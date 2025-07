Il volo di 4 mosche prima di Profondo rosso

Ultimo capitolo della trilogia degli animali, 4 mosche di velluto grigio chiude la fase giallo-thriller di Dario Argento prima di passare all’horror vero e proprio con Profondo rosso quattro anni dopo, nel 1975. Cosa dire di un film che torna in questi giorni in sala in versione restaurata, un film che il prossimo anno compie mezzo secolo, di cui si è detto e sviscerato tutto? Rivedendolo oggi e paragonandolo ad altri titoli più forti della filmografia di Argento, 4 mosche di velluto grigio rimane l’anello debole della trilogia: un film minore invecchiato in modo un po’ impietoso, risulta pesante e appesantito nonostante sia una delle opere più autobiografiche e ironiche del regista.

Non sto facendo lesa maestà, rispetto a certe uscite in sala di oggi questo film (uscito lo stesso anno de Il gatto a nove code) riesce ancora a trasmettere una certa inquietudine; ma è come se Argento non ci avesse provato neanche troppo e permane la strada idea, forse, di una storia troppo personale per funzionare come i capolavori a cui ci avrebbe abituato. Troppe le soluzioni facilone, troppi dei ex machina che mettono a dura prova la sospensione d’incredulità, un plot twist finale scorretto perché priva il pubblico di qualunque indizio, lungo la storia, per la risoluzione del mistero.

Neanche la meravigliosa sequenza finale o la colonna sonora di Ennio Morricone (con cui non collaborerà poi fino agli ’90) riescono a rendere la chiusa di questa trilogia alla pari col suo inizio, col bellissimo L’uccello dalle piume di cristallo. È il Dario Argento iper-prolifico, come non lo è più stato, in una fase febbrile dove voleva sperimentare anche a costo di fallire (ma il film fu un successo). Abbiamo dei personaggi che sembrano delle parodie di cliché come l’investigatore fallito Arrosio (Jean-Pierre Marielle), che riesce a far sembrare etero Elton John; Il professore (Oreste Lionello) e lo stesso Bud Spencer – qui nei panni di Dio/Diomede – sembra interpretare sé stesso, nonostante tra tutti sia l’unico attore che spicchi davvero.

Roberto Tobias (Michael Brandon) batterista di un gruppo rock una sera, dopo le prove, viene aggredito dal suo stalker che affronta uccidendolo per sbaglio. Fotografato durante l’omicidio da una persona con una strana maschera, da quel momento in poi, Roberto riceverà crescenti minacce mentre attorno a lui lo strano personaggio uccide le persone a lui più vicine. Nonostante confessi il delitto a sua moglie Nina (Mimsy Farmer) spingendola a partire, decide su consiglio di Diomede di assumere Arrosio per scoprire l’identità del ricattatore e omicida. Roberto è anche tormentato da degli incubi o, come lui pensa, sogni premonitori, una testa mozzata e un’esecuzione in piazza: che sia il suo tragico destino? Il karma per avere ucciso un uomo non essersi consegnato alla polizia?

4 mosche di velluto grigio come noto risente della crisi matrimoniale di Dario Argento, del rapporto con la ex moglie Marisa Casale; un po’ come Woody Allen quando girò Mariti e mogli nel suo momento peggiore con Mia Farrow (divorziarono proprio l’anno in cui uscì il film, il 1992). Gli attori che interpretano Roberto e Nina, entrambi un ripiego per il regista, richiamano le fattezze di Dario come di Marisa, non sono all’altezza di questa crisi sentimentale spacciata per thriller. È come se tutto il film corresse a spron battuto tra le braccia di quel bellissimo finale dove la violenza è altissima, le maschere crollano, e abbiamo tra le mani l’amarezza, il rimpianto e il rancore di un uomo e di una donna e forse, l’unico cadavere – tra i tanti lasciati dal killer – che davvero conta è quello di un rapporto sentimentale fallito.

4 mosche di velluto grigio rimane nel 2025 un esercizio di stile, un figlio della sua epoca, coi suoi pregi e difetti: la risultante di un momento emotivamente difficile per Dario Argento, il necessario bisogno di trattenere il respiro prima di immergerci tutti nel sempiterno incubo di Profondo rosso, Suspiria e Inferno.

