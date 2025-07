I Giardini della Paura XXVI edizione

Ancora incubi in vista e brividi indimenticabili per questa lunga estate calda: torna infatti dal 9 luglio al 20 agosto il festival più spaventoso d’Italia, dove passato, presente e futuro si mescolano e si fondono. Le proiezioni organizzate dall’Assessorato alla Cultura-Ufficio Cinema del Comune di Parma con il sostegno della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti, Nocturno e Midnight Factory, si terranno il mercoledì notte (dalle 21, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili, accesso rigorosamente vietato ai minori di anni 18) nella nuova location dell’area Teatro al Parco nel Parco Ducale.

L’edizione numero 26 sarà una delle più elettrizzanti e spaventose mai realizzate, ricca di ospiti e anteprime internazionali mirate a far luce su tutti i colori del buio. Si comincia celebrando un classico del cinema popolare italiano: il mitico Virus, o meglio L’inferno dei morti viventi (9/7), diretto nel 1980 dal duo Bruno Mattei e Claudio Fragasso. Il film, presentato in una nuova versione restaurata in 4K, sarà introdotto dallo stesso Claudio Fragasso, che insieme al giornalista Manlio Gomarasca ripercorrerà la sua incredibile carriera tra cult e progetti da realizzare.

Un altro ospite d’eccezione sarà il regista statunitense Jeff Lieberman, autore di capolavori quali Blue Sunshine – Sindrome del Terrore e Satan’s Little Helper. Lieberman presenterà ai Giardini il suo film più acclamato, I carnivori venuti dalla Savana (30/7), in una nuova edizione restaurata in alta definizione. Lieberman sarà protagonista di una masterclass, sempre moderata da Gomarasca, nella quale si racconterà al pubblico. Non mancheranno poi i titoli che hanno segnato la stagione horror appena trascorsa: dal pluripremiato The Substance (16/7) all’inquietante Longlegs (23/7), diretto da Oz Perkins, figlio di Anthony, attore icona del film Psycho.

E poi nuove ed esclusive sorprese, con il meglio del cinema dell’orrore internazionale inedito in Italia, due “instant classic” già amatissimi dai cinefili di tutto il mondo: In a Violent Nature (6/8), film violentissimo rivelazione del Sundance Festival e, in chiusura, Oddity (20/8), storia soprannaturale di case infestate e creature infernali.

Spazio anche per i classici con l’intramontabile 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento (13/8), in una strepitosa versione finalmente restaurata in 4K, nell’ambito di una doppia ricca serata in cui lo stesso Argento sarà protagonista di Panico, documentario acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il maestro del terrore si racconta senza filtri, accompagnato da guest star internazionali del calibro di Nicolas Winding Refn, Guillermo Del Toro e Gaspar Noé.

Da segnalare due appuntamenti musicali prima dei film: torna il leggendario DJ Gaido con la sua “Nightmare Consolle”, selezione di brani a tema (16/7) e, per la prima volta sullo stage dei Giardini, HI, MOVIES! rock band che sonorizzerà sequenze di film muti (23/7). Grazie alla collaborazione con Solares Fondazione delle Arti in caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna del Teatro al Parco.

CLAUDIO FRAGASSO (Roma, 2 ottobre 1951) dopo le prime esperienze giovanili come assistente al montaggio e alla regia, si affaccia sul mercato estero e con l’amico Bruno Mattei sperimenta tutti i generi: horror, western, fantascienza. Ha realizzato più di 40 film: nel 1984 dirige la rock star Alice Cooper in Monster dog, nel 1985 After death e nel 1989 il fenomeno cinematografico Goblin, poi ribattezzato Troll2. Nel 1993 torna in Italia e al cinema dell’impegno civile con il pluripremiato Teste rasate. Nel 1995 realizza il suo maggior successo, Palermo Milano solo andata, in concorso a Venezia.

JEFF LIEBERMAN (New York, 16 ottobre 1947) regista e sceneggiatore, esordisce nel 1976 con l’iconico Squirm, splatter tra i più significativi degli anni Settanta. Nel 1976 gira il visionario Blue Sunshine, seguono Just Before Dawn (1981), slasher crepuscolare ambientato nei boschi dell’Oregon e Videokiller – Remote Control (1988), esilarante horror fantascientifico sull’invasione degli alieni. A distanza di sedici anni, torna sul grande schermo con il sovversivo Halloween Killer (Satan’s little helper, 2004).

IL PROGRAMMA

I GIARDINI DELLA PAURA XXVI

Perché avete disturbato il nostro sonno?

Area Teatro al Parco, Parco Ducale, 9 luglio – 20 agosto 2025

9/7 Giardini réserve

VIRUS – L’INFERNO DEI MORTI VIVENTI di Bruno Mattei e Claudio Fragasso

(Italia, Spagna 1980, 100’)

Sarà presente il regista CLAUDIO FRAGASSO

16/7

THE SUBSTANCE di Coralie Fargeat (UK, USA, Francia 2024, 141’)

Dalle h 20:00 NIGHTMARE CONSOLLE BY DJ GAIDO

23/7

LONGLEGS di Osgood Perkins (Canada, USA 2024, 101’)

H 21:00 HI, MOVIES! Sonorizzazione dal vivo

30/7

SQUIRM – I CARNIVORI VENUTI DALLA SAVANA di Jeff Lieberman (USA 1976, 92’)

Sarà presente il regista JEFF LIEBERMAN

6/8

IN A VIOLENT NATURE di Chris Nash (Canada 2024, 94’) Inedito in sala

13/8 Ferragore tricolore

QUATTRO MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO di Dario Argento

(Italia Francia, 1971, 102’, Copia restaurata in 4K)

a seguire

DARIO ARGENTO PANICO di Simone Scafidi (GB 2023, 98’)

20/8

ODDITY di Damian Mc Carthy (Irlanda 2024, 98’) Inedito in sala

Ore 21:00 – Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

