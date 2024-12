Arriva su Samsung TV Plus Dinomonsters Movies

Dinosauri leggendari, mostri giganti e creature spaventose: un viaggio epico tra avventure, battaglie titaniche e mondi fantastici!

Siete pronti a intraprendere un viaggio senza pari, dove la fantasia e l’avventura si fondono in un’esperienza unica? Un nuovo universo di avventure mozzafiato vi attende su Samsung TV Plus, il servizio TV in streaming gratuito e supportato dalla pubblicità (FAST). Dinosauri senza tempo, mostri enormi e creature epiche affolleranno DinoMonsters Movies, il nuovo canale tematico dedicato agli amanti del cinema adrenalinico e bizzarro. Con storie avvincenti, creature fantastiche e battaglie spettacolari, ogni titolo rappresenta una vera e propria immersione in un mondo dove la fantasia non ha limiti.

Gli spettatori seguiranno così le avventure di un gruppo di coraggiosi astronauti che dovrà vedersela con terribili dinosauri su un pianeta sconosciuto in Jurassic Galaxy; entreranno insieme ai gamer protagonisti in un’arena virtuale immersa in una natura selvaggia e popolata dai più temibili predatori che abbiano mai solcato il pianeta Terra in Dinosaur World; affronteranno degli Yeti primordiali sulle pendici dell’Himalaya in The Primevals, serpenti assassini in Snakes on a train e ragni mutanti in Crabs! E ancora, dovranno fuggire dalle fauci di un predatore mortale risvegliato da un letargo secolare in Poseidon Rex; o si troveranno a scoprire nelle profondità di un vulcano un nido pieno di uova di pterodattili pronte a schiudersi in Pterodactyl.

“DinoMonsters Movies”, disponibile dall’11 dicembre sul canale 4951 di Samsung TV Plus, offrirà un intrattenimento che mescola azione, mistero, adrenalina e pura follia cinematografica: un mix perfetto per chi ama l’avventura e il cinema fuori dagli schemi!

Informazioni su Samsung TV Plus:

Samsung TV Plus è un servizio TV gratuito. Non sono necessari abbonamenti, dispositivi aggiuntivi o carte di credito. Il servizio è preinstallato su tutte le Smart TV Samsung prodotte a partire dal 2016 e su smartphone e tablet Samsung Galaxy in mercati selezionati. Samsung TV Plus offre un assortimento di canali in costante aumento e di genere diverso, inclusi notiziari, sport e intrattenimento, nonché una libreria di contenuti video on demand con i tuoi film preferiti e le serie TV più amate. Il servizio di streaming video gratuito con inserti pubblicitari è disponibile in 24 Paesi. Una connessione internet è tutto ciò di cui hai bisogno. Per accedere alle ultime informazioni su Samsung TV Plus, visita il sito www.samsungtvplus.com.