), quindi con l’alto indice di stress che il momento storico comportava, ma le riprese le abbiamo portate a termine senza nessun fiato sul collo, perché il film era complicato e, come già ho detto, bisognava curare tutte le sfumature». Stavolta Roger non ne ha spogliata nessuna (o quasi) delle sue interpreti, ma qualcosa di stuzzicante c’è, in effetti, dentro Blu 38, legato al personaggio di Valentina De Simone, che al di là dell’essere una bella donna, ostenta alcuni particolari molto “fetish”: Roger si fa una risata e spiega: «No, non è dipeso da me questo, ma era già nella sceneggiatura ed era collegato proprio al personaggio di Gea, che ha dei comportamenti ossessivo-compulsivi, dei tic e delle nevrosi, che io mi sono limitato a riportare nel film. Ma anche questo ha profondamente a che vedere con la definizione del clima umano che regna nella centrale dei taxi dove si svolge la storia. I personaggi sono dei border-line, in qualche modo, sono dei disperati che stanno cercando di sopravvivere al loro passato, una, Anita, con maggiore difficoltà, e l’altra, Gea, con un disagio sicuramente minore, ma comunque con disagio. E, nonostante questo, affrontano la grande incognita che, per fare la citazione colta, “corre sul filo”».