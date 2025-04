Il 17 marzo è approdato nelle sale italiane Eyes Everywhere, docufilm con il noto regista Christopher Lambert che approfondisce l’attualissimo tema dell’intelligenza artificiale. Diretta da Simona Calo, la pellicola offre una visione dell’AI che non funge da solo strumento economico ma da elemento che permea la società stessa. Il lungometraggio si basa su scene di finzione, ma anche interviste di esperti del settore che indagano sulla questione con accesi dibattiti sul tema.

La trama si incentra su una città futuristica in cui ogni aspetto è funzionante tramite la tecnologia avanzata. In seguito a un blackout di origine sconosciuta trasporti, sicurezza e sanità smettono di funzionare, mettendo in pericolo la vita di milioni di persone. La protagonista Jodie, ispettrice di polizia interpretata da Francesca Inaudi, deve indagare sull’accaduto per inchiodare chi c’è dietro la manomissione dell’intera rete che gestisce la città.

Eyes Everywhere esplora le paure più profonde legate all’intelligenza artificiale che può essere vista come un pericolo o come una risorsa. Il docufilm di Lambert non offre un giudizio, ma invita a riflettere sui possibili limiti che la tecnologia avanzata potrebbe superare con un uso spregiudicato delle sue potenzialità. La vera e propria “guerra” contro la AI è iniziata nel 2023 quando i membri del sindacato statunitense degli sceneggiatori hanno deciso di scioperare per 148 giorni, con l’obiettivo di tutelare il lavoro degli autori di Hollywood dall’intelligenza artificiale. “È interessante che gli scioperi di Hollywood siano diventati l’esempio più importante della resistenza dei lavoratori all’AI nel 2023“, ha affermato lo scrittore Brian Merchant. Gli sceneggiatori sono stati i primi a subire le conseguenze dell’uso errato del progresso.

La paura dell’uomo verso la macchina è un tema da sempre esplorato in ambito cinematografico. In Odissea nello spazio, l’intelligenza artificiale rappresenta l’antagonista principale del film. Kubrick con il suo genio aveva già messo in luce la capacità della tecnologia avanzata di sviluppare volontà, percezioni ed esperienze quasi umane con decisioni prese indipendentemente dal suo creatore.

Sebbene Eyes Everywhere da un lato evidenzia i pericoli dell’AI, dall’altro invita lo spettatore a riflettere sulle sue potenzialità e le possibili applicazioni nell’immediato futuro. Attualmente la tecnologia avanzata ha già migliorato la qualità della vita. Basti pensare ai vantaggi ottenuti in ambito sanitario con sistemi sempre più all’avanguardia che aiutano i medici ad elaborare diagnosi più veloci e precise, per finire all’intrattenimento digitale.

Un esempio curioso è il modo in cui l’intelligenza artificiale è stata integrata nei giochi digitali per creare esperienze più dinamiche. Tra le applicazioni più strutturate spiccano le scommesse virtuali, in cui l’AI genera eventi sportivi simulati, con animazioni realistiche, cronache automatizzate e scenari imprevedibili basati su modelli statistici. Queste soluzioni non solo rendono il gioco più immersivo, ma testimoniano come la tecnologia stia trasformando anche il settore dell’intrattenimento interattivo, ridefinendo il confine tra simulazione e realtà.

L’intelligenza artificiale è, dunque, un pericolo o una risorsa? Il recente docufilm di Christopher Lambert non dà risposte, ma invita lo spettatore a porsi le giuste domande: il futuro è nelle vostre mani. Macchine come alleate o come nemiche? Sin dove vi spingerete per rendere la vostra vita più comoda e facile?