Giulio Golfieri: fuori dal mucchio

Stavo dando un’occhiata al tuo sito. Tempo fa mi avevi mandato il cortometraggio Lische, dicendomi che eri in procinto, che c’era il progetto di farlo diventare un lungo. Qual è lo stato della questione?

Purtroppo siamo ancora bloccati con Lische. Sto cercando degli autofinanziamenti, l’ho iscritto ai Selettivi di scrittura e abbiamo organizzato delle serate con le associazioni delle dipendenze giovanili, le Acat nazionali (Associazioni Club Alcolisti in Trattamento, ndr). Ma credo, a questo punto, che lo autofinazierò, con 50, 60.000 €. Lo sto riscrivendo nei tempi morti, perché adesso lavoro da due anni con uno sceneggiatore romano e proveremo Biennale college con un altro lungo… Facciamo, intanto, altre cose con produzioni più grosse: sto tentando il salto, ecco, sul narrativo. Lische rimane, comunque, quel progetto da regista che vorresti fare come opera prima. Abbiamo fatto un calcolo che, anche reinterpretandolo dal punto di vista estetico, quindi utilizzando la drammaturgia a favore del budget, un 50, 60.000 minimo per avere una resa competitiva ai Festival, ci devono essere. Mi dispiace, perché in realtà è un progetto che ogni volta che lo presento suscita interesse, anche l’ex moglie di Mazzacurati, Marina Zangirolami, era interessata, come Sergio Fante che è un selezionatore di Locarno e Cannes: quando l’anno scorso abbiamo fatto dei corsi della Veneto Film Commission, era rimasto colpitissimo dall’idea, dalla storia. Le produzioni venete le ho girate tutte e ormai ce n’è solo una competitiva. Mentre per quelle romane, diciamo che è un progetto che, secondo me, è già troppo avviato, quindi mi sa che l’unica è l’autoproduzione.

Stiamo parlando di uno sviluppo del corto?

No, avevamo avevamo scritto prima il lungo. Io venivo dai miei lavori sperimentali e il produttore di Andrea Segre, del circuito padovano, mi disse che mi avrebbe dato una mano a produrre un cortometraggio, se scrivevo un prequel, una cosa stretta, ma con gli stessi attori del lungo. Così, ci siamo imbarcati a scrivere il corto, poi però questo produttore è sparito e quindi l’ho autofinanziato io con gli altri due premi che avevo vinto. Per me, Lische è un film che nasce sulla carta come lungo. Ci sono dei film, dei progetti, come tu ben sai, che nascono per essere corti e rimanere corti e altri invece che hanno un respiro più ampio. Io non sono molto dell’idea “facciamo il corticino e poi facciamo il lungo”, perché secondo me è un po’ un allungare il brodo. In quel caso l’abbiamo fatto, il corto, per presentare lo stile, i personaggi, le atmosfere, eccetera eccetera. Ti devo dire che, in realtà, sono stato anche molto contento, perché l’abbiamo girato in due notti, dormendo tre ore a notte, con 8.000 euro. Ma è proprio una cosa che non è auto-conclusiva, sembra veramente l’inizio di un qualcosa di più complesso. Vorrei portarlo avanti e finirlo. Lo piazzerò anche come progetto di dottorato a Udine: visto che porto “Produzioni alternative”, come teoria, proverò a utilizzare tutta l’attrezzatura professionale di Udine, per girarmelo così, intanto. A una produzione grossa, di Verona, era piaciuto molto, ma mi dissero che loro sarebbero potuti entrarci come aiuto service. E mi suggerirono di girarlo alla Mean Streets, molto punk… Lische è rimasto un po’ quella spada di Damocle, che hai sempre lì sopra la testa e che incombe…

Immagino che tu lo vorresti girare per come ce l’hai in testa. Non scenderesti a compromessi, a variazioni?

Farlo con un cast romano o già famoso, gli farebbe perdere un po’ anche il senso. Diciamo che già lo sto adattando per un budget da 50.000 euro, che in realtà poi andrebbe fondamentalmente a pagare il tempo dei tecnici e degli attori. Io ho bisogno di avere una troupe quando giro. In corti come Cristina o Only Deads, che sono opere fondamentalmente da Festival, posso fare tranquillamente da solo, ma gestire attori professionisti che hanno bisogno anche di tempo e di direzione – ed è la cosa che più mi piace, in realtà, del set…

… necessita avere a baluardo, intorno, un’équipe…

Esatto: devo avere il mio DOP e un aiuto regista, come ho avuto su Lische, che porta a casa il resto. Lo sto adattando anche con le nuove bodycam da pronto intervento, perché il protagonista è un fotografo, uno che “vende” i propri amici facendogli le foto di nascosto col cellulare, per una mostra, durante le sbornie e i momenti di vita più provinciali… E quindi ora sto cercando di variarlo anche in maniera più punk, a livello proprio di ripresa: dalla videocamera passo al cellulare nascosto dentro un vestito, un’idea che mi aveva suggerito un selezionatore: «Visto che è fondamentale il cellulare come mezzo drammaturgico, mi aspetto che anche a livello estetico tu pensi una cosa adeguata…».

E non è sbagliata come idea…

No, infatti, e forse riadattandolo in questa maniera, riduci la troupe, riduci molti idee iniziali di carrelli, stadycam… Diventa una cosa molto più alla Sean Baker, che tra l’altro è uno dei miei registi preferiti

Ah beh, guarda, sfondi una porta aperta con me. Sull’ultimo Nocturno abbiamo pubblicato un’intervista a Baker che era venuto a Roma perché, tra le altre cose, doveva incontrare Ornella Muti, che è uno dei suoi miti. In Red Rocket, alla fine lui la ringrazia, Ornella Muti, e nessuno sapeva perché questo cristiano la ringraziasse. Ora scopriamo che Baker è un grandissimo cultore di cinema italiano di genere degli anni 70…

Ho visto tutto di Baker… mi manca solo Tangerine, quello sulle prostitute transgender, me lo sto tenendo per quando avrò un po’ di tempo a livello proprio mentale, perché non si trova in italiano, quindi devo vedermelo coi sottotitoli…

Sono uno più bello dell’altro i suoi film. A chi ha detto che Anora è “un filmetto”, andrebbe risposto: «O sei cieco o sei cieco»…

Red Rocket l’ho portato anche nella documentazione per Biennale College, l’ho portato in riferimento, per dirti. Sean Baker, Gaspar Noé e Roman Polanski per me sono registi di riferimento, insieme a Marco Ferreri, perché il mio gusto personale nel cinema parte molto da Ferreri. E vedo molte cose derivate da Ferreri più su registi stranieri che italiani…

Veniamo a Cristina, che è qualcosa di parecchio originale e potente, una riflessione sulla morte, in chiave horror-sperimentale, cioè nel tuo registro diciamo più “puro”. Come si è sviluppato questo tuo ultimo corto?

Cristina dovrebbe chiudere una parte mia di visione più “ibrida”, dovuta un po’ alle produzioni, un po’ al fatto che mi sento molto vicino all’idea di cinema di Joe D’Amato, non tanto a livello di film, ma all’idea proprio di cinema, cioè al fatto di non riuscire a non fare qualcosa, di dover sempre essere in movimento e creare… Infatti, io e il mio sceneggiatore abbiamo sei, sette progetti aperti per bandi contemporaneamente. Cristina nasce tre anni fa, quando dovevo un lavoro sulla Fabbrica della scienza, un parco divertimenti che sta nelle mie zone, a Lido di Jesolo. Lì c’era una casa sottosopra, nel senso che aveva il soffitto al posto del pavimento, e viceversa. E visto che la proprietaria era una rockettara, amante dell’horror, le dissi che avrei voluto girare una cosa con un’anziana signora, Cristina Malcisi, che è un’attivista, che si spoglia nuda, si fotografa nuda, senza remore. Cristina ha una faccia, ha un corpo che “divorano lo schermo” e quindi ero partito dal voler lavorare con lei e fare una riflessione sulla diversità tra mia nonna, cattolica, vedova, chiusa in casa, che parla poco, nessuno la contatta, e Cristina, che invece è una che si fuma i cannoni, ha 75 anni e vive la libertà e la sua vecchiaia in maniera totalmente differente. Doveva essere un corto giocato sullo split screen, che illustrava l’incontro tra una vampira e una donna anziana. Avevamo realizzato una prima parte, poi però la committente ci fece un brutto scherzo, mandando in rovina il girato: il giorno delle riprese, tu pensa, c’erano degli operai al lavoro coi trapani e quindi l’audio si era corrotto, inutilizzabile. E quindi lasciammo tutto momentaneamente in stand-by. Quando poi ricontattai Cristina, mi disse che le si era riaffacciato il cancro. Era già stata operata di un tumore al seno e aveva appena scoperto, un paio di mesi dopo aver girato, che il cancro le si era ripresentato…

Infatti, a un certo punto si nota che ha un taglio, una cicatrice sotto la spalla…

È l’operazione, ma quella nuova che aveva subito. Lei aveva già un taglio sullo stomaco e anche quello lo si distngue. A quel punto, decisi di aspettare, perché Cristina doveva andare incontro a tutti i processi terapeutici, doveva operarsi di nuovo, a causa di piccole metastasi sull’anca. Aspettiamo un altro po’ di mesi. A maggio dell’anno scorso la risento. Mi dice: «Guarda, io tra poco sarò in chemioterapia fissa. Quindi non sarò molto disponibile». Così decisi di andare da lei subito. Sono stato un giorno e mezzo da lei e ho girato quasi tutto il corto, nuovo, a casa sua: ho usato la sua location per crearci attorno la storia.

Hai adattato la storia a questa nuova circostanza…

Sì. Visto che sono abbastanza pro eutanasia, visto che stavamo riflettendo su di lei, che è sempre stata una persona estremamente vitale e che si trovava a sprofondare in questa tragedia… perché, fondamentalmente, lei adesso è stata operata, ma non so quanto starà ancora in vita… siamo andati a riflettere, appunto, sulla morte, sul fatto di poter scegliere come morire, come andarsene. E volevo metterci comunque il genere. Un po’ ispirato da Dillinger è morto di Ferreri, da un film di Pierfrancesco Bargellini che si chiama Nelda e da un film francese sui vampiri, di cui non ricordo il titolo, perché l’avevo visto anni fa, ho pensato: «Facciamo una cosa sempre sul mio stile sperimentale. Sfruttiamo tutte le problematiche a nostro vantaggio e creiamo una cosa un po’ più più poetica…». E credo ne sia uscito un bel pugno. Ho girato delle sequenze anche con mia nonna, che ha 95 anni…

Che è la donna anziana che si vede all’inizio…

Sì, c’erano anche delle scene di nudo di mia nonna, in cui si docciava, ma le abbiamo tagliate perché non ci stavano con la storia. E poi a dicembre scorso siamo andati a girare, dopo un premontato, degli ultimi fegatelli, perché con il montatore stavamo valutando che mancava ancora qualcosa. Sono andato da Cristina con una make-up artist, che ha fatto la “pelata” su Cristina: è stato molto forte anche perché Cristina sa che dovrà ediventare così, senza capelli: da giugno a dicembre se li era già tagliati per la chemio ed era dimagrita tantissimo. E ho, anche qui, usato questo a vantaggio della forza del corto: lei è messa di fronte a se stessa, in un incubo, e l’effetto è ancora più forte, perché vediamo il suo corpo che si degrada veramente, fondamentalmente senza trucchi. E guardandosi con la “pelata” che le abbiamo applicato con l’effetto di make-up, mi ha detto: «Ti devo ringraziare, perché è stato un bellissimo momento e mi hai preparato fondamentalmente a quello che mi accadrà. Non sto così male pelata». Ecco lo spirito punk che dicevo. Quindi questa è un po’ stata la nascita e lo sviluppo del corto, che ha seguito la malattia di Cristina. Non volevo fare la classica cosa sul cancro. Sono dell’idea che il cinema debba sferrare un pugno, darti una carezza, farti più emozionare o sconvolgere che farti riflettere, cioè la riflessione preferisco che se la faccia l’individuo. Che può avere mille sfaccettature, no? Tu vai a vedere un film, però magari quello che io ti trasmetto a livello intellettuale non è la stessa cosa che ho in testa quando giro il film. Però se io voglio che in quel punto tu abbia una reazione fisica, viscerale, lì diventa tutto più forte, secondo me. Quello che manca al cinema italiano, che un tempo avevamo e che abbiamo perso, è proprio la forza di alterare il corpo dello spettatore. Esco dalla sala, dalla visione, appesantito, leggero, innamorato, spaventato. Quel film lo ricordo, me lo vado a rivedere. Ho un ricordo, un ricordo emotivo e fisico molto più forte di una riflessione.

Adesso hai iniziato un percorso festivaliero con Cristina?

Sì, l’abbiamo presentato al Ribalta Experimental Film Festival, che fu il primo Festival che mi proiettò un mediometraggio anni fa e quindi ci tenevo a farlo. Il direttore ogni anno mi chiede i miei lavori perché mi vuole seguire come crescita, quindi c’è una sorta di reciproca stima e amicizia cinematografica. E ci tenevo a darlo a lui perché aveva, appunto, visto tutto il nascere del corto. Sai, io sto, in questi miei lavori, nel mezzo tra lo sperimentale e il narrativo, come anche tu ti eri accorto con Only Deads, e quindi fai fatica, poi a essere premiato o comunque a convincere del tutto un giurato.

Beh, ma se uno non lo afferra, il senso e la forza di un lavoro come Cristina, il problema è solo suo, non del corto…

Guarda, io sono molto contento perché Cristina non lo aveva ancora visto: il Festival era nella sua regione, in Emilia Romagna, è venuta e dopo l’anteprima si è commossa, si è messa a piangere. Siamo saliti sul palco, abbiamo fatto un bel un bell’excursus della preparazione, della trafila realizzativa e il pubblico è stato molto contento e anche scosso, quindi diciamo che la sua reazione il corto l’ha avuta. Adesso stiamo preparando il dcp col Sound designer e il colorist per proiettarlo in Rete Cinema Laguna che è una rete molto importante a Venezia e sarà proiettato in sala. C’è anche un selezionatore di Mubi, quindi per me è una bella occasione. E l’ho iscritto a parecchi Festival, sia di genere erotico che sperimentale che narrativo, di horror, perché è molto ibrido come corto. Quindi dipenderà poi dai selezionatori, dal gusto loro, quello alla fine sai meglio di me, purtroppo o per fortuna, alla fine è soggettivo, quindi non è che mi arrabbio se non vengo preso in un Festival o in un concorso…

Sì, il gusto è soggettivo e va bene, ma fino a un certo punto. Ripeto: se uno non viene scosso da un corto del genere e non parlo solo di valori contenutistici, ma anche di quelli formali, forse è meglio che si metta a selezionare carciofi o patate… Il cinema sperimentale oggi è un po’ una specie di araba fenice, lo sai meglio di me. Non sono in tanti a fare quello che una volta era invece un cinema vivo e vitale. Ma oggi senti parlare sempre meno di cinema sperimentale. Non lo so, non conosco la situazione all’estero, ma non mi pare di vedere cose particolarmente interessanti da questo punto di vista, mentre tu invece sei coerente e costante in questo tuo percorso.

A me piace divertirmi quando lavoro. Chiaramente, ti dico la verità, vorrei passare al narrativo, ma perché ormai sono due anni che scrivo e mi sentirei più completo. E anche a livello di pubblico. Capisco, perché l’ho studiato, perché l’ho vissuto nei Festival, il concetto dello sperimentale, però son dell’idea che il cinema, come le opere d’arte, sono dei ménage a trois, quindi tu fai l’amore con l’opera, però poi l’opera, per esistere, deve essere vista o comunque devi darla a un terzo individuo, no? E col cinema sperimentale, anche se raggiungi 30, 40 persone, non raggiungi quel target che potresti raggiungere col cinema narrativo. Che poi di sicuro non andrei mai a fare, passami il termine, le cagate che vediamo. Non è quello che mi interessa. Io faccio altri lavori, sempre in campo artistico, che mi danno tranquillamente da vivere e mi permettono di stabilire contatti, e per me fare un film è un’esigenza espressiva, ho fatto questa scelta anni fa. Non ho questa esigenza di dover stare alla camera, mi piace di più lavorare con l’attore. Quindi da questo punto di vista, sì, è vero che sono costante anche nell’evoluzione, però sento che sto sempre più andando verso un cinema di dialogo, verso un cinema narrativo, il che non vuol dire che non possa avere comunque uno sguardo misto. Cioè anche a livello estetico, è difficile che io sia uno showrunner. Magari ci sono showrunner che girano veramente da paura, però non ho proprio un interesse neanche estetico da quel punto di vista.

Dimmi della scena della doccia, in Cristina. Come l’hai fatta? È molto lunga…

Allora, l’uomo ero io e anche nella scena dell’oblò sono sempre io, perché Cristina appunto, stava allora facendo la chemio e non me la sono sentita di chiamare un’altra persona. Non credo che lei sarebbe stata a suo agio. Invece con me aveva un rapporto d’amicizia. Si è totalmente fidata, ecco. Tra l’altro, ho fatto due take a scena, una solo dal punto di vista di messa a punto della camera. E poi l’altro è un take “buona la prima”. Abbiamo messo la camera in un piccolissimo bagno e fatto una prova. Ne abbiamo rigirata una, l’abbiamo rivista e, fatalità, l’avevamo già preparata per cuiandava bene. Inizialmente volevo che ci fosse più sangue che correva, però sarebbe forse diventato più splatter e avrebbe perso un po’ di eleganza, no?

Ma così è giusto, così è perfetto. Secondo me è calibratissimo…

Cristina l’ho mandato a Luca Ruocco per il Fantafestival, dove ero stato per Fantapitch. E Luca mi ha detto che non aveva dubbi che avessi fatto una cosa interessante. Non mi ha posto il problema di definirlo, come altrove è successo. “Come lo definiresti?”… Ma il problema lo avverto anche con i film più narrativi, perché sono dell’idea che oggi non esista più il genere, nel senso che all’interno di ogni film ci sono più generi ormai.

Sto andando anch’io, ormai, dopo anni, verso questa convinzione, cioè che le categorie così nette lasciano il tempo che trovano, obiettivamente…

Comunque, mi hanno chiesto come lo volevo identificare. Ho detto: «Guardate, per me è un horror sperimentale. Se proprio vogliamo dargli una etichetta…». A mio giudizio, Cristina è veramente un esercizio di stile su una cosa più pop. Qua la drammaturgia secondo me è molto più interessante.

Ho letto una tua intervista, dove dicevi che Only Deads è stato un po’ sopravvalutato, che secondo me non è affatto vero…

Lo so, ti ho sempre ringraziato però, sai, io sono molto autocritico. Non so se sia un difetto o meno. Ho sempre detto che la tua recensione di quel corto veramente la porto nel cuore… La tua stessa recensione, dal punto di vista oggettivo, l’ha fatta anche il direttore del Festival di cui ti parlavo prima, quindi poi mi sono auto-convinto. Forse non ero molto contento della scrittura di Only Deads, perché è stato proprio una cosa fatta durante il Covid, buttata là, con 50 €, dicesi 50 €, di budget.

Ti faccio un discorso banale, nel senso che Only Deads raccontava qualcosa tale per cui uno comunque resta lì, lo vede e viene intrigato. Ecco, magari l’altro, Lische è più piano, meno d’impatto…

Quello è vero, sì. Sai, io sono molto “nazista” sui corti, proprio perché li ho anche studiati nei Festival e a me sta proprio sulle palle quando vedo un regista che magari è piatto, cioè è bravo, però è piatto.

Ma questo è appunto il problema, anche più in generale, di un certo tipo di cinema italiano, che è piatto. Magari non sono fatti neanche male, i film, ma sono piatti, non non ti lasciano niente. Anche mentre li vedi ti rompi i coglioni, detto con un francesismo, Non riescono a tirarti dentro, questo è il punto. Non hanno questa capacità di attirarti, per cui pensi: “Anche se spegnessi adesso sicuramente non mi perderei nulla”. E questo è drammatico…

Questo è ciò che vedo spesso nei Festival dei corti, cioè: sono poche le varianti. Trovo più coraggio, magari, nei Festival di genere che nei Festival tradizionali, istituzionali. Per esempio, sto parlando appunto di “non piattume”: in teatro da me era venuto uno degli attori che ha fatto Mimì, il principe delle tenebre. Non è proprio un genere nel senso… proprio a livello di storia, perché è un teen, è un teen movie. Dico: non è che mi interessino molto ‘ste cose. Però cazzo, appena ho cominciato a vederlo, me lo sono guardato con una pizza davanti, tra l’altro, e ho capito che lì c’è un’idea di cinema, un’idea di regia, c’è un coraggio, c’è un’idea sia formale che narrativa. Non è un’opera perfetta, non è un’opera perfettissima, ma è proprio perché non è un’opera perfettissima, te lo ricordi. Ha un coraggio registico che a me piace molto. Non ci sono attori famosi, ma li ha scelti tutti bene, De Sica, veramente bene. Quando vedo un’opera così dico: “Ok, questa è la direzione che mi piacerebbe prendere, al di là che sia un horror, un erotico, una commedia. Nel senso di macro genere, eh… questo è il cinema italiano che mi piacerebbe vedere”.

Comunque devo dirti che anche in Lische sono, sono scelte bene le facce, gli attori.

Allora, qui entra il mio problema di “stalking” e molti attori si gasano per questo. Sono anni che assemblo un archivio di attori sul mio hard disk, attori e attrici professionisti, attori e attrici pornografiche, facce che non vengono dal cinema, divisi per nome. Li seguo sui social, vado a vedermi gli spettacoli, magari delle accademie di teatro, di performance di danza, perché ci sono dei performer e degli attori straordinari con delle facce incredibili. Io me li appunto e prendo contatto con loro, vado a vederli in scena, ci parlo e gli dico: «Guarda che faremo qualcosa». Quando abbiamo presentato il progetto di Biennale College o altri corti che stiamo portando avanti, gli attori mi dicevano… ma non lo dico per tirare acqua al mulino… mi dicevano: «Lo sai che noi non parliamo quasi mai coi registi sui set?», anche quelli più tradizionali o con registi già più affermati. Nel senso che sono pochi i registi giovani che hanno questa quest’occhio e credo che sia anche questo, sicuramente, un mio punto forte.

Ricordo che mi hai detto che una delle due ragazze di Only Deads non voleva apparire… C’era il problema del nome che lei non voleva uscisse…

Sì, non voleva il nome e quindi li ho cambiati tutti, i nomi. E non voleva la divulgazione del corto. Era questa la cosa che mi aveva sorpreso, che mi ha fatto ridere perché poi in realtà i suoi contenuti di Only Fans erano molto più spinti del corto e sono finiti on-line. Io le avevo anche detto, testuali parole: «Guarda che se hai paura di tuo padre, credo sia giusto dirti che i tuoi contenuti di Only Fans sono in rete». Mi è dispiaciuto un po’ perché Domiziano Cristopharo lo voleva per un’edizione home movie da distribuire all’estero e mi è toccato dirgli di no. Mi è dispiaciuto, ma più che altro per ampliarmi un po’ di pubblico estero: sai, avere fanbase e spettatori è sempre buono.

Quindi Only Deads non è circolato all’estero?

Sì, è andato al Vienna porno Film Festival, è andato al Venus, che è un altro Festival porno in Spagna, è andato in America. Qualcosa ha fatto. Poi anche lì ho capito che anche i Festival erotici sono molto legati alla “purezza”, sono pochi quelli che osano un po’ di più. E infatti adesso Cristina lo manderò a Vienna. Il direttore del Festival me lo prenderà, penso l’anno prossimo, perché non sono riuscito a finirlo in tempo.

Adesso, quali proiettili hai in canna da esplodere?

Abbiamo scritto un cortometraggio, si intitola Figli unici ed è la storia di un quarantenne che durante un’apocalisse zombie è rimasto bloccato nel condominio che amministrava sua madre., la quale è affetta da Alzheimer e non si ricorda che fuori c’è un apocalisse. È una commedia horror realistica sull’età senile, sulla malattia e sull’Alzheimer e sull’essere figlio unico e quindi prendersi cura poi dei genitori. E a un certo punto della storia, la madre fa entrare la vicina in sede a rotelle, che in realtà è una zombi, perché pensava fosse rimasta chiusa fuori dalla porta, e quindi il protagonista si trova costretto per la prima volta a prendersi le proprie responsabilità. Fabio Frizzi ci farà le musiche, gli è piaciuto un botto. E abbiamo Nicolò Senni che è un attore romano. Non so se hai presente chi è, però appena vedi la faccia, lo riconosci. E adesso abbiamo chiuso, in teoria, se vinciamo il bando. Però abbiamo la protagonista della Grande abbuffata, Andrea Ferréol: le ho mandato una mail in francese con chat GPT, e mi ha chiamato il giorno dopo. Avevo zero speranze e invece… Ha un’ottantina di anni, ma credimi, è ancora super-energica e le è piaciuto tantissimo il corto. Dicevo tra me e me: “Cazzo, sto parlando di un’attrice che ha fatto 260 film. E m’ha risposto, m’ha chiamato il giorno dopo!”. Non ti non ti dico i nomi delle italiane che ho contattato e come sono stato trattato. Quindi siamo molto gasati. Questo probabilmente sarà il mio primo horror con una produzione…