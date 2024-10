Il Fantafestival apre il primo pitch dedicato al genere fantastico!

Durante la prossima edizione del Fantafestival, registi, sceneggiatori e autori italiani o residenti in Italia in cerca di una produzione per la loro opera avranno la possibilità di presentarla a diverse società di produzione.

Sono aperte le iscrizioni al primo FantaPitch sulle piattaforme FilmFreeway [https://filmfreeway.com/Fantafestival] e FestHome [https://filmmakers.festhome.com/f/1821]. Per iscrivere il proprio lavoro è necessario essere registrati alla piattaforma [la registrazione è gratuita]. Sono accettati pitch per lungometraggi, cortometraggi e documentari a tema fantastico [horror, fantascienza, fantasy e generi affini].

Ciascun progetto dovrà essere presentato con un pitch deck composto dal seguente materiale: sinossi [massimo 1 pagina], note sul progetto [massimo 1 pagina], scheda biografica dell’autore [massimo 1 pagina] e un moodboard fotografico o disegnato al fine di comprendere il tono dell’opera [opzionale, massimo 1 pagina]. Tutto il materiale dovrà essere incluso in un unico file in formato PDF di dimensioni non superiori ai 10 Mb.

I dieci migliori lavori selezionati dalla redazione del Fantafestival avranno la possibilità di essere presentanti di fronte a una platea di società di produzione interessate al genere. Gli autori avranno a disposizione uno slot di 10 minuti durante il quale illustrare la loro opera e in caso di interesse potranno poi accordarsi separatamente e direttamente con le società di produzione. L’elenco delle società di produzione che parteciperanno [alcune delle quali hanno già confermato il loro interesse] verrà reso noto sul sito del Fantafestival circa una settimana prima dell’evento.

Il costo di iscrizione di ciascun progetto [indipendentemente dal numero degli autori] è di 15 euro e le iscrizioni terminano il 31 ottobre.

La presentazione avverrà a Roma nei luoghi del festival nella giornata di apertura, mercoledì 27 novembre. Non è previsto un eventuale rimborso spese per il viaggio e per l’alloggio degli autori.

Buona fortuna!