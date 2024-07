Cinema e cucina: i migliori film che celebrano l’arte del cibo



Il legame tra il mondo del cinema e quello della cucina è più forte e profondo di quanto si pensi. Nel corso degli anni, infatti, tantissimi film hanno influenzato e ispirato gli appassionati di cucina. Ci sono diversi esempi in questo senso, a partire dalle pellicole che trattano come tema centrale questo mondo e i suoi protagonisti, fino ad arrivare a quelle il cui tema principale magari si concentra su altro, ma sullo sfondo è sempre caratterizzato dalla presenza di cuochi e cucina stellata.

Per questo motivo è sempre bene avere la dispensa bella piena, poiché ad oggi risulta essere piuttosto semplice farsi influenzare da un film che si vede in televisione ed avere l’improvvisa voglia di preparare – perché no – un dolce. In questo senso, quindi, nella dispensa di un grande appassionato di cucina non possono mai mancare ingredienti fondamentali, che troviamo in tutti supermercati del mondo anche spesso in offerta, come lo zucchero, ma anche, ovviamente, le uova, il burro, il latte, la farina e molti altri ancora che sono alla base delle principali preparazioni.

Tornando alla forte e stretta correlazione tra il mondo del cinema e quello della cucina, andiamo ora a scoprire insieme qualche film storico che può far venire voglia di mettersi ai fornelli.



Quali sono alcuni dei film più noti collegati al mondo della cucina?



Una delle più grandi pellicole d’animazione protagonista di questo legame è senza ombra di dubbio Ratatouille, che, uscita nel 2007, dava grande attenzione alla brigata e al ruolo dello chef in quanto artista e guida morale. In questo film vengono sottolineati temi importanti, ad esempio l’importanza della diversità, e veri e propri luoghi comuni nel mondo della cucina, come quello della sous chef che è sempre correlata alla figura di una donna che cerca di arrivare il più in alto possibile.

Di pellicole che poi hanno continuato sullo stesso filone ce ne sono tante, tra queste rientra sicuramente Julie & Julia, pubblicata ufficialmente nel 2009. Il film narra, parallelamente, le vicende di Julia Child, interpretata dalla famosissima Meryl Streep, e di Julie Powell. Mentre la prima, dopo aver imparato nuove tecniche della Nouvelle Cuisine, diventa maestra ed autrice di libri e programmi tv a tema, la seconda, seguendo proprio le orme della Child, cerca di riproporre le 524 ricette presenti nel libro Mastering the Art of French Cooking.

Un altro film a tema gastronomico che ha fatto la storia del cinema è Chocolat, uscito nel 2000. La pellicola narra le vicende di Vianne Rochet, interpretata da Juliette Binoche, una maître chocolatier e madre single di una bambina di 6 anni. Dopo essersi trasferita in Borgogna, nel piccolo paese di Lasquenet, la donna apre una pasticceria, ma a causa del suo stile di vita piuttosto libertino non conquista le simpatie della gente del posto. Inizia così un periodo molto complesso, ancora di più nel momento in cui la protagonista incontra Roux – interpretato da Johnny Depp – un uomo affascinante amante della libertà proprio come Vianne.



Perché il cinema è pieno di riferimenti alla cucina e agli chef?



Tra i motivi principali per i quali la cucina è un tema piuttosto centrale di sempre più film rientra, banalmente, il fatto che la cucina ad oggi va di moda, ragione per la quale il cinema e la televisione si adattano per forza di cose. Tuttavia, ci sono altre ragioni certamente più profonde e complesse. Il cinema, infatti, è da sempre affamato di contesti. I generi perlopiù sono sempre gli stessi, ma nel corso del tempo si sente la necessità di variare i contesti e i luoghi nei quali ambientarli. In questo senso il mondo della cucina sembrerebbe essere un bacino importante di storie, estremamente affascinante e che ha la possibilità di ospitare generi differenti tra loro.