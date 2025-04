Il ritorno di Tetsuo. L’alba del corpo postumano

Cos’è poi un cyborg? Il termine, contrazione di cybernetic organism, coniato da Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline, due scienziati della NASA, nel 1960, descrive l’ipotetico potenziamento artificiale, e in particolare chimico, del corpo umano dei futuri astronauti. Concettualmente è l’opposto del terraforming: ci adattiamo noi all’ambiente e non viceversa. Nel cinema cyberpunk possiamo parlare invece di cyborg prima e dopo Tetsuo (1989), il capolavoro distribuito ora, per la prima volta dal 7 aprile nelle sale italiane, che ha attraversato la carriera e la vita di Shin’ya Tsukamoto in diversi flavor e versioni. Nell’immaginario techno-sociale degli anni ‘80 il corpo cyborg è un assemblaggio di carne e latta come Robocop e derivati, un ibrido ancora umano con protesi e innesti controllati dall’elettronica digitale per affrontare il moderno ambiente post industriale ostile e fuori controllo. La Funzione economica dà senso all’upgrade e la Multinazionale Cattiva rivendica il nuovo corpo postumano (che ancora non si chiama così).

Con Tetsuo cade anche questa pia illusione di controllo. I protagonisti non si adattano all’ ambiente, oscuro e degradato, del moderno giappone, ma lo inglobano letteralmente dentro ai propri corpi, spinti da una feroce e irresistibile fame di metallo. Siamo di nuovo dalle parti di Akira (1986), l’ultimo dei kaiju eiga, ma questa volta in live action. Lo shock prodotto dal film con il suo arrivo in Occidente solleva onde altissime nella cultura cyberpunk dei decenni successivi, con un’ ondata di registi provenienti dal J-Punk anni ‘80, ora ossessionati dal cyborg come Shigeru Izumiya (Death Powder, 1986); Shozin Fukui (964 Pinocchio, 1991), ex aiuto di Tsukamoto; Gakuryû Ishii (Electric Dragon 8000 V, 2001); Kazuhito Kuramoto (Android of Notre Dame, 1989, dalla serie serie cult tv Guinea Pig), arrivando al grandguignolesco mondo Necroborg ricreato dagli effetti speciali di Yoshihiro Nishimura, in auge negli anni Zero di questo secolo.

Ma Tetsuo è anche un’opera monstre che nell’arco di trent’anni Tsukamoto scrive, dirige, monta e interpreta in quattro successivi adattamenti di un medesimo soggetto. Il primo, il cortometraggio The Phantom of Regular Size (1986), di diciotto minuti, reperibile anche su YT, è la prova generale di Tetsuo: The Iron Man (1989), che, grazie anche all’attivismo di Enrico Ghezzi, consacrerà il regista giapponese proprio dalle nostre parti. Gli effetti speciali rispetto ai due sequel successivi, girati con un budget e soluzioni più inclini al pubblico generalisti, sono realizzati con tecniche sperimentali interamente artigianali. Le scene delle trasformazioni e dei combattimenti, in particolare, presentano lunghe, allucinanti animazioni a passo uno, con le immagini di ciascuna sequenza singolarmente fotografate frame by frame.

Tetsuo si apre con un “feticista dei metalli” (sic), interpretato da Tsukamoto stesso. Cosa fa? Si impianta una vite filettata nei bicipiti ma altre estensioni metalliche gli sporgono ben in vista dai tendini, rivelando i tessuti muscolari sottostanti. L’esibizione viene interrotta da salary man (Tomorowo Taguchi) a spasso con la fidanzata, che lo investe in pieno. La coppia non si scompone e inizia a baciarsi appassionatamente sotto gli occhi dell’uomo agonizzante. Tornato alla vita di ogni giorno, l’impiegato, sogna di essere penetrato dalla donna ma nel frattempo scopre nuove estensioni d’acciaio che premono da sotto la pelle per venire alla luce. Il suo corpo è ora ricoperto da uno strato epiteliale di bulloni e altre componenti meccaniche, prive di una qualsiasi funzione. Sembra il corpo senza organi ma di un automa, è sconvolto. Durante un amplesso con la compagna il suo pene si trasforma in una trivella uccidendola. Tra i due uomini cyborg esplode invece uno scontro tellurico, i loro corpi senza forma sono due vulcani che si combattono e si fondono in un abbraccio di metallo fuso. Li sentiamo dire:

– Faremo arrugginire il mondo intero e lo spargeremo tra le polveri dell’Universo.

– Sembra divertente!

– Il nostro amore può mettere fine a tutto questo fottuto mondo!

– Andiamo a farlo!

Tetsuo II: Body Hammer (1992) è un remake a colori del primo film. Stesso cast maschile e poche modifiche della linea narrativa. Taniguchi Tomoo, è nuovamente un impiegato, sposato questa volta con Kana (Nobu Kanaoka) e padre di un bambino che Yatsu (Shinya Tsukamoto), un criminale psicopatico, rapisce e uccide sotto i suoi occhi. Il siero che dovrebbe uccidere anche il padre lo trasforma invece il suo corpo in una macchina da guerra corazzata da cui spuntano ora canne di armi automatiche. All’origine del nuovo Tetsuo adesso figura infatti un mad doctor, che inventò il siero e lo sperimentò su entrambi i figli da piccoli. Girato diversi anni dopo, per la prima volta in inglese, Tetsuo III: The bullet man (2009) è anch’esso un remake. Rispetto al precedente introduce il motivo degli esperimenti segreti governativi, a cui hanno preso parte il padre e la madre dell’attuale Tetsuo / Anthony (Eric Bossick). Il Tetsuo Project prevedeva la creazione di esseri superiori, metà umani, metà androidi.. cosa mai poteva andare storto? Da un remake all’altro, gli spiegoni si allungano in una cornice spettacolare forse più familiare al pubblico non giapponese, senza ovviamente riprodurre lo scandalo sollevato dal film originale. Il loro scopo sembra anzi, all’opposto, proprio quello di far assimilare allo spettatore lo shock culturale del suo debutto.

Tetsuo ci ha rivelato per la prima volta un corpo ricombinato di acciaio fuso, neo carne post-tecnologica che il disastro evolutivo ha selezionato in forme organicamente instabili. Oggi forse diremmo il corpo delirante e sventrato dell’Antropocene, venuto a smentire il paradigma mcluhaniano e antropocentrico della tecnica come protesi. La nuova entità emerge ora piuttosto come una metastasi ricombinata al magma delle scorie, dei circuiti elettronici stampati, degli scarti meccanici, ecc. Lasciati in giro da un’intera civiltà in rovina. Erotizzata e sconvolta, la materia attorno a Tetsuo si elettrizza e si fonde al bios, attratta in un orgasmo caotico che annuncia anche la fine di ogni possibile società estrattiva. Tsukamoto ha esordito come regista di teatro e, almeno inizialmente, confessava di non conoscere affatto il cyberpunk di Bruce Sterling o William Gibson. Citando come modelli Blade Runner e Videodrome non nascondeva la passione per le performance di artisti post-human come Stelarc e Marcel·lí Antúnez Roca. Nel suo futuro non ci sono grattacieli di dati, né cyberspazio né, forse, neppure un futuro. Tetsuo è un capolavoro body horror, un capolavoro unico, con pochissimi punti di contatto con qualsiasi cosa abbiate visto prima.