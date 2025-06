James Cameron sogna in grande

Se la longevità è una delle caratteristiche principali del Mito, allora Avatar, che esiste dal 2009, concorre nella categoria a pieno titolo. Da quando ci siamo letteralmente immersi nel mondo di Pandora – anche grazie all’innovativa e sostanzialmente mai eguagliata tecnologia 3D – non siamo più tornati indietro.

Nonostante le critiche della bolla social – “copiato da Pocahontas e dai Puffi!” – il film è a tutt’oggi il maggior incasso mondiale di sempre (scalfito solo per un breve periodo dal successo effimero di Avengers: Endgame) che ha visto il suo proseguimento nel 2022 con The way of water ed è ora in attesa di un terzo capitolo in avanzata fase di lavorazione.

Proprio in questi giorni Cameron si trova in Nuova Zelanda a prosegure le riprese, il che gli ha impedito di presenziare, come previsto, l’11 giugno alla Mole Antonelliana di Torino per un masterclass molto attesa, a commento della mostra infatti The Art of James Cameron – già successo parigino – retrospettiva dedicata al suo percorso creativo, già visitata da migliaia di persone. Un affetto che il regista ha detto di trovare particolarmente toccante, spiegando di sentirsi onorato di poter parlare con Carlo Chatrian, direttore del museo e moderatore della serata, per approfondire insieme i temi della curiosità e dell’inventiva.

Chatrian ha introdotto l’incontro precisando: “Non sarà una lezione di cinema, ma un dialogo aperto. Una chiacchierata per attraversare la mostra, passando dai film agli schizzi, parlando di fantascienza e della voglia di sperimentare. Dalla mostra emerge anche il Cameron esploratore: pensiamo alla Fossa delle Marianne o al relitto del Titanic, da cui sono nati disegni fondamentali per i suoi film.”

Collegato da Wellington, Cameron ha iniziato ripercorrendo le sue origini: “Sono cresciuto in un paesino di dodicimila abitanti, in una zona rurale del Canada. La mostra racconta anche di quel ragazzo. All’inizio mi nutrivo di fumetti in bianco e nero, cercavo immagini che stimolassero la mia fantasia. Non c’era la valanga visiva di oggi. E poi ho sempre avuto una grande attrazione per la scienza. Tante cose diverse si sono sommate.”

Ha proseguito: “Erano gli anni Sessanta, si protestava contro la guerra in Vietnam. Vivevamo con la minaccia di un conflitto nucleare, sembrava un mondo sull’orlo di qualcosa di terribile. Nei libri e nelle illustrazioni trovavo immagini di mondi migliori. Quelle visioni mi hanno formato.”

Guardando alla mostra torinese, Cameron ha detto: “Penso a chi ha 15, 16, 17 anni: spero capiscano che già possono dire la loro, mostrare la propria prospettiva al mondo, subito.”

Parlando dei suoi inizi, ha ricordato: “I primi disegni erano rozzi, poco raffinati. Con la matita puoi correggere, cancellare, sperimentare; con la penna no. Ho dovuto imparare in fretta, per non restare indietro rispetto alla mia immaginazione. Ho seguito qualche corso all’università, ma sono sempre stato dietro a ciò che avevo in testa. Disegnare era un flusso continuo, anche una terapia per affrontare la mia ansia. Così sono emerse le storie.”

Su Pandora, ha spiegato: “Più costruisci un mondo, più hai la responsabilità di rispettare la sua coerenza. Devi restare fedele ai personaggi, far sì che il pubblico ci si possa riconoscere. Con gli artisti con cui lavoro, fino a mille persone in totale, c’è un nucleo di tre o quattro persone che seguono la mia mente. Devono capire cosa sento io e cosa sente il personaggio. Essere anche sceneggiatore è cruciale: le immagini devono nascere per servire la storia, sono il ponte tra l’idea e ciò che vedete sullo schermo. In Avatar siamo su un pianeta alieno, ma le emozioni sono umane: amore, odio, morte. L’arte prende ciò che è umano, lo ingrandisce e lo riflette in forme nuove, ma comprensibili a chiunque.”

Quando Chatrian gli ha mostrato i disegni di Xenogenesis, un cortometraggio mai realizzato e ispirato anche da Star Wars, Cameron ha ricordato: “All’epoca non avevo mai visto una manta vera, solo meduse spiaggiate. Ma l’oceano mi affascinava già. Pensavo a Cousteau, poi ho iniziato a fare immersioni, ad esplorare mondi sommersi. Ho capito che volevo raccontare universi complessi. Così, passo dopo passo, ho diretto il mio primo film di fantascienza. L’approccio ha funzionato, poi la tecnologia si è evoluta per far vivere quelle idee. Tante cose di quel tempo sono finite in Avatar. Per Digital Domain volevo un’azienda all’avanguardia, ero molto ambizioso. Nel ‘77 disegnavo Xenogenesis e poi tutto è mutato per Avatar. E altri dieci anni per sviluppare la tecnologia… oggi lavoro ancora su Pandora: è diventato il progetto di tutta la mia vita. Un mondo vasto come quello reale, ma con uno specchio fantastico.”

Il regista ha anche collaborato con Carpenter, per 1997: Fuga da New York: “Avevamo vent’anni e tanta voglia di fare. Lavoravo per Roger Corman, avevamo attrezzature di motion control. A una festa conobbi il production designer di Fuga da New York: ci stringemmo la mano e fu fatta. Fu un incontro tra due mondi di cinema low budget. Carpenter era già conosciuto ma i fondi erano limitati. Noi avevamo voglia di fare effetti visivi e imparare. Carpenter per me era un modello: uno che era partito dal nulla, rapido, concreto. Lavorare con Corman e Carpenter è stata la mia scuola.”

Su Terminator: “È una storia anche un po’ italiana: ero a Roma, senza soldi, quando sognai lo scheletro metallico che emergeva dal fuoco. Lo dipinsi subito. C’è molto di Carpenter: volevo che il Terminator avanzasse piano, come un mostro inarrestabile. È uno scheletro, ma anche un uomo: per infiltrarsi, deve sembrare umano. È tutto lì”.

Li chiamano “bozzetti”… ma in realtà sono dipinti a tutti gli effetti. E’ risaputo che Cameron, tra le altre cose, abbia qualità da pittore e anche di ritrattista.

Parlando del celebre portrait di Rose in Titanic, ha detto: “Quando DiCaprio disegna nel film, in realtà sto disegnando io con la mano sinistra. Leo non sapeva disegnare, quindi feci io tutti gli schizzi. Feci uno shooting con Kate, completai col mio immaginario quello che non potevo mostrare in camera. Leo nel film disegna con la destra, ma io sono mancino: perciò il gesto nel film è invertito. Ho scelto un’illuminazione ispirata a Caravaggio e Rembrandt: Jack è un osservatore dell’anima di Rose. Le mani sono essenziali: rappresentano la sua essenza. Non importava che fosse nuda, volevo mostrare chi fosse davvero, per creare un legame emotivo con chi guarda.”

E su Neytiri di Avatar ha spiegato: “Mi chiedevo: cosa mantenere umano, cosa no? Volevo una creatura aliena, affascinante, selvaggia ma viva. Non perfettamente bella, ma seducente. Ho sperimentato quanto potessi spingere le proporzioni umane senza perdere empatia. Ho scelto Zoe Saldana perché nei movimenti sapeva essere felina, aveva la grazia di una ballerina, avendo studiato danza. Non volevo un personaggio mascherato, come si faceva prima di Avatar, ma qualcosa di organico. Il mio primo disegno è stato la chiave, poi l’ho adattato all’attrice.”

A proposito di ballo, Chatrian ha osservato che Cameron dirige come se fosse una danza. Il regista ha confermato: “Volevamo movimenti non del tutto umani. Abbiamo studiato pose, camminate feline, un linguaggio fisico unico. Zoe ha contribuito anche al linguaggio parlato dei Na’vi: parlava spagnolo, ha dovuto imparare l’inglese, poi il Na’vi. La sua formazione è stata fondamentale. Abbiamo fatto tante prove prima della performance capture: è importante avere coerenza prima di registrare. Amo la libertà che dà questa tecnologia: non devo stressarmi dietro alle luci in diretta, come accadeva con Titanic, che mi portava via tantissimo tempo per l’illuminazione. Qui posso concentrarmi sull’attore, il resto lo curo dopo.”

Infine, riflettendo sulle origini della sua passione, ha detto: “A 14 anni vidi 2001: Odissea nello Spazio e mi chiesi come fosse stato realizzato. Era pura magia. Da lì nacque il mio desiderio di capire come si fanno i film. Oggi lo guardo in modo diverso: lo trovo forse un po’ freddo, ma la visione grandiosa, la bellezza senza tempo di Kubrick restano ineguagliabili. Poi arrivò Star Wars: mi fece esplodere la mente. Pensai: posso usare la mia fantasia per costruire mondi come questi. E così iniziai a disegnare Xenogenesis. Il mio messaggio resta quello di sognare in grande.”