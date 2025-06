Fantafestival 45: torna il Fantapitch e la famiglia si allarga

Dopo la calda accoglienza riscontrata durante la precedente edizione, anche per l’edizione 45 il Fantafestival invita registi, sceneggiatori e autori italiani o residenti in Italia in cerca di una produzione a partecipare al Fantapitch, il primo pitch dedicato esclusivamente al genere fantastico.

Per avere maggiori informazioni o partecipare alle selezioni, basta accedere alla piattaforma FilmFreeway [ https://filmfreeway.com/Fantafestival ].

Per iscrivere il proprio lavoro è necessario essere registrati alla piattaforma [la registrazione è gratuita]. Sono accettati pitch per lungometraggi, cortometraggi e documentari a tema fantastico [horror, fantascienza, fantasy e generi affini].

Ciascun progetto dovrà essere presentato con un pitch deck composto dal seguente materiale: sinossi [massimo 1 pagina], note sul progetto [massimo 1 pagina], scheda biografica dell’autore [massimo 1 pagina] e un moodboard fotografico o disegnato al fine di comprendere il tono dell’opera [opzionale, massimo 1 pagina].

Tutto il materiale dovrà essere incluso in un unico file in formato PDF di dimensioni non superiori ai 10 Mb.

I termini rimangono quelli della scorsa edizione: i dieci migliori lavori selezionati dalla redazione del Fantafestival avranno la possibilità di essere presentanti di fronte a una platea di società di produzione interessate al genere. Gli autori avranno a disposizione uno slot di 10 minuti durante il quale illustrare la loro opera e in caso di interesse potranno poi accordarsi separatamente e direttamente con le società di produzione.

L’elenco delle società di produzione che parteciperanno verrà reso noto sul sito del Fantafestival circa una settimana prima dell’evento.

Le iscrizioni terminano il 30 settembre.

La presentazione avverrà a Roma nei luoghi del festival nella giornata di apertura, mercoledì 26 novembre. Non è previsto un eventuale rimborso spese per il viaggio e per l’alloggio degli autori.

Altra importante novità del Fantafestival 2025 riguarda l’ingresso nella famiglia del pipistrello di Velvet Movie srl, che si occuperà di produrre la manifestazione in collaborazione con Sfera sas e InGenereCinema.com, con la direzione artistica di Marcello Rossi e Luca Ruocco.

Velvet Movie [ https://www.velvetmovie.it/ ] è una società di produzione cinematografica indipendente nata nel 2012 per volontà di Fabio Morgan. Ha al suo attivo diverse produzioni di cortometraggi, lungometraggi e documentari, tra cui: Mr. America (2013, premiato per il miglior attore – Marco Cocci – al Terra di Siena Film Festival); La Favola Bella cortometraggio realizzato grazie al sostegno di MiC Direzione Cinema in collaborazione con Zètema, una fantastoria su Gabriele D’annunzio scritta per il centocinquantenario della nascita del poeta, che apre la trilogia dedicata ai grandi personaggi del ‘900 (D’Annunzio, Pasolini, Bene), (2015, vincitore del Muindfield Film Festival, Los Angeles); Il sogno di una cosa, indagine poetica su una delle teorie più controverse attorno alla morte di Pier Paolo Pasolini, con regia di Leonardo Ferrari Carissimi (2021, presentato alla XVII edizione della Festa del Cinema di Roma); Sono apparso alla Madonna scritto e diretto da Fabio Morgan, con il sostegno di MiC Direzione Cinema, un racconto fantasmagorico e immaginifico di una delle possibili infanzie del bambino Carmelo Bene, selezionato in concorso al Torino Film Festival 2023; Mostrologia scritto e diretto da Ires Jaupi, un documentario sul mostro di Firenze, realizzato grazie al contributo di SIAE PerChiCrea (2024).

Attualmente è impegnata nella produzione del suo primo lungometraggio di finzione grazie al sostegno di MiC Direzione Cinema, Una disperata vitalità, scritto e diretto da Fabio Morgan.

Dal 2020 ha iniziato a sviluppare – grazie al sostegno della Regione Lazio – anche attività formative in ambito culturale e audiovisivo, come “In ascolto: laboratorio di pratiche di reportage” (2021) e “L’audiovisivo come strumento editoriale” (2023).