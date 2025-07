Il ritorno di Kechiche

Mektoub, My Love: Canto Due in concorso a Locarno. La luce brilla ancora

Alla fine è successo: Mektoub, My Love: Canto Due di Abdellatif Kechiche sarà in concorso al Festival di Locarno. I complimenti vanno al direttore Giona A. Nazzaro e al festival tutto (qui il programma integrale). L’ultimo film del regista franco-tunisino proiettato in una manifestazione pubblica è stato Mektoub, My Love: Intermezzo, nell’ormai nota copia in progress di 212 minuti vista in concorso al Festival di Cannes il 23 maggio 2019. Sono passati poco più di sei anni. Ecco perché, gira e rigira, non c’è altro modo per dirlo: Kechiche torna nel cinema. Lo fa grazie alla scelta di Locarno, che lo pone in competizione e quindi in corsa per il Pardo d’Oro, rimborsando parzialmente l’oblio a cui è stato sottoposto. Per Kechiche sarà l’atto di ripartenza, almeno speriamo, e soprattutto il punto di giuntura con cui chiude la sua opera della vita, quel Mektoub, My Love che è un progetto lungo, tenace, mai abbandonato malgrado le moltissime difficoltà.

Canto Uno è l’unico film che finora ha visto il buio della sala, perfino italiana, dopo il passaggio veneziano. Intermezzo è sparito, in seguito alla mitologica proiezione cannense, risucchiato dai suoi problemi purtroppo famosi – il fallimento della casa di produzione –, dalle polemiche oltre lo schermo dell’attrice Ophélie Bau, e soprattutto dalla questione delle musiche che si ascoltano nel film, quasi totalmente girato in una serata in discoteca, dalla quale non è stato possibile affrancarsi. Canto Due chiude il cerchio, ma in realtà il cerchio è un’immagine sbagliata perché questo folle volo di Icaro ha una forma fluida, frastagliata.

Mektoub, My Love è il picco del naturalismo di Kechiche. Segue il sentiero di Amin, che è l’alter ego del regista e insieme il suo Antoine Doinel, un giovane che nel 1994 lascia gli studi e torna nella sua cittadina Sète, con l’ambizione di fare il fotografo, dunque essere artista, e la contingenza di partecipare all’estate dei corpi e dei desideri. La callipigia Ophélie è solo un’ipotesi sentimentale. Poi il sontuoso, bagnato e ipnotico intermezzo disco, con cunnilingus di 14 minuti che era stato pensato di 35; un intermezzo che va inteso come tale, una parentesi ardita e inedita nella narrazione, una serata disco in tempo reale con un esperimento naturalistico senza precedenti.

Adesso si tornerà alla storia, per così dire, intesa come mera successione di eventi. Non si può ovviamente commentare Canto Due prima di averlo visto e rivisto, ma sappiamo che si cuce al primo e porta la parabola a compimento. Né vale raccogliere indizi leggendo il romanzo da cui è liberamente tratto, La ferita, quella vera di François Bégaudeau, che contiene un determinato finale ma dal testo Kechiche si era discostato già in premessa, librandosi verso altre parti. E comunque il “cosa” in Mektoub è davvero un motivo minore, forse inesistente, perché sta tutto nel “come” che è stato finora gesto rivoluzionario, piccolo passo avanti nel cinema oggi e celebrazione delle sue possibilità, quasi impensabile nel triste presente.

A proposito del progetto Mektoub, all’inizio l’idea era di girarlo nella zona portuale de La Ciotat, nei pressi di Marsiglia, dove i fratelli Lumière hanno realizzato la prima proiezione nella Storia del cinema. Ciò la dice lunga sulla luce che muove l’autore, sul lampo che sprigiona il suo perfezionismo metodico e instancabile. Poi, per una serie di giri e sopralluoghi, la location è tornata nell’altro porto del Sud della Francia, quello di Sète, dove Kechiche era già stato per Cous Cous. E sempre su Mektoub, così aveva parlato Abdel nell’ultima apparizione pubblica, la masterclass al Cinemed di Montpellier il 28 ottobre 2022: “I Mektoub sono girati, montati e rimontati. Ho passato così il mio tempo in questi anni. Ho fatto praticamente solo questo: montare, rimontare, rivedere… Spero presto di vedere la fine”. Rende l’idea dell’ossessione di una vita, e allo stesso tempo dice che nulla è più sincero della propria ossessione.

Da tempo si vociferava l’emergere di Canto Due, associato prima a Cannes e poi a Venezia, ma le voci lasciano il tempo che trovano. Forse Kechiche e la sua produzione hanno scelto Locarno per camminare in una zona più adatta, più opportuna al suo ritorno, senza il tritacarne mediatico del festival maggiore e il fucile puntato dei cosiddetti critici. O forse è Locarno che ha scelto il film, ci ha puntato e lo ha corteggiato, forse un intreccio di entrambe le spinte. Ma sono mere ipotesi, magari verranno sciolte dalla voce di Abdel nella conferenza stampa svizzera. Per ora Mektoub, My Love: Canto Due viene così presentato scarnamente dal sito di Locarno: dura 134 minuti. È il taglio minore dei tre (Canto Uno 180’, Intermezzo 212’ nella versione di Cannes). Parlato in francese, inglese e arabo. Non esistono immagini. Leggere l’anno 2025, però, fa già rivedere la luce.