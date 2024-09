Cinema e casinò

Il cinema ha sempre avuto la capacità di indagare i desideri, le passioni, le speranze e le emozioni dell’animo umano. Il gioco d’azzardo non è semplicemente un passatempo, ma coinvolge diversi aspetti della sfera emotiva dell’individuo e influisce sul suo ruolo all’interno della famiglia, della cerchia di amici e della società. Sono tante le pellicole cinematografiche che trattano la tematica del gioco e in cui sono stati presi in esame tutti questi fattori. Alcune di esse hanno fatto la storia del cinema mondiale e nostrano e, sebbene siano passati diversi anni dalla prima volta in cui sono state presentate al pubblico, continuano ad essere un punto di riferimento per gli appassionati.

Immaginario cinematografico e gioco digitale

Le pellicole cinematografiche dedicate al gioco d’azzardo sono solitamente ambientate all’interno di un casinò, o, comunque, prevedono che i protagonisti trascorrano del tempo in un casinò o in una sala da gioco. Ciò ha contribuito a far sedimentare in alcune persone la convinzione che per giocare sia necessario per forza recarsi fisicamente in un grande casinò. La realtà attuale, però, è ben diversa, come dimostrano anche i dati degli ultimi anni relativi al settore dell’azzardo. Analizzandoli, infatti, si scopre che la maggior parte del fatturato è generato dalle giocate online sulle piattaforme legali, che consentono oggigiorno di divertirsi con tutti i giochi di carte e con gli altri giochi tipicamente offerti dai casinò.

Casinò e cinema: i titoli di maggior successo

Fatto sta che molte pellicole, negli anni addietro, hanno trattato il tema del gioco e conoscere alcuni dei titoli che hanno avuto maggior successo può essere un buon punto di partenza per chi volesse approfondire questa tematica. Gli appassionati potrebbero già aver visto questi film, in tal caso guardarli per la seconda volta potrebbe aiutare ad apprezzare, con maggior occhio critico, dei dettagli sfuggiti alla prima visione.

Molly’s Game

Prima grande pellicola che andiamo a citare in quest’ambito è certamente Molly’s Game. Si tratta di un film che narra le vicende di Molly Bloom, sciatrice che era pronta a realizzare il proprio sogno olimpico, ma che, affetta da un destino beffardo, dovrà abbandonare in fretta a causa di un grave infortunio rimediato poco prima della gara. Da quel momento, la sua carriera sugli sci termina per lasciar spazio ad un’altra attività: l’organizzatrice di tornei di successo di poker. Se il film fosse stato girato nel 2024 invece che 2017, la location di tali tornei sarebbe stata diversa: niente sale fisiche, bensì si sarebbe scelto uno tra i siti di poker online più sicuri e in voga del momento. Fatto sta che Molly attrarrà le attenzioni anche dell’FBI e finirà a processo. Il finale lo lasciamo a voi.

Casinò

Casinò è una pellicola del 1995 diretta da Martin Scorsese e interpretata da Robert De Niro, Joe Pesci e Sharon Stone ed è considerata una delle opere cinematografiche iconiche con l’attore italo americano sul set. Sam (interpretato da De Niro) è un abile scommettitore e ha dei legami con la malavita. Le sue abilità lo portano a ricoprire il ruolo di direttore di un noto casinò ed è da qui che partono tutte le vicende, con la narrazione dell’intreccio tra gioco d’azzardo, soldi, potere e amore. Non spoileriamo altro qui per permettervi di godere della visione di uno dei più bei film del panorama cinematografico mondiale.

Il giocatore – Rounders

Il giocatore – Rounders è un film del 1998, frutto dalla regia di John Dahl e interpretato da Matt Damon nei panni di Mike McDermott. Il protagonista è uno studente di giurisprudenza che sfrutta la sua bravura al poker per sostenere le spese universitarie. Con la speranza di vincere una cospicua somma di denaro decide di sfidare lo strozzino Teddy KGB, ma sfortunatamente la partita termina con una sconfitta e con la perdita di circa trentamila dollari. Questa sconfitta fa allontanare Mike dai tavoli da gioco, ma quando il suo amico Verme uscirà di prigione il protagonista sarà in un certo senso obbligato a ricominciare a giocare. Molto famosa è la scena della partita a 7 card stud contro i poliziotti.

21

21 è una pellicola più recente, realizzata nel 2008 da Robert Luketic. Il film riprende le vicissitudini di un gruppo di studenti del MIT che sfruttò metodi per il conteggio delle carte per vincere a blackjack. Il gruppo fu attivo nel periodo 1980-1990 e riuscì a vincere elevate somme di denaro, fino a quando i direttori dei casinò si resero conto del comportamento fraudolento. La pellicola cerca di ripercorrere il più fedelmente possibile le vicende reali, sebbene siano state fatte alcune modifiche cinematografiche per rendere il film più appetibile.