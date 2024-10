Fantafestival 2024

Fantafestival, il più longevo evento italiano dedicato al cinema e alla cultura horror, del fantastico e della fantascienza, ha ufficializzato date e location della 44esima edizione.

Lo storico festival romano si svolgerà da mercoledì 27 novembre a domenica 1 dicembre presso Spazio Scena (Spazio Cinema Eventi e Nuove Arti della Regione Lazio), in Via degli Orti d’Alibert 1/c, a Roma.

Cinque giorni di cinema, libri, fumetti e cultura del fantastico che vedranno l’assegnazione, durante la serata di chiusura, degli ambiti Pipistrelli d’Oro al Miglior Cortometraggio Internazionale e al Miglior Lungometraggio Internazionale.

Il comitato direttivo del Fantafestival è inoltre felice di annunciare il rinnovo della preziosa collaborazione con Bugs Comics, giovane ma già affermata casa editrice nata nel 2015. Il network Bugs Comics abbraccia a 360 gradi tutti gli aspetti del fumetto italiano, da una solida didattica che nasce in seno alla casa editrice, fino alla pubblicazione di fumetti in edicola, libreria e fumetteria.

La casa editrice romana, già partner del festival nel 2018, torna a realizzare il poster dell’edizione 2024 grazie ai pennelli di uno dei disegnatori del suo staff creativo: Federico Perrone, autore per Bugs dei disegni per le serie “Racconti dal Derryleng”, “Galdor” e “Samuel Stern – Il Canto di Natale”.

Il poster della 44esima edizione del Fantafestival trasforma, in maniera pop e ironica, l’ipotetica grafica pubblicitaria di un prodotto alimentare, nello spot della perfetta prima colazione per le appassionate e gli appassionati di horror e di fantascienza. La scatola su cui campeggia l’iconico logo del pipistrello contiene creature immaginarie, mostri abominevoli e robot con cui il festival proverà a saziare la fame di fantastico del proprio pubblico. Dopotutto, la colazione è il pasto più importante e mostruoso della giornata!

Tantissimi gli eventi, i cortometraggi e i film in anteprima in calendario per l’edizione 2024 della manifestazione romana, che porteranno sullo schermo di Spazio Scena il meglio delle produzioni fantastiche internazionali. Tra le novità di quest’anno, la prima giornata di festival si aprirà con l’incontro tra società di produzione e gli autori dei progetti selezionati al FantaPitch, il primo pitch dedicato al genere fantastico.

Per non perdere nessun aggiornamento sulla 44esima edizione del Fantafestival basterà rimanere sintonizzati su www.fanta-festival.it e sulle pagine Instagram e Facebook @fantafestival.

#fantafestival #fantafestival44

Federico Perrone

Classe 1998. Insert coin. Dopo aver completato gli studi del Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera, come in una campagna di “Metal Gear”, si iscrive alla triennale della scuola “Grafite”, dove aggiunge punti destrezza alle sue abilità. Poco dopo realizza la sua prima graphic novel “La fame” (Ottocervo); nel mentre lavora alle storie di raccordo degli episodi 2,3,4 e 5 dei “Racconti dal Derryleng” (Bugs Comics) e allo speciale “Heavy Bone e Zartana” (Heavy Comics). Aggiunti altri punti esperienza, lavora sul volume “Galdor” e su alcune illustrazioni di copertina in casa Bugs. Quest’anno lo si potrà leggere sul volume “Galdor 2” e sullo speciale di Natale di “Samuel Stern” (Bugs Comics).

Fantafestival

Nasce nel 1981, erede delle esperienze di alcuni appassionati di cinema fantastico che erano stati parte del risveglio di interesse per il genere registrato nella seconda metà degli anni ’70. In particolare il festival è la diretta derivazione delle rassegne nazionali di cinema di fantascienza organizzate per il circuito “Italnoleggio” negli anni ’74-’77 e delle grandi kermesse di cinema fantastico con le quali il Cineclub Tevere di Roma connotò la propria programmazione a partire dal ’75.

Iniziato al cinema Clodio di Roma e poi passato, negli anni, come sede principale al complesso Capranica–Capranichetta, al Barberini, al Quattro Fontane, al Savoy e al Nuovo Cinema Aquila, il festival si è sempre caratterizzato per il taglio popolare, aperto verso il grande pubblico degli appassionati. In alcune occasioni è stato esportato anche in altre grandi città italiane, con contemporanee a Milano, Ravenna, Napoli, Verona e Genova. Grazie alle numerose collaborazioni internazionali, nel 1986 è tra i soci fondatori della European Fantastic Film Festivals Federation, fortemente voluta dal Fantafestival e realizzata insieme ai festival di Bruxelles, di Sitges (Spagna) e di Oporto (Portogallo).

Nel corso degli anni Fantafestival ha portato in Italia nomi divenuti leggendari nel cinema di genere, tra cui Vincent Price, Christopher Lee, Roger Corman, Peter Cushing, Malcom McDowell, Klaus Kinski, Robert Englund, Barbara Steele, Sam Raimi, George A. Romero e molti altri ancora.

Il festival non ha certo trascurato i cineasti italiani: il pubblico del Fantafestival ha potuto incontrare, tra gli altri, Dario Argento, Lamberto Bava, Lucio Fulci, Riccardo Freda, Antonio Margheriti, Luigi Cozzi, Ruggero Deodato.