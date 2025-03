Gabriele Mainetti Unchained. Il regista dice tutto

Intervista esclusiva: «Il cinema di genere in Italia va fatto bene, oggi non è così. Ecco perché la critica mi fa i peli»

Gabrielle Mainetti, ci incontriamo in occasione dell’uscita in sala de La città proibita il 13 marzo. Iniziamo da qui: il cinema di genere in Italia è morto. Colpa del pubblico, o degli autori?

Il pubblico è un po’ pigro? Si abitua a quello che gli dai. Poi, chiaramente, ciò che offri è una questione molto complicata: chi rischia per un’alternativa? Chi la intercetta? Quanto sono importanti determinati numeri? Qual è la strategia per portare il cinema di genere al pubblico? Vuoi semplicemente rievocare il passato? Il pubblico, ahimè, si è abituato a una sola forma, che è eccezionale perché salvifica per il settore. Entrare in sala e ridere insieme agli altri è potente. Chi fa cinema di genere deve ricordarlo. Non può pensare che la gente, dopo le fatiche del giorno, quando può uscire una volta a settimana, debba vedere qualcosa di poco coinvolgente. Il film deve essere fatto bene, anzi strafatto bene, ma deve incontrare il mood degli spettatori. Oggi, siccome prima c’era molto più cinema, probabilmente c’era anche più spazio per il cinema di genere. Forse oggi ce n’è poco.

Mancano anche gli autori. Ci sono persone che si sentono eredi di qualcosa. Ma di cosa? Sono solo nostalgici che evocano il passato, ma quel passato intercettava il pubblico del tempo. Come facciamo un horror oggi? Non si possono ripercorrere in modo filologico i codici di un tempo. Bisogna adeguarli alla logica del presente, così lo spettatore viene a vedere quel film non perché è un fan dell’horror, ma perché quell’horror gli parla di adesso, gli parla di lui. Certo, l’artista usa un linguaggio contemporaneo, ma se non è forte viene massacrato dal confronto con il passato, che era potentissimo. Nell’horror, in particolare, faccio fatica a trovare sguardi innovativi. L’horror stesso sta vivendo un periodo difficile. Bisogna trovare nuovi sguardi. L’Italia ha dato un contributo pazzesco con i grandi maestri. Dobbiamo conoscerli, certo, ma anche spostarci e dire la nostra.

Qual è il tuo rapporto con la critica? Ricordo che ai tempi di Freaks Out ti criticavano per il budget e l’incasso.

No, no. È molto divertente, perché Freaks Out è uno dei rari casi di film comprato a Venezia da un Paese con un minimo garantito. Forse erano dodici anni che non succedeva con un film italiano. Ha avuto un trend internazionale di vendite felicissimo, abbiamo addirittura guadagnato. Ricordo che alcuni registi criticavano il budget di quasi 13 milioni di euro, poi si sono scontrati con il pubblico del Covid e non sono arrivati neanche a 300.000 euro. Noi abbiamo fatto quasi tre milioni e vinto il Biglietto d’Oro. Se il film avesse avuto la tenuta in sala di Lo chiamavano Jeeg Robot, avrebbe incassato di più. Questa, per me, è stata una vittoria.

Forse verso il secondo film si è più severi, ma mi aspettavo più indulgenza. Probabilmente ero stato viziato dal calore per Jeeg. Con Freaks Out ero entrato nel territorio degli autori maturi e quindi alcuni mi hanno criticato aspramente. Io, però, quando guardo un film cerco sempre di vedere le cose più belle. Devo intrattenermi e divertirmi. Tutti i film, almeno per chi fa questo mestiere, hanno momenti di stanchezza o noia, ma non vado a sottolinearli.

Chi prova a fare qualcosa di diverso rischia di sbagliare. Anche i giganti del cinema sbagliavano continuamente. Io sapevo che il film era sfilacciato e forse avrei dovuto essere più sensibile a certe pretese, ma mi fa piacere quando qualcuno mi dice di aver adorato Freaks Out, anche più di Jeeg. È un film che chiede molto allo spettatore, una grande sospensione dell’incredulità. Se non la concedi, il distacco diventa maggiore. Magari questo è il suo difetto? Probabilmente. Anche la lunghezza della trama ha inciso. Ma queste cose le so bene. Mi aspettavo più indulgenza dall’industria, perché dimostrare che in Italia si possono fare anche questi film non dovrebbe essere visto come una minaccia.

Quanto invidi Sollima?

Zero, sono contento per Stefano! Abbiamo sguardi molto diversi. Stefano ha avuto la capacità di svecchiare la televisione con Romanzo Criminale e Gomorra. Ha sempre avuto una visione. Anch’io ho ricevuto offerte dagli Stati Uniti, ma ormai ho una certa età, mi pagherebbero di meno e non sarei responsabile al 100% del progetto. Se arriva una storia che mi seduce davvero, andrò a fare un film americano.

Parliamo un attimo di questo, del tuo rapporto con Roma nei tuoi tre film… Hai paura di girare un film fuori da Roma?

No, ma raccontare una storia vuol dire mettere sé stessi dentro quella storia. Essendo romano, mi viene naturale. Roma è protagonista, ma il mio non è un cinema romano in senso stretto. In Freaks Out c’è appena un accenno di Roma. In La città proibita c’è una multiculturalità che si scontra con il contesto sociale che conosco. L’incontro culturale non è solo tra cinesi e romani, ma coinvolge pakistani e altri gruppi. E soprattutto è un incontro tra generi cinematografici.

Ne La Città Proibita ha cambiato sceneggiatori rispetto ai tuoi film precedenti, come mai?

Tutte le persone coinvolte sono diverse. Non c’è lo stesso costumista, scenografo, compositore musicale, sceneggiatore. Eppure, si vede che è un mio film. Questo per me è indipendenza. La città proibita è un film al 100% mio.

Nel film ho apprezzato in modo particolare il personaggio di Marcello, veramente insuale nel panorama nazionale. Ancora di Liu, nel senso che lui, è un modello di mascolinità ultra moderna, bellissimo perché è non violento ma è dignitoso, non è un bamboccione.

Oggi ho letto una recensione che diceva: “L’uomo non mena, la donna mena”. Non è così. Enrico Borello, il protagonista, usa la sua fragilità come arma. L’uomo antico uccide per sopravvivere, come un vampiro. Borello, invece, si centra e diventa più forte. Gli ho affidato il finale. Questo film parla di famiglia, di una famiglia che si reinventa. Borello è un personaggio dignitoso e moderno. Abbiamo lavorato tantissimo su di lui. Sei stato l’unico a notarlo, tutti gli altri si limitano a a dire: “carino questo ragazzo”. Ma carino di che? Ha un’anima meravigliosa, questo è il punto.

Cinque film della tua vita, così de botto…

Old Boy

I Saw The Devil

Wild at Hearth

Dawn of the Dead

La Cosa

Farai mai un horror?

…