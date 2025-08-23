Il bandito e la terrorista

4 giugno 1977. Sulla stessa prima pagina del Corriere d’informazione, quotidiano milanese del pomeriggio-sera, campeggiano due strilli. Spalla destra: “BR: Una donna organizza gli attentati”. Occhiello: “Con allucinante puntualità, anche nell’agguato al direttore del Tg1 è comparsa una ragazza. Tre nomi, Maria Pia Vianale, Licia Tarquini, Franca Salerno, una stessa ipotesi: i superstiti dei Nap (Nuclei armati proletari, ndr) hanno stretto ormai negli ultimi mesi una ferocia alleanza con brigatisti”. Il pezzo fa riferimento all’azione con cui un gruppo di fuoco aveva piazzato, il giorno prima, una gragnuola di pallottole nelle gambe al direttore del Tg1 Emilio Rossi, come tale entrato in carica nel dicembre del 1975. Rossi, democristiano, corrente fanfaniana, veniva affrontato da due terroristi, un uomo e una donna, a pochi metri dal centro di produzione Rai di via Teulada, a Roma: come armi, pistole a tamburo, forse dotate di silenziatore. I sanitari contarono 22 feriti agli arti inferiori, tra punti di impatto delle pallottole (calibro 7, 65) e fori di uscita. Quando fu raggiunto dal fuoco degli attentatori, Rossi aveva sotto il braccio un fascio di giornali, un ombrello e l’ultimo libro di Pietro Ingrao – annotano i cronisti -, raccolto dal marciapiede completamente lordo di sangue. Un paio di testimoni avrebbero poi contribuito a far identificare la donna, alta e magra, che aveva preso parte all’attentato in Franca Salerno, nappista, 24 anni, finita dietro le sbarre il 9 luglio 1975, condannata a quattro anni e mezzo di reclusione ed evasa dal carcere di Pozzuoli, il 22 gennaio del 1977, insieme a Maria Pia Vianale. La Vianale, tarantina di nascita ma trasferitasi con la famiglia a Napoli, già studentessa liceale modello, era entrata nella sfera dell’estrema sinistra extraparlamentare durante gli anni dell’università. Diventò la donna di Giovanni Gentile Schiavone, ideologo dei Nap e nel Marzo del 1975 il suo nome finì nel mirino degli inquirenti, dopo che nel rione Fuorigrotta, a Napoli, un incidente, maneggiando degli esplosivi, fece saltare in aria il nappista Giuseppe Vitaliano Principe, e portò alla scoperta di un covo dei terroristi. Dentro, la polizia trovò liste di nomi, tra i quali quello della Vianale. La acciuffarono due mesi dopo, il 21 maggio, al civico 5 di via Vitagliano a Pozzuoli, in un’altra base dei Nap.

Così descriveva la Vianale Filippo Ciccimarra, Commissario capo dell’Ufficio politico alla Questura di Napoli: “Alta uno e 68, bel corpo, occhi neri, bocca carnosa, deficitaria nel seno”. All’inquirente che le obiettava che non era con le bombe che si rafforzava la democrazia, rispondeva, sprezzante: “Perché? Forse che voi non ammazzate gente?”. Nel processo contro i nappisti (26 gli imputati della sbarra) che si celebra a Napoli dal novembre del 1976, Maria Pia si distingue per la particolare aggressività: è una dura, tende il pugno, fa proclami e slogan, rifiuta la difesa. A un rappresentante di una sezione del MSI, che tentava di costituirsi parte civile, lei e i compagni urlano: “Fascistello, nazista, pezzo di merda! Se un tuo difeso ha avuto una pallottola tra le cosce, tu l’avrai in testa”. Alle tre di notte del 22 gennaio 1977, la Vianale evade da Pozzuoli insieme a Franca Salerno. Al commando di supporto esterno, per farle fuggire basta segare uno sbarra e munirle di una scala di corda. Il suo nome rimbalza sulle cronache nere due mesi più tardi, quando, riconosciuta a bordo di un autobus, sta per essere bloccata da un agente di polizia, Claudio Graziosi, che viene però freddato da una revolverata alla schiena esplosa dal nappista Antonio Lomuscio, il quale è destinato a cadere a sua volta il 1° luglio 1977, durante un conflitto a fuoco con la polizia presso la Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma, nel corso di un’operazione che porta all’arresto congiunto della Vianale e di Franca Salerno. Maria Pia sarebbe tornata in libertà nel 1996, la Salerno tre anni prima. Morì, quest’ultima, nel 2011. Della Vianale si è invece persa ogni traccia. E questa è una cosa.

L’altro articolo del Corriere di informazione del 4 giugno 1977, è un taglio basso di sinistra. Il titolo recita: “In un film sul bandito, Marisa Mell rapita da Vallanzasca”. Si dà conto della fine di lavorazione di una pellicola ispirata alle imprese criminali di Renato Vallanzasca, il “Bel Renè“, ovvero La banda Vallanzasca, girato in Sicilia dal regista Mario Bianchi, che contava di riuscire ad essere nelle sale a settembre. La mattina stessa del 4 giugno, iniziano le riprese di un secondo film sul bandito della Comasina, La belva dal mitra facile, con la regia di Sergio Grieco che si era scelto come protagonista Helmut Berger, “vagamente somigliante a Vallanzasca” e a Marisa Mell “strillata” con foto nell’articolo, dava invece la parte di una “bella sequestrata” – tutti avrebbero pensato ipso facto a Emanuela Trapani – che invece nel film sarebbe stata interpretata da Marina Giordana. “Lo sfruttamento del fuorilegge continua”, si legge nel prezzo, “proprio mentre il suo luogotenente, Antonio Colia, ieri sera ha avuto uno scontro a fuoco con una pattuglia di agenti, sull’autostrada Milano Varese. I poliziotti hanno sparato contro una BMX e probabilmente il bandito è rimasto ferito”. Un mese dopo l’arresto di Maria Pia Vianale, all’inizio di agosto del 1977, il regista Massimo Pirri sta cominciando la lavorazione di un film che, senza girarci troppo attorno, la stampa interpreta come una trasposizione sullo schermo delle gesta recenti della nappista. Per tutti è assodato che si tratti del “film su Maria Pia Vianale”. Già in questa fase “archeologica”, Pirri ha abbandonato il primo titolo, che era L’attentato, a favore di quello che resterà il definitivo, Italia: ultimo atto, “molto più emblematico”, commenta l’autore, Stefano Di Stefano, di un pezzo che sul Corriere di informazione di giovedì 4 agosto ’77, rende conto della tendenza a portare dalla cronaca sugli schermi i protagonisti dell’Italia violenta. Pirri non ci sta ad accettare la teoria che il film sia una biografia romanzata della Vianale e preferisce stare sulle generiche, definendo la sua protagonista, la terrorista Mara, “una donna che si tuffa nella guerriglia dopo che il suo uomo è stato ucciso dalla polizia”.

Mara è un’altro nome che allora faceva fischiare le orecchie a tutti: la “compagna Mara”, pseudo di battaglia di Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio, tesista a Trento nel 1969 (Qualificazione della forza lavoro nelle fasi dello sviluppo capitalistico) e di lì a pochissimo fondatrice, con il marito e con Alberto Franceschini, di quelle che sarebbero diventate le Brigate Rosse. “Che lei abbia voluto l’organizzazione armata quanto, se non piu di me, è un fatto”, dichiarerà un giorno Curcio. Nel 1977, la Cagol era morta da due anni, nel corso di una sparatoria con una pattuglia di carabinieri sulle colline di Acqui Terme, nei giorni del sequestro dell’industriale Vittorio Vallarino Gancia. Insomma, una “Mara brigatista” a nominarla nel 1977, era la Cagol. Ma c’era poi la suggestione dell’attrice presa per interpretare il film di Pirri, che nell’articolo in questione viene data con quasi certezza, ma non al 100%, come Marcella Michelangeli. L’attrice era balzata fuori come madre di Gavino Sanna in Padre, padrone dei Taviani, Palma d’oro a Cannes, tre mesi prima. Ed era la donna di Lou Castel, in quel periodo, e Castel c’era pure lui nel film di Pirri. Comunque, i cronisti rilevavano la somiglianza tra la Michelangeli e la Vianale, quindi per loro era quasi assiomatico che l’attrice alludesse a lei e non ad altre. La Michelangeli, che sulla carta non sarebbe stata ancora certa nel ruolo, ma in realtà lo era, dichiarava del proprio personaggio in Italia: ultimo atto: “È una donna di estrazione medio-borghese che sceglie la violenza come ribellione alla prevaricazione maschile. Alla fine, morirà proprio per il suo desiderio di imporsi nei confronti di un’altro membro, un ‘cervello’ dell’organizzazione terroristica”. Il “cervello” era proprio Castel.

L’articolo di Di Stefano porta avanti l’equivalenza, pur nella distanza, dei due personaggi, tra il film sulla Vianale di Pirri e i due film che hanno come protagonista il Renato Vallanzasca che il 15 gennaio di quello stesso anno era stato catturato e condannato a quattro ergastoli e 295 anni di reclusione. “In comune [la Vianale e Vallanzasca], hanno il clima di violenza in cui hanno operato fino a qualche tempo fa […]. In comune hanno anche una vita alla macchia, braccati dalla polizia, e una clamorosa evasione. Li distinguono, invece, gli ideali: da una parte c’è un bandito che, prodotto dalla nostra società, ne insegue i miti peggiori: la ricchezza, il denaro, l’agiatezza, la felicità data dal possesso (come insegnava Carosello), ed è disposto anche a uccidere per questi. Dall’altra, c’è una donna mossa da motivazioni politiche, anche se discutibili quanto si vuole”. Al principio di agosto, uno dei Vallanzasca-movie, quello di Bianchi con Enzo Pulcrano e Stefania d’Amario (nella parte della Trapani), metteva avanti le mani nelle dichiarazioni del regista, il quale precisava che il suo film era solo “ispirato a” (“Ma così dicono tutti, è il sistema più semplice per non avere noie”, chiosava Di Stefano), mentre la pellicola di Sergio Grieco, che nel frattempo avevano intitolato Feroce – poi tornarono a La belva col mitra – si trovava al montaggio e poteva fornire crediti precisi: Berger come “Belva”, Marisa Mell come la sua donna, e la figlia di Marina Berti e Claudio Gora, Marina Giordana, nella parte della sedicenne Emanuela Trapani che fino a pochi mesi prima era stata tenuta in ostaggio dal Bel René, il quale a Natale e Capodanno, nel 1976, aveva brindato con lei a champagne.