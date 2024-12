La satira visionaria e commovente di Sonja Prosenc, in anteprima Italiana al Trieste Film Festival

Family Therapy: dal Tribeca in Italia

La vita di una famiglia apparentemente perfetta viene messa a soqquadro dall’arrivo di un giovane estraneo, che mette a nudo le paure, i difetti, i sogni nascosti e svela le loro profonde relazioni disfunzionali.

Dopo il brillante successo al Tribeca, approda anche in Italia distribuito da Emerafilm Family Therapy di Sonja Prosenc: satira visionaria e commovente che mette a nudo la vita di una famiglia apparentemente perfetta messa a soqquadro dall’arrivo di un giovane estraneo, Julien (Aliocha Schneider). L’iperprotettività soffocante della madre Olivia (Katarina Stegnar) nei confronti della figlia Agata (Mila Bezjak), l’evasione del padre Aleksander (Mirko Mandić) alimentata dai sogni di compiere viaggi nello spazio e il segreto nascosto sotto la parrucca di Agata. Una produzione di Monoo (Slovenia), in coproduzione con Incipit Film (Italia), Incitus Film (Norvegia), Living Pictures (Serbia) e Wolfgang&Dolly (Croazia). La colonna sonora è firmata dal duo Silence (Primož Hladnik, Boris Benko). A fianco al Tribeca, il film è stato selezionato dalla Slovenia per la sua partecipazione agli Oscar 2025 ed è di recente reduce dalla vittoria del premio CICAE al Sarajevo Film Festival.

Il film ruota attorno a una famiglia slovena “nouveau riche” che vive in una casa di vetro, ostentando fredda superiorità. Un giovane estraneo arriva in casa della famiglia, sconvolgendo il delicato equilibrio delle dinamiche familiari e rivelando un mondo caotico e le loro relazioni disfunzionali, apparentemente ben nascoste: l’iperprotettività soffocante della madre Olivia nei confronti della figlia Agata, l’evasione del padre Aleksander alimentata dai sogni di compiere viaggi nello spazio con la famiglia e il segreto nascosto sotto la parrucca di Agata.

Family Therapy indaga così le ragioni che stanno dietro alle scelte dei protagonisti: quattro individui di differenti età e personalità di cui tre, a diverso titolo, si stanno più o meno consapevolmente isolando dal mondo esterno. Lo fanno per preservare il loro fragile equilibrio o, invece, la loro apparente indifferenza verso il mondo circostante è un sintomo appreso che riguarda problemi sociali più ampi?

Il film è stato girato quasi totalmente in Friuli Venezia Giulia, dove ha ottenuto il sostegno da parte del Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e della Friuli Venezia Giulia Film Commission PromoTurismoFVG. Sempre in Italia, il film è stato supportato anche dal MiC. Family Therapy ha poi ottenuto il supporto dallo Slovenian Film Centre, VIBA, RTV Slovenia, Film Center Serbia, Filmcraft Rogaland, Mediefondet Zepyr, Filmcamp, Centro Audiovisivo Croato.