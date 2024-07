Brividi caldi: le uscite in sala da non perdere

Questa sarà, si può dire, l’estate del cinema di genere. Difficile rammentare una stagione così ricca di titoli che vedranno il buio della sala. In queste calde serate ci sarà dunque ampio spazio per film molto attesi dai lettori di Nocturno e dagli amanti dell’horror, del thriller e della fantascienza. Un’occasione da non perdere per diversi ordini di motivi. Il primo e il più banale: approfittare di questa ampia offerta in un periodo dove la distribuzione tende a latitare. Il secondo, con le cautele del caso: la collocazione è tra le meno favorevoli per una pronta risposta di pubblico ma, qualora si riuscisse ad ottenere risultati positivi, allora molti distributori ed esercenti sarebbero molto più predisposti ad investire sul cinema di genere. Bisogna proprio dirlo: o ora o mai più. Perché l’offerta di quest’estate è tra le più attraenti che si potessero proporre. In primis per la presenza di titoli di assoluto richiamo, non solo per i più spasmodici aficionados. Sta già battendo i primi colpi, ad esempio, il nuovo oggetto misterioso partorito dai gemelli D’Innocenzo. Dostoevskij, per quanto strutturato in due parti come fu Esterno notte, sarà il primo test di questa stagione, sia per il cinema italiano (dove ricordiamo esserci ancora lo sconto nelle sale) sia per quello di genere. Occhi puntati anche su Immaculate, film di cui abbiamo già parlato sulle nostre pagine e che promette di essere tra i titoli “nocturni” dell’anno. Come inizio, dunque, non c’è male, considerando anche la presenza di un altro discreto thriller come il cinese Il mistero scorre sul fiume e il ritorno in sala, per la seconda estate consecutiva, di Profondo rosso.

Passata la prima settimana (11 luglio), il seguito è tutto da scoprire e da sfogliare. La distribuzione italiana, stavolta, si è fatta trovare pronta e molti titoli piccoli proveranno a sfruttare l’iniziativa Cinema Revolution. Nel giro di una settimana (quella successiva) usciranno infatti, sempre rimanendo nel nostro entroterra di genere, L’anima salva di Federica Biondi, Non riattaccare di Manfredi Lucibello e Glory Hole di Romano Montesarchio. Un’offerta veramente variegata e che non si interromperà qui. A coronamento di un mese di luglio molto ricco arriverà in primis La coda del diavolo di Domenico De Feudis (25/7), poliziesco con un Luca Argentero in fuga e in cerca della verità. Proprio allo scoccare del mese di agosto, infine, sarà il turno di The Well di Federico Zampaglione. Un ritorno all’horror già ottimamente recepito in diversi festival e che adesso proverà a passare il più proibitivo test del pubblico. E se da una parte abbiamo un cinema italiano che prova a reinserirsi nel discorso del genere, quest’estate saranno i titoli internazionali a poterla fare da padrone. L’unica concorrenza che ci sarà nel mese di luglio verrà da un film senza dubbio atteso come l’argentino When Evil Lurks di Demian Rugna, il trionfatore dell’ultimo Sitges Film Festival. Un’opera dura e cruenta che darà da fare a parecchi, ma che finalmente possiamo apprezzare qui in Italia dopo averne sentito parlare sempre con toni lodevoli per quasi un anno. Da segnalare anche Here After – L’aldilà di Robert Salerno, altro horror che potrebbe regalare qualche sorpresa, anche se la trama sembra ad oggi estremamente prevedibile.

Ad agosto, invece, inizierà un vero e proprio tourbillon d’emozioni che ci accompagnerà fino alla fine dell’estate. Partiamo dal 7: da una parte vedremo come se la caverà il buon Eli Roth con la trasposizione del videogioco Borderlands. Impresa non da poco, ma sostenuta da un discreto budget e da un cast d’eccezione: si dovrà solo vedere se il nostro sarà stato in grado o messo in condizione di farlo essere nelle sue corde. Dall’altra non vediamo l’ora di assaggiare cosa ha cucinato stavolta M. Night Shyamalan, che con Trap potrebbe proseguire nel modo migliore questa seconda parte della sua carriera, all’indomani del debutto della figlia Ishana. Tempo di respirare, dopo? Assolutamente no, perché la settimana successiva avremo Alien: Romulus di Fede Alvarez, oltre al secondo capitolo di Horizon. Per quanto riguarda il ritorno del nostro xenomorfo del cuore, molto è stato detto in questi mesi di attesa: dubbi sul regista e sulla necessità di un nuovo capitolo, al solito. Vero è che il terreno è minato e un ritorno ad una componente più action potrebbe essere la strada giusta. Andiamo dunque alle settimane del 22 e del 29 agosto. Anche qui non si smette di sognare e di godere, visto che si riparte subito, a bomba, con l’attesissimo MaXXXine, capitolo finale della trilogia firmata da Ti West e interpretata alla stragrande da Mia Goth. Non vediamo l’ora, anche qui: lo attendevamo come lo stipendio il 10 di ogni mese. Se poi avanzasse del tempo, sempre nella stessa settimana, potrebbe essere interessante buttare un occhio al debutto dietro la macchina da presa di Zoe Kravitz, Blink Twice. Quella strana sensazione di Don’t worry Darling è forte, ma diamole pure fiducia. Anche perché poi ci sarà solo da gioire, o da recriminare a seconda dei gusti, sul nuovo Corvo diretto da Rupert Sanders e messo in scena dall’iper-esposto Bill Skarsgard. Sarà vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza.

Il finale di stagione è tutto da vivere. Settembre sarà già lì a ricordarci che il tempo di pensare alle ferie e alla leggerezza è finito, quindi ci sarà da consolarsi. E perché non iniziare proprio dal ritorno di Tim Burton e del suo Beetlejuice (detto due volte)? Un secondo capitolo che molti potrebbero definire fuori tempo massimo, ma che senza dubbio stuzzicherà la nostalgia di parecchie persone. Poi ci penseranno Rose Glass e il suo Love Lies Bleeding, che tra Sundance e Berlino ha fatto solo strage di cuori. 12 settembre, segnatevi la data sul calendario e allacciate le cinture, che si balla! Il giorno prima, infine, ci sarà la prova delle prove, con l’uscita del remake americano di quel piccolo grande film che era Speak No Evil. Alla regia James Watkins e, nel cast, un ambiguo James McAvoy: sarà sufficiente per evitare il solito duro paragone con l’originale? Difficile uscirne senza le ossa rotte, soprattutto se non si proverà a diversificare. Ad ogni modo, questa sarà una delle estati più entusiasmanti degli ultimi anni e non vediamo l’ora di viverla assieme a voi, continuando a raccontarvi tutte le uscite. La stagione cinematografica, poi, riaprirà con tante succose novità e noi saremo pronti ad anticiparvele. Intanto vi riepiloghiamo le uscite da qui alla fine dell’estate: buona visione!

10 LUGLIO

Profondo Rosso

11 LUGLIO

Dostoevskij

Immaculate – La prescelta

Il mistero scorre sul fiume

L’anima salva

Non riattaccare

18 LUGLIO

Glory Hole

When Evil Lurks

25 LUGLIO

Here After – L’aldilà

La coda del diavolo

1 AGOSTO

The Well

7 AGOSTO

Borderlands

Trap

14 AGOSTO

Alien: Romulus

Horizon: An American Saga – Parte 2

21 AGOSTO

MaXXXine

22 AGOSTO

Blink Twice

28 AGOSTO

The Crow

1 SETTEMBRE

Beetlejuice Beetlejuice

11 SETTEMBRE

Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti

12 SETTEMBRE

Love Lies Bleeding