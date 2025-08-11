Leopoldo Savona, dunque, sempre per la Agata di Sanna, due mesi esatti dopo l’inizio riprese di La morte scende leggera, dal 20 settembre avviava le riprese di Byleth, sottotitolo Il demone dell’incesto. L’operazione staziona all’interno dei generi “scuri”, ma stavolta si slitta decisamente nell’orrore, anzi meglio: in quel tipo di tardissimo gotico che godeva anche dall’innesto di dosi più o meno sensibili di erotismo, sulla linea della Notte dei dannati. A riprova di ciò, a scrivere soggetto e sceneggiatura di Byleth è Aldo Marcovecchio, che si divideva tra i coltissimi studi e le pubblicazioni accademiche su Umberto Saba e Carlo Levi e la pratica di questo tipo di bis feroce, sempre, tuttavia, tradendo radici intellettuali di livello, con citazioni, rimandi e innesti ricercati. Solo che qui si mascherava dietro lo pseudonimo Norbert Blake, come avrebbe poi fatto anche nel western successivo di Savona, Posate le pistole… reverendo. Marcovecchio cavò il nome del demone Byleth compitando i grimori classici, il Lemegeton e la Pseudomonarchia Daemonum, da dove trasse il dettaglio che tale sovrano dell’inferno usa presentarsi su un corsiero bianco e che può indurre l’amore in qualsiasi essere umano, uomo o donna. Che si correli anche ai legami incestuosi e all’omicidio, nei testi summenzionati non viene detto, ma non è da escludere che lo sceneggiatore potesse avere avuto accesso anche a demonologie meno note: a un certo punto nella storia, un prete, Antonio Anelli, illustrando le blasfeme virtù di Byleth, nomina una Merveilleuse histoire del demons et des anges, che potrebbe persino essere qualche rarissimo testo reale, sebbene io non sia riuscito a trovarne traccia.

L’ambientazione è Ottocentesca (si allude in un dialogo alla Carboneria, quindi primi anni del secolo XIX) in un luogo italiano, non meglio specificato (interni alla Elios, esterni a Cerveteri, Manziana e nel viterbese). Va subito premesso che del film possediamo, oltre alla versione italiana, un montaggio per l’estero, confezionato in Germania e ampiamente manipolato, che è diventato pressoché l’unico riferimento oggi, quando si discetta della pellicola. E va, altresì, aggiunto che Byleth non può e non deve essere giudicato se non a partire dalla versione italiana, che è l’unica ad avere una sua profonda ragion d’essere e una coerenza che il cut dei tedeschi tenne completamente in spregio. Dopo i generici iniziali che scorrono su antiche stampe raffiguranti demoni e streghe, Byleth parte con il dettaglio di qualcuno che in abiti neri sale delle scale fino a bussare a una porta: chi apre è una donna, Bruna Beani (accreditata, forse per una svista, Baini), una prostituta di nome Dolores come sapremo, che in breve volgere di sequenza viene aggredita e strappata della vestaglia, in soggettiva dell’assassino, che infierisce sulla sua gola con un oggetto armato di tre punte. Ai tedeschi piacque rigirare la scena da cima a fondo, sfruttando due interpreti loro, Karin Lorson e Florian Endlicher, “specializzati” nel genere sexy, introdotti mentre copulano a letto: lei è una puttana e lui un soldato. Il resto è ricalcato dall’originale: quando l’uomo si è rivestito e se n’è andato, interviene l’assassino che la massacra (in soggettiva) con il triplice artiglio. In Germania occidentale, il film di Savona fu distribuito dal 7 ottobre del 1975, costellato di punteggiature osé, secondo due modalità, che dettaglieremo e a cui vanno aggiunte le sequenze che già in origine prevedevano un certo protrarsi erotico. Una situazione, dunque, abbastanza complessa.

Il ritrovamento del cadavere della prostituta fa da sfondo alla presentazione del protagonista, il duca Lionello (Mark Damon), che appare montato su un corsiero bianco, mentre il Giudice Franco Jamonte, parlando con il tenente capo delle guardie (Tony Denton, italiano sotto pseudo, allo stato non identificato) e con un altro notabile, un medico (Ferdinando Cerulli), fa ipotesi sull’omicidio, che non è il primo del genere nel circondario. Il rimontaggio innesta abilmente un primo piano della Lorson in barella, per mantenere la continuità. Mark Damon era già da un decennio abbondante che andava e veniva per le produzioni italiane grandi, medie e piccole. Visconti a suo tempo lo aveva invitato a passare in Italia e dal 1960 l’americano si era insediato ottimamente a Roma. Il personaggio femminile che si incontra subito dopo, quando Lionello fa rientro al castello in cui dimora (il Castello del Sasso, nei pressi di Cerveteri), è Barbara, la sorella del Duca, che ha l’elegante bellezza di Claudia Gravy: la prima sorpresa per Damon è vedersela di fronte, reduce da un lungo viaggio durato un anno (ed è introdotta anche la servente Gisella, Catia/Caterina Chiani). La seconda, meno gradita, è scoprire che Barbara si è sposata, con Giordano (Aldo Bufi Landi, che ha la voce di Renzo Montagnani). Tra i due consanguinei scorre un fluido morboso, come cosa antica, e ciò è subito messo in luce dal trasporto con cui Lionello bacia e abbraccia Barbara. Savona, e il suo montatore Otello Colangeli, si prendono tutto il tempo utile a lumeggiare questo profondo legame atavico, mentre fratello e sorella vanno per il giardino, cogliendo fiori e affacciandosi a un pozzo dei desideri dei loro giochi d’infanzia. E forte è la reazione di Damon apprendendo delle nozze della Gravy, così, ex abrupto: perché e come ha potuto Barbara infrangere un giuramento col quale entrambi si erano reciprocamente legati? Nel polpettone farcito sex dei tedeschi, si coglie il destro del tormento di Lionello, al pensiero che adesso la sorella appartenga a un altro uomo, per tuffarsi dentro i suoi occhi verdissimi (in una scena in cui è solo nel palazzo e sembra fissare qualcosa: manca nel montaggio d’origine), a evocare, forse rievocare, forse solo immaginare, un amplesso di una coppia, in uno scenario nero, indefinito: l’idea dovrebbe essere che in azione siano lui e Barbara, nel passato, ma i due interpreti non c’entrano nulla fisiognomicamente con loro. Quindi, da una parte i reshoot più curati, con altri interpreti visibili in volto (la Lorson, che viene persino il sospetto sia stata scelta per una certa somiglianza con la Beani) e dall’altra questi inserts con corpi senza volto o con dei doppioni qualunque.

La versione italiana segue, dritta per dritta, il surriscaldamento mentale del duca, il suo furor geloso, stando su di lui quando, in una stalla, assiste all’amplesso di Gisella con il palafreniere, Franco Marletta (la serva si accorge che li sta spiando) e di lì si porta nel parco, in preda a una crisi, di nervi e di sensi: ha delle allucinazioni, vede Gisella nuda, come una sorta di fantasma che lo adesca (risolvono con delle sovraimpressioni della Damon tra gli alberi, seduta e sorridente in maniera lubrica). Fuoco su fuoco lo getta tornare al castello e vedere che Barbara sta facendo l’amore a letto con il marito. Fugge di nuovo nel parco, Lionello, fuori di sé e si porta quindi nella cameretta di Gisella: lei pare attenderlo a braccia aperte, disponibile, e ne segue un approccio sessuale che si risolve però con il crollo dell’uomo: incapace di adempiere all’atto, quando lei gli dice che dunque è vero quel che si vocifera (che il duca sia impotente), Damon la insulta e la schiaffeggia, prima di sottrarsi e di rifugiarsi in un padiglione della propria tenuta, uno strano andito, sinistro, pieno di libri e con dei segni cabalistici alle pareti. Questo ordine di eventi è sconvolto nel rimontaggio tedesco, ma introduce anche una sequenza originale in più: si tratta di un duello amichevole, alla spada, tra Lionello e Giordano, che termina con un fioretto che schizza senza ragione, conficcandosi con la punta per terra. Che manchi nella copia italiana che abbiamo di riferimento (una registrazione televisiva) o che già mancasse nella copia censura, non riusciamo a dirlo, comunque la pista audio nella nostra lingua c’è. Si colloca prima della scena della stalla, tra la Chiani e Marletta, che venne certamente girata da Savona con estensione erotica e che la censura volle fortemente ridotta. Brani di questo amoreggiamento sul pagliaio, si ricorderà, sono visibili nel filmetto in super 8 che i protagonisti di La morte scende leggera guardano per eccitarsi – utilizzarono però dei takes della sequenza non montati in Byleth.

Nella copia tedesca l’amplesso è presente in maniera integrale, come fu filmato all’origine, anche se, quando lo stalliere fa il gesto di slacciarsi i pantaloni per penetrare la ragazza (e movimenti del coito a seguire), il dubbio assale: quel particolare è sempre del primo girato o è stato aggiunto con dei doppi tedeschi? La Chiani fu sempre disponibile a scene spinte e, anzi, spintissime, con uomini e donne, pur senza giungere, almeno in questa fase storica, al porno, quindi verrebbe da pensare che anche i dettagli più audaci li abbiano girati con lei e Marletta, ma che durante il movimento dei lombi del maschio tra le gambe della donna, i volti non siano inquadrati, può indurre al sospetto. Facciamo anche un passo oltre: in scene come questa di Byleth (ma il discorso si può allargare in generale agli insertaggi del periodo) c’è sempre la sensazione che l’erotismo molto calcato fosse davvero a un millimetro dallo slittare nella pornografia e, del resto, parrebbe privo di senso usare dei doppi per illustrare un coito avec penetration che non fosse decisamente hard-core. Quattro sono le variabili, in sostanza: o hanno girato la scena in Italia con la Chiani e Marletta, dettagli dello stantuffamento compresi, forse solo spinti o forse pornografici, il che spiega perché al dunque non li si veda in faccia. Oppure la copula, dallo slacciamento dei pantaloni dello stalliere in poi, è aggiunta tedesca, che nella copia che vediamo è “soft” ma che avrebbe potuto anche essere hard, sebbene non ne sia rimasta testimonianza. Questioni davvero labirintiche, ove senza prove, ci si può solo smarrire. Catia Chiani, da Byleth in avanti, cambiò il proprio nome in quello d’arte Marzia Damon (negli annuari degli attori e attrici del periodo, risultava Marzia Damony e Demony), a suo dire per un omaggio a Mark Damon: se fosse per sincera ammirazione per l’americano o se, più plausibilmente, perché intervenne un flirt, non si sa.

La copia italiana prosegue alternando Lionello che nel misterico padiglione recita un incantesimo teso ad evocare il demone Byleth, allo scopo di forzare Barbara ad amare lui e lui soltanto, e la morte di Gisella, che dopo avere respinto il palafreniere che cercava di fare capoccetta da una finestra, viene attaccata e uccisa come la prima prostituta, soggettiva dell’omicida compresa. Nella voce di Gino La Monica che doppia Damon, si ascolta la formula per ordinare al diavolo di manifestarsi (“Mepensiti, alletucheia, canfillagra, brigarese, elcemane, compiresque, gallafeli”) che Marcovecchio si dovette divertire a creare sul modello dell’Oracolo della Sibilla Cusiana, un libro mantico pubblicato agli inizi dell’Ottocento. L’approssimarsi del demone è ben descritto, con il rumore nell’aria di un cavallo scalpitante, annunciato dai tuoni, in obbedienza a come i testi magici tramandano la sua epifania. Damon corre fuori nel buio, tra gli alberi, cercando di vedere il demonio ed è qui che si stacca sul compiersi dell’assassinio di Gisella. Che venga da alcuni scritto che Damon in Byleth avrebbe reso la peggiore performance della sua carriera cinematografica, non solo non è vero ma rischia di essere vero il contrario, in maniera talmente evidente che non bisogna nemmeno perdere tempo a insistervi. Mentre la Chiani stenta abbastanza quando si trova di fronte il suo esecutore: ma al film serviva basilarmente la sua disponibilità al nudo e ciò lei pienamente offre (tra l’altro, il momento in cui viene attaccata, nel letto, servì da spunto al disegno della locandina del film, tale e quale riutilizzato per il successivo Il sesso della strega, nel cui cast la Damon era ricompresa). Il ritrovamento del cadavere di Gisella, che era stato trascinato nel parco del castello, riporta in gioco il Giudice che osserva con il medico e con il tenente che le modalità dell’uccisione, con il triplice segno sulla gola, sono le stesse della prostituta. Poi, al castello, si intrattiene con Giordano e con Barbara, prima di interrogare Lionello, nel mirino dei sospetti. E la Gravy, sconvolta dal delitto di Gisella, si lascia sfuggire di certi strani comportamenti di suo fratello che fin da piccolo andava soggetto a non meglio precisate crisi, nel corso di una delle quali, a dieci anni, era fuggito ed era stato ritrovato in deliquio, mormorando una parola incompresibile (ovviamente è Byleth, ma la cosa verrà fuori solo più tardi).

Savona gira quindi il colloquio tra Franco Jamonte e Damon, in cui quest’ultimo, che armeggia nervosamente con le pedine di una scacchiera, dice di nulla sapere e di nulla avere udito la notte precedente, avendola trascorsa a dormire nel padiglione di caccia, nel parco. Agli occhi dello spettatore non è ancora chiaro, perché così la sceneggiatura vuole, se Damon sia il colpevole delle morti, della prostituta e di Gisella, o se la sua ossessione, per la sorella e per i malefici demoniaci, sia frutto di una innocua dissociazione schizofrenica. E se anche il Giudice può nutrire dei dubbi, questi sono fugati temporaneamente dalla scoperta, nella camera del palafreniere, di un indumento sporco di sangue, che ne determina l’arresto. A questo punto, la versione italiana ha un lungo tratto in cui si sottolinea l’intima connessione tra Lionello e Barbara. Giocano e scherzano all’aria aperta, ridando vita a quegli approcci con cui da piccoli si sfioravano con occhi, naso e labbra e quella sera stessa replicano una “cerimonia” che erano soliti celebrare, una sorta di matrimonio (la Gravy è in abito bianco da sposa) quale giuramento di fedeltà reciproca ed eterna, suggellato pungendosi un dito e mescolando il sangue. Marcovecchio ci aggiunge suggestioni pseudo-bibliche, persino: uomo e donna avrebbero dovuto esistere come fratello e sorella, ma il peccato li condannò ai commerci della carne. Bufi Landi li sorprende in questo atto, ne resta scioccato: dà una lavata di capo alla consorte e diagnostica in Lionello un morboso attaccamento alla sua infanzia e a Barbara, in modo anormale. Giordano è uomo mite e razionale, tuttavia, ama la moglie e vorrebbe aiutare Damon, sicché ha la pensata di organizzare una festa invitando dei giovani, tra i quali sua cugina Floriana, allo scopo di farla conoscere al duca: “Proviamo a trovargli una vera donna”, in sintesi.

Nel rimontaggio tedesco, l’intera parte della Cerimonia venne, invece, rimossa. Silvana Panfili è questa Floriana, bionda con occhi celesti importanti, vista poco in cinema ma molto in lavori televisivi negli anni Settanta e quindi, nel tempo, convolata a nozze con Cesare Previti. Il ricevimento al castello serve più che altro a insinuare sguardi ambigui tra fratello e sorella e viceversa (la Gravy non sa nascondere la gelosia, che la rode, mentre Lionello parla con Floriana, poiché ha cominciato a chiarirsi che l‘affezione malata non investe solo suo fratello); ma serve, la festa, anche a introdurre il sacerdote Don Cosimo (Antonio Anelli), al quale è affidata una lunga disquisizione su Byleth, di fronte al Giudice, al medico, a Giordano e alla stessa Barbara. La triplice impronta lasciata sul collo delle vittime massacrate sarebbe il segno certo dell’azione del demone, che i testi esoterici vogliono armato di un oggetto a tre punte, a simboleggiare un malvagio rovesciamento del concetto di Trinità divina: una ennesima ricercatezza nel perimetro di quanto detto sullo sceneggiatore. Il nome del demone risveglia antichi ricordi in Barbara (era la parola straniera che il fratello decenne ripeteva in deliquio), che dopo una notte di incubi, conduce Giordano nel padiglione dove Lionello aveva invocato Byleth: in quel luogo sono raccolti i cimeli superstiti del padre del duca e della duchessa, Lord Shandwell (un ritratto lo raffigura identico a Damon), morto in un incendio dopo essere fuggito dall’Inghilterra, onde scampare a un processo per stregoneria, come rivela Barbara al marito, aggiungendo che anche la loro madre morì di parto. In grande allarme, alla luce di quel che ha appena appreso, Giordano capisce che Barbara lo ha sposato solo per cercare di esorcizzare la tentazione dell’incesto e teme ora per le sorti della cugina che si era allontanata per una gita a cavallo con Damon, nel corso della quale abbiamo visto che gli approcci intimi dell’uno con l’altra (un bacio) erano stati interrotti dall’apparizione di un cavaliere in cappa nera (il demonio Byleth, va da sé, qui interpretato da Roberto Danesi).

Sempre nel montaggio d’origine, c’è un non sequitur: Bufi Landi dice alla Gravy che forse qualcuno può aiutarli, intendendo il sacerdote che nella sua dissertazione aveva alluso al modo di scacciare il demone dal corpo del posseduto, quale ormai si è convinto essere il cognato. Ma quel che va sullo schermo è Giordano che si porta in canonica, prende un libro, e la cosa finisce qui. Poi la scena salta di nuovo allo stesso e alla moglie che vedono Lionello rientrare solo, la sera, in uno stato di balbettante confusione: canticchia e barcolla. Nel grembo della sorella che lo accarezza, Damon ha un delirio, in cui si alternano la faccia di Barbara con effetto caleidoscopio e filtro giallastro e la figura torreggiante di Giordano, che lo interroga senza risposta su Floriana. I tedeschi insertano con alcune ragazze nude, sovrastanti, che ripetono il nome “Lionello”, intercalandole al Bufi Landi, spettrale del cut italiano. Una di tali incubi femminili è identificabile in Elisabeth Felchner, non poco attiva nei sexy in Germania e in Austria, ma allunata anche in Italia dentro il decamerotico di Antonio Margheriti, Finalmente… le mille e una notte. Damon non sa dire dove sia Floriana, che le ricerche notturne subito avviate rinvengono cadavere in un bosco, con il marchio, pure lei, dell’arma demoniaca sulla gola. Il cerchio dei sospetti si stringe inesorabilmente attorno al duca, che il Giudice evita di arrestare per le implorazioni della sorella, limitandosi a sorvegliarlo, in odore di follia omicida. Ma Lionello fugge di nuovo, forse diretto a quel borgo abbandonato, una sorta di buen retiro per Damon (il luogo sta nella realtà a Vejano, in provincia di Viterbo) nei cui pressi aveva cavalcato con Floriana e dove ora Barbara supplica il marito di recarsi, sulle tracce del fratello, per salvarlo. E Bufi Landi che è una gran bella figura nella storia, innamorato della moglie fino alle estreme conseguenze, accetta. Non è perspicuissimo quanto segue, ovvero se quel Lionello, montato sul destriero bianco e ora bardato di abiti neri, che Giordano insegue e chiama cavalcandogli appresso nel paesello deserto, sia il duca reale o una trasfigurazione in dominio di Byleth. Finchè Damon lo assale e per quanto l’altro gli spari per difendersi, Giordano viene disarcionato e cade a terra, forse colpito dal triplice artiglio e forse morto.

Rientrato al castello, tra le braccia di Barbara, Damon può finalmente dare corso a ciò che tutta la storia ha lasciato attendere, l’amore incestuoso con la Gravy, che adesso dice apertamente al fratello di essersi sposata solo per sottrarsi alla passione che la spingeva a unirsi a lui. Finiscono così sul letto stretti in un lungo bacio appassionato, vestiti e ripresi in dolly e poi in plongé. Questa stessa inquadratura fatta roteare a mo’ di girandola introduce all’ultima manipolazione tedesca, in cui i dettagli di una coppia nuda in amore (dovrebbero essere i due protagonisti) si alternano alla Felchner e alle altre ragazze già viste. Sono immagini che si mescolano ai flashes delle donne uccise, a suggerire che Lionello era l’assassino e che aveva agito sotto l’influsso di Byleth. Nel recut tedesco, tra parentesi, in spregio alla logica, i fotogrammi della morte della Lorson sono mescolati a quelli di Bruna Beani. Uno scalpitio di zoccoli riscuote improvvisamente Damon che, dentro uno specchio della camera, vede se stesso al galoppo: è Byleth, che si riveste di queste spoglie per venire a reclamare anche il sangue di Barbara. Frantumato lo specchio e deciso a salvare la sorella, Lionello fugge all’esterno brandendo una spada, per sfidare il demonio che, evocato dalle sue parole, si presenta sulla bianca cavalcatura: Byleth ha ora il volto di Damon stesso, gli occhi truccati ed evidenziati con ombretto e eyeliner (un effetto semplice ma molto straniante). Il diavolo sorride e tende verso Lionello una identica spada, sulla cui elsa si intrecciano due serpi. Il duca crolla a terra, riconoscendo la vittoria di Byleth: “Muori con me…” sono le sue ultime parole, mentre il demonio passa oltre galloppando verso l’ignoto. Il film di Savona gode di pessima fama, in generale, tra gli “specialisti” del genere, di scrittura alta o bassa che siano. Che sia noioso e giri a vuoto, è l’accusa più frequente. Byleth a noi convince, invece, ovviamente nella versione italiana, ben al di sopra di quella “bastarda”, fortemente erotizzata dei tedeschi. Ed è un lavoro che lancia tanti e stimolanti guanti di sfida, come abbiamo cercato di dimostrare, quando ci si addentri al di sotto della sua superficie. Fu il primo dei film prodotti dalla Agata a vedere la luce nelle sale italiane, il 31 maggio del 1972, all’Ariston di Mola di Bari (Bari) ed ebbe buonissima distribuzione un po’ ovunque all’estero (fu il rutilante Mushi Glam ad occuparsi delle vendite straniere per tutti i film prodotti da Sanna e qualcosa vorrà pur dire che Byleth sia stato quello meglio piazzato in assoluto). Il CNC ne registra un’uscita francese, dal 23 gennaio 1974, con il titolo Filles sensuelles, il divieto ai 18 e un metraggio di 2718 mt. a fronte dei 2674 della copia andata in censura in Italia (l’ovunque citato Démons sexuels era invece il titolo belga). Cosa contenesse, purtroppo, lo ignoriamo