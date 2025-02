Sorpresa thriller dalla casa editrice Profondo Rosso di Luigi Cozzi: a cinquant’anni dall’uscita in sala del capolavoro di Dario Argento, dieci autori danno vita a Fantasmi di oggi e leggende nere dell’età moderna, il libro ricco di indizi che nel film appariva scritto da Amanda Righetti, una delle vittime della catena di omicidi. «(…) In queste storie si narra di apparizioni e stregonerie dei giorni nostri, di fatti inspiegabili della cronaca, di leggende locali che a volte affondano le radici in oscure e più antiche tradizioni folkloriche. Spesso erroneamente ritenute (…) estranee alla cultura della nostra solare penisola. La mia ricerca ebbe inizio poco prima della metà degli anni Cinquanta, per scrivere la tesi con cui mi sarei laureata in Antropologia nella tarda primavera del 1956. Grazie all’incoraggiamento del mio relatore (…) scelsi un approccio meno “saggistico” e più “narrativo” (…).» Così scriveva Amanda Righetti nell’introduzione al proprio libro, ben noto a ogni nocturniano degno di tal nome: lo pseudobiblion che guida le indagini dell’intrepido pianista Marc Daly nel film Profondo rosso, che il 7 marzo 2025 compie mezzo secolo. Contemporaneamente appare in libreria Fantasmi di oggi e leggende nere dell’età moderna, curato dagli scrittori Mario Gazzola (già più volte collaboratore di Nocturno) e Andrea Carlo Cappi, temibile tandem letterario non nuovo ai “falsi letterari d’autore”: il primo nel 2023 ha pubblicato Hyde in Time, un sofisticato romanzo-trittico illustrato che partiva dal fittizio ritrovamento della prima versione de Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di R. L. Stevenson; il secondo esordì nel 1993 con un immaginario “ultimo racconto” scritto da Ernest Hemingway la notte prima del suicidio.

«Da appassionati tanto di casi misteriosi quanto di testi introvabili, un paio di anni fa ci mettemmo alla ricerca del libro di Amanda Righetti. Purtroppo la casa editrice Sgra di Perugia [editore del volume, come si vede nel film, ndr] era chiusa da quarant’anni e l’unica copia di cui si aveva notizia, catalogata presso la Biblioteca del Folklore e della Tradizione popolare di Roma, risultava mandata al macero nel 1976, in quanto danneggiata. Poi ci fu un colpo di scena inaspettato. A Perugia rintracciammo una redattrice in pensione che per anni era stata la referente di Amanda Righetti all’interno della casa editrice e che ora preferisce mantenere l’anonimato. Non solo costei era in possesso di una copia del libro originale del 1956, ma anche del materiale relativo a una nuova edizione che l’autrice si apprestava a dare alle stampe proprio quando fu uccisa. Si trattava di una versione riveduta e corretta, arricchita da brevi introduzioni a ogni capitolo, integrata con dettagli mai rivelati prima e risultati di indagini successive: la scrittrice aveva riscritto e ampliato quattro delle dieci storie originali (…) aggiungendone un’undicesima», scrivono i due curatori nella loro prefazione all’antologia. Che, partendo dal fotogramma di Profondo Rosso in cui si vede l’indice di dieci titoli immaginato all’epoca da Argento per lo pseudobiblion, ci offre dunque una riedizione arricchita di nuove tracce e piste d’indagine sui misteri che covano nelle ombre di una Penisola mai così oscura e inquietante.

Ogni storia è preceduta da un’introduzione attribuita (come quella in apertura) alla stessa Amanda Righetti, che spiega come ha scoperto un certo mistero e cosa ha aggiunto nella nuova edizione. I curatori hanno quindi riunito una pattuglia di altri sette autori di mystery e horror, raccogliendo in tutto undici storie fra streghe ritornanti e femme fatale letali, fantasmi vendicatori, serial killer pedofili, soldati impazziti e aspiranti scrittrici in cerca di guai. Tra i racconti del volume, tutti autoconclusivi: Il pazzo di Verona di Claudio Bovino, La zoppa arsa viva di Pavia di Claudia Salvatori, L’incubo del pagliaio, di Enrico Luceri, Il segreto del Monaco Rosso di Paolo Di Orazio, La strega di Pordenone di Giada Trebeschi e I bambini omicidi di Foggia di Gian Luca Margheriti. Copertina e graphic design sono opera di Roberta Guardascione, già illustratrice di Hyde in Time di Gazzola, qui importante parte creativa del progetto. Oltre al debutto come narratrice in questo libro con Il mistero del Bosco di Betulle, dà vita al ciclo delle Pitture Nere, attribuite alla misteriosa pittrice Regina Calamai: i dipinti che introducono ciascun racconto, dalla collezione privata di Helga Ulmann (la prima vittima in Profondo rosso, medium e appassionata d’arte).

Ogni immagine cela un dettaglio legato al film, riconoscibile in anamorfosi, cioè capovolgendo il libro. Mario Gazzola firma i sovrannaturali Il fiore che dava la morte e La danza nel cimitero, che si ricollegano all’intero universo argentiano (e non solo). Mentre l’esperto giallista Andrea Carlo Cappi ricostruisce La villa del bambino urlante, l’antefatto di Profondo rosso, a partire dall’incipit visibile in un fotogramma del film, per tessere una rete di collegamenti fra le diverse storie del libro: un fil rouge sotterraneo, come la trama orizzontale di una serie tv, cui i curatori ammettono di aspirare. Arricchisce e chiude la raccolta Daria e la chiesa a firma di Luigi Cozzi, omaggio a Daria Nicolodi: due nomi su cui a nessun nocturniano è consentito dichiararsi “impreparato”. In libreria per i tipi della casa editrice Profondo Rosso dello stesso Cozzi, Fantasmi di oggi e leggende nere dell’età moderna celebra i cinquant’anni del film in un’intrigante forma letteraria: lo pseudobiblion dello pseudobiblion, presente a sua volta nella finzione di un film. Più “cinema bis” di così… Prossima tappa, il Tenebrae di Peter Neal?