Fantafestival 2025

Giunto alla 45esima edizione, Fantafestival, la storica kermesse romana dedicata al cinema fantastico, ha aperto ufficialmente le submission per la nuova edizione, prevista per novembre 2025. Registi, producer e autori di film, documentari e cortometraggi di genere horror, sci-fi, thriller e fantasy potranno candidare le proprie opere attraverso le piattaforme Filmfreeway [https://filmfreeway.com/Fantafestival] e Festhome [https://filmmakers.festhome.com/f/1821/], per concorrere all’assegnazione dei due “Pipistrelli d’Oro” – al Miglior Cortometraggio e al Miglior Lungometraggio.

Il Fantafestival, nato nel 1981, è il più longevo e uno dei più importanti festival italiani dedicati al cinema fantastico. Nel corso della sua lunga storia ha ospitato in Italia tutti i nomi più importanti della cinematografia fantastica mondiale: da attori cult come Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, John Carradine, Rutger Hauer, Robert Englund e Klaus Kinski, fino a registi e produttori come Roger Corman, Freddie Francis, George A. Romero, Alejandro Jodorowsky, Sam Raimi, e, fra gli italiani, Dario Argento, Lucio Fulci e Lamberto Bava.

Con la direzione di Marcello Rossi e Luca Ruocco, Fantafestival 45 vede all’interno dello staff organizzativo della manifestazione Paolo Gaudio (regista, animatore e caporedattore di InGenereCinema.com), Gilda Signoretti (redattrice di InGenereCinema.com e documentalista nel settore televisivo) e Irene Scialanca (sceneggiatrice, drammaturga, story editor e redattrice di InGenereCinema.com).

Nel comitato scientifico: Ivan Cenzi – Bizzarro Bazar (autore, esploratore del perturbante e collezionista di curiosità), Francesco Chello (content creator e collaboratore per IlCineocchio.it), Vincenzo De Divitiis (redattore di DarksideCinema.it), Riccardo Farina (redattore di DarksideCinema.it), Roberto Giacomelli (fondatore di DarksideCinema.it, programmista e selezionatore Rai4), Ludovico Lamarra (direttore di Nerdface.it e bassista Il Muro del Canto), Francesca Pizzutilo (redattrice di Nerdface.it), Orsola Trevisan (già collaboratrice del Fantafestival nelle edizioni 2013-2017 e 2024) e Giorgia Vaccarelli (redattrice di Nerdface.it).

Per rimanere informati su tutte le novità di questa edizione basterà non perdere d’occhio i canali ufficiali del festival:

• Il sito – http://www.fanta-festival.it/

• La Pagina Facebook – https://www.facebook.com/fantafestival.official/

• La Pagina Instagram – https://www.instagram.com/fantafestival/

• La nostra newsletter – https://www.fanta-festival.it/newsletter-3/

Per informazioni: [email protected]