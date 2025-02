Nocturno Cinema è orgogliosa di annunciare il suo primo Nocturno Original: Dio denaro, un cortometraggio che unisce thriller, dramma e realismo magico per riflettere sull’impatto del denaro nelle nostre vite. Diretto da Francesco Foletto, con una sceneggiatura firmata da Davide Pulici, il corto racconta la storia di un uomo qualunque che, dopo essere stato licenziato, scopre un fenomeno inspiegabile: dal soffitto della sua stanza piovono 100.000 euro ogni dieci minuti. Inizialmente, questa fortuna inaspettata sembra essere la soluzione a ogni problema, ma ben presto si trasforma in una maledizione. Come andrà a finire? Dio denaro è un’opera che affonda le radici nella critica sociale, affrontando i temi del consumismo, del potere e della corruzione dell’animo umano. Con un’estetica oscura e visionaria, il film vuole porre una domanda universale: possiamo davvero controllare il denaro, o sarà sempre lui a controllare noi?

SOSTIENI IL PRIMO “NOCTURNO ORIGINAL” SU KICKSTARTER

Per rendere possibile la realizzazione di Dio denaro, abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter. I fondi raccolti saranno destinati alla produzione, alla post-produzione e alla distribuzione nei festival cinematografici internazionali. La campagna partirà dal 1° Marzo 2025 e durerà 35 giorni! Ma puoi decidere di essere un finanziatore ancora prima della partenza, aggiudicandoti uno sconto di 5 euro sul nostro Shop. Contatta il team di produzione Indievolpe sui canali social per saperne di più!

Scopri di più e supporta il progetto su Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/indievolpe/dio-denaro

I sostenitori della campagna avranno accesso a ricompense esclusive, tra cui:

-Accesso anticipato al film

-Merchandising esclusivo (poster, T-shirt)

-Crediti come produttori associati

-Inviti a proiezioni private e anteprime

-Opportunità di visitare il set

Unisciti a noi in questa avventura cinematografica unica. Sostieni Dio denaro su Kickstarter e diventa parte del primo Nocturno Original!