Cinema e Profumeria: 5 Film che Parlano di Fragranze

Il cinema e la profumeria artistica sembrano due mondi lontani, eppure sono uniti da un linguaggio comune: quello dell’emozione invisibile. Entrambi raccontano storie impalpabili, fatte di atmosfera, ricordi e suggestioni. E quando il profumo entra nel film, diventa molto più di un dettaglio: è simbolo, ossessione, memoria o identità. Ecco 5 pellicole in cui la fragranza è protagonista (o quasi) e, per ognuna, una proposta olfattiva di Profumeria Artistica che ne amplifica lo spirito.

Profumo – Storia di un assassino

Il profumo come ossessione, potere, assoluto. Poche opere hanno dato al profumo un ruolo tanto centrale e disturbante quanto questa pellicola. Grenouille sin dalla nascita possiede un dono sovrannaturale: un olfatto talmente acuto da percepire il mondo come un universo fatto solo di fragranze. Cresciuto ai margini della società, diventa apprendista profumiere e si lancia in una missione folle: catturare l’essenza dell’essere umano attraverso il profumo perfetto. La fragranza, nel film, è tutto: arte, ossessione, religione e potere. È ciò che determina il valore di una persona, ciò che può incantare, dominare, distruggere. In Profumo, l’olfatto è il senso assoluto, e la profumeria diventa un atto divino o demoniaco, a seconda dello sguardo.

Da indossare durante la visione: Matière Première_Vanilla Powder. Avvolgente, ipnotica, quasi ultraterrena, una vaniglia che esce dai confini del gourmand tradizionale. Ha la purezza e la profondità che rappresentano ciò che Grenouille inseguiva: un’essenza in grado di travolgere i sensi, di suscitare desiderio, devozione e smarrimento. Con la sua intensità narcotica, le sfumature talcate e il legno di palo santo, questa fragranza evoca la perfezione olfattiva che non esiste in natura. È sensuale e sacra, familiare e inquietante, come il profumo mitologico che nel film genera estasi collettiva. Indossarla è un gesto pericolosamente affascinante!

Coco Avant Chanel – L’amore prima del mito

Il profumo come rivoluzione femminile. Il film ci mostra Gabrielle “Coco” Chanel prima che diventasse l’icona che conosciamo: una giovane donna indipendente, testarda, pronta a sfidare ogni convenzione in un mondo dominato da regole maschili. Nella moda, è la prima a liberare il corpo femminile dai corsetti e a ispirarsi all’eleganza maschile con disarmante naturalezza. Ma è nella profumeria che compie la sua rivoluzione più sottile e duratura. Quando crea Chanel N°5, Coco immagina un profumo senza volto: non un fiore, ma un’idea. Qualcosa di invisibile che racconti una femminilità nuova — libera, moderna, intellettuale. Il film anticipa questa tensione creativa e la sua capacità di ridefinire l’eleganza in ogni gesto.

Da indossare durante la visione: Le Jardin Retrouvè_Osmanthe Liu Yuan. Questa fragranza rispecchia la filosofia di Coco Chanel: elegante ed evocativa. Si costruisce attorno all’osmanto, fiore sfumato e cangiante, mai del tutto riconoscibile a primo impatto. È una composizione fiorita, ma astratta, con un fondo cipriato e vellutato che sussurra raffinatezza. Come l’iconica fragranza creata da Coco, anche questa non si lascia incasellare: è uno stile e un’impressione più che un odore. Perfetta per evocare quell’eleganza discreta, ma di carattere, che ha cambiato la storia della moda e del profumo.

Grand Budapest Hotel

Il profumo come identità, stile e nostalgia. Monsieur Gustave H. non è solo un concierge: è un uomo fuori dal tempo, devoto alla bellezza in ogni sua forma, romantico e profondamente eccentrico. La sua firma? Il profumo L’Air de Panache, che indossa sempre, anche in prigione. Non è solo il tocco finale del suo impeccabile guardaroba, ma è una maschera d’orgoglio, una corazza di eleganza, una dichiarazione di appartenenza a un mondo che non esiste più. È ciò che lo distingue in un universo che cambia, ciò che lo protegge nel caos, ciò che lo definisce anche quando tutto intorno a lui crolla. Il profumo, in questo film, è pura identità: invisibile, eppure potentissimo.

Da indossare durante la visione: Penhaligon’s_Blenheim Bouquet Eau de Toilette. Creato nel 1902, proprio come il mondo nostalgico e senza tempo del Grand Budapest Hotel, questo profumo incarna il fascino impeccabile di un’epoca perduta. La sua struttura raffinata — un’apertura frizzante di limone e lime, un cuore discreto di spezie e un fondo di legni secchi — richiama l’eleganza aristocratica di Monsieur Gustave. È un profumo che, come il film, parla per sottrazione: non ha bisogno di effetti speciali per lasciare il segno. Come Wes Anderson costruisce mondi attraverso colori e simmetrie, Blenheim Bouquet racconta l’identità con equilibrio, ironia e nostalgia. Indossarlo è come varcare le porte del Grand Budapest: si entra in un universo perfettamente curato, sospeso tra realtà e finzione!

Scent of a Woman – Profumo di donna

Il profumo come senso, verità, connessione. In questo film iconico, il profumo è molto più di una metafora: è la lente attraverso cui un uomo cieco, guarda il mondo. Il colonnello Frank Slade (interpretato da Al Pacino, in una performance da Oscar) ha perso la vista, ma non la capacità di percepire la bellezza. Anzi, è proprio attraverso l’olfatto che entra in relazione con gli altri. “Lei indossa Floris?” chiede, riconoscendo una fragranza con la stessa precisione con cui si riconosce una voce familiare. Il profumo, nel film, è un ponte tra due mondi: quello interiore e quello esterno. È seduzione, sì, ma anche memoria, identità, orientamento e verità. In un universo fatto di oscurità, l’olfatto è l’unica bussola rimasta, ed è incredibilmente potente!

Da indossare durante la visione: Diptyque Tam Dao Eau de Toilette. Inserire un Floris sarebbe stato scontato, quindi ecco una fragranza silenziosa e profonda. Costruita attorno a un legno di sandalo morbido, cremoso e spirituale, accompagnato da cipresso, mirto e un tocco speziato, è una composizione che parla direttamente all’anima. Proprio come il colonnello Slade riconosce le persone dal profumo, Tam Dao è una fragranza che si comprende più con l’intuito che con la razionalità. È intima, avvolgente, mai urlata. Evoca la calma, ma anche la forza silenziosa delle emozioni. La si potrebbe quasi “vedere”, se si fosse ciechi. È il profumo di chi sceglie di connettersi col mondo in modo profondo e sensoriale, esattamente come fa il protagonista del film.

Youth – La giovinezza

Il profumo come ricordo, malinconia e giovinezza. Nel poetico film di Sorrentino, il tempo si muove a rilento, come sospeso tra passato e presente. In una delle sequenze più toccanti, un giovane attore rievoca il profumo che indossava da bambino: un gesto semplice, ma carico di significato. Non è solo un ricordo, è un’intera epoca che riemerge, fatta di emozioni, innocenza, scoperta. In Youth, il profumo assume un valore profondamente emotivo e memoriale: è lo strumento con cui il passato si fa presente, con cui la giovinezza, anche se perduta, torna a farsi sentire per un istante. L’olfatto diventa qui il senso più legato all’identità, alla fragilità e all’arte di conservare ciò che il tempo porta via.

Da indossare durante la visione: Simone Andreoli Ocean of a Midnight Moon. Con le sue note marine, di mirto, vento notturno e abete, questo profumo è memoria liquida. Rievoca le estati lontane, i tramonti osservati in silenzio, le corse nella sabbia ancora calda. È una fragranza che non racconta solo un paesaggio, ma un’età della vita: quella in cui ogni sensazione è amplificata e ogni odore diventa parte dell’anima. La sua scia è malinconica ma luminosa, proprio come Youth, che trasforma la nostalgia in bellezza visiva e sensoriale. È la fragranza perfetta per chi cerca un legame profondo tra il proprio sentire e il tempo che passa!

Il profumo e il cinema hanno qualcosa di raro in comune: non si toccano, ma si sentono. L’uno con lo sguardo, l’altro con l’olfatto, entrambi fanno leva sulla memoria, sul desiderio, sul sogno. Quando il cinema racconta il profumo, la storia si fa ancora più profonda e più umana. E quando scegliamo di indossare un profumo durante un film, possiamo viverlo come se facessimo parte di quell’universo narrativo.