Davide Montecchi: voci dall’aldilà e mondi a-causali

Al progredire della notte, di Davide Montecchi, lo abbiamo recensito in ocassione dell’uscita nelle sale nel gennaio di quest’anno, srivendone tutto il bene che meritava. Dal 17 di luglio, il film è disponibile in streaming su CG TV Streaming. Occasione buona per scambiare quattro chiacchiere con il regista, a proposito della genesi e degli addentellati misteriosi, tra metafonia, occultismo colto e visioni liminali che si intersecano nella trama…

Non abbiamo mai parlato, neanche quando ci siamo visti, per la presentazione del tuo film, qui a Milano, della genesi di Al progredire della notte. E allora adesso ti chiedo di spiegami come siete arrivati a concepirlo e a realizzarlo…

Ci sono state varie, chiamiamole “influenze”. Una era proprio di ordine produttivo, nel senso che eravamo arrivati ad avere un buon rapporto con la Film Commission dell’Emilia Romagna e percepivamo che potesse essere il momento giusto per provare a presentare un film. Chiaramente un film di budget limitato, sui 300.000 euro complessivi. Sapendo che potevamo giocare su quella cifra, ho dovuto di nuovo forzare un po’ l’aspetto creativo e di sceneggiatura, per fare in modo di scrivere qualcosa che fosse realizzabile e non pensare a cose troppo complesse. E quindi mi son detto: “Va bene, abbiamo quella cifra. Dobbiamo trovare una bella location, inquietante e suggestiva, in cui ambientare questa specie di strano film dell’orrore”.

Perché, comunque, un horror doveva essere…

L’horror diventa una sorta di congenialità, perché da bambino guardavo quei film lì e quindi mi torna in maniera proprio spontanea. Quando ti metti lì e dici: “Devo scrivere qualcosa…”, la tua fantasia, i tuoi interessi vanno verso quella dimensione… di inquietudine forse più che di orrore… L’idea della casa era primaria. Poi avevo visto dei video su Youtube, di ragazzi, anche molto giovani, che trafficavano con la metafonia, tramite radio e altre apparecchiature. Mi avevano colpito e inquietato per l’aspetto, giocoso, quasi. Non c’era nessun tipo di soggezione nell’approcciarsi al fenomeno, ma c’era un aspetto giocoso, quasi anche dissacrante di qualcosa che… boh, magari è vero, magari è falso, però, in qualche modo, inquietante. Ho pensato, quindi, che fosse interessante creare qualcosa dove l’aspetto metafonico e di comunicazione con esseri disincarnati, non fosse affrontato con quella sacralità che diventa quasi ridicola, per contrappasso. E affrontarla, invece, con quell’aspetto un po’ di leggerezza, che mi sembrava addirittura più inquietante.

I social continuano a essere pieni di video del genere…

Sì, è pieno. Esiste proprio una vena carsica, di interesse per queste pratiche.

Non ti eri mai occupato di metafonia?

No. Io leggo molto, ma sono sempre più dalla parte dell’aspetto di ricerca, che di effettiva pratica, nel senso che non vado a metter mano in cose strane. Però come ricerca guardo tutto e assorbo quante più informazioni possibili. Mi aveva interessato… forse ne parlammo… Allan Kardek…

Il libro degli spiriti, certo…

Ecco, tutte quelle faccende, come forma di ricerca mi interessavano da tempo. Circa la metafonia, in un film di Fellini, Ginger & Fred, c’era una coppia di personaggi che parlavano di questo, in maniera molto collaterale. E però m’era rimasta lì. E quindi quando è rivenuta fuori la questione metafonia legata ai video, mi sono detto “Bah, potrebbe essere uno spunto…” Siccome non c’è mai stato un film sull’argomento…

No, a parte White noise, non c’è pressoché nulla…

Quindi, era un bello spunto, per creare qualcosa di suggestivo. Ecco, si è sviluppato un po’ tutto da lì, perché poi ho preso il personaggio, che sembra un po’ uno spin-off di In a Lonely Place. C’è sempre la solita ragazza che vuol fare l’attrice, gettata all’interno di una situazione strana. Ho cercato di bilanciarmi tra quello che potevo immaginare e quello che era effettivamente realizzabile. Il secondo grande influsso è stato il discorso dell’occultismo colto, dell’Ordine dei nove angoli.

Appunto, a questo volevo arrivare…

È stato l’altro grande flusso di informazioni. Dopodiché, ho fuso le due influenze, ed è venuta fuori un po’ tutta la trama del film, compreso il personaggio di Leone Servadio…

Mi pare di capire che il cognome Servadio non sia casuale e che si addentelli alla figura di Emilio Servadio, decano degli studi sulla metafonia in Italia…

È lui, è lui. Che era stato anche il primo psicanalista di Fellini, prima di Ernst Bernhard. Andò da Servadio, Fellini, poi si vede che non lo convinse e si rivolse a Bernhard. L’approccio deragliò ancora di più verso Jung, all’estremo. Il Servadio del mio film, in qualche modo ha tutto il background di informazioni che dà in quel video che viene ritrovato. Sono queste teorie, da Ordine dei nove angoli, appunto: il mondo a-causale, i due universi tetragoni che si intersecano, tutta quella specie di cosmogonia ricostruita di come dovrebbe funzionare l’universo, viene da lì.

La sceneggiatura l’hai scritta tu?

In realtà, il soggetto è a nome di Silvia Biagini e Marta Rossi Castelvetro. Sono due ragazze che, in qualche modo, mi erano state non voglio dire mandate… ma mi aveva chiamato una scuola di scrittura di Ravenna: “Ci sono due ragazze che devono fare il tirocinio”. Ci siamo visti per sei mesi, scrivendo un’altra cosa, che non era Al progredire della notte. Era un’altra storia, più complessa produttivamente. E poi, al termine, loro mi hanno detto: “Ma perché non facciamo qualcos’altro?”; “Sto pensando di presentare questa domanda. Vogliamo scrivere un soggetto?”. E abbiamo scritto questo soggetto di Al progredire della notte. Di fatto, la loro è stata un’opera un po’ più di revisione. Io le ho accreditate per un discorso di correttezza. Dopodiché la sceneggiatura l’ho fatta integralmente io nell’arco di tre, quattro mesi.

Il titolo era già quello in origine, Al progredire della notte?

Inizialmente, era un titolo buttato lì, tipo La notte di Claudia. Però non mi piaceva e così mi sono messo lì, un giorno, per vedere se veniva fuori qualcosa di meglio. Ed è emerso questo Al progredire della notte, su cui ho dovuto un po’ combattere, perché, per esempio, non convinceva del tutto la troupe: “Però ‘sto titolo è un po’ difficile, ha un suono strano…”. Anche lì sono sensazioni: sentivo che era la soluzione giusta. Dava un’idea di qualcosa di straniante…

Al di là delle atmosfere che sono così importanti, centrali, come il luogo, la location, Al progredire della notte è soprattutto un film di attori, i due personaggi principali hanno sulle spalle un grosso carico, Lilly Englert e Lucia Vasini…

Lilly l’avevamo incontrata in Sicilia nel 2022, mi sembra, perché recitando sul film di un’amica, Un sogno fatto in Sicilia, un film romantico in cui lei recitava la parte di una turista americana. Io stavo già scrivendo questo soggetto e vedendola dissi a Elisa…

Elisa Giardini, tua compagna e produttrice di Al progredire della notte…

Sì, le dissi: “Caspita, però ha qualcosa… Ha qualcosa tra il fragile e l’aggressivo che potrebbe essere giusto per il personaggio del nostro film”. Poi, però, pensavamo: “Ma figuriamoci se la Lilly, che ha visto i grandi set americani, viene a fare il nostro piccolo film!”. Comunque, le ho spedito la sceneggiatura. E come spesso, stranamente, accade, lei l’ha letta e ha trovato un punto di forte consonanza con quello che è il suo vissuto personale, la relazione con i genitori eccetera. Insomma, c’erano alcune cose che le hanno un po’ risuonato. E quindi ha detto: “Va bene, accetto di farlo a un po’ meno di quello che è il mio compenso standard, perché mi piace!”. Lucia Vasini, avevamo fatto un casting a cui avevano partecipato diverse attrici, ci erano arrivate varie candidature via mail, dalle agenzie. Mentre ero con Elisa e stavamo andando a Bologna a vedere una delle location, che doveva essere la stazione iniziale, le ho detto: “Apri una mail a caso e vediamo se c’è qualcosa che mi può interessare…”. Lei apre la mail, vedo che la guarda con l’occhio un po’ spiritato e me la fa vedere. E c’era Lucia. Appena l’ho vista, ho detto: “Caspita, le guarderò tutte per dovere professionale, ma è lei, è così!”. È stata una scelta un po’ medianica.

L’hanno notato in molti e del resto era impossibile non rilevarlo. C’è, rispetto a In a Lonely Place, una fragranza comune, qualcosa che lega il tuo primo film a questo, e che è evidentemente la tua personalità, la tua creatività, la tua ispirazione. Molti tirano in mezzo Pupi Avati… A me, francamente, la scena iniziale, ha fatto venire in mente l’arrivo di Suzy Bannion a Friburgo, in Suspiria. Una ragazza che “atterra” in un mondo completamente diverso, in un mondo magico. Chiariamo questa cosa: tu sei un avatiano, sei davvero così impregnato del cinema di Avati? A me non pare…

In realtà no, nel senso che la suggestione che hai detto tu forse è stata l’unica influenza cosciente, che ho proprio portato come riferimento alla troupe, per capire un po’ il sapore che il film doveva avere. L’arrivo è esattamente ricalcato da lì, da Suspiria. Avevamo persino girato il dettaglio della porta che si apre, ma era un po’ troppo. Il resto sono forse assonanze che si creano perché fai un film di mistero, paura ambientato in Emilia Romagna, quindi in qualche modo ci cadi. Forse di Avati… anche se poi era di Fabrizio Laurenti come regia, ha agito qualcosa da Voci notturne, la figura di Norberto Sinisgalli, per il personaggio di Servadio.

Quanto è durata la lavorazione? Quanto tempo ci hai messo a farlo?

Per scriverlo, quattro, cinque mesi. Uno di riprese, cinque settimane, tra ottobre e novembre del 2023. E poi tutto il montaggio, che è stato lungo, perché c’era più post-produzione del previsto. Tutta la parte del sotterraneo, nelle back rooms, per avere quella grana particolare, ci ha richiesto più di tempo del previsto, quindi ci siamo allungati un po’, ed è finito nel 2024.

Ecco, il tema delle back-rooms è interessante: i luoghi-non luoghi…

Cercavo una rappresentazione visiva efficace per dare il concetto di questo mondo “acausale”, come lo chiama il “cattivone”. Un mio amico mi aveva mandato, tempo fa, uno di questi video di Internet, sulle back-rooms, degli spazi extradimensionali, labirintici, liminali, che mi avevano colpito, perché effettivamente riescono a evocare luoghi che anche se uno non li ha mai sognati, danno l’idea di averli già sognati, di averli già visti: hanno qualcosa di perturbante, qualcosa che sì, è familiare, però nello stesso tempo sfugge. Ho pensato che poteva essere bello, inserirle. Poi c’era tutta la questione dell’acqua, che è un elemento sempre, alchemicamente, significativo. Quindi ho fatto la discesa di Lilly in questo non luogo che ricorda una piscina, ma non è una piscina, perché poi ti rendi conto che è immenso, che non può essere un luogo reale. Seguendo un po’ l’istinto, per riuscire a rappresentare l’irrappresentabile, ho sfruttato questa modalità un po’ ambigua, che mi è sembrata efficace.

I messaggi metafonici, in parte sono chiari, in parte sono indecifrabili, ma immagino che questa fosse una cosa voluta da parte tua…

Sì, la parte audio è stata molto importante. Proprio il sound design. Ci sono state varie versioni del film: nella prima erano decisamente comprensibili, tutto ciò che le voci dicevano si capiva. Ma ci siamo resi conto che questo toglieva un po’ di mistero, toglieva quel fascino della vera metafonia, dove, di fatto, non si capisce quasi nulla, se non ti mettono i sottotitoli. Quindi, ho detto: “No, dobbiamo chiaramente mantenere una percettibilità del discorso, ma giocare anche su quello che sfugge a una prima visione”. Poi rivedendolo, in realtà c’è tutto. Io adesso se lo vedo, sento tutto, quindi le parole ci sono, però, se uno non lo sa, le perdi e quindi resti sempre un po’ in quel dubbio: le sto sentendo o sono veramente solo suoni?

Noi vediamo con gli occhi di Claudia, la prima volta, il marchingegno che Letizia ha messo in piedi per captare le voci dall’aldilà. Che è scenograficamente suggestivo, questo insieme di oggetti, la radio, i cavi… Chi si è occupato degli aspetti scenografici?

La scenografia l’ha fatta Francesca Antolini, che è una scenografa di Riccione, molto brava. Il design della macchina l’ho fatto io e la realizzazione tecnica della macchina è di Istvan Zimmermann. Lui ha un laboratorio ed è quello che realizza tutte le scenografie per Romeo Castellucci, il regista teatrale della società Raffaello Sanzio, di Cesena. Gli avevo mostrato un disegno, uno schizzo che avevo fatto del marchingegno: “Lo voglio così…”, e lui dopo un paio di mesi mi ha consegnato l’oggetto costruito, tale e quale. Nella sceneggiatura originale era una radio, ma, riflettendoci, ho pensato che fosse qualcosa di già visto. Così, mi è venuta l’idea di questa radio strana, con delle specie di cavi organici che sembrano un po’ dei vermi, degli insetti e danno un po’ più di suggestione.

Pier Sandro Freglio è il sinistro Leone Servadio…

Quello è uno di quegli attori non noti ma notevoli. Ha un viso assolutamente molto, molto espressivo e una tenuta recitativa importante. E secondo me, rende perfettamente il personaggio di Servadio. Lui è arrivato tramite un casting: avevamo fatto una serie di provini e lui ovviamente mi aveva colpito subito.

E poi c’è Clara, ovvero Ioana Laura Jitariuc…

Ioana è stata da lodare assolutamente, anche per il percorso fisico, nel senso che lei recitava con questa doppia maschera, c’era quella della maschera di gomma e poi dopo, sotto, tutto l’armamentario di Carlo Diamantini. Insomma, ci volevano due ore per prepararla e quindi Ioana si è prestata in maniera molto, molto coraggiosa a dare fisicità al personaggio di Clara. Ci serviva appunto l’idea di una ragazzina. Lei ha 25, 26 anni, ma ha il fisico snello, minuto, di un’adolescente. E il fisico, proprio, era adatto all’idea di questa sorta di bambina che bambina non è, ma l’idea che doveva trasmettere era un po quella lì.

Hai fatto la scelta molto giusta di mantenere le voci degli attori, anche di Lilly Englert, con questa inflessione un po’ anglofona: ma lei è inglese di origine?

Lilly ha una storia strana, perché nasce in Inghilterra, poi si trasferisce in Italia quando aveva otto anni e sta dieci anni in Italia, quindi per tutta l’adolescenza. E poi si ritrasferisce a New York, dove adesso risiede, perché si è sposata con un newyorkese e quindi ha la cittadinanza americana. Ma di fatto torna sempre in Italia, quindi parla un italiano fluente, con quella infarinatura di inglese che è molto particolare. All’inizio c’era l’idea di girarlo in inglese, ma ho detto no: perché il fatto che si percepisca che Claudia non sia completamente di quel luogo in cui si svolge la storia, la rende ancora più smarrita. Era un livello in più per aiutare l’immedesimazione.

Ci sono scene molto belle, obiettivamente, nel film, che mi avevano colpito fin dalla prima visione: una è quando Claudia fugge di notte, nel bosco…

E pensa che è stata un disatro nel girarla. Di tutto il film lì, forse, come pianificazione, dovevamo aggiungere un giorno di riprese in più. Un po’ sovrastimando il fatto che l’avevamo provata molte volte, quindi sapevamo dove andava piazzata la camera eccetera eccetera, abbiamo detto: “Dai, ce la facciamo a farla in una notte”. Anche perché poi Lilly era incinta. A un certo punto mi chiama, con sceneggiatura già finita, ultimata, e mi dice: “Sono incinta!”. Elisa, chiaramente, che si occupava della parte produttiva, completamente nel pallone! Avere un’attrice incinta al quinto mese è impegnativo. Io, invece, serenissimo perché l’ho vista come l’ennesima sincronia, che indicava la giusta via. La scena della fuga, comunque, è venuta bene. Pioveva, quindi dovevamo girarla in sei ore e l’abbiamo girata in tre. Ma qui rientriamo nell’aspetto del regista, che in qualche modo ci vede sempre qualcosa che non va o che poteva essere fatto meglio. No, però nel complesso è bella, funziona e va bene così.