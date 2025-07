In streaming dal 17 luglio Heresy di Didier Konings e Al progredire della notte di Davide Montecchi

Dal 17 luglio saranno disponibili in streaming – grazie al rinnovato servizio di CG Entertainment, CG TV Streaming – due imperdibili film horror indipendenti: il folk horror nordeuropeo Heresy di Didier Konings, presentato al Festival di Rotterdam e a Sitges (2024), e l’italiano Al progredire della notte, la nuova opera del regista di In a Lonely Place, Davide Montecchi, uscita nelle sale a gennaio 2025. I due film saranno su CG TV Streaming e sulle principali piattaforme disponibili in Italia (Prime Video, Apple Tv, Google Tv, Youtube). Per celebrare il nuovo servizio streaming di CG gli iscritti a https://streaming.cgtv.it/ potranno noleggiare gratuitamente i due film (fino ad esaurimento delle disponibilità degli omaggi ed entro il 30/07); a questo link tutte le informazioni su come fare: https://streaming.cgtv.it/al-progredire-della-notte-e-heresy/?v=501ea60ed5cb

HERESY

Con Anneke Sluiters, Len Leo Vincent, Nola Elvis Kemper, Reinout Bussemaker, Marc Eikelenboom, Nina Fokker, Sam Post. Olanda 2024. Sitges Noves Visions: Official Selection 2024 – International Film Festival Rotterdam 2024: Official Selection – Fantastic Fest 2024: Official Selection – Jakarta Filmweek 2024: Official Selection. GrimmFest 2024: Official Selection – Scream Fest Horror Film Festival 2024: Official Selection

Nel cuore di un villaggio medievale, Frieda è ritenuta colpevole della sua infertilità. Disperata, si affida a Dio. Ma quando fugge da un tentato abuso e riemerge viva dalla foresta dalla quale nessuno è mai tornato, qualcosa cambia. Il villaggio mormora: non è stato Dio a salvarla. Forse è qualcos’altro. Qualcosa che vive nella nebbia, oltre gli alberi. E Frieda, lentamente, inizia a crederci.

AL PROGREDIRE DELLA NOTTE

Con Lucia Vasini, Lilly Englert, Ioana Laura Jitariuc, Pier Sandro Freglio. Italia 2025. Fantaspoa International Fantastic Film Festival

Claudia, una giovane donna di venticinque anni segnata da profonde insicurezze, si trasferisce al piano superiore di una casa isolata, in cerca di tranquillità. Ma la pace dura poco: conosce Letizia, l’enigmatica padrona di casa, una figura affascinante e ambigua che la introduce alla metafonia, un’antica pratica per comunicare con i morti. Quello che all’inizio sembra un passatempo misterioso si trasforma presto in un incubo. Mentre la casa rivela segreti oscuri e inquietanti, Claudia si ritrova intrappolata in un gioco pericoloso: Letizia, consumata dalla follia, ha in mente di offrirla in sacrificio a forze soprannaturali che sfuggono alla comprensione umana. Per Claudia, inizierà una lotta disperata per la sopravvivenza.