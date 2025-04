I film sul casinò attualmente su Prime Video da non perdere

Il mondo del cinema ha sempre subito il fascino dei casinò, location perfette per trame avvincenti e cariche di suspense in una cornice di lusso ed eleganza. Il connubio si è dimostrato sempre vincente, basti pensare a grandi classici come Ocean's Eleven o Casinò, e così continua ad essere ancora oggi anche se il settore del gioco è cambiato. Se sei un appassionato del brivido del gioco d'azzardo e desideri rivivere queste emozioni anche attraverso il grande schermo e, in questo caso, sullo schermo di casa, ecco una selezione di film disponibili su Prime Video che non puoi perdere.

The Gambler (2014)

The Gambler, uscito nel 2014, è un thriller psicologico, con protagonista Mark Wahlberg. Racconta la storia di Jim Bennett, un professore universitario con una doppia vita da giocatore d’azzardo. Bennett si indebita fino al collo con criminali senza scrupoli e si trova a dover fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Con una regia intensa e una narrazione avvincente, The Gambler è un film perfetto per chi ama le storie drammatiche legate al mondo del casinò.

21 (2008)

Ispirato a una storia vera, 21 segue le vicende di un gruppo di brillanti studenti del MIT che, sotto la guida del carismatico professore Mickey Rosa, interpretato da Kevin Spacey, che di recente è stato protagonista di un simpatico scambio di battute con il regista di “Biancaneve”, sviluppano un sistema matematico per contare le carte e sbancare i casinò di Las Vegas. Il protagonista, Ben Campbell, interpretato da Jim Sturgess, si trova coinvolto in un mondo fatto di lusso, soldi facili e adrenalina, ma ben presto scoprirà che il gioco può diventare molto pericoloso. Il film offre una perfetta combinazione di tensione, azione e intelligenza strategica, ed è una scelta ideale per chi è affascinato dal mondo del blackjack e delle tecniche per battere il banco.

Rounders – Il Giocatore (1998)

Rounders è considerato un cult tra gli appassionati di poker. Segue la storia di Mike McDermott, interpretato da Matt Damon, un giovane giocatore di talento che ha deciso di abbandonare il poker per dedicarsi agli studi di legge. Quando il suo amico Worm, interpretato da Edward Norton, di recente autore di una grande prova d’attore nel film The Complete Unknown, esce di prigione con un grosso debito da saldare, Mike però si ritrova costretto a tornare ai tavoli da gioco per aiutarlo. Il film offre una rappresentazione realistica del mondo del poker clandestino e mostra l’importanza della strategia, della psicologia e della gestione del rischio in questo gioco. Se sei un appassionato di poker, Rounders è un titolo imprescindibile.

Casa Casinò (2017)

Per chi invece preferisce un tono più leggero, Casa Casinò è una commedia esilarante con Will Ferrell e Amy Poehler nei panni di una coppia che, dopo aver perso il fondo universitario della figlia, decide di aprire un casinò illegale nel seminterrato della casa di un amico per recuperare il denaro. Tra situazioni assurde, gag esilaranti e momenti di puro delirio, il film offre una visione divertente e ironica del mondo del gioco d’azzardo, mostrando come anche le migliori intenzioni possano portare a conseguenze disastrose quando si tratta di soldi e fortuna, una combinazione nello stesso tempo pericolosa e affascinante.