Karla Sofía Gascón: «L’arte non si può censurare»

L’attrice spagnola Karla Sofía Gascón è stata a Torino come madrina del Lovers Film Festival, arrivato alla sua quarantesima edizione e diretto da Vladimir Luxuria, e ha parlato del film Emilia Perez, della situazione della comunità trans e anche delle polemiche degli ultimi mesi intorno al film, iniziate dopo il grande successo al festival di Cannes 2024 in cui ha ottenuto il Premio della giuria e il riconoscimento alla migliore interpretazione femminile per l’intero cast – Gascón, la prima attrice trans a ottenere questo risultato, Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz.

Quello del film è un percorso ricco di premi in tutto il mondo, ma anche di polemiche più o meno pretestuose: eravate un bersaglio troppo grande per non essere colpiti.

Pensiamo anche solo alla polemica legata al fatto che non avevamo girato in Messico, ma a Parigi, una storia ambientata in quel Paese. Negli stessi mesi è uscito Queer di Luca Guadagnino, anch’esso ambientato in Messico ma girato a Roma a Cinecittà, con parti significative a Palermo: avete letto qualche lamentela a riguardo? No, perché loro non avevano 13 nomination agli Oscar, non erano così visibili e quindi non serviva a nulla attaccarli.

Cosa pensa invece delle critiche della GLAAD, la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, su come viene rappresentata la figura di una persona trans nel film?

Credo si sia persa una grande occasione, sinceramente. Non esiste un modo unico di essere trans, cosa significa? L’arte per me non si può censurare, abbiamo già vissuto un’epoca in cui si bruciavano i libri e i film, oggi quella cosa si fa lo stesso anche se in un modo diverso. L’obiettivo dell’arte è far riflettere e non tutti vogliono che la gente lo faccia: i nostri interessi guidano le nostre azioni. Il film è stato molto apprezzato, ovunque, e ad ogni occasione io non ho perso l’occasione di dare voce alla comunità trans: così si è cercato in più modi di sabotarlo.

Sul palco del festival ha accettato di scherzare sulla questione dei vecchi tweet razzisti che hanno interferito sulla scelta della migliore attrice agli ultimi Oscar.

Agli Oscar si è persa un’occasione preziosa per parlare dei diritti civili, ma la vita è così, ci sono momenti difficili, ci sono battaglie che perdiamo ma l’importante è vincere la guerra. Come sempre vengono colpite le persone che hanno più difficoltà a difendersi. Quando hai una voce che può aiutare gli altri devi usarla, per questo motivo ad ogni premiazione e su ogni palco su cui salgo ho cercato e cerco di fare qualche discorso che possa aiutare le altre persone.

L’Italia in questo periodo è nel suo destino: oltre al Lovers, sta per girare un film diretto da Stefania Rossella Grassi, con Vincent Gallo e Marco Bocci nel cast.

Sì, un progetto molto bello. Spero che la lavorazione parta entro la fine dell’anno: mi arrivano tantissime proposte televisive, cose economicamente interessanti ma non utili al mio percorso artistico, e le sto rifiutando. Ma non amo stare ferma, quindi più si allungano i tempi più rischio di accettarle lo stesso! Per fortuna non ho mai avuto paura di rimanere fuori dal giro: sono un’attrice, ho vinto molti premi e avuto molte candidature, le mie capacità non sono mai state messe in dubbio.

Il cinema funziona però anche così, i tempi per concretizzare le idee a volte sono molto lunghi.

Verissimo: il primo incontro con Jacques Audiard per Emilia Perez è stato nel 2021, ma abbiamo iniziato a girare solo un paio di anni dopo. Tra noi è stato amore a prima vista, c’è stata una connessione immediata. Ma avevo tanti dubbi la prima volta che abbiamo parlato: volevo capire come prima cosa quale fosse il vero motivo per cui questo personaggio voleva fare la transizione, se solo per nascondersi o per una vera esigenza personale. Chiarito questo, nella prima stesura restavano comunque tante cose da sistemare: senza fare spoiler per chi non lo avesse visto, penso ad esempio alla relazione alla fine tra Emilia e Jessi, o alla discussione tra loro quando Jessi vuole sposarsi… inizialmente era un dialogo molto più aggressivo. Dalla prima stesura il film è cambiato molto, diventando un altro film, ed ancora cambiato con il montaggio: quando l’ho visto a Cannes la prima volta era ancora migliore.

Emilia Perez è un film incredibile, leggendo prima di vederlo di cosa si tratta sembra l’unione di ingredienti che non potranno mai stare bene insieme. Invece funziona e il risultato è straordinario.

L’ho pensato anche io la prima volta che me ha parlato Jacques! Poteva andare benissimo o molto, molto male. È un film non incasellabile e sono felice perché al giorno d’oggi non è facile trovare modi nuovi di raccontare una storia: per me è davvero una meraviglia. Sarò sempre orgogliosa di aver dato il mio contributo, di aver messo sangue e anima nel ruolo: anche sapendo tutto ciò che di brutto è successo dopo, se mi chiedessero di tornare indietro e rifarlo, lo rifarei sicuramente.

Che esperienza è stata, dopo aver fatto la transizione da uomo a donna negli scorsi anni, “tornare” uomo per il film?

Non è stato traumatico, anche se molti me lo chiedono: credo che il nostro sia il mestiere più bello, diamo vita a qualcosa che non ce l’ha. Il personaggio è lontano da me e mi sono sentita libera nel farlo. Per me come attrice è stato molto più interessante questo aspetto, interpretare un uomo che vuole scappare dal suo corpo. Il mio sogno è che venga fatto un prequel del film, in cui interpreto solamente il narcotrafficante, Manitas: immagino già una scena con me mentre mi metto il rossetto con sullo sfondo qualcuno che viene ucciso per mio ordine. Chissà che non accada, prima o poi.

La parte di Emilia invece è stata difficile da interpretare?

Sì, certo, anche se mi assomiglia di più, perché cambia molto nel corso del film. Il regista voleva che apparissero come due personaggi molto diversi tra loro, quando è uomo all’inizio e poi quando è Emilia. Io avrei preferito sfumare di più questa cosa, ma lui no: era convinto che avrebbe aiutato a ragionare meglio sul tema del film. Cosa c’è di me in Emilia? Tutta la mia anima, ci ho messo tutta la vita dentro.

La direttrice del festival, Vladimir Luxuria (che ha doppiato il ruolo di Emilia Perez nella versione italiana del film) ha puntato l’attenzione sui diritti della comunità trans, oggi in pericolo.

I diritti diminuiscono, i gruppi più marginali in questo periodo sono colpiti perché così i leader distolgono l’attenzione da ciò che fanno loro. Se vincono le elezioni con certe dichiarazioni, quando sono al potere devono mettere in pratica l’odio su cui si sono basati, si cerca di nutrire con l’odio ogni situazione ma non ha senso, ci possiamo rifiutare di partecipare a tutto ciò.

Quanto è importante che esistano festival come questo, il primo in Europa a nascere e tra i primi al mondo dedicato alla comunità LGBTQI+?

Importantissimo, dobbiamo occuparci della diversità, di come ciascuno di noi sia diverso dall’altra. Nessuno è normale ma siamo tutti unici e irripetibili, dare visibilità a questi temi è importante per farci vedere, per far vedere come siamo realmente. Confesso che non avevo capito bene il concetto di “discriminazione positiva”, sono sempre stata contraria alle definizioni ma Vladimir mi ci ha fatto riflettere: se non diamo alle persone meno rappresentate un loro spazio non potranno mai integrarsi, continuerebbero ad essere emarginate e nascoste. Senza discriminazione positiva non avremmo donne al governo, sarebbe impossibile per le persone trans vivere insieme agli altri per le strade, non ci sarebbero i matrimoni gay… non avremmo ancora gli stessi diritti.

Tornando al cinema: con chi le piacerebbe lavorare in futuro?

Ho una stima enorme per Pedro Almodovar, gli ho anche dedicato una parte di un mio libro, è un regista spettacolare e ha fatto moltissimo per la nostra causa, per far accettare le diversità al pubblico, ha migliorato l’apertura mentale delle persone. Altri nomi? Beh, Quentin Tarantino è il classico nome che si fa in questi casi, ma mi piacerebbe davvero. E poi M. Night Shyamalan, amo tantissimo il modo in cui costruisce i suoi film, i suoi finali inaspettati… ma sono anche malata di James Bond! Ho conosciuto da poco Barbara Broccoli, la storica produttrice della saga: mi ha detto di essere mia fan, ma purtroppo ha appena venduto tutti i diritti. I nomi da fare sarebbero tanti, ma non voglio dimenticare che è bello scommettere su quelli più nuovi.

Corre il rischio di essere stereotipata come attrice nei ruoli che le vengono proposti?

Da sempre chi sceglie i cast punta su cose che hai già fatto, vale per chiunque. Fin da piccola, quando facevo spot pubblicitari, mi era chiara questa cosa e a volte l’ho anche usata per essere scelta, arrivavo preparata sapendo cosa si aspettavano. Se sei trans, però, deve essere trans anche il tuo personaggio: non mi chiamerebbero mai in un film a fare un’elettricista, se nel plot non fosse specificata che è un’elettricista trans… Ma cambierà anche questo: per chi ha un colore della pelle diverso dal bianco le cose sono già migliorate, ora vediamo cast misti in modo naturale. Il cinema si alimenta della società, e viceversa: spero che presto questo circolo virtuoso faccia cambiare le cose anche per noi, sono fiduciosa. Ma la società deve fare ancora dei passi avanti, se pensiamo ai tanti Paesi – Russia, Cina, Arabia Saudita… – in cui Emilia Perez non è mai stato proiettato: la diversità in molti luoghi non è ancora accettata, e se sei un produttore vuoi che il tuo film venga visto il più possibile.

Prima di salutarsi, c’è tempo per un aneddoto curioso sugli Oscar.

Tutte le persone candidate ricevono grandi pacchi regalo da vari sponsor, avevo la camera piena. C’era anche qualche bibita che non conoscevo, una al limone che ho bevuto ho scoperto poi dopo – visto che non mi sentivo troppo bene – che aveva dentro 5 milligrammi di THC! Là è legale, io non ero preparata… se penso che per poco non la davo da bere a mia figlia quattordicenne!

E, infine, la curiosità sul mix tra italiano e spagnolo con cui ha risposto a tutte le domande.

Negli anni Novanta ho lavorato molto a Milano, per la Rai e per Canale 5, per programmi televisivi come Gommapiuma e Solletico, ma ogni volta che ritorno fatico a ricordare l’italiano, giuro che quando ero qui parlavo come una vera milanese. L’Italia è come casa mia, è la verità! Ho avuto molti amici nei miei anni italiani, come Antonio Crapanzano e Paolo Limiti: la amo con tutta la mia anima.

Foto: Lovers Film Festival