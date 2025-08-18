Angelo Pannaccio passava alla sua seconda regia conclamata (dopo i reshoot che aveva realizzato per La ragazza dalle mani di corallo e dopo l’affaire altrettanto labirintico del western Lo ammazzò come un cane… ma lui rideva ancora, iniziato nel marzo 1971), con Il sesso della strega, marchiato Produzione Cinematografica Universalia S.r.l., upgrade dell’Universalia Vision M.P.1 che aveva prodotto il western, con Salvatore Sicurezza quale legale rappresentante, ovvero il fratello della Assunta Sicurezza, in arte Susanna Levi, che stava allora in giunzione sentimentale e artistica con Pannaccio fin dalla Ragazza dalle mani di corallo. Il sesso della strega (al via come riprese il 6 marzo del 1972, con interni dichiarati ai Cave Studio di Roma) germogliò da un soggetto di Palmambrogio Molteni, che Franco Brocani e Pannaccio stesso sceneggiarono, con un occhio alle ibridazioni che nel periodo erano in voga tra vecchio gotico e nuovo thriller, ma soprattutto con l’intento di incapsulare in un contesto “scuro” l’elemento erotico. O forse sarebbe meglio dire che lo spunto fantastico (un siero in grado di trasformare una donna in un uomo, consentendo il compiersi di delitti impunemente: così almeno nell’elaborazione di Brocani e Pannaccio, perché in origine il soggetto era più un Jekill & Hyde canonico) è qualcosa che galleggia a latere del vero interesse di Pannaccio, ovvero girare del sexy, spinto a conseguenze più o meno perverse ed estreme.

I generici di testa scorrono sull’arrivo in macchina di un prete (Giovanni Petti) alla casa collinare degli Hilton, con in sottofondo il bellissimo tema portante del film composto da Daniele Patucchi. Di base, c’è l’eredità che il vecchio patriarca della famiglia degli Hilton (Simone Santo), in quel di Sermoneta (ma la vicenda ha una collocazione pseudo-inglese, sebbene le targhe delle macchine siano italiane) lascia, morendo nel suo letto e pronunciando in voce off un sermone filosofico (della durata di circa tre minuti e disseminato di lirici e pomposi afflati) a un gruppo di parenti-iene, che lo stanno vegliando, lì in piedi, in attesa che tiri le cuoia. Costoro sono in numero di sei: le nipoti Susan (Susan Levi, ma il nome del personaggio ai generici di coda e nel soggetto è Mary), Lucy (Lorenza Guerrieri), Ann (Camille Keaton) e Ingrid (la venezuelana Ingrid Molander De Funero o l’italiana Silvana Flego?), sorella della Levi, per quanto riguarda le femmine. Più Nath (Maurizio Tanfani, che era l’aiuto regista e fu chiamato a sostituire all’ultimo minuto Angelo Infanti), fratello della Keaton, e un altro nipote, che nella storia si chiama Johnny (inidentificabile, l’attore, che in alcune carte figura come Salvatore Sicurezza, ma non è lui. Una stupidaggine ormai endemica lo identifica in Giovanni Petrucci che qui si firmerebbe Giovanni Petti, ma il vecchio Petti è il prete, “pastore protestante”, che si vede nell’incipit). In aggiunta, ci sono il segretario di Hilton, Simon Bosky (con il quale il vecchio patriarca si coricava pure), interpretato da Gianni Dei, che, attualmente, non disdegna il gentil sesso e va a letto con Ingrid (dal cineracconto del film apprendiamo che usano accoppiarsi senza penetrazione, solo graffiandosi), nonché Edward, Massimo Nobile (così sui titoli di coda, ma ai generici iniziali appare come Augusto Nobile), il quale dovrebbe essere un ulteriore nipote, fidanzato con Lorenza Guerrieri ma, in realtà, amante di Susan Levi (in una scena scopano a letto osservati dalla cagnona Twinky e una certa suggestione zoofila non è affatto lontana).

Tra le mura della vecchia magione degli Hilton (evidentemente un monastero, nella realtà) si aggirano pure un cameriere, Tony, che ha il volto spiritato di Franco Garofalo (accreditato Cristopher Oakes e prima ancora, sulle carte, Paul Clementì) e una servetta, Gloria, interpretata da Marzia Damon (già Caterina Chiani), i quali, mentre i congiunti attendono il trapasso, fanno l’amore all’interno di un sepolcro di pietra. La sequenza (come tutte quelle che coinvolgeranno i due interpreti) parte con marcato slancio feticistico dalle calze nere e dalle mutande della Damon che poi, nuda, smania sopra Garofalo, del quale, in questo amplesso, sono apprezzabili finanche i genitali, nei prolungamenti girati per l’estero da Pannacciò. Il primo nome ai generici iniziali, di traino, è quello di Jessica Dublin (all’anagrafe Jessica Schorehart), certa Evelin, sorella del morto a lui ferocemente ostile, che, rimasta senza lasciti dal trapassato, macina vendetta e manovra con la nipote Ingrid, procurandole l’intruglio, il siero iniettabile dal potere metamorfico in grado di trasformarla in un maschio (Sergio Ferrero). Una formula, come andremo apprendendo, inventata da un antenato degli Hilton, Lord Conan, secoli addietro. La trama del Sesso della strega, more geometrico, è quasi impossibile farla. Gli eredi, a funerale avvenuto, lette dal notaio Ferruccio Viotti le clausole testamentarie, son lì ad attendere che qualcosa accada. E qualcosa accade, nel senso che fiocca il primo morto, massacrato nel palazzo degli Hilton con una mazza medievale. Trattasi di Johnny, tornato ubriaco da una festa in un night-club di alternativi – doveva essere il primo a compiere trent’anni e quindi, come da disposizioni testamentarie, a godere della propria fetta di eredità, ma in caso di morte i suoi soldi sarebbero stati divisi tra gli altri. Pannacciò recupera di peso, dal citato La ragazza dalle mani di corallo, la scena del locale in cui Johnny assiste a performances musical-sessuali, ma siccome il precedente film era stato girato col sistema Eastmancolor Viracolor, le immagini in questione sono virate con un filtro giallastro (oltre a risultare deformate nella ratio), intercalando i primi piani di Johnny che guarda, aggiunti ex novo e anch’essi in bianco e nero virato. Cioè, la filosofia riciclatoria alla Pannaccio entra subito in azione.

Presso gli Hilton arriva così il commissario Donal O’Brian, con aiutante al seguito (Irio Fantini), che inizia sfiancanti sessioni, nemmeno di interrogatorio dei presenti, ma di teorizzazioni astratte sul possibile perché. Gli viene recapitata anche una lettera anonima che dice di cercare il colpevole al di fuori di quelle mura. Ma il fumo dell’indagine poliziesca svela il vero arrosto, rappresentato dai frangenti osé, specie quelli interpretati da Garofalo e dalla Damon, che a un certo punto coinvolgono la bionda Annamaria Tornello (la quale entra ed esce così dalla storia: anche qui, un’altra scemenza sparsasi ovunque vuole che la Tornello sia Ingrid) in un rapporto a tre, che in una recente edizione in Blu ray del film raggiunge la durata spropositata di quasi dieci minuti (parte della scena venne poi usata da Pannaccio nell’edizione francese di Così così… più forte, quando il film di Luigi Petrini fu distribuito nell’Esagono nel 1974). Le precedenti versioni note del Sesso della strega, comunque, presentavano il triangolo in una forma molto più breve e anche più commestibile, mentre questa specie di monstrum, filmato in gran parte staticamente, con un campo lungo alternato a una ripresa dall’alto sui tre orgiasti e commentato dal tema trainante della colonna sonora di Daniele Patucchi ripetuto in loop, sembra persino un crudo girato inserito in maniera abborracciata, tale e quale, dagli artefici della sopracitata edizione in digitale – le disinvoltissime versioni “creative”, ormai di moda: tanto, chi se ne accorge? Le due attrici, oltretutto, sono in gap totale di ardimento e coinvolgimento. Altre scene di sesso si erano nel frattempo viste, ancora con Tony e Gloria in azione sul talamo del defunto e con Susan Levi e Gianni Dei tra le lenzuola, entrambe assai più lineari. Come già accennato, il cineracconto contempla anche un amplesso sadomaso tra la Molander (o Flego che sia) e Dei, scartato al montaggio.

Dopo che Lorenza Guerrieri, grazie a un sogno, ha fatto scoprire nei sotterranei la fatidica mazza medievale, arma del delitto, viene arrestato il personaggio di Tanfani, che avrebbe ammazzato il cugino Johnny in quanto geloso della sorella Camille Keaton, dopo averli visti sbaciucchiarsi in un boschetto. Gli incroci incestuosi sono la norma, tra gli Hilton. Ma non è finita, perché a questo punto entra la faccenda alla Jekyll & Hyde, per cui un misterioso giovane (Ferrero) che la fattucchiera Jessica Dublin stava misteriosamente “preparando” nel suo negozio di erboristeria (e che già avevamo visto, in una precedente incursione, torturare a letto Camille Keaton con un paio di anelli a forma di unghie malesi), cala sulla dimora e comincia a mietere vittime: fa fuori a rasoiate, argentianamente, Gianni Dei, poi si libera di Lorenza Guerrieri e ha quindi un faccia a faccia con la Levi, che riconosce nel suo sguardo qualcosa di noto, capendo che quello/a è sua sorella Ingrid. Levi che, per il resto della storia, abbiamo visto modellare figurine erotiche ermafrodite con la creta (un presagio?), guardarsi il seno allo specchio, solcato da una cicatrice fattale dalla sorella Ingrid da piccola e amoreggiare, non più con Dei ma con Augusto Nobile. Segue fuga di Mr. Hyde nel giardino della villa, inseguito da Susan, da Edward, da Irio Fantini e da un body double di O’ Brian (incredibile ma vero), finché l’essere, colpito da un proiettile dei poliziotti e cercando di inocularsi il siero che lo riporti allo stato femminile, muore, tornando ad essere Ingrid, che a metà della storia era praticamente scomparsa dal film, dopo avere incontrato la zia Evelin in un giardino pubblico (e la cosa più bella sono gli abiti dai colori sgargianti indossati dall’una e dell’altra nella scena) ed essere stata da lei munita di una misteriosa scatoletta (contenente il siero). Tony, peraltro, il factotum, aveva capito tutto l’arcano (o già lo conosceva) solo adocchiando Ingrid-uomo in un bar e aveva cercato di ostacolarlo durante la fuga nel parco, senza esito. Ergo, il titolo fa riferimento alla condizione ancipite dell’Ingrid trasformazionale (con gli auspici della zia strega, in possesso del portentoso fluido). Però nelle sequenze dell’epilogo, vediamo la Damon e Garofalo che fanno l’ispezione di tutte le stanze della casa, constatando con soddisfazione la morte della Guerrieri e di Dei, del cane Twinky, nonché la condizione catatonica della Keaton, che l’assalto con le unghie giavanesi aveva già spedito fuori di testa; e, quindi, prendono possesso della stanza padronale, dove lei, montando sul letto, allarga le cosce con carrello in avvicinamento alle sue mutande: dunque, sarà magari quello il vero sesso della strega? Sopravvivono solo Susan ed Edward, che la mattina dopo se ne vanno, armi, bagagli e soldi.

Se esiste una linea di confine anche nella stravaganza, va ammesso che Pannaccio riesce a travalicarla ampiamente, al netto dei problemi compositivi che certamente esistettero, visto che il film partiva con ipotesi di coproduzione francese, si arrestò in tale forma e continuò con la sola parte italiana. Vi fu anche un cambio di direttore della fotografia, Girolamo La Rosa prima e Maurizio Centini poi, per non meglio precisati (soldi, che altro?) trambusti sul set. Il sesso della strega ebbe una prima proiezione pubblica il 20 marzo 1974, al cinema Marconi di Rieti. Era arrivato in censura l’anno prima, a gennaio, il 24, ottenendo un vm 18 a fronte di parecchi tagli: 1) scena dell’accoppiamento (Tony e Gloria) sulla bara, sequenza in cui uno dei due pone la mano sull’organo genitale dell’altro; 2) scena dei vari congiungimenti carnali a corpo nudo (Tony e Gloria): eliminare tutte le inquadrature successive all’iniziale specialmente laddove i due sono sopra le coperte; 3) scena dell’amore prima fra le due donne e poi a tre con l’uomo (Tony, Gloria e ragazza bionda): sopprimere tutta la scena subito dopo l’inizio; 4) scena del maggiordomo con la domestica: sequenza in cui l’uomo manovra il ferro nell’organo genitale della donna e in cui appare il volto di lei con espressione di godimento; 5) scena delle sevizie sulla ragazza (Ingrid-uomo e Ann): sopprimere la sequenza col volto di lei con espressione di godimento. Tuttavia, per altri quattrodici mesi, il film fu tenuto nel congelatore per x ragioni. Grossomodo, il medesimo copione già andato in scena per La ragazza dalle mani di corallo. L’invasività della bella colonna sonora di Daniele Patucchi crea un vistoso parallelo anche con Così così… più forte (diretto da Luigi Petrini e prodotto da Pannaccio), perché, sia pure in una maniera diciamo aberrante, Pannaccio ha linee di continuità evidentissime, cioè, in altri termini, è e si considera un autore. Con un’altissima concezione di sé, peraltro, visti i caratteri cubitali ed elaborati con cui fa scrivere il proprio nome sui generici dell’inizio.

Complessivamente, Il sesso della strega colpisce nella sua anarchica insensatezza e approssimazione. E anche se tutte le attrici e gli attori sembrano non capire e probabilmente non capivano cosa diavolo stessero facendo sul set, alle strette finali contribuirono a rendere questi 97 minuti degni di memoria. Stiamo dicendo che secondo noi è valido, ovvero che c’è del pregio, se non del metodo, in questa follia. Le attrici, l’aura di sordido e perverso, la musica di Patucchi. In Francia uscì (unico tra i film di Pannaccio) con il titolo Les anges pervers, il 19 luglio del 1973. Quale fosse la sua forma, lo ignoriamo. Il metraggio registrato è di 2415 mt, a fronte dei 2460 accertati nella copia censura italiana. Permane il grande mistero su chi abbia interpretato Ingrid. Lo scenografo Egidio Spugnini parlava di una svedese con sangue brasiliano, di professione guardia del corpo di un tale della zona di Sermoneta, abbiente e che mise anche dei soldi nel film: il che avallerebbe l’identità della Molander De Funero, che tuttavia nei documenti ministeriali appare come nome nelle carte più antiche, mentre in quelle più recenti il suo personaggio è attribuito all’italiana Silvana Flego (altrimenti ignota e che non risulta né sui generici di testa né in quelli di coda del film. Perché?).

