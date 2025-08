Copiatevi ‘sto cazzo!

Abbiamo tollerato per anni i cretini da tastiera, i “cinefili” da Instagram, i freaks incapaci persino di trovarsi l’uccello nelle mutande, così come gli sbandieratori del nulla con la faccia pulita e il font sans serif. Abbiamo chiuso un occhio davanti ai critici da Spotify, alle rubrichette del cazzo in 30 secondi, ai “filmini consigliati dalla redazione”. Ma adesso basta. Perché voi non siete solo il peggio dell’algoritmo. Voi siete il tumore. Il furto. Il rigurgito semicolto. Funziona così: noi ci spacchiamo il culo su un autore scomparso nel dimenticatoio o su una perla del cinema anni ’70. Scriviamo. Studiamo. Affondiamo le mani nella pellicola e nell’ossessione. E poi, qualche giorno dopo, casualmente, esce fuori il post di un Cineverse: stesso argomento, stessi riferimenti, stesse cazzo di frasi parafrasate, come a scuola quando copiavi i compiti e cambiavi i verbi per non farti sgamare. Solo che noi non siamo compagni di classe. Siamo quelli che dovreste ringraziare ogni volta che vi sentite intelligenti. O furbi, perché usate l’AI per riscrivere la roba sottratta ad altri. L’AI, il presidio tecnologico che ormai ogni scimmia idiota sa maneggiare. La “critica” è una barzelletta. Una masturbazione narcisista che si finge analisi. Pseudo-poetiche da baci Perugina spacciate per profondità ermeneutica. Estetica da Tumblr 2015. Ogni post è una supposta avvolta in carta velina: zero sostanza, tutto posing. Si parla di film come si parlerebbe di un outfit. Usano Godard per fare engagement. Hanno letto due righe di Barthes su Pinterest e ora si sentono autori di “pensiero cinematografico contemporaneo”. Cineverse è, uno tra tanti, il sintomo della cultura da supermercato: quella che spaccia digestivi tiepidi per riflessione, che mastica idee altrui e le rigurgita senza nemmeno un rutto. Non rischiano mai una posizione vera. Non hanno mai una voce propria. Si attaccano alle mode e cavalcano la retorica della “community inclusiva” per nascondere il vuoto pneumatico delle loro teste. Quello che fanno non è “ispirarsi”. È rubare. Rubare concetti, toni, prospettive, titoli, temi, strutture narrative. Rubano anche la nostalgia, e la infilano nelle loro grafichette da storyboard per TikTok, come se Lucio Fulci fosse un’estetica da mettere in moodboard e non un pugno nello stomaco del cinema mondiale. Noi siamo qui da trent’anni, con le mani nei viscidi archivi del cinema mondo, mentre questi poveracci venivano svezzati a Stranger Things e Barbiecore. Noi siamo la puzza della pellicola perduta. Noi siamo la bestemmia del cinema. Noi siamo i figli dello sperma del genere. Voi siete solo venditori ambulanti di cultura fotocopiata, senza onestà, senza sangue, senza neanche la decenza di citarci. Ma ve lo diciamo chiaro: noi non dimentichiamo. Volete la guerra? E guerra sarà. Senza esclusione di colpi.