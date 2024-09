Astrid’s Saints al Busto Arsizio Film Festival

Evento speciale il 29 settembre al BA Film Festival: domenica pomeriggio la manifestazione, giunta alla ventiduesima edizione, ospiterà l’anteprima italiana di Astrid’s Saints di Mariano Baino, accompagnato al BAFF dall’attrice protagonista Coralina Cataldi Tassoni.

A 31 anni da Dark Waters, film horror prima segreto, poi oggetto di culto accresciuto negli anni («L’ultimo grande horror italiano», secondo Sentieri selvaggi), Mariano Baino torna finalmente al lungometraggio con Astrid’s Saints, scritto insieme a Coralina Cataldi Tassoni (già attrice per Dario Argento, da Opera a La terza madre) e da lei interpretato: il BAFF è orgoglioso di proporlo in anteprima italiana, alla presenza di attrice e regista, dopo il passaggio a L’Étrange Film Festival di Parigi lo scorso 10 settembre, dove è stato presentato così: «Un sublime gesto artistico che trascende il cinema, un’opera spettrale che perseguita a lungo, dopo la proiezione». Astrid’s Saints narra l’intensa storia di una madre in lutto, che affronta una discesa nell’oscurità tra il dolore della perdita e incontri soprannaturali che minacciano la sua sanità mentale.

«Da tanti anni aspettavamo un nuovo film di Mariano Baino – commenta il direttore artistico del BAFF Giulio Sangiorgio – autore di un’opera prima che ha fatto la storia del genere horror in Italia: dopo 30 anni ci ha ripagato con un’opera autarchica, personale, dolorosissima, insieme minimale e visionaria, con un’interprete straordinaria come Coralina Cataldi Tassoni, la cui performance struggente sta tra la danza contemporanea e la body art, tra il delirio febbrile e la seduta spiritica». L’appuntamento è al cinema Fratello Sole, in via Massimo D’Azeglio alle 15.30. Dopo la proiezione di Astrid’s Saints (USA, 2024, 106’ V.O.S.) è in programma un talk, condotto da Giulio Sangiorgio, nel quale Mariano Baino parlerà del suo approccio alla regia, dei temi ricorrenti nei suoi film e di come costruisce le atmosfere inquietanti che li caratterizzano, mentre Coralina Cataldi Tassoni racconterà la sua esperienza nel ruolo della protagonista Astrid, svelando i segreti dietro la sua trasformazione.

Al termine dell’incontro è prevista la proiezione di Dark Waters (RU/UK/ITA, 1993, 89’ V.O.S.). Protagonista è la giovane Elizabeth che, tormentata da terribili visioni legate alla sua infanzia, si reca in un monastero, situato in una piccola isola del Mar Nero, a cui il padre per anni aveva fatto cospicue donazioni. L’antica costruzione cela però un segreto: sembra che le suore che vivono al suo interno siano solite adorare una creatura infernale, nel nome di un misterioso culto demoniaco.

L’ingresso è libero e gratuito

http://www.bafilmfestival.it/