Cineamarcord 2025

Sabato 13 e Domenica 14 settembre 2025, a Daste, in via Daste e Spalenga, a Bergamo, si terrà la terza edizione di Cineamarcord – Convention di editoria e collezionismo cinematografici

Nata nel 2015, Cineamarcord è l’unica mostra-mercato italiana dedicata al collezionismo cinematografico e all’editoria specializzata in cinema. Nei due giorni della convention, gli appassionati del grande schermo avranno la possibilità di incontrarsi nell’ambito di una fiera vivacizzata da decine di espositori che proporranno tutto ciò che fa collezionismo cinematografico (locandine e manifesti, colonne sonore, supporti homevideo, memorabilia e prodotti artigianali assortiti…), ma anche dalla presenza di editori di libri, film, colonne sonore. Inoltre, per tutta la durata della manifestazioni sono previste presentazioni delle ultime uscite degli editori presenti, a cui si alterneranno incontri con numerosi ospiti, tra attori, registi, compositori di musica per le immagini, intervistati da critici cinematografici di grande rilevanza. Alcuni nomi: i registi Antonio Bido, Enzo G. Castellari, Luigi Cozzi, Claudio Fragasso; i musicisti Francesco Bianconi (Baustelle), Claudio Simonetti, Vince Tempera, 291Out; gli attori Enrico Beruschi, Stefania Casini, Ottaviano Dell’Acqua, Massimo Vanni… Ma non finisce qui..

Chiusi i battenti della mostra mercato, la festa continua nella sala cinematografica “Lo Schermo Bianco”, attigua, a Daste, per una serie di proiezioni serali, tra cui le anteprime di Funerailles (Antonio Bido), Panico (Antonio Bonifacio) e la presenza del mitico Zio Tibia, personaggio iconico che ha animato le “Notti Horror” di Italia 1 negli anni ’90.

L’ingresso è libero (escluse le proiezioni serali – biglietto 3,50 euro)

Tra gli eventi di questa edizione 2025:

L’attore Gianni Ansaldi (Sapore di mare di Carlo Vanzina) sarà ospite della scrittrice Valeria Raffa, autrice del libro Veneri sulla sabbia – La società del Boom vista dalla spiaggia: film balneari italiani dal 1950 al 1968 (Bloodbuster Edizioni), e presenterà il suo nuovo romanzo Ritratti per un indagine (Sagoma Editore) (Sabato 13, ore 14)

Il musicista Francesco Bianconi, leader del gruppo dei Baustelle, racconterà il suo rapporto con la musica per il cinema (Sabato 13, ore 18);

Il regista Luigi Cozzi, una delle massime personalità della fantascienza in Italia (tra i suoi film Contamination, Scontri stellari oltre la terza dimensione, ma è stato anche sceneggiatore di 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento) dialogherà di fantascienza cinematografica made in italy con lo sceneggiatore Antonio Tentori (Dracula 3D di Dario Argento, Rabbia furiosa) e il regista/sceneggiatore underground Alberto Genovesew (L’invasione degli Astronazi, Ho provato un acido venuto dallo spazio) (Sabato 13, ore 16);

Il comico Enrico Beruschi presenterà la sua autobiografia Una vita meravigliao (Sagoma Editore) (Domenica 14, ore 11); il regista Claudio Fragasso (Palermo Milano solo andata, Teste rasate…) ricorderà il suo film “stracult” del 1984 Rats – Notte di terrore , in compagnia degli attori principali Alex McBride (Massimo Vanni) e Richard Raymond (Ottaviano Dell’Acqua) (Domenica 14, ore 16);

I compositori Claudio Simonetti (Profondo rosso, Suspiria, Phenomena…) e Vince Tempera (autore di numerose sigle di cartoni animati, da Goldrake a Anna dai capelli rossi) racconteranno, in compagnia dei giovani 291Out, cosa vuole dire realizzare musica per lo schermo (Domemica 14, ore 14);

Il regista Enzo G. Castellari, un gigante del cinema di genere italiano, autore di western, polizieschi e film con Bud Spencer, presenterà il libro monografico sul suo capolavoro del 1973: La polizia incrimina la legge assolve – Il film che ha creato un genere (Bloodbuster Edizioni) (Domenica 14, ore 18):

Inoltre segnaliamo la proiezione serale, come evento di chiusura della manifestazione, di Funerailles nuovo film di Antonio Bido, regista di due capisaldi del thriller italiano anni ’70, Solamente nero e Il gatto dagli occhi di giada. L’opera vede la partecipazione come special guest di Stefania Casini (Suspiria, Novecento…). Il regista e l’attrice saranno presenti in sala (Domenica 14, ore 21 – Ingresso 3,50 con Cinema Revolution);

…e per finire, sempre presso la sala cinematografica, il mitico Zio Tibia, sì proprio l’iconico pupazzone che ha animato le “notti horror” di Italia 1 negli anni 90, presenterà una serata di proiezioni a tema (Sabato 14, ore 21.00 – Ingresso 3,50 con Cinema Revolution)

Ma non è ancora tutto….

Venendo a noi, anche Nocturno parteciperà alla manifestazione e presso il nostro stand avremo il piacere di presentare al pubblico l’ampio ventaglio delle nostre più recenti produzioni Nocturno libri: dal nuovo volume della serie Chiavi in mano, Le professioni nude, alla seconda edizione ampliata e farcita di contenuti “esplosivi” di Maladolescenza, all’attesissimo e misteriosissimo La regia oscura, di Davide Pulici…

Cineamarcord è nato dalla passione di Manuel Cavenaghi e Daniele Magni, titolari del negozio milanese Bloodbuster, dal 1999 tempio del cinema di genere, e della casa editrice ad esso collegata Bloodbuster edizioni, attiva dal 2005. La manifestazione, come già il negozio, è nata dalla constatazione di una mancanza: benché intorno al Cinema vi sia una fiorente forma di collezionismo, non esisteva in Italia una mostra mercato dedicata esclusivamente ad esso. In mezzo a tante fiere dedicate a ogni forma di arte e intrattenimento (fumetti, dischi, figurine, tattoo, giocattoli, militaria e chi più ne ha più ne metta) mancava proprio il cinema! Ma Cinemarcord non è solo una mera mostra mercato: tra gli stand degli espositori vi sono infatti numerose presenze dell’editoria indipendente legata al cinema. Intento della convention infatti è anche quello di dare visibilità alle piccole realtà editoriali che al cinema hanno dedicato il loro interesse. Cinemarcord è una convention con due anime, accanto a quella prettamente “mercantile” della fiera, esibisce una spiccata attitudine culturale, che si traduce in due giorni fittissimi di appuntamenti, con presentazioni di libri, homevideo e colonne sonore, e incontri con registi, attori, compositori di colonne sonore

Programma completo su Cinemarcord.it