Il rito, da Bergman al palcoscenico

Per la regia di Alfonso Postiglione – anche attore nel ruolo del giudice – e con Alice Arcuri, Giampiero Judica e Antonio Zavatteri, va in scena a teatro Il rito, tratto dall’omonimo film (Riten) scritto e diretto da Ingmar Bergman nel 1968, primo film realizzato espressamente per la televisione e ultimo girato interamente in bianco e nero. Se il teatro è il luogo naturale della ritualità, il passaggio di Il rito dalla pellicola al palcoscenico appare quasi inevitabile. Nel film, Bergman lavorava sulla sottrazione e sull’inquadratura; a teatro, invece, l’esperienza diventa più tangibile e immediata, rendendo lo spettatore parte attiva del processo di giudizio. La messa in scena di Postiglione potrebbe accentuare proprio questo aspetto: l’arte non solo sfida il potere, ma lo costringe a mettersi a nudo, obbligando chi guarda a prendere posizione.

Confrontare Il rito di Bergman con il suo adattamento teatrale significa analizzare non solo il passaggio da un linguaggio all’altro, ma anche come il tema centrale – la censura e la violenza del potere sull’arte – venga trasposto e interpretato oggi. La storia è audace: tre attori ricchi e famosi, Thea (Alice Arcuri), Sebastian (Giampiero Judica) e Hans (Antonio Zavatteri), legati da un tormentato triangolo amoroso, sono convocati dal giudice Ernst Abrahamsson (Alfonso Postiglione), incaricato di indagare sulla presunta oscenità del loro spettacolo. Non riuscendo a farsi un’idea chiara attraverso i colloqui con gli artisti, l’uomo assiste alla loro performance, allestita nel suo ufficio, subendone conseguenze inaspettate. Al centro del lavoro, l’argomento della censura e dell’impossibilità di contenere la potenza destabilizzante dell’atto artistico.

Per tematica, Il rito si avvicina a Il volto e al precedente Una vampata d’amore, così come al tardivo L’uovo del serpente. Aggressivo e persino fastidioso nella sua volontà di non concedere respiro, palesa il paradosso di voler portare in scena l’incomunicabilità. Alice Arcuri – nota al pubblico televisivo, tra l’altro, per Un passo dal cielo su Rai1 – interpreta un personaggio femminile che incarna una perturbante grazia naturale e una professionalità indiscussa. La sua presenza in scena illumina il racconto: nel mostrarsi, raccontarsi ed esibirsi sfacciatamente, consegna le proprie colpe a qualcuno, anche se ciò significa rischiare di perdere la cosa più preziosa: la vita. Quello de Il rito è un racconto magico e oscuro, in cui il teatro diventa il luogo di una cerimonia “laicamente sacra”, capace di far vibrare quel passato che, da Tucidide fino a oggi, insegna l’ineluttabilità della sconfitta di fronte al potere. Ma l’artista, nel processo creativo e sul palcoscenico, non teme la vivisezione: «Più o meno coscientemente, ho distribuito me stesso in tre personaggi. È soltanto nella tensione fra i tre vertici del triangolo che può nascere qualcosa – confessa Bergman – C’era un ambizioso tentativo di sezionare me stesso, per raffigurare come io in realtà funzionassi».