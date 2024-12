Intervista ad Alessandro Tota e Andrea Settimo

La magnifica illusione – New York 1938 è un fumetto che racconta il periodo della nascita dei supereroi, gli anni d’oro che han visto nascere i vigilantes in costume che a tutt’oggi fanno parte dell’immaginario collettivo come eroi di una vera e propria mitologia moderna. Anni frenetici, famelici, che Alessandro Tota racconta nel volume di cui è autore. Ma Tota ha realizzato anche un altro fumetto, La novella dell’avventuriero, questa volta in tandem con Andrea Settimo. Il libro in questione è un’avventura fantasy dall’estetica profondamente psichedelica che racconta di libertà e di predestinazione. In occasione di Lucca Comics and Games 2024, Stefano Tevini ha intervistato i due autori.

D: In La novella dell’avventuriero l’ambientazione non è un semplice sfondo ma diventa quasi un personaggio. In che modo?

ANDREA SETTIMO: L’ambientazione, lo sfondo, il paesaggio hanno una forte valenza nel nostro fumetto, sono una sorta di amplificatore che serve a ingigantire i sentimenti e le emozioni che i personaggi provano in determinati momenti. Il fumetto non è un racconto storico di tipo realistico ma ha più un tono psichedelico e onirico.

D: Quello tra il realistico e l’onirico è un vero e proprio scivolamento, si passa da un registro all’altro. Qual è la funzione del sogno e della fantasticheria nel vostro fumetto?

ALESSANDRO TOTA: Ciao, sono lo sceneggiatore di La novella dell’avventuriero in collaborazione con Arthur Schnitzler, ispirandomi a un lavoro che non ha mai terminato. Il libro corrisponde un cambiamento in quanto, percorrendo la storia dall’inizio alla fine Anselmo, il protagonista, scopre la data della sua morte ed è sottoposto a un enorme stress. La sua percezione è completamente alterata e la sua vita ha un’accelerazione verso eventi che nell’arco della vita un individuo comune può realizzare in venti o trent’anni. Anselmo realizza tutto in un anno. Diventa re, fa la guerra, combina di tutto. Per amplificare questa situazione di viaggio ai confini di sé stesso abbiamo utilizzato questo stratagemma della psichedelia e dell’onirismo, questo è il motivo della decisione.

D: Ci sono due tematiche apparentemente agli antipodi che qui lavorano di contrappunto, la libertà e la profezia. Come avete lavorato su questa dicotomia?

SETTIMO: Tutto è riassumibile nel concetto del libero arbitrio. Uno dei temi chiave della letteratura di Schnitzler, che tra l’altro è contemporaneo e conterraneo di Freud e pertanto abbraccia appieno le teorie che nascono in quel periodo, è l’essere padroni del proprio destino contrapposto al determinismo e a come la società, il posto in cui nasci definiscono la persona che sarai.

TOTA: Quest’idea è in effetti centrale nel libro. Penso che Schnitzler fosse influenzato da un lato da alcuni miti e dall’altro dal Macbeth anche se non ci sono indizi certi di questa sua predilezione. Io amo molto quel tipo di fatalità, la dimensione dell’ineluttabile e la profezia la mostra bene perché la profezia, in fondo, non è altro che parole, ma parole che una volta pronunciate non ti permettono di tornare indietro e ciò per qualche motivo mi turba e mi affascina particolarmente.

D: Schnitler è da voi citato spesso. Qual è la sua attualità come autore e come pensatore?

TOTA: Noi siamo una società molto chiusa all’esplorazione dell’inconscio personale, essa domanda grandi spazi vuoti che vogliono dire indipendenza e autonomia in cui il linguaggio esterno non interviene. Non ci sono film, serie televisive, libri, nessuno, il vuoto assoluto. Questa è la grande paura del nostro modello esistenziale che cerca di andare verso il tutto pieno. Se si vuole recuperare qualcosa di questo insegnamento si chiudano le porte a tutto per un periodo.

D: Se a livello testuale il riferimento è Schnitzler, quali sono i riferimenti a livello visuale di La novella dell’avventuriero?

SETTIMO: Il libro è nato da tantissimi riferimenti diversi che provenivano sì dai gusti miei, ma anche da quelli di Alessandro che spaziano tra tantissimi media: certamente il fumetto, con Gianni De Luca tra tutti, ma anche l’architettura con il brutalismo e Dalì, il cinema, abbiamo guardato tantissimo Akira Kurosawa, ci sono i poster psichedelici degli anni ’70 per quanto riguarda la grafica, e tanto altro.

D: Parlando di La magnifica illusione – New York 1938, Alessandro citi Le fantastiche avventure di Kavalier & Clay di Michael Chabon?

TOTA: Naturalmente il libro di Chabon è uno dei punti di partenza del mio interesse verso gli anni ’30, non mi sarei mai avvicinato in maniera tanto intensa e appassionata alla Storia dell’editoria se non avessi letto il bellissimo, meraviglioso romanzo di Chabon che consiglio a tutti. La grandezza di quel libro è che identifica un mito moderno e quando si ha a che fare con un mito lo si può interpretare in molti modi ed è per questo che dopo Kavalier & Clay rimane del margine, perché l’artista che ha a che fare con la società moderna è anche in parte il tema di Ragtime, il romanzo di Doctorow, ma anche di alcune graphic novel di Will Eisner come Il sognatore, quindi mi sembrava che anche per il mio fumetto ci fosse spazio. Un altro importante riferimento per me sono stati gli italiani che hanno lavorato sull’immaginario americano, primo fra tutti Sergio Leone con C’era una volta in America che alla fine è un po’ l’attestazione che la periferia può parlare del centro.

D: Di quell’epoca d’oro dei fumetti cos’è cambiato e cosa è rimasto?

TOTA: Tutto da un punto di vista della rispettabilità è cambiato. Stiamo parlando di una professione, quella del fumettista, che negli anni ’30 era al limite della pornografia, la parte più bassa della catena dell’intrattenimento, non si diceva a una festa “Io faccio il fumettista”, era proprio brutto da dire. Ora è tutto diverso, a me capita anche in Italia, incredibile, di dire che faccio il fumettista e la gente non si mette a ridere, cosa che era impensabile quand’ero ragazzo. Quel che invece è cambiato, diventando un medium artistico, è che non sei più protetto dall’industria che, per quanti svantaggi abbia, e ne ha tanti per tantissimi motivi, rimane una struttura economicamente solida mentre quando diventi artista porti tutto sulle tue spalle, la responsabilità, e qui si torna al libero arbitrio di La novella dell’avventuriero, è tutta tua, tutto deriva dalle tue scelte personali. I rischi sono enormi. La libertà, come sempre, ha un prezzo.

D: La protagonista di La magnifica illusione è una donna che si fa strada in un ambiente declinato prettamente al maschile. Qual è secondo voi il ruolo della donna e dell’artista nella società di mercato?

TOTA: A una domanda del genere può rispondere, se si vuole creare dibattito, solo una risposta molto precisa. Pertanto bisognerebbe parlare dati alla mano, chiedere ai gruppi che studiano questo e alle donne soprattutto. Non ho un punto di vista prettamente economico quanto piuttosto un punto di vista culturale. Il ruolo delle autrici di fumetto ha cominciato a imporsi con la mia generazione, io ho quarantadue anni, e ha fatto un gran bene al mercato del fumetto, non poteva succedere niente di meglio perché ha cambiato paradigmi come la costruzione dei personaggi ma anche la sensibilità rispetto ai materiali, è incredibile ma si è aperta una zona nuova, mai vista prima, forse perché le donne venivano da altre esperienze, altre letture, non saprei dirti nel dettaglio ma chiederei a loro, ma è stata una cosa molto positiva. Io insegno fumetto e le mie classi sono composte in maniera preponderante da ragazze, al contrario di dieci anni fa.

D: La magnifica illusione parla di fumetti di supereroi. In termini di rilevanza culturale del genere siamo più vicini alla new wave britannica o a quello che qualcuno definisce il baraccone Marvel?

TOTA: I supereroi nascono come prodotto per bambini nel 1938. Siamo nel 2024. Io quando vedo frotte di adulti che invece che andare a vedere altro fanno una dieta esclusivamente a base di supereroi mi preoccupo. In parte perché ok, sono divertenti, anche io di recente ho visto Venom con mio figlio e ci siamo fatti quattro risate, però siamo molto lontani dal lavoro che hanno fatti gli inglesi quando hanno rivoluzionato la scena in quegli anni, Alan Moore su tutti, e non sarà certo il Joker di Joaquim Phoenix, parlo del primo, a ribaltare le sorti di questa situazione, sono idee trite e ritrite da trent’anni.