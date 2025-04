Fabrizio Eleuteri: nel segno della passione

Più che un’intervista istituzionale, ingessata, con Fabrizio Eleuteri abbiamo fatto una chiacchierata molto informale, molto diretta, che sarebbe stato impossibile trascrivere rendendo il libero movimento del parlato, con tutte le divagazioni che ci hanno portato a toccare le comuni passioni e le idee condivise sul cinema del passato e del presente. Nonché su un certo tipo di ipocrisia imperante, dalle storture del #metoo e affini in giù. La prima cosa che ci ha tenuto a dirmi, Fabrizio, è che Nocturno è stata la sua Bibbia fin dalla più tenera età…

Intanto devi sapere che io compero Nocturno da sempre. Compio 45 anni a maggio e Nocturno lo scoprii da adolescente, perché amavo Dario Argento, la Trilogia degli animali eccetera, ma in giro non si trovava nulla su questi film, tranne che sulla vostra rivista… Quindi, figurati con quale entusiasmo vi scoprii…

Ti ringrazio, mi lusinga questo! E colgo la palla al balzo, per entrare subito in argomento, visto che m’hai citato Dario Argento. Tu risulti nel cast di Occhiali neri. Ieri mi sono rivisto il film, battendo le scene palmo a palmo, per identificarti. E lì per lì, per via della barba eccetera, avevo quasi la sensazione che tu fossi l’assassino. Poi ho controllato sui crediti e no… l’assassino, quello che lei, la protagonista, aveva fatto lavare, per via dell’odore, è Andrea Gherpelli… Vedo che qualcun altro c’è cascato con tutte le scarpe, dentro questo quiproquo…

Allora adesso ti svelo una nocturnata. Io in Occhiali neri sono… quel tizio che si vede solo in penombra con il coltello in mano…

Quello che si avvicina nel sogno a Ilenia Pastorelli!

Esattamente. Questa cosa non la sa nessuno, ma io in Occhiali neri ho fatto quello che all’epoca faceva sempre Dario Argento nei suoi film: io sono quello che uccide tutte le persone, le mani del killer che si vedono in azione, sono le mie… Cioè, sono le mani e il corpo facente funzione di Dario Argento (ride).

Pazzesco! Io l’avevo pure pensato che fossi tu la sagoma dell’assassino che si avvicina a lei di notte. Perché andavo per esclusione, altri non ci potevano essere. Ed effettivamente, su IMDB poi, controllando, ho visto che eri accreditato come Dream killer o qualcosa del genere. Dai, spiegami bene come andò questa faccenda con Dario Argento…

Dream killer: mi davano del Freddy Krueger, praticamente (ride). Allora considera che io risposi a un annuncio in cui cercavano per il film di Argento una figurazione speciale: piccole battute, nelle scene all’inizio, quando c’è l’eclissi eccetera. E così andai: «Guarda, non c’è stato tempo oggi purtroppo di girare quella scena. La facciamo settimana prossima», mi dissero. «Ok, dai ritorno settimana prossima»…

Quindi dovevi essere uno di quelli che guardano l’eclissi…

Sì, uno di quelli che sono lì col cane, col bambino, con gli specchi neri: era una figurazione speciale… Torno… guarda, sembra l’inizio di una barzelletta… torno e mi dicono: «Sì, sì, oggi la facciamo la scena, oggi la facciamo la scena. Senti, però… per il tuo ruolo, praticamente noi abbiamo già preso altre due persone. Ma aspetta, che ti facciamo parlare un attimo con Asia». Asia quel giorno non era neanche venuta. E il Maestro, proprio lui, Argento, dice: «Ma je facciamo fa qualcosa, boh… vediamo ‘n attimo…». L’aiuto regista, allora, gli fa: «Maestro, ma vogliamo fargli fare proprio le dinamiche degli omicidi, visto che l’attore non ce l’abbiamo? Cioè, se lui se la sente…»; «Se me la sento?! Ma per me è un onore!!!». Perché, nonostante abbia studiato da attore, se mi fai fare quello che faceva Dario Argento nei suoi film in prima persona, per me è una trasposizione ideale di tutto quello che ho sognato da piccolo. Cioè, io mi ricordo la mano guantata su Profondo rosso, mi ricordo le mani dell’Uccello dalle piume di cristallo… E quindi nacque questa cosa, un po’ strana, atipica per un attore, di essere in scena con le mani e con la silhouette, ma io l’ho impersonata come se fosse il ruolo più importante della mia vita. Se mi sentisse parlare una qualsiasi altra persona che non fosse Davide Pulici di Nocturno, penserebbe: «Ma questo è scemo! Cioè, non si vede, non si percepisce, come fai a vantarti di una roba del genere?». Ma per me è stata una sorta di benedizione del Maestro. Anche quando l’assassino addormenta il cane, con la mia mano che spruzza lo spray, Argento era lì accanto a me a dirigere: «Più bassa la mano, più bassa! Che stai a ‘ffa? Je stai dando da magna’?»… Lo dico a te, perché tu sai benissimo che cosa può significare, per un fan cinefilo della nostra portata, essere diretti da Dario Argento. Io sono davvero impazzito a stare più di una settimana sul set e ad agire in tutti gli omicidi che si vedono nel film. E capitò per caso, per puro caso: perché non è che cercassero un doppio, una controfigura: avvenne così, nacque sul set…

È una chicca, questa, non la sa nessuno!

Quando lo dissi a mia madre, che stavo sulla locandina del film, tutto galvanizzato – allora mia mamma era ancora in vita – , lei mi disse: «Fabri’, non lo di’ in giro, amore mio, che manco ti si vede!» (ride)

Occhiali neri, però, non era la prima cosa che facevi in cinema…

Guarda, ho fatto altre cosettine, ma sempre in passato, sempre roba piccola. Più che altro spot in televisione, anche in prima serata, anche cose importanti, però nel cinema di Dario Argento, cioè nel cinema di serie A, era la primissima volta. Avevo fatto parecchie puntate dei Cesaroni, ma davo la battuta semplicemente, come figurazione speciale. Anche se nella passione del cinema ci sto da una vita, per vocazione personale, da una famiglia che non c’entra nulla col cinema. Iniziai a comprarmi le videocassette di Alfred Hitchcock nella collana De Agostini quando avevo 13 anni…

Infatti, ho letto che sei un cultore di Hitchcock…

Sì, ero malatissimo di Sir Alfred Joseph. Non so perché, ma iniziai proprio a interessarmi al suo cinema. Ripeto che avevo 12, 13 anni, e vedevo questo bianco e nero, leggevo i libricini allegati alla collezione di VHS, che ti spiegavano, per dire, come la scena di Psycho, una delle più famose, venne girata in una settimana. Apprendevo inquadratura per inquadratura come riuscirono a realizzarla, in un capolavoro di tecnica; e come poi la censura la bocciò, perché troppo violenta. Hitchcock, incazzatissimo, non tocca nulla, gliela rimanda così, dieci giorni dopo, e loro la approvano… Impazzivo anche vedendo Bud Spencer e Terence Hill, da piccolo. E chiedevo a mamma: «Ma loro fanno questo nella vita? Come funziona? Chi fa l’attore viene pagato o paga lui?». E mia madre che mi spiegava: «C’è tutta una preparazione per fare una cosa del genere. Vieni pagato, ti danno dei copioni e tu li interpreti». Mi spalancò la porta su questo mondo. Dicevo: «Ma devi essere uno dei pochi eletti per fare una roba del genere!»; «Sì, è difficile, non è affatto semplice. Però, lavorando con dedizione puoi arrivare anche a toglierti delle soddisfazioni«». E io, credimi, nel mio piccolissimo percorso ho avuto soddisfazioni… A lungo mi sono mosso senza agganci e solo adesso mi accompagna un’agenzia, adesso solo ho conosciuto Riccardo Ciccarese… Tra l’altro, ti manda i suoi saluti Luigi Tenzi, detto Gigi, che io ho avuto nella mia trasmissione di Malati di cinema, su Radio Roma Capitale, per due anni come ospite fisso.

Eh certo, lo conosco bene, lui si occupa dei nostri social…

Intervistavamo persone, puntata per puntata… non lo so, c’era una puntata su Indiana Jones e il tempio maledetto, o su Ritorno al futuro, su Rocky IV, e ogni volta ci andavamo a beccare o il doppiatore o comunque qualcuno collegato al tema centrale di quella puntata. Quindi, la mia affezione per il cinema inizia con Hitchcock, si espande con Sergio Leone… poi mi buttai a studiare il cinema di Alberto Sordi eccetera. Ero un bambino stracurioso di ‘sta roba. Mi disegnavo le locandine… molto nerd, molto molto nerdone. E mia madre che si chiedeva: «Ma questo bambino non è un po’ troppo in fissa con l’horror? Ma com’è possibile?». I primi Dylan Dog, che mi comperavo di nascosto, me li faceva riportare perché diceva: «No, sono troppo violenti, non mi piacciono…». Comunque, io di cose importanti che si possano definire tali, le ho fatte solo nell’ultimo periodo, grazie alla partecipazione in Vita da Carlo…

Molto divertente, Vita da Carlo, adesso è arrivato alla terza stagione…

Carina, sì, divertente. Poi lui, Carlo Verdone, vabbè, simpaticissimo: ti racconta questi episodi del set di Borotalco e degli altri film, un po’ come dice che a sua volta faceva Sergio Leone sui suoi set. Verdone ha raccolto una sorta di eredità artistica da Leone, anche se là parliamo, secondo me, di un intoccabile. E quindi io, con i miei piccoli sforzi, da solo, andando a rovistare, a cercare il più possibile casting eccetera, mi presentavo alle audizioni e riuscivo a ritagliarmi degli spazietti. Ovviamente, su cento porte 99 le trovavo chiuse. Ma tu la storia la conosci…

Nel 2021 sei in un episodio della serie tv tedesca Kreuzfahrt ins Glück…

Sì, questo è il format che poi comprò anche la Rai in Italia, traducendolo con Crociere di nozze. Ambientarono una puntata in Toscana, nella Val d’Orcia e fecero la solita cosa su casting, in Internet. Mandai una mia presentazione, in tedesco, non più di 35 secondi. Mi inviarono la parte, qualche battuta, così io la interpretai al meglio delle mie possibilità: piacqui e andai per una decina di giorni in Toscana, Trattato come un divo, devo dire: mi venivano a prendere dall’albergo, «Preferisci mangiare questo o quell’altro?», mi chiedevano portandomi al ristorante…

Era tutta tedesca, la produzione, non c’erano italiani di mezzo?

No, c’era solo un intermediario, siciliano, che non stava neanche lì tutto il tempo sul set, ma era quello che aveva il collegamento con gli alberghi e per le location. Io interpretavo uno chauffeur che si innamora, corrisposto, di una delle attrici di questa soap opera tedesca. Ma ogni puntata era a sé, quindi in quella in Toscana vediamo un inizio e una fine, nella puntata a Innsbruck vediamo un altro inizio e fine perché intervengono altri personaggi. Tagliarono anche due scene, molto, molto carine, perché io ero presente in parecchi pezzetti della puntata. Per la pulizia dell’audio ci facevano ridare le battute in separata sede, solo col microfono. La trasmisero su un canale tedesco, sotto Natale, il 24, 25 e 26 dicembre. In Italia la acquisirono pochi mesi dopo, tipo in estate, e la mandarono sulla Rai. Qualcuno mi telefonò per dirmi: «Fabrizio, ma hai fatto Crociere di nozze?» (ride). Io ancora non sapevo del titolo tradotto e mi doppiò uno della Rai… Infatti quando l’ho visto, ho pensato: «Porca miseria, a saperlo, magari avrei studiato anche un pochino per mettere le battute come doppiaggio». Cosa che dovrò fare per il film che ho avuto la fortuna di girare con Kevin Spacey ed Eric Roberts, The Contract. Adesso lo presenteranno fuori concorso a Cannes…

Ma di The Contract c’è stata anche un’anteprima, ho visto, a un Festival cinematografico al Cairo…

C’è stata un’anteprima, sì, al Cairo. Massimiliano Caroletti mi ha detto che è il Primo Festival africano!». Arrivammo là, facemmo questo red carpet molto carino, poi venne anche Il Messaggero, con Rossella Fabiani, a scrivere il pezzo. Insomma, è stata una cosa molto simpatica.

Che storia è The Contract? Mi pare di avere capito che c’è di mezzo il diavolo…

C’è di mezzo il diavolo, sì. The Contract, secondo me, è ispirato tantissimo a Angel Heart, ascensore per l’inferno, con De Niro, Mickey Rourke… C’ho rivisto proprio tantissimo in The Contract. Infatti quando ho letto la sceneggiatura, scritta tra l’altro da Eva Henger, parlai con suo marito, con Caroletti, e glielo dissi: «Questo è Angel Heart…»; «Ma guarda, non credere – mi disse – un po’ è Angel Hearth, un po’ L’avvocato del diavolo». Comunque è un thriller, molto parlato, molto psicologico. Seconda volta che Eric Robert fa il protagonista del film, lui che solitamente è un comprimario. Alla sua cinquecentoquarantacinquesima pellicola… lui diceva sul set un numero esorbitante di questo genere… interpreta il giornalista protagonista, che si trova a indagare su un delitto, quindi riesce, anche con delle vecchie amicizie, a entrare sul luogo del crimine e a investigare su una morte un po’ particolare, un po’ strana, che riguarda il suo lavoro. Riesce quindi a trovare più spazio all’interno del proprio tg. Perché è un giornalista di un’emittente conosciuta, che ha dei piani alti abbastanza inaccessibili, ma lui si fa strada indagando su questo primo delitto. Ripeto: è un thriller molto parlato, molto psicologico: questo giornalista interroga prima un prete, poi una donna di strada e la vicenda si sviluppa da questo. Succede che lui va man mano avanti in queste sue interviste, comincia a dar fastidio e la gente intorno, intanto, muore. E poi subentrano anche dei flashback…

Kevin Spacey, quale ruolo ha nella storia?

Spacey ha registrato la prima settimana di set ma chiaramente poi, con il montaggio, noi lo vediamo per tutto il film. Interpreta un paziente, ospite all’interno di una clinica ed è subito chiarito il fatto che lui lì non viene trattenuto, potrebbe andar via in qualsiasi momento. E dà delle indicazioni, come faceva Hannibal Lecter a Clarice Starling, sull’azione di questo ipotetico serial killer. Si va un po’ sulla falsariga di quel tipo di interazione, tra Spacey e il giornalista. Il montaggio che io ho visto al Festival del Cairo è stato però poi risistemato in America, così m’ha raccontato Caroletti e mi ha detto che sono stati asciugati diversi dialoghi, per velocizzare il ritmo. So che anche le musiche sono state modificate. Il montaggio definitivo si vedrà a Cannes. Secondo me, il team vale. In Italia non so la fortuna che avrà, per il discorso che la penna è di Eva Henger, quindi non vorrei che lo si accogliesse in maniera scettica… Poi, se piacerà o no, è un altro tipo di discorso. Comunque, sono curiosissimo di vedere il nuovo montaggio che hanno approntato.

Il regista è Massimo Paolucci, con il quale avevi già lavorato…

Sì, avevo fatto un personaggio, Joe, in Soldato sotto la luna, dove avevo una scena forte con Daniela Fazzolari che è la protagonista del film. Interpretavo un usuraio, che è Joe, il quale coglie l’occasione al balzo quando la donna, squattrinata, ex dipendente dall’alcol, viene a chiedermi un nuovo prestito. Joe ne approfitta per dirle: «Ok, però come anticipo mi dai anche un tuo appuntamento al buio…», se la porta dentro una sala di biliardo eccetera eccetera. Abbastanza forte come personaggio e come situazione…

Il film non sono riuscito a vederlo…

Stava su Prime fino a tre mesi fa, adesso l’hanno tolto. Era un thriller anche quello. Nel cast c’era Daniel McVicar, quello di Beautiful, c’era Tomas Arana…

Ma c’era pure Abel Ferrara, o sbaglio?

Bravo. Abel Ferrara, che sarebbe una sorta di MacGuffin, nel senso che è quello intorno al quale si muove la storia di un’eredità, che entra nelle tasche e nei possedimenti della nipote, appunto Daniela Fazzolari. Lei eredita dal nonno defunto anche un manoscritto che non è stato mai pubblicato e non si capisce il perché. Un manoscritto dal titolo Soldato sotto la luna, del quale manca una parte e sul quale è costruita una vicenda che affonda in un mistero legato alla Seconda guerra Mondiale. Un film dai ritmi lenti e per apprezzarlo devi essere stra-appassionato del genere thriller.

Tornando a The Contract, anche Vincent Spano era della partita…

Guarda, questo era il grande sogno di Massimiliano Caroletti, di riuscire a riunire dei mostri sacri in un cast e c’è riuscito! Dopo avere liquidato anche i produttori che all’inizio stavano con lui ma che poi hanno storto il naso e se ne sono andati, è riuscito a far firmare Kevin Spacey ed Eric Roberts. E ha portato anche Vincent Spano, che era il pretendente al matrimonio di Oscar, un fidanzato per due figlie, quello con gli occhialini che voleva sposare Marisa Tomei. Ha messo loro tre, e ha messo Jane Alexander, che era la cattiva di Elisa di Rivombrosa di Cinzia Th Torrini…

La conosco bene, Jane Alexander, tra l’altro lei è la figlia di un famosissimo doppiatore e adattatore inglese, Nick Alexander…

Bravissimo doppiatore, il grande Alexander… infatti quando andammo in sala doppiaggio, seguiti da Fiamma Izzo, con Luca Ward e Roberto Pedicini, che è la voce ufficiale di Kevin Spacey, erano tutti gasati che arrivasse Jane… «Ma noi abbiamo conosciuto tuo padre, abbiamo lavorato trent’anni insieme!». Lei era emozionata…

Tu che rapporto hai con il doppiaggio, Fabrizio?

Da innamorato, esattamente come sono innamorato del cinema, ma mi rendo conto che essere doppiatore è una cosa forse più complicata dell’essere semplicemente attore, perché lì non hai solo la responsabilità di dire: «Ok, c’è la mia faccia, con la mia interpretazione, se piace bene, se non piace no». Hai una doppia responsabilità. Perché, magari ho il viso di Davide Pulici, che è un attore che ha studiato l’accento texano e ha fatto una localizzazione perfetta del proprio personaggio. E, io, lì, nella sala buia, devo restituirgli quello che lui con tantissimi sforzi è riuscito a portare sul grande schermo e con la mia “vocetta” dovrei riuscire a dare le stesse intenzioni che lui ha preparato… Quindi è un po’ come se tu andassi a vedere un concerto di Eric Clapton e a lui staccano la chitarra e tu strimpelli e dici «Adesso vi faccio sentire Eric Clapton doppiato!». Il doppiaggio è un’arte e la grande tradizione dei doppiatori italiani ce lo insegna.

Parliamo di Amici per la pelle…

Con la regia di Pierluigi Di Lallo: anche lì, vinco un provino, così, eccetera. Protagonista Filippo Laganà e con Massimo Ghini, col quale mi ritrovo sul set per la quindicesima volta, perché con lui ho sempre fatto mini-particine, e interpreto un regista teatrale che aveva quattro pose, ma poi nel film ne rimangono solo due. Ho poco da dire, nel senso che sono lì sulla scena con Massimo Ghini, che fa Laganà vestito da soldato romano, lo contattano da un ospedale, perché è accaduta una certa situazione, e io lo accompagno. Lì non si sono neanche disturbati di darmi il nome di un altro personaggio. Ghini dice: «C’è Fabrizio che mi ha accompagnato…». Quindi ho solo queste due apparizioni nel film. Sul set conobbi Nancy Brilli, persona carinissima, e c’era anche Milena Miconi, nel cast. Con Ghini avevo fatto anche una cosa di Pappi Corsicato, nella serie Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci. Ero la guardia del corpo di Massimo Ghini, ma ho solo due battute in tutto. Pappi mi disse: «Fabrizio, qua il personaggio va a crescere nella seconda serie. Adesso vediamo…». Lo stesso Pappi che mi aveva richiamato per un ruolo nella serie Netflix con Monica Guerritore, Inganno. Feci il provino: «Sì, il viso c’è, però io volevo dare un’altra intenzione al personaggio…». Poi non l’ha più inserito, nel senso che era previsto all’interno di questa miniserie televisiva, ma forse Pappi non era convinto della bontà del personaggio eccetera, e alla fine l’ha proprio tolto.

Tu ci hai lavorato con Monica Guerritore, in Vita da Carlo…

Madonna, lei è pazzesca! Avevo fatto una piccola parte già nella seconda stagione di Vita da Carlo: appaio dietro a un giornale e dico a Monica Guerritore: «Ma sì, tesoro vai…», perché c’è Carlo Verdone che la pressa per andare a un’anteprima ma lei fa: «No, guarda, mi vedo con un chirurgo…» e io sarei quel chirurgo, Riccardo, e le replico: «No, no, ma tesoro vai, scherzi ?». Mi richiamarono dopo tot mesi, dicendomi che c’era uno sviluppo del personaggio di Riccardo, se mi andava. Certo che sì! Quindi è nata proprio così la mia partecipazione alla terza stagione. E Monica sul set era, tipo: «Fabri, adesso ti faccio dire io un’altra battuta, andiamo a parlare con Valerio Vestoso e con Carlo Verdone, perché secondo me qua tu devi dire un’altra cosa, perché sennò è scarica, qua, la parte…”. Poi ti racconto questa, che secondo me è una chicca clamorosa. Danno il ciak, motore, eccetera. Monica Guerritore, a un certo punto, dice una cosa e interviene subito dopo Stefania Rocca. Monica si morde la bocca mentre parla Stefania Rocca e fa: «Scusami, è colpa mia. Non ho caricato bene la situazione per farti arrivare con la tensione giusta». Ce la siamo guardata tutti come se fosse un esemplare di artista che ormai non c’è più da tipo trent’anni, che non si è più riprodotto. Ma lì vedi il teatro, lì vedi la generosità di un’artista che preferisce andare lei in ombra, ma lasciarti con l’occhio di bue sparato addosso a te. Perché dice «Se io non consumo bene la mia battuta, tu non puoi essere bene accolta dal pubblico, perché sono io che te ne ho tolta parte”. Ma ha dei suoi ragionamenti interni da grandissima artista! Lì sul set, rimanemmo tutti a bocca aperta. E non so quanti siano stati in grado di coglierne la grandezza. Poi io la contattai tramite la produzione di Citofonare Rai due…

Ecco, Citofonare Rai due ti ha dato un bel lancio, no?

Detto tra noi, si è no… Nel senso che è una trasmissione nazionale, che va dalle 10:15 fino alle 13:30 di ogni santa domenica, un programma simpatico e divertente, con una buona audience. Però, mi aspettavo da questa cosa che fossi, non so… più riconducibile e riconoscibile. Nonostante io faccia un po’ la parte della spalla di Gene Gnocchi, e qualche volta mi facciano lanciare il servizio…

Beh, ma vedendo in rete, m’ero fatto l’idea che sia una trasmissione molto popolare…

Per quello sì… ma sai che succede? Quando vado a fare un provino per, che ne so, adesso mi viene La resurrezione di Cristo di Mel Gibson, che ancora devo andare a fare… tu senti il dietro le quinte, e mi è capitato più di una volta di sentire: «Ma chi è ‘sto Eleuteri, che sta a ffa’?»; «Ma è er cameriere che sta a Citofonare Rai Due dalla Perego… » (ride). E un piccolo te, lì, muore… (ride). Noi abbiamo ancora questa faccenda atavica, che se fai televisione e poi fai cinema, quindi sei un “attore pentito” o comunque ti è capitata quell’occasione per andare avanti… perché lo sai, il lavoro per noi è sempre una cosa che oggi c’è e domani e dopodomani no… Quindi sono anche occasioni che tu prendi per rimanere in scia, no? Però viene un po’ guardata con scetticismo da fuori: «Questo fa televisione, che c’entra col mondo del cinema?». Un po’ ti arriva ‘sta roba, eh…

Invece c’è una cosa che mi incuriosisce molto: stavo guardando la tua pagina Facebook, e ho visto che tu fai anche i fotoromanzi…

Ah sì, che figata!

Una volta i fotoromanzi davano una popolarità incredibile e li facevano veramente tutti, anche grandi attori e attrici…

Erano dei film veri e propri su carta. Quindi la gente vedeva questi attori, si leggeva queste battute e sognava grazie a grandissime storie struggenti, di amori che non riescono a consumarsi, perché una è sposata, l’altro non può lasciare la moglie eccetera. Ho raccolto anche questa eredità: ormai li faccio da un paio di anni e nell’ultimo anche anche per una produzione francese, per una rivista che si chiama Nous deux, Noi due. C’è gente che mi dice: «Ma ancora fai i fotoromanzi?». Ma, ti giuro, erano una cosa che fin da piccolo, mi aveva sempre affascinato, queste espressioni, queste didascalie… Sì, magari adesso vengono consisderati come qualcosa di trash, no? Chi li vede per la prima volta, potrebbe dirti: «Ma che so’ ‘ste trashate?», per via delle storielle che, essendo fotografiche, sono statiche, le espressioni e gli sguardi basiti. Cioè, volendo, uno ci può pure ridacchiare sopra, però, secondo me, un attore che si voglia definire tale… a parte la gavetta che devi fare e devi consumare begli anni sul set, prima di poter dire “posso preparare un personaggio”… secondo me deve sperimentare, calcando diversi palcoscenici. Io penso: «Ok, in maniera molto, molto umile, posso fare la controfigura di una roba. Sono fortunato e ho fatto la mano di Dario Argento negli omicidi. Ho prestato il mio volto a qualche fotoromanzo, per vedere se potevo esprimermi anche là. Vado in sala doppiaggio, per provare a vedere se la mia voce accanto a un colosso come Roberto Pedicini regge ed è credibile». Secondo me, nell’epoca in cui gli attori escono dal Grande Fratello o da Temptation Island, è già qualcosa… Oggi c’è la cultura di arrivare prima di studiare. Ci sono tantissimi attori molto più preparati di me, che magari non hanno avuto la fortuna che ho avuto io, le opportunità che ho avuto io. Quali sono gli attori che adesso mi fanno emozionare? Un Elio Germano, un Luca Marinelli, perché vedi la loro preparazione nei ruoli; poi possono piacere o non piacere, però sono attori che si vede che hanno studiato. Per il resto, io noto tanta, tanta approssimazione.

Questo è il problema fondamentale, come dicevi tu, nel momento in cui si ingaggiano, come attori, i residui del Grande Fratello o altri scappati di casa del genere…

Eh sì, vai a mortificare un po’ tutta quella che è la nostra situazione, che già non è brillante. Perché parliamo di crisi del cinema, ma da quanti anni ormai si parla di crisi del cinema italiano?

C’è quindi ancora un pubblico che segue i fotoromanzi?

Io parlo con la produzione di Grand Hotel, quando vado a scattare, e chiedo, da curioso: «Ma ragazzi, come performiamo adesso?». Chiaramente non si può parlare delle cifre degli anni Settanta e Ottanta, ma mi dicono che esiste comunque uno zoccolo duro di lettori molto fedeli nel tempo, che seguono i nostri fotoromanzi: ce ne sono due su ogni numero di Grand Hotel, che esce il venerdì. Paradossalmente, per quanto adesso il cartaceo stia man mano declinando, Grand Hotel regge, ancora piace e forse ci sono ancora dei sognatori che dalle pagine fanno emergere questi ologrammi di personaggi che vedono raccontare le loro storie e ne rimangono ancora affascinati.

Kevin Spacey alle spalle ha avuto tutti questi casini, tutte queste beghe che sappiamo: lui com’era sul set di The Contract?

Pensa che io l’avevo già incontrato una volta allo stadio Olimpico: era lì in grandissimo segreto, quando ancora il bubbone doveva scoppiare, quello di Hollywood. Era andato a vedere la prima Roma americana e lo incontrai fuori dallo stadio dei Marmi. Aveva la visiera abbassata, l’occhiale Ray-ban, scuro. Gli dissi: «Mister Kevin Spacey, la voglio un attimo disturbare perché le voglio chiedere una cosa…» e lui fu carinissimo e super-disponibile all’epoca. Sul set di The Contract, era investito da un’aura che tu puoi immaginare: arriva Mister Kevin Spacey, duplice premio Oscar, quindi tutti zitti, tutti pronti, il suo entourage lì intorno, con le valigette, le cose, eccetera. Ci ha confessato, a me e al produttore Caroletti, che lui si muove con una squadra di addetti, che si studiano il personaggio e che insieme a lui rintracciano, nella battuta, qual è il momento di salire, di scendere o di fare il silenzio; di dare quella battuta in un certo modo, “soffiata” in un momento o alterata nell’altro o ricambiando il tono ascensionale nell’altra ancora. Mette dei segnetti sotto alla battuta, il triangolo se deve alzare la voce, un quadrato se la deve abbassare… mi sono rimaste impresse, queste note. Aveva anche un asterisco ma non ricordo perché lo utilizzava. Quindi aveva il suo copione, con sotto questi segnalini. Quando si batte il ciak, il sorrisetto suo, furbetto, maliziosetto che ha quasi sempre, scompare. E va poi dritto… a volte l’ho sentito cambiare una battuta o un’altra, ma va dritto dritto fino alla fine. Vedi in azione uno, forse, dei più grandi attori che ci siano al momento. Poi, riguardo tutto quello che è accaduto e che lo ha coinvolto, io mi sono fatto un’opinione personale, e penso sia vero, da quello che ho percepito… Però se c’è un gigante come Kevin Spacey, succhiamocela la sua arte, perché è talmente bravo che… come fai a perdere otto anni del suo periodo migliore? Perché ce lo siamo perso da House of Cards fino ad oggi… Finalmente vedo un attore, vedo recitare un attore. E lì strabuzzi gli occhi e capisci: «Posso imparare dai grandi direttamente!». Kevin Spacey, com’è sul set, è l’uomo più semplice della Terra, esattamente come Eric Roberts, che viene da me prima di una scena e mi dice: «Ehi, amico, ma tu come la volevi fare questa?». Gli dissi: «Guarda Eric, io avevo in mente di fare così, così e così»; «Ma che ne pensi, invece, se tu mentre arrivi mi guardi prima così, poi fai colà e ce la portiamo a casa in questo modo? Può funzionare secondo te?». Cioè, uno che ha fatto cinquecento film più di te, che ti chiede il parere su una scena! Questa è l’umiltà dei grandi. Ti arriva, invece, adesso, il coglionazzo di Temptation Island col mento altissimo che dice: «Ah, io ho fatto Temptation Island, adesso faccio il film!». Ma non sei neanche il tallone sporco, di Eric Roberts! (ride).

Quali sono i progetti all’orizzonte? Mi hai detto che stai comunque facendo casting eccetera?

Secondo me, la vita è fatta a cicli, nel senso che devi essere anche un po’ pronto ad accettare i cambiamenti. Quindi, se non ti arriva la parte del cinema, ma stai lavorando molto sugli spot, ben vengano gli spot. Io non mi vergogno di dire che è un periodo fortunato per quanto riguarda la produzione degli spot. Vado quasi sempre in opzione, che vuol dire che il cliente t’ha visto e su cinque, a livello europeo, sei piaciuto. Poi magari non vai in gol perché non sei l’ultimo che prendono. Questo mi era capitato anche per un ruolo di Emily in Paris, la seconda stagione, di arrivare in pole position… che poi sono andato a vedere l’altro attore che era stato scelto, ed era Raoul Bova. Quindi arrivi al ruolo col signor Raoul Bova: «Non sono stato preso… e grazie al ciufolo!». Però ti gongoli anche un po’: «Cavolo, se mi ha battuto Raoul Bova, vuol dire che proprio non sono stato malaccio, nel senso che ero anche spendibile per la parte americana!». Per ciò che riguarda gli spot, ultimamente ho fatto quello dell’olio Monini, sono stato il volto della campagna della vendita dei titoli del ministero Economia e Finanza, e, ancora, lo spot con Gabriele Muccino per Fineco. Ne ho fatti parecchi nell’ultimo anno, meno i provini di cinema. Quelli che sono arrivati, internazionali e in lingua inglese, non sono andati bene, ma non fa notizia questo, perché lo sappiamo che è quasi sempre così.

Però mi pare di capire che tu sei un entusiasta. Non sei uno di quelli che si piangono addosso…

Io nutro oggi quella stessa passione che avevo da bambino. Sono fortunato a poter dire che sto facendo una cosa che mi piace. Fortunatamente, le mie finanze non dipendono totalmente dal cinema. Perché, poi, se sei un attore italiano della fascia mia, medio-bassa, diciamo, non hai la fortuna di poter dire “Adesso sto su questo set, adesso sto su un’altro”. E nemmeno puoi fare la comparsa, perché se sei comparsa, vieni ghettizzato come tale. Ho un centro sportivo, dove faccio giocare le persone con dei tornei, con la scuola calcio, ce l’ho io in gestione e quello mi dà il sostentamento, mi dà quello che mi serve, a me e per la mia famiglia, per la mia seconda figlia che sta arrivando. Quindi, non subisco una pressione negativa e forse è per questo che sono più entusiasta di qualsiasi altro attore, nel senso che me la vivo più serenamente. Adesso sto coltivando questa cosa della televisione, che è un “nuovo amore”. Che è totalmente contrapposto al cinema, perché se nel cinema non devi mai far accorgere lo spettatore che c’è una macchina da presa, videocamera, in tv, invece, devi guardare sempre e solo dentro la telecamera, quindi le prime volte sei spiazzato, è un approccio completamente diverso. È un po’ disorientante, un po’ stonato all’inizio. Ma è una cosa del tutto nuova, e divertente, perché anche lì c’è un copione, ma c’è anche tantissima improvvisazione, anche nelle dirette. Sì, è un nuovo modo di giocare, è un incentivo. Se la strada del cinema è tortuosa, lo è sicuramente anche quella della tv.. ma mi piace sfidarmi costantemente e vedere dove mi porta la mia determinazione, accompagnata da uno studio costante… Anche così ci si allunga la vita!