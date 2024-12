I Fabrique du Cinéma Awards festeggiano la 10a edizione

Il 17 dicembre i Fabrique du Cinéma Awards celebreranno al Nuovo Olimpia di Roma la loro decima edizione, confermando ancora una volta la loro instancabile vocazione a scoprire e valorizzare il prodotto audiovisivo giovane e innovativo. Per l’anniversario del Premio è stato infatti scelto uno dei luoghi più rappresentativi per gli amanti del cinema sia romani che expat, essendo stato il Nuovo Olimpia una delle prime sale italiane a proiettare i film in lingua originale. E già negli anni Sessanta i cinefili romani e stranieri frequentavano la sala nel centro di Roma, impreziosita dai coloratissimi portali di ceramica dell’artista Giosetta Fioroni.

Dalla nona edizione (2023) nel Premio è stata introdotta una grande novità: per dare il segnale di quanto i Fabrique du Cinéma Awards credono nei suoi autori, il regista vincitore nella categoria Miglior Film Internazionale diventa il Presidente di Giuria del concorso successivo. Perciò, dopo il regista messicano José Luis Solís Olivares (2023), il Presidente di Giuria degli Awards 2024 è il cinese Zhengchao Xu, regista, sceneggiatore e scrittore. Il suo film A Woman, A Gun, And a Noodle Shop è stato in concorso al 60° Festival Internazionale del Cinema di Berlino e Sad Fairy Tale è stato in gara nella competizione principale al 36° Festival Internazionale del Cinema del Cairo. Il suo ultimo lungometraggio The Dry Fable ha vinto i Fabrique du Cinéma Awards 2023.

Al Presidente si affiancheranno gli altri membri della giuria: Salvatore De Mola, sceneggiatore premio David di Donatello (fra i suoi titoli Il commissario Montalbano, Vincenzo Malinconico, Makari), Roberto Giacobbo, conduttore e autore televisivo (Voyager, Freedom – Oltre il confine), Marco Pontecorvo regista (Per Elisa – Il caso Claps, Sempre al tuo fianco) e direttore della fotografia (Il trono di spade, Gigolò per caso), Renato Marengo, conduttore radiofonico, giornalista e produttore discografico (ideatore negli anni ’70 del movimento musicale Napule’s Power, ha prodotto fra gli altri Edoardo Bennato, Teresa De Sio e Roberto De Simone) e Lidia Vitale, attrice (Esterno notte, Ti mangio il cuore, Il primo giorno della mia vita).

Inoltre durante la serata si esibirà dal vivo, accompagnato dal suo gruppo, il musicista e cantautore Valerio Piccolo che eseguirà anche il brano E si’ arrivata pure tu, la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino, Parthenope. Il brano prodotto da Pino Pecorelli è contenuto in due versioni, piano e archi e chitarra, nel suo nuovo album intitolato Senso uscito lo scorso 24 ottobre. La mission dei Fabrique du Cinéma Awards che ha contraddistinto il Premio sin dalla nascita è promuovere la cinematografia italiana indipendente all’interno di una cornice internazionale. E di edizione in edizione i numeri crescono significativamente, un chiaro segnale dell’attrattiva generata da un concorso sempre più incisivo nel panorama audiovisivo italiano e mondiale. Quest’anno le opere iscritte sono state oltre 1300, a concorrere nelle 12 categorie del Premio.

Quest’anno, inoltre, siamo orgogliosi di annunciare la collaborazione con Rai Fiction nella scelta del vincitore per la categoria Miglior Concept di Serie TV.

CATEGORIE

Miglior Film Internazionale

Miglior Opera Prima Italiana

Miglior Opera Italiana Innovativa

Miglior Cortometraggio Italiano

Miglior Cortometraggio Internazionale

Miglior Attore

Miglior Attrice

Miglior Documentario Internazionale

Miglior Colonna Sonora Italiana

Miglior Serie Tv Italiana

Miglior Concept Di Serie

Miglior Sceneggiatura Di Cortometraggio

https://www.fabriqueducinema.it/

https://www.instagram.com/fabriqueducinema/