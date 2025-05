Final Destination. Storia dell’appuntamento con la Morte

La favola orientale, nota anche come “Appuntamento a Samarcanda” o, in altre versioni “Appuntamento a Samarra”, la conosciamo tutti. Nel giardino del re, la Morte appare a un servo o forse è un giovane visir. Per sfuggirle l’uomo monta a cavallo e galoppa a perdifiato tutta la notte. Giunto a Samarcanda l’indomani, incontra però la Morte che lo aspetta. “Non mi hai fatto finire il discorso – dice – in effetti ero un po’ stupita di vederti laggiù visto che oggi dovevo incontrarti qui a Samarcanda”. Senza citarla esplicitamente, un quarto di secolo fa Final Destination ha ripescato la meccanica della fiaba e l’ha estesa a un’intera saga cinematografica mettendo i suoi protagonisti direttamente in competizione contro il proprio destino ma, soprattutto, contro la Triste Mietitrice. Alla fine degli anni ‘90 la vena di maestri come Hooper, Romero, Carpenter sembrava essersi definitivamente affievolita e Wes Craven stesso era saltato sul carro meta horror e quizzarolo di Scream, dove gli slasher fanno l’occhiolino al pubblico e salgono in cattedra interrogando le loro vittime su Venerdì 13 invece di farle semplicemente morire male. Una crisi di iper codificazione a cui New Line Cinema, ora una sussidiaria della Warner con in catalogo robetta come Non aprire quella porta, Polyester, A Nightmare on Elm Street, Alone in The Dark, rispose con un prodotto basico e a suo modo geniale nella sua assoluta non specificità. Dopo tutto, esisterà mai un villain più universale della Morte stessa?

Vuole la leggenda che Jeffrey Reddick, l’autore del soggetto originale, appena quattordicenne si fosse fatto notare da Robert Shaye, founder della New Line, con l’idea di un prequel su Freddy Krueger. Come prevedibile non se ne fece nulla ma, anni dopo, Shaye sposò la sua idea di Final Destination (2000). Originariamente lo script era pensato come un episodio di X Files: un teenager, grazie a un sogno premonitore, evita un disastro aereo e si salva dalla catastrofe con i compagni di viaggio ma la Morte si riprenderà successivamente quello che è suo di diritto. Alla fine Final Destination è a modo suo un horror soprannaturale in bilico con il thriller e il dramma naturalistico. Dopotutto, che sette ragazzi scendano da un aereo poco prima che esploda nel cielo di New York, è già abbastanza strano da attirare i sospetti dall’FBI ma possiamo soltanto immaginare cosa sarebbe successo soltanto un anno più tardi, nel clima paranoico del dopo 11/9. Il senso del film è invece subito rimesso in carreggiata dallo spiegone di un necroforo, un inquietante professionista delle pompe funebri (Tony Todd) che riassume le regole del gioco: “Nella morte non ci sono incidenti,né coincidenze, né contrattempi. E non ci sono scappatoie. Quello che dovete capire è che tutti noi siamo piccoli topi tenuti per la coda da un gatto. Ogni nostro gesto, azione, dalla più banale alla più nobile, il semaforo rosso a cui ci fermiamo o no, Ie persone con cui facciamo sesso o no, gli aerei su cui viaggiamo e dai quali scendiamo, tutto fa parte del sadico disegno della Morte, che conduce alla tomba.” Morale: “Non è il caso di fare incazzare la Vecchia Baldracca”.

A dirigere il film arriva James Wong, uno degli showrunner storici di X Files. Costato $22 milioni Final Destination alla fine arrivò a incassarne $187 milioni in tutto il mondo. In un’epoca che non aveva ancora conosciuto né Blumhouse né James Wan, né found footage a costo zero come Paranormal Activity, non era poco, convincendo facilmente Warner a replicare lo show per un intero decennio. In teoria, il franchise mette in scena, film dopo film, la lotta asimmetrica di individui e di gruppi contro il disegno della Morte, disegno solo temporaneamente eluso grazie a una premonizione catastrofica. Il primo capitolo introduce l’archetipo: un adolescente grazie alla premonizione del disastro aereo riesce a sottrarsi alla mala sorte con un gruppo di amici. Ciò dà inizio alla successiva “catena di eventi”, perché la Morte non accetta di essere defraudata e comincia a eliminare uno dopo l’altro i sopravvissuti, secondo l’ordine prestabilito in cui sarebbero dovuti morire originariamente. La regia di James Wong punta il focus della suspense su incidenti solo apparentemente casuali, in realtà orchestrati dalla “mano invisibile” della Signora in Nero.

Riprendendo la medesima premessa, nel secondo film (David R. Ellis, 2003) un’altra premonizione salva un gruppo di persone da un sciagura autostradale, provocata da un Tir di legname fuori controllo, ma la Morte si presenta nuovamente a reclamare le loro vite. Clear Rivers (Ali Larter), unica sopravvissuta al volo 180 del primo film, affianca la protagonista femminile, Kimberly Corman (AJ Cook). La somiglianza tra i due casi è presto evidente a tutti, con una complicazione: c’è una “lista della morte” ma questa volta l’eliminazione dei sopravvissuti sembra procedere in ordine cronologico inverso. Come strategia di fuga anche il suicidio si rivela un tentativo vano: per morire devi aspettare il tuo turno. Final Destination 3 (2006), il primo senza Reddick tra gli sceneggiatori ma con Wang di nuovo alla regia, interrompe la continuity con i primi due film. L’evento scatenante è questa volta il deragliamento delle montagne russe in un luna park; nel quarto episodio (2009), affidato nuovamente a Ellis, sarà una corsa automobilistica. Il crollo di un ponte nel quinto e ultimo (2011), il prequel diretto da Steven Quale, secondo miglior incasso della saga. Il finale del film si ricongiunge alla vicenda iniziale del volo 180 New York – Parigi, formando virtualmente un cerchio narrativo.

L’uniformità del format nasconde però una scommessa registica forse più sottile. Il plot, pressoché invariato da un capitolo all’altro, impone infatti di alzare costantemente la posta rispetto alle attese dello spettatore. Quando e come la Morte colpirà? Final Destination traccia la sua agency funesta dietro alla facciata della casualità e dell’infortunio domestico, con decessi sempre più elaborati ed imprevedibili. Si comincia nel primo episodio con Tod (Chad Donella), il giovane che scivolando finisce rocambolescamente impiccato da un cavo nella doccia di casa, morte lungamente anticipata da Wong che inquadra il rigagnolo d’acqua su cui scivolerà mentre serpeggia ai suoi piedi come fosse un cobra. E’ il primo cadavere del franchise e per questo non lo dimenticheremo. Seguiranno morti subitanee – corpi stesi da un autobus in corsa, decapitati a sorpresa da un rottame o travolti da un’insegna al neon, proprio quando la salvezza sembrava a portata di mano – o, per contro, morti ridondanti come quella della prof (Kristen Cloke), sgozzata dalla scheggia di un Macintosh che esplode poco prima che la donna si accoltelli incidentalmente durante l’incendio domestico della sua cucina (con – non bastasse – “Rocky Mountain High” di John Denver per sottofondo). Niente però in confronto alla meccanica che, nel quarto capitolo, un ferro di cavallo scivolando nella cabina di un carro attrezzi mette in moto, trascinando il corpo della vittima fino all’esplosione finale ( e riuscendo, grazie a un rimbalzo fortunato, ad accendere anche l’autoradio, sintonizzato sulle note di Why Can’t We Be Friends? dei War).

Degna dei Looney Toons la fine elaborata di Evan (David Paetkau), nel secondo episodio, trafitto da una scala antincendio dopo essere sopravvissuto a una interminabile sequenza di infortuni, tutti miracolosamente non fatali. Il franchise, del resto, resuscitato ora con il sesto capitolo della saga, Final Destination: Bloodlines, si è rivelato nel tempo un inestimabile catalogo di trapassi rocamboleschi in habitat familiari come ascensori, autolavaggi, piscine, club sportivi, spa, lo studio di un oculista o una stanza d’ospedale, non meno che di fortuiti strumenti di morte come lettini abbronzanti, impalcature edili, sistemi di drenaggio, tagliaerba, spiedi, aghi da mesoterapia, statue, bombole del gas, bilancieri e attrezzi da palestra, sparachiodi, vasche, scale mobili, stendardi, staccionate, autotreni o semplici viti. Sono i tasti neri che risuonano in Final Destination ma anche i tasti bianchi degli altrettanto numerosi falsi allarmi e dei segnali a vuoto disseminati nello spartito, ogni volta che il destino decide invece, all’ultimo, di concedere una tregua momentanea alle sue vittime. La vita e la morte – questo il messaggio trasmesso a reti unificate – distano sempre soltanto pochi centimetri l’una dall’altra. Ma tanto basta perché, come diceva un comico degli anni ‘80, la fortuna sarà anche cieca ma la sfiga ci vede benissimo.