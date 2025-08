Estate Bollente. I consigli della redazione

Dopo la scomparsa dell’erotismo nelle sale, i redattori e collaboratori di Nocturno compiono un gesto controcorrente: consigliano un film hard, erotico o porno, di ogni tempo e luogo, per riscoprire la potenza dell’eros nel cinema. Proviamo ad alzare ulteriormente la temperatura già hot di questo periodo. Ci auguriamo che anche per voi vedere o rivedere questi titoli sia, letteralmente, un piacere. Buona Estate Bollente.

Incontri molto ravvicinati del quarto tipo di Mario Gariazzo

«Siam venuti sulla terra con pacifiche intenzioni, non rompeteci coglioni e lasciateci scopar». Eccola la ‘raffinatissima’ canzoncina di Incontri molto ravvicinati del quarto tipo (1978) di Mario Gariazzo, regista appassionato di fantascienza che qui sbrocca in una commediola sexy poverissima, di un sublime e insuperabile trash, e che ci offre i nudi sfacciati della venere callipigia Maria Baxa, una serba da mozzafiato, di un’eterna adolescente finto-ingenua, la italo-svizzera Monika Zanchi, e di Marina Daunia, meno ignuda delle altre, ma disposta a mostrare un lato B tendente alla perfezione, laddove tre burini misconosciuti decidono di scoparsi a tutti i costi tutte e tre. Si infilano così tute in lattice con un dildo sulla testa e un’aspirapolvere in bocca e si introducono a casa della prof con camerierina veneta (Zanchi). Nudità costanti, gran lesbo e persino compiacimenti gay. Esiste una versione con inserti hard diretta Gianfranco Baldanello, che sostituì Gariazzo colpito da una fucilata sul set. Ma è meglio l’originale. Insuperabile per un’estate di risate e splendide donne (Michele Bazan Giordano).

Vanessa di Hubert Frank

Erotiko, esotiko e, volendo, anche un po’ psicotiko, perché a un certo punto entra in gioco un principe Bandor (Tom Garven) che ha il potere mesmerico di fare aprire le gambe alle femmine solo guardandole. Un po’ come Gigi Montefiori in Emanuelle – Perché violenza alle donne. E il genere è esattamente quello, i rip-off da Just Jaeckin, dalla Emmanuelle con due “m”, ambientati tra le diaboliche spire del favoloso Oriente. Trattasi di Vanessa (1977), diretto da Hubert Frank, un bravo mestierante tedesco specializzato nel sexy, spinto e diciamo pure parecchio spinto. All’epoca ci fece prosciugare, a causa di Olivia Pascal, che aveva i seni più belli e carnosi della storia del cinema, e soprattutto per via di quel lesbo tra lei e Uschi Zech (stile Penthouse), in attesa del quale, quando passava Vanessa in tv, eravamo afferrati da delirium tremens orgasmico – rivisto da poco: stessi effetti. Frank lo girò tra Hong Kong e Manila, inventandoselo lì per lì (non c’era sceneggiatura o quasi). Olivia/Vanessa, da un collegio nel Tirolo, vola dall’altra parte del mondo, scoprendo di avere ereditato una catena di bordelli. Tutti se la vogliono fare ma lei cederà solo alle lusinghe di Saffo. Grande colore locale, grande scopata al ralenti sotto una pioggia di chicchi di riso e splendida colonna sonora di Gerhard Heinz. Eguagliato e forse superato dal successivo Patricia (1980), di Frank con Anne Parillaud.

(Davide Pulici)

La Medusa di Cristopher Frank

Sicuramente il mio film da estate bollente, più bollente dell’Inferno, è stato La Medusa (L’année des méduses), uscito peraltro in autunno (ma i bollori non hanno stagione), in quel lontano 1984 che fu anche l’anno della consacrazione a Suprema Vestale dell’Erotismo Patinato di Valerie Kaprisky, Per alcuni di noi, La Medusa e il successivo (di pochi mesi) La femme publique di Zulawski furono visioni tanto deflagranti quanto liberatorie: finalmente si poteva essere cinefili e porcelloni senza contraddizione. La Kaprisky interpreta Chris, una diciottenne cinica, curiosa e annoiata (che cocktail letale!) che passa le vacanze in Costa Azzurra insieme alla notevolissima mamma (la splendida Caroline Cellier). In quella breve estate bollente la nostra Lolita diabolica, che si aggira nudissima per gran parte del film, ordisce trame mefistofeliche, si presta a giochi proibiti a tre, e consuma una sua crudele danza di seduzione e vendetta. A rivederlo oggi è più casto di quanto si ricordi, ma lei è sempre da mozzare il fiato.

(Lorenzo del Porto)

La ragazza del bagno pubblico di Jerzy Skolimowski

C’erano una volta i Beatles, ed erano appena esplosi come rassicurazione in formato sonoro quando Paul McCartney, anni prima di Linda, intrecciò lunga relazione con Jane Asher. La talentuosa e bella rossa, figlia d’arte da parte di madre (musicista), esordisce da piccola sia sul grande che sul piccolo schermo. Di film importanti ne ha fatti pochi e in pochi anni (come La maschera della morte rossa di Roger Corman), ma sarà proprio un film, poi diventato cult, come Deep End di Jerzy Skolimowski a darle il ruolo – almeno cinematografico – della vita. Deep End parte come una commedia grottesca, ma è troppo tardi quando ti accorgi che è una coming of age story; doloroso come ogni rito di passaggio, non è solo terribile per il quindicenne Mike (John Moulder-Brown) che inizia a lavorare in un bagno pubblico, ma è così anche per la ventenne collega Susan (Jane Asher) di cui Mike si innamora o si ossessiona (a quell’età il confine è labile). Manifesto impietoso di un’epoca, della periferia londinese e non solo, di una umanità allo sbando rappresentata – al suo peggio – dai personaggi che attraversano la quotidianità lavorativa di Mike e Susan. Susan ha già avuto il suo battesimo, ma Mike ancora non sa cosa certi ambienti ti chiedono di sacrificare per diventare un uomo, decente o meno… poco importa. Skolimowski vi farà sentire un brivido caldo in questo gioco pericoloso, dove Susan provoca Mike per poi tirarsi indietro, ma alla fine avrete bisogno di una doccia per pulirvi la coscienza. Se non siete convinti nella colonna sonora trovate Cat Stevens, Can e Wagner.

(Maria Eleonora C. Mollard)

Crash di David Cronenberg

Scopami mentre muori, che l’ultimo respiro sia un orgasmo, prima di abbandonarsi al sonno eterno. Inebriati dell’erotismo di un corpo mutilato, deformato da uno schianto, sorretto da protesi e squarciato da cicatrici da accarezzare dolcemente. Il nuovo feticcio e oggetto del desiderio è l’automobile dopo un incidente stradale, un corpo in mutazione, cicatrici metalliche che si fondono con cicatrici umane, il nuovo corpo meccanico è evoluzione della carne ma anche della mente. Se la carne ferita, aperta e sanguinante finisce per rimarginarsi in cordoni, cheloidi, escrescenze anomale di tessuto cicatriziale, le cicatrici di un’automobile sono essere squarci aperti, come un desiderio perenne che non smette mai di pulsare, una vagina di lamiera da penetrare. Le due cicatrici sulle gambe di Patricia Arquette, tra le ferraglie delle protesi che la sorreggono, sono le labbra di una vulva che supplica di essere scopata. David Cronenberg, nel suo Crash, del 1996, film ispirato all’omonimo romanzo di James Graham Ballard del 1973, libera la mente da qualsiasi censura, usando il sesso come linguaggio anarchico e rivoluzionario, un sesso freddo metallico, che striscia tra la carne, le lamiere, la pelle dei sedili e gli umori di grondanti desideri.

(Mariangela Sansone)

Havoc – Fuori controllo di Barbara Kopple

Alcune adolescenti della Los Angeles bene si stufano dei loro amici finto-alternativi, che fanno rap fasullo in un parcheggio ed eiaculano presto; si rivolgono allora ai veri pusher latinoamericani della sedicesima strada, la musica cambia. Uno dei pochi film davvero provocatori del Duemila, dallo sguardo già documentario della Kopple, non buono per i social ma nella sostanza: nella colonna sonora esplodono i Cypress Hill, al cinema c’è il poster di The Room di Tommy Wiseau, tutte dichiarazioni d’essenza. E sullo schermo una sfacciata Anne Hathaway a 22 anni, nella sua performance più erotica di sempre (e tuttora uno dei ruoli migliori). Guardatela quando si inturgidisce il capezzolo ripresa dal compagno di classe… Anne incontra poi quella teppa di Freddy Rodríguez per un memorabile cocktail di sesso e violenza nei sobborghi. Fucking in the ghetto.

(Emanuele Di Nicola)

Brivido caldo di Lawrence Kasdan

Un corpo irresistibile, ammantato di bianco, che si alza all’improvviso in mezzo al pubblico di un’orchestrina sul molo di Miranda Beach. Basterà questo ad accendere il desiderio del biondo Ned Racine (William Hurt), e ad avvilupparlo in una storia di sesso e delitto (desunta da James Cain e dal capostipite wilderiano Double Indemnity) in compagnia della travolgente Matty Walker (Kathleen Turner conturbante come non mai). Il noir diventa neo, nonché erotico, nelle sapienti mani di Kasdan, che plasmeranno un genere che imperverserà nei decenni a venire. La torrida umidità della Florida rimane appiccicata agli splendidi corpi di Turner e Hurt che si lanciano in acrobazie erotiche sotto l’occhio discreto della mdp. L’obiettivo accarezza le loro forme senza mai violarle, facendocene letteralmente odorare l’epidermide ammantata di sudore. Matty è la dark lady definitiva, una figura quasi mitologica, la tessitrice per eccellenza che, si scopre, ha sempre manipolato il voluttuoso Ned, ancor prima che lui si imbattesse nel suo irresistibile corpo, il cui metabolismo si attesta su temperature al di sopra della media: “Ecco perché sono su di giri”, spiega lei.

(Claudio Gargano)

Gola Profonda di Gerard Damiano

Gola Profonda è il primo vero blockbuster: il porno si palesa sul grande schermo e viene visionato da un pubblico in sala. Il linguaggio stesso si codifica in maniera diegeticamente accettabile. Non solo le narrazioni, metaforicamente simboliche, politicamente e socialmente significative che annoverano un femminismo e una libertà sessuale oramai mature e pronte ad essere disciplinate; ma anche nel montaggio, nel ritmo e nell’interpretazione. Gli attori, soprattutto le attrici, non guardano mai in camera, come invece succede spesso nelle interpretazioni dopo l’avvento del videoregistratore, dove l’usufrutto della pornografia torna ad essere “individuale” e quindi, come diceva Lacan nella sua teorizzazione della pulsione scopica, oggetto che causa desiderio e che non può mai essere pienamente posseduto o compreso. Consiglio il film anche perché è una commedia divertente, girata e confezionata con grande professionalità nonostante le sue vicissitudini legate all’ambiente della malavita e della tragica vicenda di Linda Boreman (aka Linda Lovelace). Un film “estivo”, con corpi abbronzati e la vena spensierata di chi è in vacanza.

(Martina Palaskov Begov)

Blind Beast di Yasuzō Masumura

Eros e Thanatos? Beh, direi piuttosto Eros e Insania viste le circostanze. Certo, a lungo andare arriverà anche la cara vecchia Thanatos, state tranquilli. Non prima tuttavia che la nostra aspirante regina della passerella abbia assaporato sino in fondo la propria pruriginosa discesa in un surreale inferno di prigionia, sadici toccamenti e tanto tanto mad sex; quest’ultimo in particolare elargito dalle depravate manacce sporche di calce – e, forse, pure di qualche altro indiscreto corporale umore – da un blind e parecchio mad artist. Dunque niente Sesso, bugie e videotape stavolta, quanto piuttosto gargantueschi capezzoli di creta, occhiuta tappezzeria degna del miglior Dalì e mille altri ciclopici kinky architettonici a fare da sfondo a un soffocante e disturbantemente eccitante kammerspiel che definire malato o bagnato è tutta una mera questione di punti di vista. Anche se, almeno stavolta, la vista non parrebbe certo il principe di questo perverso Impero dei sensi.

(Matteo Vergani)

Gocce d’acqua su pietre roventi di François Ozon

In questo kammerspiel ambientato nella Germania degli anni 70 (adattamento di un inedito testo teatrale giovanile di Fassbinder), Ozon si diverte a dissezionare con sottile crudeltà le dinamiche di coppia (borghese), realizzando un film-teorema sui rapporti di forza che regolano le relazioni sentimentali, sul sesso come potere e l’eros come pulsione sadomasochista. E se a dominare la scena è un impagabile Bernard Giraudeau (il cinico seduttore Léopold, padrone della casa-prigione dove si consuma il perverso quadrilatero amoroso al centro della trama), a lasciare il segno è la fisicità acerba e grondante sensualità di una Ludivine Sagnier appena ventenne, il cui potenziale erotico verrà sfruttato appieno dallo stesso Ozon in Swimming Pool (2003), nel ruolo che l’ha resa celebre: quello della disinibita e conturbante Julie – lolitesca proiezione/incarnazione delle più intime fantasie della compassata protagonista Charlotte Rampling –, esuberante presenza carnale che non si dimentica.

(Luca Aloi)

A.I. Rising di Lazar Bodroža

Nel silenzio dello spazio profondo, un cosmonauta solitario viaggia con un’androide creata per obbedirgli in tutto. Ma ciò che inizia come possesso si trasforma in un confronto tra desiderio, libertà e coscienza. A.I. Rising è un gioiello di sci-fi erotica d’autore, dove il corpo sintetico diventa specchio dell’anima e terreno di scontro tra eros e controllo. Il regista serbo costruisce un’atmosfera ipnotica e sensuale, sospesa tra Solaris e Ex Machina. Stoya sorprende in un ruolo non pornografico, incarnando magnificamente, e in modo indimenticabile, un’intelligenza artificiale che evolve oltre la sua programmazione fino a reclamare un proprio spazio emotivo. Erotico, filosofico e viscerale, è il film perfetto per una Estate Bollente: perché riporta l’erotismo al cinema là dove oggi manca di più—nella fantascienza, e nel futuro. Per i più è passato in sordina ma, fidatevi, merita assolutamente di essere recuperato.

(Giuseppe Sant’Elia)

Delirium (Succubus) di Jesus Franco



Un incubo erotico senza inizio né fine. Delirium è un film che non guarda, ma spia e si lascia spiare: Janine Reynaud si muove come un’automa stregata tra club sadomaso, rituali alchemici, performance mutile e sogni che puzzano di zolfo. È una succuba? Un’attrice? Un’allucinazione? Un’entità che si nutre del desiderio e della follia? Jesús Franco, maestro del cinema di genere e sperimentatore instancabile, firma un’opera che non spiega, ma evoca, confonde, stordisce e seduce con un linguaggio visivo intenso e profondo che sfugge a ogni definizione. Nel suo vasto catalogo, tra film come Venus in Furs, Female Vampire e Eugenie… The Story of Her Journey into Perversion, Delirium si distingue per la sua potenza onirica e la sua oscura seduzione. Il Diavolo forse c’è, forse no. Ma gode. O soffre. O entrambe le cose. Cinema come possessione dello spettatore. Lento, sfacciato, ipnotico. Un softcore occulto travestito da arte o viceversa. Un vortice di immagini oniriche, simboli eretici e atmosfere psichedeliche che risucchiano chi guarda in un viaggio allucinato nel lato oscuro della psiche e del desiderio. Midnight Factory, rispolveralo. O brucialo.

(Elisabetta Rossi)

Dry Wind – Vento Seco di Daniel Nolasco

Avete presente quando, negli anni 80, da adolescenti, eravamo eccitati come delle scimmie (soprattutto d’estate) e cercavamo un sollazzo visivo? Sperando con bramosia che la visione del film o telefilm prescelto, approdasse da un momento all’altro alla scena erotica dei nostri sogni? Questo accadeva, sovente, con I Classici dell’Erotismo, che i palinsesti estivi della tarda sera delle varie emittenti locali, riproponevano con la stessa frequenza de La Signora in giallo. Oggi, con effetto ovviamente meno dirompente (per via dell’età) si può riscontrare un similare effetto liberatorio con Dry Wind – Vento Seco, film brasiliano del 2020 di Daniel Nolasco. Il titolo si riferisce proprio alla particolarità climatica che rimanda al sudore e all’arsura… sessuale: e onestamente si scivola anche un po’ oltre l’erotismo. Le aspettative vengono ampliamente soddisfatte, la scimmia nuda balla, direbbe Gabbani. Visivamente colorato e saturo, è un film sorprendente, selvaggio e anarchico, che deve molto al mirabolante e crepuscolare stile e immaginario di Tom of Finland e David LaChappelle. La trama è una passione irrefrenabile tra due operai che ad un certo punto vedono inserirsi un terzo adone da film porno… Si suda e si entra in un viaggio onirico e leggermente allucinatorio, con un cast perfetto. A proposito, c’è pure un cameo di Thiago Silva… Come dire: imperdibile.

(Enrico Ferri)

Il ginocchio di Claire di Éric Rohmer

Estate, caldo, e quella noia dolce che porta la mente a vagare… Il ginocchio di Claire di Éric Rohmer è il film perfetto per raccontare quel mix di pigrizia e desiderio che accompagna le lunghe giornate estive. Francia, 1970: Jérôme, 35enne prossimo al matrimonio, si concede una vacanza sul lago a casa di un’amica scrittrice, Aurora. Per combattere la noia, lei lo spinge a flirtare con Laura, una ragazzina in villeggiatura. I due, nonostante l’età, si stimolano intellettualmente, conversano su amore, natura, morale. Parlano molto ma non fanno nulla di davvero scabroso, tutto sembra sospeso. Finché non arriva Claire, sorellastra di Laura: più sfuggente, sensuale. Jérôme sviluppa un’ossessione: sfiorare il suo ginocchio. In quel gesto trattenuto, nel desiderio dirompente, c’è tutto l’erotismo rarefatto di Rohmer. Un film letterario dove una graziosa adolescente bionda che sale su una scala apre lunghe dissertazioni su – letteralmente – qualsiasi argomento.

(Giorgia De Carolis)

Quaranta gradi all’ombra del lenzuolo di Sergio Martino

L’apogeo della commedia erotica italiana al cinema è ormai lontano e risale agli anni ’70. Un film come Quaranta gradi all’ombra del lenzuolo era considerato trasgressivo. E lo consiglio proprio per valutare quanto vi sia in esso di ancora accettabile nel concetto di trasgressione, ma anche per trascorrere un paio di orette moderatamente accaldate, sorridendo di come 50 anni fa venivano sfidati i tabu erotici. Infatti alla luce dell’attuale evoluzione socio-culturale della sessualità e dell’approccio della società ad essa, il film si legge ora più come una moderatamente pruriginosa fiction a episodi o una fantasia da liceali. Restano insuperabili nei loro generi sia le interpretazioni di attrici iconiche come Edwige Fenech e Giovanna Ralli, sia di attori di tutto rispetto come Alberto Lionello e Marty Feldman, imprestati alla commedia sexy, sia dei vari immancabili personaggi caricaturali. Il ruolo delle donne nella società, la passione latente nella vita matrimoniale e il sessismo sul posto di lavoro o in famiglia vengono dati per scontati. Resta però, nonostante tutto, la nostalgia per un mondo che non esiste (per fortuna?) più se non nelle licenziose cartoline di una certa nostra cinematografia dei tempi che furono.

(Maria Capozzi)

Il gusto dell’anguria di Tsai Ming-Liang

L’anguria appare tra le gambe di una attrice porno di Taiwan, sorta di equivalente in polpa scorza e succo dei pixel che censurano i genitali giapponesi. Il suo partner si avvicina furtivo, lecca come leccherebbe un clitoride, poi ci affonda un dito, poi due, tre, accelerando il ritmo furiosamente, fino a provocare l’orgasmo della donna, con succoso e potente squirt farcito di semi. Poi le infila un pezzo di polpa in bocca, il succo gocciola fuori dalle labbra, e lui non può che leccare avido. Per finire la mezza anguria è usata come cappello, e con quella in testa la coppia si cimenta in una scopata forsennata. Ed è solo l’inizio. Il capolavoro radicale di Tsai Ming-Liang è tante cose, musical e distopia compresa, ma è soprattutto sesso, voglia e urgenza di sesso. In una società nella quale, oltra alla comunicazione, manca anche l’acqua. Che viene rimpiazzata dal succo d’anguria. E se finisce pure quello, resta solo lo sperma. Cicchetto?

(Mirco Moretti)

Guilty of Romance di Sono Sion

Il corpo e tutto ciò che può fare in uno dei titoli appartenenti all’epoca di maggior ispirazione di quel folle genio di Sono Sion. La storia dell’inconsapevole casalinga Izumi che scopre di poter usare la sua dote più naturale per evadere da una quotidianità scandita regolarmente e stancamente. Dal guardarsi completamente nuda allo specchio a offrire sesso a sconosciuti in cambio di denaro, ma anche di una benché momentanea via di uscita. E così fa anche Mitsuko, che la introduce a questo voluttuoso mondo alternativo, dove tutto può essere diverso, capovolto. Sembra, questa, la tanta agognata libertà. Per entrambe le donne è l’occasione per vivere pienamente e concretamente in un mondo sempre più sterile e privo di senso e significato. Guilty of Romance però mostra anche e soprattutto il lato oscuro, ossia quando l’illusione (o anche l’utopia) si disvela e si esprime nella sua più violenta e delirante forma. Ricordandoci che un corpo può anche essere dominato, prevaricato, fatto a pezzi.

(Francesco Belliti)

A cura di Emanuele Di Nicola e Giorgia De Carolis