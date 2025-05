James Duval e la Teenage Apocalypse Trilogy: «I nostri film inaccettabili»

L’ospite che non doveva esserci invece c’è, e si rivela fonte quasi inesauribile di ricordi, di emozioni, di condivisione: James Duval, attore (e quasi alter ego) di Gregg Araki nei primi film del regista statunitense, è stato una presenza energica, generosa e molto empatica all’edizione numero 40 del Lovers Film Festival di Torino. Ma non avrebbe dovuto esserci lui: con molta sincerità, in fase di presentazione dell’evento, il responsabile della programmazione Angelo Acerbi aveva dichiarato: “C’è un omaggio ad Araki, con la sua Teenage Apocalypse Trilogy restaurata in 4K, ma lui si è messo a girare un film nuovo, I want your sex, e non riesce a venire. Però ci ha autorizzato a invitare il suo attore feticcio per presentarla”. E così è andata: ma non è stato – nei fatti – per nulla un ripiego. Al suo arrivo, la prima cosa che l’attore (“Non so se sono il feticcio di Gregg ma di certo mi piace pensarlo!”, ci ha confidato) ha voluto spiegare è cosa gli abbia detto Araki prima della sua partenza per Torino: “Mi ha chiesto solo una cosa, di assicurarmi che le proiezioni del film fossero rumorose, a volume molto alto. Volevamo davvero fare casino con questi film, in tutti i sensi! Da trent’anni sappiamo dell’esistenza di questo festival, sapere che qui i nostri film venivano e vengono apprezzati è per noi importante: essere finalmente qui è un sogno”.

James, la “Teenage Apocalypse Trilogy” viene presentata al festival in una versione quasi inedita.

Qui proponiamo i film nella visione originale di Gregg, come è sempre stato nella sua mente, restaurati e rimontati senza censure e senza Studios che imponessero le loro scelte. Siamo orgogliosi di come queste versioni vengono accolte dalle nuove generazioni: in tanti mi fermano per dirmi che sono i loro film preferiti… Volendo riassumere al massimo la trilogia possiamo dire così: il primo è il film più sperimentale, il secondo il più arrabbiato, il terzo è una specie di racconto utopico ambientato in uno spazio dove gli emarginati potevano essere protagonisti.

Come è nato l’incontro con Gregg?

Quando lo incontrai io avevo 18 anni. Ero molto confuso, non sapevo cosa fare della mia vita, non mi accettavo. Non voglio suonare banale, ma Gregg mi ha davvero cambiato la vita, oserei dire che me l’ha salvata. Volevamo fare film che dicessero qualcosa, o magari che non dicessero anche niente, ma l’importante era che stavamo facendo esattamente ciò di cui parlavamo nei film, ovvero creare connessione. Girare un film implica uno sforzo collettivo e, quindi, si crea un senso di famiglia, un senso di comunità: Gregg ci diede un obiettivo comune. Fin dal primo momento in cui ci siamo incontrati c’è stata una sorta di magica connessione tra di noi. Quando stavamo girando il primo film ci siamo accorti di poter comunicare senza effettivamente dire nulla a parole, potevamo guardarci a vicenda e capire perfettamente ciò che volevamo dirci. Ricordo che parlò con il suo produttore dicendo: “Ho incontrato James, è fantastico. Voglio che sia in tutti i miei film!”. Siamo anche sorprendentemente simili. Lui ha qualche anno in più rispetto a me, ma abbiamo molte cose che ci legano. Ci piace anche la stessa musica, e poi siamo due persone estremamente monogame. Mi spiego meglio: i miei personaggi cercano sempre una sola persona da amare e vorrebbero essere amati da una persona soltanto per il resto della loro vita. Questo è anche il filo conduttore dei film e rappresenta la nostra visione del mondo. Ma non abbiamo nulla contro chi ama più persone alla volta.

Qual è secondo te il segreto di questi film?

Quando li stavo realizzando non mi rendevo conto della loro effettiva potenza e importanza. Sapevo bene cosa significassero per me, ma non potevo minimamente immaginare cosa sarebbero potuti diventare e, soprattutto, se qualcuno li avrebbe poi effettivamente visti. Fortunatamente i film sono stati realizzati e visti da un pubblico vasto, che siamo riusciti a toccare nel profondo. Negli anni Novanta non erano accettabili e questo è il motivo per cui li abbiamo fatti. Ora le cose sembrano andare un po’ meglio: quando noi eravamo giovani la società cercava di imporci le sue regole e restrizioni. Noi abbiamo detto: “Andate a fanculo!”. Adesso, invece, i giovani sono molto ispirati, hanno una fiamma dentro di loro che li guida a combattere per i problemi sociali. Ciò permette loro di dire: “Adesso vivo come voglio io”. Inoltre, Gregg trae molta ispirazione dalla musica che ascolta, non tanto da altri film: secondo me è uno dei segreti della sua originalità e unicità.

Procediamo con ordine: Capitolo 1: Totally F***ed Up, anno 1993.

L’intero processo realizzativo di questo film è stato magico. Una delle sue particolarità è sicuramente l’inserimento di inserti realizzati con la videocamera digitale, in cui noi parliamo direttamente in macchina, voleva realizzare una sorta di versione queer di Il maschio e la femmina di Jean-Luc Godard, da lì gli venne l’idea, che poi è stata usata un po’ da tutti. Non voleva farlo sembrare un documentario, voleva che sembrasse come se i personaggi parlassero direttamente al pubblico, facendosi le domande che che tanti teenager si facevano e che poi erano sempre le stesse. Chi sono, cosa farò in futuro, da chi sono attratto, perché non sono attratto dalle stesse persone degli altri… poiché non si trattava di cose di cui le persone erano disposte a parlare apertamente, sembrava davvero che fossimo completamente soli. Questo film, per noi del cast ma anche per il pubblico, è stato il primo passo per capire che invece non eravamo soli, eravamo in tanti in quella stessa situazione. Quella solitudine può uccidere e di solito, purtroppo, lo fa. Ci sentivamo senza speranza ma cercavamo una connessione, fosse stata anche solo con una persona, che magari era in mezzo al nulla ma che si sentisse come noi, che potesse sentirsi accettata grazie al nostro lavoro. Il film lo abbiamo girato nel 1991 ma ci sono voluti tre anni per la post-produzione, ai tempi tutto veniva girato in pellicola e il montaggio veniva fatto su moviola, tagliando ogni singolo pezzo a mano, ha richiesto molto tempo a Gregg, un anno e mezzo circa. Ai tempi non c’era nessuna idea di fare una trilogia: c’era stato The living end, poi questo, film sull’epidemia dell’AIDS, sul fatto che stava morendo tanta gente e nessuno ne stava parlando. Tutto veniva dalle esperienze di Gregg con i giovani, dai loro racconti, dalla loro paura del futuro. The Doom generation e Nowhere (Ecstasy generation) sono nati dall’esperienza di lavoro su Totally F***ed up, così è nata la trilogia.

Capitolo 2: The Doom Generation, anno 1995.

Sono felice perché qui al festival proponiamo la “native cut”, la versione lunga e originale che si era vista originariamente al Sundance Film Festival nel 1995 e poi basta. Questa è la versione che rispecchia totalmente ciò che Gregg aveva in mente: senza alcuna censura, solo per adulti. Quando abbiamo fatto il primo film era stato per una reazione diretta alla crisi dell’AIDS e alle morti che causava, questo invece è il nostro film più arrabbiato, tra di noi lo chiamavamo il nostro “Nine Inch Nails movie”. Mi fa impressione vedere che le cose per cui eravamo molto arrabbiati ai tempi sono le stesse per cui siamo arrabbiati di nuovo oggi. Penso sia un progetto molto sovversivo, che ironicamente Gregg ha definito nel sottotitolo il suo film “eterosessuale”, ma tanta gente veniva da noi dopo la visione a dirci che non aveva capito di essere gay prima di vederlo! Gli etero non lo capivano, vedevano Rose (McGowan, ndr) nuda ma avevano i loro problemi… era fatto per la nostra comunità, per la nostra tribù: di certo non è un film per tutti. L’attualità di questo film, che vede a un certo punto un uomo con una svastica sul petto inneggiare alla superiorità americana, è allarmante. Per certi versi la situazione oggi è ancora peggiore di allora, i nazionalismi sono molto peggio, c’è molta paura negli Stati Uniti, specie per le deportazioni illegali che stanno avvenendo. Quando lo abbiamo fatto erano poche le persone che si sentivano perse e arrabbiate come eravamo noi, ora è un’intera generazione.

Tra questo film e il successivo c’è stato una sorta di intermezzo, giusto?

Sì, abbiamo girato un corto, tra The Doom Generation e Nowhere, che nessuno ha mai visto. Si chiama There Is No Time For Dreaming. Anche in questo caso ci siamo sforzati di creare delle storie e dei personaggi che rappresentassero ciò che accadeva intorno a noi e che toccassero le persone nel profondo. Considerando che The Doom Generation era il nostro primo grande film, con questo corto la nostra intenzione era approfondire gli stessi temi della trilogia ma tornando a fare film più piccoli, con pochi soldi, che avessero cose importanti da dire, così com’è successo quando abbiamo iniziato a girare insieme.

Capitolo 3: Nowhere (Ecstasy Generation), anno 1997.

Questo film è un po’ più leggero dei due precedenti, dopo la rabbia del precedente volevamo fare una specie di “party movie”, anche se i temi in qualche modo ritornano: qui si mostra un futuro ideale per i giovani, che non esisteva per noi. Il cast di questo film è incredibile, per metterlo insieme c’è voluto moltissimo tempo: Gregg voleva tutti gli attori e le attrici della nostra generazione, avremmo voluto coinvolgere anche Matt Damon e Sarah Michelle Gellar ma non è stato possibile. Lavoravamo mettendoli insieme a due a due e provando i vari personaggi, per testarne l’alchimia: è stato interessante vedere che alcuni sono venuti per fare un ruolo e poi alla fine ne hanno avuto un altro, che era loro più congeniale. Ma c’è stato anche chi ha rifiutato, spaventato da quello che c’era scritto sul copione… Los Angeles per noi era una specie di terra desolata, in cui se eri fortunato potevi incontrare qualcuno, a volte anche un mostro, a volte un alieno, ma se eri fortunato te li potevi portare a casa la sera. Il primo film fu fatto con 20mila dollari, una troupe al massimo di 4-5 persone anche se a volte c’eravamo solo io e Gregg, il secondo e soprattutto il terzo con un budget più grande, che ci ha permesso di avere un troupe vera e soldi per fare quello che non saremmo mai riusciti a fare da soli: ci ha dato maggiore libertà, ci ha fatto avere qualche effetto speciale, attori professionisti con cui lavorare… eravamo molti felici, anche se nessuno negli USA ci avrebbe dato i soldi e siamo dovuti andare in Francia, dalla Why Not Productions che era fan di Gregg. Ci aspettavamo incassi maggiori, lo ammetto: ma se non sono stati successi in assoluto, ci hanno permesso di arrivare a tutte le persone a cui volevamo parlare, alla tribù di nostri simili sparsi in ogni posto. Era il film che volevamo fare e che volevano vedere.

Grazie ai film di Araki sei poi stato scelto per Independence Day.

Quando ho conosciuto Roland Emmerich, il regista, stavo lavorando come cameriere: mentre lo servivo lui mi ha riconosciuto per avermi visto sullo schermo in Totally F***ed up, che aveva molto amato! Abbiamo parlato un po’, gli ho detto che avevamo girato The Doom Generation e il giorno della prima, al Sundance, lui era in platea a guardarselo. Dopo la proiezione abbiamo parlato ancora e mi ha voluto nel cast del film. È stata un’esperienza unica, li ringrazierò sempre perché lo studio non mi voleva ma Roland e Gregg mi hanno voluto aiutare e si sono organizzati: stavamo girando Nowhere e facevo una settimana a Los Angeles su quel set, poi mi toglievo gli orecchini e partivo per una settimana nello Utah su quello Independence Day, e poi ancora così per almeno 2-3 volte… Per quanto riguarda il finale di quel film, con il Presidente degli Stati Uniti alla guida di un caccia per difendere la terra, non credo che ciò avverrebbe con Donald Trump. Io non mi capacito che riesca a scendere dalla sua golf-car, figuriamoci…

Anno 2001: arriva Donnie Darko, altro film culto in cui ha recitato, nel ruolo di Frank.

Quel film è ancora amatissimo, secondo me il suo segreto è il suo finale aperto, il fatto che ogni ipotesi che uno spettatore può fare sul significato in qualche modo è giusta. Puoi pensare che sia tutto un sogno, e hai ragione, puoi pensare che sia una realtà parallela, o altro ancora. Ogni film dovrebbe essere così, ogni opera d’arte: il pubblico dovrebbe poter decidere di cosa parla, avere così tante sfumature possibili è uno dei suoi segreti. Mentre giravamo ogni tanto andavo da Richard Kelly, il regista, e gli dicevo: ora ho capito, e gli dicevo le mie riflessioni… lui mi rispondeva sempre di sì, diceva sempre “Jimmy, hai ragione”. In sintesi, direi che Donnie Darko parla di amore e di morte. Del resto è sempre così quando ti innamori: ogni volta ti sembra di rinascere, e quando un amore finisce ti sembra di morire… Ma ci tengo a dire che Frank, il mio personaggio, appare molto più spesso di quanto non si veda: sono il fidanzato di sua sorella maggiore. All’inizio del film lei esce per andare verso qualcuno che l’aspetta fuori, e quel qualcuno sono io; prima dell’incidente si sente un clacson suonare, e sono sempre io; quando lei è al telefono in una scena, sta parlando con me: ci sono tanti momenti in cui il mio personaggio c’è realmente, non è solo una figura sovrannaturale come Coniglio. C’è una connessione tra Frank e Donnie, ed è nella morte.

Avere esordito con film diventati subito così di culto ha influenzato le tue scelte successive?

Ammetto che è stato molto difficile per me passare poi a film più “regolari”, più commerciali. Ho iniziato con Gregg a 18 anni e ho capito subito la potenzialità del fare film, da allora quindi vorrei sempre fare film che facciano la differenza, voglio essere parte di film che sfidino ciò che le persone pensano, ciò che è accettabile. Tutti gli artisti dovrebbero fare così, tutta la musica, i film, la scultura, la pittura, la letteratura: qualsiasi cosa sia dovrebbe provare a cambiarci in qualche modo, a smuovere qualcosa all’interno di noi spettatori. Fare film che fossero solo di intrattenimento, o che generassero grandi guadagni ma senza quel mordente speciale, è stato difficile per me come attore, fare un ruolo in cui non sentissi risuonare tutto me stesso. Devo ringraziare i colleghi, che mi hanno insegnato che non avrei potuto amare allo stesso modo tutto ciò che mi capitava, ma che era il mio lavoro e io dovevo renderlo credibile. Devi lavorare come un artigiano, cercando di migliorarti sempre nel tuo mestiere fino a diventarne un maestro.

Un po’ tutti questi film, ma anche altri del tuo curriculum, ruotano intorno ad atmosfere fantascientifiche…

Sci-fi e horror sono i generi perfetti per simboleggiare l’orrore della società. Amo questi generi fin da bambino, perché il male arriva dagli umani e l’empatia che si crea con il mostro è davvero speciale. Quando in Ultimatum alla terra, b-movie degli anni Cinquanta che mi è sempre piaciuto moltissimo, gli alieni arrivano in pace noi li accogliamo con l’esercito al completo: si può forse tifare per gli umani? E quando trovo l’amore, finalmente, alla fine della trilogia, questo si manifesta in una blatta gigantesca: ma il mio personaggio vuole solo essere amato, cerca la persona perfetta, anche se si rivela un mostro venuto dallo spazio va bene lo stesso… Questo è un altro aspetto bello di un film, può farci capire qualcosa di noi e forse farci cambiare: io mi identifico spesso con i mostri.