Arriva in streaming The Martial Avenger

Dopo Iron Fighter, sarà in streaming dal 2025 in esclusiva su Full Action – canale disponibile su Prime Video e The Film Club – The Martial Avenger, secondo titolo di una trilogia di original, diretti e interpretati dall’attore e campione di arti marziali Claudio Del Falco, anche conosciuto come il “Jean Claude Van Damme italiano”. Del Falco prosegue la linea già lanciata dal precedente film e che da sempre porta avanti attraverso i lavori che interpreta: concepire un cinema d’azione che rimandi alla stagione mitica di quello che negli anni Ottanta vide protagonisti i vari Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. In The Martial Avenger veste infatti i panni del campione di arti marziali e MMA Claudio O’Connor, il quale, ucciso un avversario in un combattimento clandestino, vede la sua vita sconvolta quando la banda rivale, in cerca di vendetta, gli elimina la moglie durante un attacco vendicativo.

Il film è prodotto da Saturnia pictures e One Seven Movies in collaborazione con Roswell Film e Goldenhawk. Fanno parte del cast Taiyo Yamanouchi, Michael Segál, Benny Green, Marlon Rosero Pasquel, Clara Guggiari, Mauro Aversano, Tania Sinurk, Alejandro Zumbi, Samuele Mecucci, Angelika Rychlak, Leandro Iagher e il pluricampione mondiale di karate Stefano Maniscalco. Tantissimi, inoltre, gli stunt che hanno dato il loro contributo a The Martial Avenger, rendendone ancor più entusiasmanti e spettacolari le molte sequenze di azione e di combattimento. Matteo De Angelis ha curato la fotografia, Tonino Di Giovanni le scenografie, Fabio Loutfy il montaggio e Francesco Bureca i costumi. Infine, sempre a partire dal 2025, The Martial Avenger sarà disponibile anche a noleggio su Apple TV, Google Play, Timvision e Prime Video per cominciare l’anno nuovo all’insegna… dell’azione!