Giurato Numero 2 di Eastwood in anteprima a Roma

Giurato Numero 2 di Clint Eastwood sarà il film di apertura della XXVIII Tertio Millennio Film Fest. Verrà presentato in anteprima, fuori concorso, lunedì 11 novembre alle 21 al Cinema delle Province di Roma. Il film, titolo originale Juror #2, è l’ultimo capitolo del leggendario regista e attore, nelle sale dal 14 novembre distribuito da Warner Bros Pictures.

Si tratta di un dramma e thriller psicologico che segue le vicende di un padre di famiglia: Justin Kemp (Nicholas Hoult) il quale, durante il suo compito di giurato in un processo per omicidio di alto livello, si trova combattuto da un serio dilemma morale. Il rovello è se influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente far condannare – o far assolvere – l’uomo accusato di omicidio. L’anteprima si svolge all’interno del festival Tertio Millennio, qui il programma integrale.