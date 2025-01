Il nuovo film di Cattet e Forzani in concorso alla Berlinale

Il nuovo film di Hélène Cattet e Bruno Forzani, Reflection in a Dead Diamond, sarà in concorso alla prossima Berlinale, che si svolge dal 13 al 23 febbraio 2025 nella capitale tedesca. Un ritorno importante per i registi di Amer e L’Étrange Couleur des larmes de ton corps, che vanno in competizione in uno dei maggiori festival europei e corrono per l’Orso d’oro. Ecco la sinossi ufficiale: “Quando la donna misteriosa nella stanza accanto scompare, un’affascinante ex spia settantenne che vive in un lussuoso hotel sulla Costa Azzurra si confronta con i demoni e i cari di un passato torbido dove cinema, ricordi e follia si scontrano”. Nel cast troviamo Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros e Thi Mai Nguyen. La prima immagine del film è quella che vedete qui sopra.

Cattet e Forzani se la giocano in una competizione che conta 19 titoli: tra questi Blue Moon di Richard Linklater, Dreams di Michel Franco, What Does that Nature Say to You di Hong Sangsoo, Kontinental ’25 di Radu Jude, The Ice Tower di Lucile Hadžihalilović. Qui il programma integrale. L’ultima parola sui premi spetterà al presidente della giuria, Todd Haynes.