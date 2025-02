Focus: The Brutalist

È nella dimensione sonora, oltreché visiva, che The Brutalist prosegue il discorso architettonico del protagonista László Tóth. Parliamo dello score originale composto da Daniel Blumberg che scandisce con millimetrica precisione la costruzione del Centro Culturale Van Buren, su cui Tóth proietta e riversa le sue paure, illusioni e ambizioni. Solo alla fine, tramite le parole della nipote, un cappello interpretativo verrà calato sulla grande opera di Tóth ma, a farci attenzione, è la musica, tonitruante come una pendola, implacabile come un metronomo, a suggerirci il tormento interiore che il protagonista riversa nel cemento e nel marmo. Il mondo sonoro di The Brutalist è viscerale e diretto come lo stile architettonico messo in atto: gocce di suoni che canalizzano l’angoscia dell’architetto in un tappeto sonoro perfettamente coerente alla sofferenza del creare. In questo caso si parla della creazione di un’opera in sintonia con ciò che Tóth ha patito prima di emigrare in America.

È stato imputato al film l’esito didascalico della parte finale in cui, nel corso della biennale di architettura del 1980, Zsófia, la nipote di Toth, svela i temi celati nella prima grande opera americana dello zio, ormai silente a causa di una malattia. Ma, a ben guardare, gli indizi per interpretare correttamente il significato del Centro Culturale Van Buren erano stati disposti strategicamente da Corbet, a partire da quella colonna sonora che insinua nell’animo di chi guarda, non magnificenza architettonica, bensì angoscia esistenziale. Eccetto per quelle cinque note celebrative che invece incalzano Tóth ogni qualvolta che un barlume di speranza si affaccia nella sua esistenza: come per esempio al momento dell’arrivo negli Stati Uniti, incipit caratterizzato dalla ormai celebre inquadratura della statua della libertà beffardamente rovesciata, che preannuncia molto di ciò che vedremo. Anche la successione delle magnifiche immagini della cava di marmo di Carrara, viene scandita al montaggio dallo stesso impeto musicale arioso dell’incipit. Ma tale impeto verrà brutalmente spento perché sappiamo che questo magnifico segmento filmico si concluderà tra le più fosche ombre del sopruso fisico, perpetrato dal più forte sul più debole, in un una location emblematica, ovvero un buco scavato nella terra.

Ma i prodromi di quella interpretazione finale dell’opera/ossessione architettonica di cui dicevamo, che coinvolge tra l’altro il rapporto di Tóth con la moglie, sono ravvisabili anche negli scorci visivi. Se è vero che non ne vediamo mai per intero la costruzione, se non in forma di plastico, nel corso della sua edificazione ne intuiamo però l’opprimente grandiosità tramite scorci monchi, inquadrature di pilastri che si abbarbicano nell’acqua piovana raccolta, ambienti con soffitti eccessivamente alti. Eppure da questi tasselli del puzzle era forse possibile ricavare quella sensazione di desolante, angosciosa e massiccia magnificenza che emana anche da molti monumenti alla Shoah realmente esistenti. Ammettiamolo, anche chi scrive non ci era arrivato, ma ciò vuol dire che The Brutalist merita certamente altre visioni, a causa della grande complessità e stratificazione di senso che implica. E queste sono caratteristiche di un cinema che si impone alla coscienza dello spettatore con una forza inaudita, tramite una fiducia appassionata nel potere delle immagini e dei suoni, impastati in un’architettura cinematografica che si fa specchio ed estensione, non solo di un movimento estetico ma, soprattutto, di un sommovimento tellurico di emozioni forti e insopprimibili. Tale fiume di forti sentimenti viene portato avanti, carsicamente, per tutto il film, tenendo lo spettatore sul filo di una tensione che sappiamo esploderà, vista l’ambiguità e la potenziale incandescenza dei rapporti tra Tóth e la famiglia Van Buren, tra l’arte e il capitale.

Criticabile sicuramente per alcune scelte infelici di brani non originali, o per una scena di stupro che, lungi da reprimende moralistiche, diventa una metafora fin troppo spiattellata e facile del rapporto di sfruttamento tra magnate/produttore e artista/cineasta, il film di Corbet rimane un’opera affascinante, densa e, soprattutto, che rimarrà scolpita nelle coscienze di una bella fetta di spettatori, proprio come quelle opere con cui l’architetto Tóth voleva conquistare l’immortalità.