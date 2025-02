Cherry Juice: il cinema unica via dopo la guerra

Dopo un’anteprima assoluta nel 2023 al festival di Sarajevo e una prima italiana l’anno successivo al Trieste Film Festival, febbraio 2025 ha segnato l’arrivo nelle sale di Cherry Juice, l’esordio dietro la macchina da presa dell’attrice bosniaco-tedesca Mersiha Husagic, un film che parla di ricordi dolorosi e rimossi e che è anche la storia di due artisti (l’altro è interpretato dal tedesco Niklas Löffler) che vivono una notte folle che stravolge le loro vite.

Mersiha, Cherry Juice ti ha imposto sulla scena autoriale del cinema europeo: qual è il tuo background, per chi ti conosce solo ora?

Sono nata in Bosnia, avevo tre anni quando la guerra è scoppiata e subito dopo la mia famiglia è fuggita in Germania: per un paio di mesi abbiamo vissuto proprio come rifugiati, poi siamo stati fortunati, abbiamo avuto una casa. Ho passato la mia adolescenza a guardare film, a disegnare, cercavo un rifugio nell’arte e soprattutto nel cinema. Mentre ero a scuola ho iniziato a studiare recitazione, ho lavorato un po’ come comparsa e poi in una serie tv in Germania, una serie crime. Successivamente ho iniziato a studiare regia ad Amburgo, sentivo il desiderio di raccontare storie: così tutto è partito, per il diploma dovevo realizzare qualcosa, un film per la tesi, e così è nato il progetto Cherry Juice. All’inizio doveva essere un cortometraggio, ma poi è diventato tutto questo, continuavo a scrivere e quattro anni dopo il progetto era finalmente concluso.

Cherry Juice è un film sulla guerra, sull’amore, sul cinema: quale è stata l’origine di questa storia?

Sono idee che mi sono venute insieme, per me è stato naturale inserirle tutte in questa storia, sono cose che hanno segnato la mia vita: la guerra, le connessioni umane, il cinema… La questione principale del film è come superare la guerra e il suo trauma. E cosa un conflitto si lascia dietro. Come posso superare tutto ciò con l’arte e con il cinema? Questa domanda mi ha ispirato e guidato.

Quali sono state le maggiori difficoltà per te nel lavorare come attrice e come regista?

Sul set ci sono state molte difficoltà pratiche perché è un film low budget, dovevo trovare soluzioni insolite per girare, non avevo i soldi e ho ricoperto molti ruoli (ho diretto, montato, prodotto…): è stata una sfida dividermi tra tutti questi ruoli e reparti ma avendo scritto il film ero già connessa con il ruolo per poterlo interpretare. Sul set, a livello pratico, dirigevo gli altri e quando recitavo anche io dovevo come disconnettermi da tutto il resto più che potevo. Poi mi ritiravo con il cameraman e guardavo subito cosa era stato ripreso, se tutto quello che si vedeva era ciò che volevo ci fosse. Ce l’abbiamo fatta.

All’interno di Cherry Juice c’è un film in lavorazione, di cui vediamo anche alcuni passaggi: esiste nella realtà o è stato pensato per questo progetto?

No, non è un progetto precedente, è parte del progetto reale. Può sembrare un paradosso: Cherry Juice è il film che lei ha in mente, è qualcosa che lei vuole realizzare ma che non riuscirà a girare. Ma esiste, in qualche modo. È un mix dei suoi ricordi, delle cose che lei ha scritto, dei miei ricordi personali… ci sono molti frammenti riuniti per costruirlo, ma non è una cosa che esisteva già a prescindere.

Il film è un mix di immagini, disegni, archivi… come mai questa scelta?

Partiamo dalle immagini d’archivio: le ho scoperte durante un’esposizione che ho visitato a Sarajevo nel 2015, mi sono molto piaciute e sentivo di volerle condividere con la gente, in qualche modo, per cui le ho comprate. Il film è finzione ma la guerra era vera, sentivo il bisogno di realtà e quindi le ho inserite nella storia. Poi ci sono i disegni, gli storyboard del film che si vedono nel montaggio finale, la miniatura di una strada… tutte aggiunte fatte in post-produzione, sono le soluzioni che abbiamo trovato per compensare alcune problematiche produttive, alcune scene cruciali per le vicende che non avremmo mai potuto girare. All’inizio questo poteva essere un problema, poteva essere un ostacolo per noi, temevo che il film potesse avere troppi livelli narrativi ed elementi multimediali: alla fine è andato bene, non sembra strano avere tutti questi diversi media, del resto si racconta la storia frammentata di un trauma.

Non posso non chiederti qualcosa relativamente alla colonna sonora: come l’hai scelta?

La musica della colonna sonora è soprattutto bosniaca, balcanica, e l’ho scelta soprattutto dagli anni Novanta, quelli prima della guerra, perché durante il conflitto sentivamo tantissima musica come segno di libertà, di vita. Vuole anche essere un modo per ricordare alla mia generazione come eravamo prima che tutto ciò avvenisse, ricordare i desideri che avevamo prima della guerra: la musica è una metafora, quasi un terzo personaggio del film, con un suo carattere preciso. Ci sono anche brani originali, una musica più intima: ho detto al compositore che serviva per esprimere le emozioni dei protagonisti, gli ho chiesto ad esempio di ispirarsi ai Pink Floyd, amo i loro brani e ciò che significano e li ascoltavamo tantissimo ai tempi. Questo è stato l’approccio che ho usato.

Cherry Juice arriva ora nelle sale italiane ma è stato concluso nel 2023: su cosa stai lavorando ora?

Sono al lavoro su una nuova sceneggiatura in questo periodo, quello che sarà il mio secondo film. Parlerà ancora di artisti che si incontrano in un loro momento di crisi, e che insieme provano a trovare una soluzione, questa volta in un tour de force tra Francia, Italia (non posso dire molto, ma mi piacerebbe riuscire a girare da voi: servirebbe essere vicini a un vulcano…) e ovviamente anche Bosnia. Anche questo film girerà intorno a un trauma e al suo processo, la domanda sarà come provare a superarlo grazie all’arte: lo sto scrivendo, ma stavolta spero proprio di trovare dei finanziamenti, un budget, perché se è vero che ho imparato moltissimo dal processo produttivo di Cherry Juice non vorrei ripeterlo! Spero di avere abbastanza soldi per costruire un team con cui lavorare e non dover di nuovo fare quasi tutto da sola: penso che possa aiutare il progetto, molti cervelli che lavorano insieme sono sempre meglio di uno solo.