Horror in Rock: una serata dedicata a Dario Argento

Isola della Scala, 14 ottobre 2024 – Shatter Edizioni, Associazione I Butei, Isola Rock e Giallo Berico Film Fest ancora una volta insieme per un evento imperdibile dedicato al cinema e alla musica del terrore.

In occasione di Halloween, il 31 ottobre 2024, torna in scena a Isola della Scala (VR) il format Horror in Rock. Una versione spin-off, questa, dell’evento che ha visto protagonisti delle precedenti edizioni l’autore delle più celebri colonne sonore dei film di Dario Argento Claudio Simonetti (Goblin), il frontman dei Sadist Trevor e, in un’edizione speciale dal titolo “Terror at the Opera”, lo sceneggiatore Franco Ferrini (C’era una volta in America, Phenomena, Opera, Sotto il vestito niente, Nonhosonno, Trauma, La Sindrome di Stendhal). Isola Rock e Giallo Berico Film Fest, per la “notte delle streghe”, hanno rinnovato la loro collaborazione per dar vita a un evento, promosso da Associazione I Butei e Shatter Edizioni, che rende omaggio al maestro del brivido italiano Dario Argento. Teatro della serata da paura, a ingresso gratuito, sarà il Borgo Burger a Isola della Scala (via Doltra, 44), all’interno del quale, dalle 18.30, verrà aperta al pubblico l’area expo con diversi stand di libri, dischi, merchandising e accessori a tema horror.

A far scorrere i primi brividi sulla schiena saranno le note di alcuni dei più celebri brani del cinema del terrore, eseguiti dalla pianista Angela Busato e dal soprano lirico Claudia Beltrame, che si alterneranno nel corso della serata a numerose presentazioni editoriali che precederanno l’evento clou: l’incontro con l’attrice cult Mirella D’Angelo, volto iconico del sanguinario thriller di Dario Argento Tenebre (1982) nel quale ha ricoperto il ruolo della giornalista Tilde al fianco di Anthony Franciosa, Daria Nicolodi, Giuliano Gemma, John Saxon, Veronica Lario, Carola Stagnaro e John Steiner. Ma Mirella D’Angelo ha lavorato nel corso della sua lunga carriera di attrice e modella con moltissimi altri maestri del cinema italiano e internazionale, tra i quali Federico Fellini, Sergio Sollima, Tinto Brass, Marino Girolami e Luigi Cozzi, per citarne alcuni.

Al fianco dell’attrice un altro ospite d’eccezione: lo scrittore e sceneggiatore Antonio Tentori, profondo conoscitore del cinema horror e thriller, autore di tantissimi testi critici e romanzi, nonché sceneggiatore per Dario Argento, Lucio Fulci, Bruno Mattei, Sergio Stivaletti, Claudio Lattanzi e Dario Germani. A seguire, un meet & greet con gli ospiti della serata per il firma-copie e le foto. Non mancheranno momenti da cardiopalma e tanti extra a sorpresa per una serata all’insegna del brivido con tanto cinema, libri, ospiti d’eccezione, ma anche musica. E ancora, un’area expo aperta dal pomeriggio e, ovviamente, tanto food & drink per un evento imperdibile e a ingresso gratuito!