Immaculate – La prescelta: una clip esclusiva

Vi offriamo in esclusiva una clip da Immaculate – La Prescelta con Sydney Sweeney, distribuito da Leone Film Group, dall’11 luglio al cinema. Vi avevamo già parlato del film come di una sorta di prequel apocrifo del Presagio, superiore a quello ufficiale.

Sydney Sweeney (Tutti tranne te, Euphoria, The White Lotus) interpreta Cecilia, una giovane suora americana profondamente religiosa, che viene chiamata per trasferirsi in un convento remoto nella splendida campagna italiana. Quello che sembra un caloroso benvenuto, si trasforma rapidamente in un incubo, quando Cecilia scopre che il convento nasconde segreti oscuri e orrori innominabili. Tra le antiche mura si celano forze maligne che minacciano di trascinarla nell’abisso della follia.